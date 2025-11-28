Volodimir Zelenski anunţă o nouă rundă de negocieri de pace cu americanii, în weekend
G4Media, 28 noiembrie 2025 09:50
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că, la sfârşitul săptămânii, delegaţiile ucraineană şi americană vor continua să lucreze la armonizarea punctelor elaborate în urma întâlnirilor de la Geneva, pentru a avansa spre pace şi garanţii de securitate, potrivit Ukrinform citată de Rador. Într-un mesaj transmis joi seară, liderul de la Kiev a menţionat că, în momentul […] © G4Media.ro.
• • •
1,7 % din locurile de muncă din Statele Unite pot fi deja înlocuite de instrumente de inteligenţă artificială, arată un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts, transmite News.ro. © G4Media.ro.
Giganții tehnologici chinezi își mută centrele de date destinate antrenării modelelor AI în străinătate pentru a avea acces la cipurile Nvidia # G4Media
Giganții tech chinezi au găsit o soluție creativă pentru a continua să aibă acces la tehnologia Nvidia. © G4Media.ro.
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi pentru închiderea Centrului cultural rus din Chişinău într-o nouă tentativă de a reduce influenţa Moscovei în republică, la o zi după ce ambasadorul Federaţiei Ruse fusese convocat la Ministerul de Externe moldovean în urma unor noi intruziuni ilegale de drone, ceea ce Chişinăul a considerat inacceptabil, potrivit Reuters şi […] © G4Media.ro.
Sindicatul angajaților din guvern, după ”cazul Moșteanu”: ”Noi nu suntem ei„ / ”E un alt om împins în administrație pe criterii politice” # G4Media
Controversele din spațiul public legate de studiile lui Ionuț Moșteanu, a cărui numire într-o poziție administrativă a stârnit numeroase semne de întrebare, sunt folosite de Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului (SAALG) pentru a arăta și alte cazuri similare. Sindicatul subliniază că astfel de numiri, motivate de criterii politice, demonstrează o ușurință cu […] © G4Media.ro.
Cum ar putea Europa să transforme ritmul lent și reglementările stricte într-un avantaj în maratonul global al infrastructurii pentru AI # G4Media
Europa, adesea considerată în urma Statelor Unite şi Chinei în cursa pentru inteligenţă artificială, ar putea descoperi că ritmul său mai lent, birocratic şi foarte reglementat devine chiar avantajul care o protejează în maratonul global al infrastructurii pentru AI, relatează CNBC, transmite News.ro. © G4Media.ro.
VIDEO | Fântâna de sănătate | Dr. Gabriel Tatu Chițoiu: „Dieta mediteraneană nu e o modă, e știință” / Ce spune despre miturile legate de „moștenirea genetică inevitabilă” # G4Media
Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, medic primar cardiolog, a atras atenția, în cel mai nou episod al producției G4Food „Fântâna de sănătate”, că adevăratul „tratament” al bolilor cardiovasculare începe mult înainte de spital. Iar cheia este stilul de viață. © G4Media.ro.
FOTO Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în aproape 60 de ani: retehnologizare de 225 de milioane de euro / Apa de aici e ”înlocuită” cu un imens val de conspirații # G4Media
Lacul de acumulare de la barajul Vidraru a fost golit pentru prima dată de la punerea în funcțiune, în urmă cu aproape 60 de ani. Operațiunea are loc pentru realizarea unor ample lucrări de retehnologizare, evaluate la 225 de milioane de euro, care ar trebui să se încheie la finalul lunii februarie 2026, anunță Agenția […] © G4Media.ro.
Start la schi în România: Sâmbătă se deschide sezonul în Sibiu cu zăpadă păstrată de iarna trecută # G4Media
Se deschide sezonul de schi în România. La Păltiniș Arena, în județul Sibiu, se va schia de sâmbătă pe o pârtie amenajată cu zăpadă care a fost păstrată, printr-un procedeu inedit, de iarna trecută, transmite Mediafax. Pârtia D a compexului de schi va fi deschisă publicului de sâmbătă. Aceasta a fost amenajată cu zăpadă conservată. […] © G4Media.ro.
Donald Trump anunţă operaţiuni terestre împotriva traficanţilor de droguri venezueleni / „Pe mare i-am oprit în proporţie de 85%” # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că operaţiuni „terestre” pentru oprirea presupuşilor traficanţi de droguri venezueleni vor începe „foarte curând”, anunţul său intervenind pe fondul unor tensiuni puternice între Washington şi Caracas, informează dpa şi AFP, preluate de Agerpres. Într-un discurs televizat adresat forţelor americane cu ocazia Zilei Recunoştinţei (Thanksgiving Day), marcată joi în […] © G4Media.ro.
Percheziții la biroul lui Andrii Yermak, șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski – presă # G4Media
Percheziții la sediul șefului de cabinet al președintelui Ucrainean Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, se desfășoară vineri dimineața în cartierul guvernamental, relatează corespondentul „Ukrainska Pravda” de la fața locului. Jurnaliștii au reușit să filmeze cum aproximativ 10 angajați ai NABU și SAPO au pătruns pe teritoriul cartierului guvernamental. Vom reveni cu detalii © G4Media.ro.
Câinii chiar sunt un antidot împotriva stresului. Cercetătorii au descoperit modul surprinzător în care animalele ne protejează sănătatea # G4Media
Într-un sondaj realizat pe 3.000 de americani, peste o treime dintre respondenți au raportat că, în majoritatea zilelor, se simt „complet copleșiți” de stres. În același timp, un număr tot mai mare de cercetări documentează consecințele negative asupra sănătății ale nivelurilor mai ridicate de stres, care includ creșterea ratelor de cancer, boli de inimă, afecțiuni […] © G4Media.ro.
Viktor Orban se întâlneşte vineri cu Putin la Moscova pentru a discuta despre energie şi eforturile de pace privind Ucraina # G4Media
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu ţiţei şi gaze a Ungariei, precum şi despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres. Orban a menţinut relaţii strânse cu Moscova în ciuda războiului din Ucraina vecină, […] © G4Media.ro.
Primii tineri voluntari în Armată vor începe instrucția în 2026 / Premierul anunță un buget mai mare pentru Apărare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că bugetul Armatei va fi „puţin mai mare” în 2026 şi va permite începerea programului pentru armata voluntară, urmând să debuteze treptat, cu un număr între 1.000 şi 3.000 de voluntari. „Cu siguranţă bugetul armatei pe anul viitor va fi puţin mai mare decât anul acesta şi, fiind această […] © G4Media.ro.
Vinerea neagră a Italiei: Greva sindicaliștilor paralizează transportul public, aerian și feroviar # G4Media
Vineri, în Italia va avea loc o grevă generală împotriva planului economic al guvernului. Sindicatele Cobas, USB, SGB și CUB vor ieși în stradă cerând „investiții masive” în sănătate, școli, universități și transporturi, alături de „reduceri drastice” ale cheltuielilor militare, „angajarea permanentă a tuturor lucrătorilor temporari” și reînnoirea contractelor cu creșteri salariale „adecvate pentru a […] © G4Media.ro.
Tânăra din Garda Națională a SUA, atacată miercuri, în apropierea Casei Albe, a murit / Agresorul, un afgan de 29 de ani # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naţionale care au fost împuşcaţi miercuri în apropierea Casei Albe a murit, relatează dpa. „A fost atacată sălbatic, a murit”, a spus Trump despre femeia de 20 de ani care a activat în Garda Naţională din Virginia de Vest. Miercuri […] © G4Media.ro.
Ce să faci în București, în weekend: Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor / Se deschid târgurile de Crăciun / Program și detalii # G4Media
Bucureștiul intră oficial în atmosfera sărbătorilor, iar orașul se umple de lumini, târguri, artă și evenimente pentru toate gusturile. Iată selecția celor mai frumoase activități pentru acest weekend special de sfârșit de noiembrie, realizată de Radio București FM. Târgul de Crăciun din Piața Constituției Perioada: Începând cu 29 noiembrie 2025 Locație: Piața Constituției Acces: Gratuit Detalii Cea de-a 18-a ediție […] © G4Media.ro.
Venezuela interzice șase companii aeriene internaționale pe care le acuză de ”terorism de stat”, pe fondul intensificării tensiunilor cu SUA # G4Media
Venezuela interzice șase companii aeriene internaționale pe fondul intensificării tensiunilor cu SUA, transmite Mediafax. Companiile sunt acuzate că s-au alăturat „acțiunilor de terorism de stat promovate de SUA” după ce și-au suspendat zborurile către Venezuela. Venezuela a interzis șase companii aeriene internaționale, acuzându-le de „terorism de stat” după ce acestea și-au suspendat zborurile către țară […] © G4Media.ro.
Șefa secției de cardiologie a unui spital MAI din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită / Ar fi luat bani de la pompierii și jandarmii care voiau pensionarea anticipată # G4Media
Alina Ștefanovici, cardiolog-șef la Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, fiind acuzată că ar fi primit, în mod repetat, bani și bunuri de la pacienți pentru acte medicale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, anunță Bihoreanul. […] © G4Media.ro.
Procesul cu ANI al primarului Dominic Fritz ajunge la Curtea de Apel Timișoara / Edilul e acuzat de conflict de interese / Primarul a împrumutat bani în campania electorală de la un om de afaceri, căruia i-a aprobat ulterior un PUZ pentru un proiect imobiliar # G4Media
După aproape 1 an, judecătorii ICCJ s-au pronunțat în privința recursului înaintat de ANI după excepția de neconstituționalitate ridicată de apărătorii primarului si suspendarea procesului, anunță Opinia Timișoarei. Dominic Fritz contesta decizia ANI care l-a declarat acum doi ani în conflict de interese, și care l-ar putea lăsa fără mandat. În 20 ianuarie, magistrații Curții […] © G4Media.ro.
O turistă elveţiană de 25 de ani a murit în Australia, sfâșiată de un rechin, sub ochii partenerului # G4Media
O turistă elveţiană în vârstă de 25 de ani a murit după ce a fost atacată de un rechin, partenerul ei fiind rănit, pe o plajă din New South Wales, Australia, potrivit The Guardian, transmite News.ro. Un cuplu din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când […] © G4Media.ro.
Meteorologii susține că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru luna decembrie, conform prognozei ANM pentru perioada 1-29 decembrie, transmite Mediafax. Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice. Regimul pluviometric va fi deficitar la […] © G4Media.ro.
Cum s-a extins și ce nouăți aduce Târgul de Crăciun de la Brașov / Căsuțele amenajate în centrul orașului se deschid în 28 noiembrie, iar iluminatul festiv se aprinde în 30 noiembrie pentru a marca oficial debutul sărbătorilor de iarnă # G4Media
Primăria Brașov – prin intermediul Serviciului Public Administrare Piețe – își deschide Târgul de Crăciun în seara zilei de 28 noiembrie. Majoritatea evenimentelor festive sunt concentrate în centrul istoric al municipiului, dar conform reprezentanților Primăriei, principala noutate de anul acesta constă în faptul că producătorii locali au avut posibilitatea să-și amplaseze căsuțele în mai multe […] © G4Media.ro.
Criza se adâncește: Aproape 2,9 milioane de oameni trăiesc în sărăcie locativă în Ungaria / Prețul de achiziție al locuințelor din UE a crescut cel mai mult în țara vecină # G4Media
Peste 30% din populație, aproape 2,9 milioane de persoane, trăiesc în sărăcie locativă în Ungaria, conform celui de-al 14-lea Raport privind condițiile de locuit, publicat de Habitat for Humanity Ungaria, care a examinat impactul măsurilor de politică în domeniul locuințelor în perioada 2024–2025 și evoluția accesibilității locuințelor, scrie publicația de opoziție Nepszava, citată de Rador […] © G4Media.ro.
„În România lipsesc resursele, dar și viziunea pe termen lung, în adoptarea tehnologiei” / Interviu cu Veronica Ștefan, expert în politici digitale în cadrul Consiliului Europei # G4Media
Într-o lume în care tehnologia avansează mai rapid ca niciodată, educația digitală devine una dintre cele mai mari provocări ale societății contemporane. De la profesori care trebuie să țină pasul cu noile instrumente, până la părinți care se întreabă cum să-și protejeze copiii de excesul online, dilemele sunt tot mai complexe. Iar întrebarea esențială nu […] © G4Media.ro.
Pensiile magistraților, pe masa guvernului, în ultima zi a termenului impus prin PNRR pentru adoptare / Ce pași urmează # G4Media
O şedinţă de guvern extraordinară pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor ar urma să aibă loc vineri, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va fi comunicat formal. „Avizul CSM în privinţa pensiilor magistraţilor a fost emis, însă, din cele ce ştim până în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine (vineri […] © G4Media.ro.
56 de oameni au murit în Sri Lanka din cauza inundatiilor și alunecărilor de teren / Peste 600 de case afectate # G4Media
Sri Lanka a închis vineri birourile guvernamentale și școlile, în contextul în care numărul morților cauzate de inundații și alunecări de teren din întreaga țară a crescut la 56, în timp ce peste 600 de case au fost avariate, au declarat oficialii. Sri Lanka a început să se confrunte cu vreme severă săptămâna trecută, iar […] © G4Media.ro.
Guvernanții de la Sofia retrag bugetul de stat, a declarat liderul GERB, Boiko Borisov, în fața jurnaliștilor din parlament. Astăzi, se aștepta ca parlamentul să intre în faza decisivă a adoptării bugetului de stat pentru 2026. Acest lucru nu s-a întâmplat după protestul a câteva mii de persoane, miercuri seară, în centrul capitalei Sofia, împotriva […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV | Iulia Marin, tânăra vegană care salvează zeci de animale fără să aibă încă un ONG: ,,Toate ființele sunt la fel. Omul nu e cu nimic mai presus decât un animal’’ (VIDEO & FOTO) # G4Media
La doar 29 de ani, Iulia Marin a transformat iubirea pentru animale într-o misiune de viață. Încă nu are ONG-ul ei dar pagina pe care a creat-o, Skittyland, numită după pisicuța ei, Skitty, care i-a schimbat destinul, a devenit un refugiu pentru zeci de suflete abandonate. Vegană de șase ani, Iulia se luptă să salveze animăluțe, […] © G4Media.ro.
Primul zbor cargo lung-curier pe Aeroportul din Oradea a venit din China / Peste 45.000 colete comandate online # G4Media
Finalul acestei luni marchează o nouă premieră, dublă, pentru aeroportul orădean, unde va ateriza prima aeronavă cargo lung-curier. Aparatul de tip Boeing 767-200 va veni din China, cu o escală pentru alimentare în Kazahstan, și va aduce peste 45.000 de colete comandate online, anunță Bihoreanul. Marfa urmează să fie vămuită automatizat, după ce terminalul cargo […] © G4Media.ro.
Administrația Trump a declarat că va reexamina cărțile verzi emise persoanelor care au imigrat în SUA din 19 țări, transmite Mediafax. Șeful Serviciilor de Cetățenie și Imigrare din SUA, Joseph Edlow, a declarat că președintele i-a ordonat să efectueze „o reexaminare riguroasă și completă a fiecărei cărți verzi pentru fiecare străin din fiecare țară care […] © G4Media.ro.
Putin anunță o reînarmare „pe scară largă” într-un discurs televizat, alături de patru foste republici sovietice # G4Media
Liderul rus intenționează să valorifice experiența militară din Ucraina pentru a-și dota țara, Belarusul, Kazahstanul, Kârgâzstanul și Tadjikistanul cu „arme și echipamente moderne care și-au dovedit eficacitatea în luptele reale”, relatează La Razon, citat de Rador Radio România. Rusia și aliații săi se vor reînarma grație „terenului de testare” dezvoltat în Ucraina timp de aproape […] © G4Media.ro.
De ce s-a transformat incendiul din Hong Kong într-un dezastru istoric / Materialele de construcție, principalul suspect # G4Media
Cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele șase decenii a izbucnit miercuri după-amiază în complexul rezidențial Wang Fuk Court din Tai Po. Focul a transformat în câteva ore un șantier de renovare într-o tragedie la scală uriașă. Până joi dimineață, bilanțul a urcat la 55 de morți, potrivit Departamentului de Servicii de Pompieri, […] © G4Media.ro.
Bilanţul morţilor în incendiul din blocurile-turn din Hong Kong se ridică la 94 / Misiunile de căutare-salvare se apropie de sfârşit / Sunt încă 279 de dispăruți # G4Media
Pompierii din Hong Kong afirmă că se aşteaptă să încheie, vineri, operaţiunile de căutare-salvare după cel mai grav incendiu din oraş din ultimii aproape 80 de ani, care a distrus un imens complex de apartamente, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane, în timp ce zeci de oameni sunt încă dispăruţi, relatează Reuters, citată […] © G4Media.ro.
Curtea Supremă din Peru l-a condamnat pe fostul președinte Pedro Castillo la 11,5 ani de închisoare pentru conspirație la comiterea unei rebeliuni în 2022, când a încercat să dizolve Congresul în timp ce parlamentarii se pregăteau să-l pună sub acuzare, transmite Mediafax. Un complet special al celei mai înalte instanțe i-a interzis lui Castillo, în […] © G4Media.ro.
Hummus cu topping de ton și legume coapte, preparatul cu gust mediteraneean care merge perfect în post, într-o zi cu dezlegare la pește # G4Media
Astăzi pregătim un hummus cu topping de ton și legume coapte, pentru că apropierea iernii și vremea rece ne îndeamnă să căutăm mâncare consistentă, nutritivă și care să aducă mai mult echilibru organismului. © G4Media.ro.
FCSB a cedat la Belgrad, în fața celor de la Steaua Roșie, scor 0-1, în etapa a cincea din Europa League, după ce a jucat în superioritate numerică mai bine de 60 de minute. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Dronele și agenții ruși lansează atacuri în țările NATO, iar Europa face acum ceea ce ar fi părut de neimaginat cu doar câțiva ani în urmă: planifică represalii, scrie Politico. Ideile variază de la operațiuni cibernetice ofensive comune împotriva Rusiei și atribuirea mai rapidă și mai coordonată a atacurilor hibride, arătând rapid cu degetul spre […] © G4Media.ro.
Grevă generală în Italia, vineri / Transporturile vor fi grav afectate / Atenționare de călătorie # G4Media
MAE avertizează că o grevă generală programată în Italia, vineri, va paraliza toate sectoarele de transport, riscând să provoace întârzieri și anulări masive pentru călători, inclusiv pentru cetățenii români aflați în tranzit, informează Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că vineri, 28 noiembrie […] © G4Media.ro.
Bolojan, despre reducerea cheltuielilor în administrație: Nu se întâmplă nimic dacă suma forfetară a parlamentarilor se reduce cu 10% # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seara că este “un lucru de bun simț” ca toată lumea să participe la efortul de reducere a cheltuitelor statului, atât în ceea ce privește administrația centrală, cât și cea locală, o reducere de cheltuieli necesară pentru a asigura încadrarea în ținta de deficit bugetar de 6 – 6,4% […] © G4Media.ro.
„Mizerii pentru săraci”. Compania americană Campbell’s Co., care produce supe la doză, în mijlocul unui scandal după ce unul dintre șefi a fost înregistrat spunând că firma vinde mâncare de proastă calitate și aducând injurii și angajaților, și produselor, și clienților # G4Media
Compania americană Campbell’s Co., care produce supe și mâncăruri sub formă de conserve, a anunțat miercuri că a concediat unul dintre managerii de prim rang ai companiei, al doilea în ierarhie, după ce a ascultat o înregistrare audio realizată pe ascuns în care acesta făcea comentarii rasiste și făcea comentarii disprețuitoare la adresa produselor și […] © G4Media.ro.
Decizia Ministerului Educației din Estonia de a permite prezența animalelor de companie în grădinițe și creșe a stârnit îngrijorare în rândul specialiștilor. © G4Media.ro.
„Dumnezeu a creat câinii pentru a fi mâncați” / Opoziție în Indonezia față de interdicția decisă de guvern / ”Este o tradiție” / Se invocă anumite beneficii medicale # G4Media
„Câinii au fost creați de Dumnezeu pentru a fi mâncați.” Aceste cuvinte au fost rostite de un client la o tarabă din Jakarta, capitala Indoneziei, când a fost intervievat de un reporter France Press, în timp ce servea carne la grătar, relatează Corriere della Sera. Mai precis, carne de câine. Raportajul a fost publicat după […] © G4Media.ro.
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, vrea să își reducă salariu cu 10 la sută / Ea a informat Consiliului de Administrație al SRTv în chiar prima ședință # G4Media
Membrii Consiliului de Administrație al SRTv întruniți joi, în prima ședință, au fost informați de noua șefă a TVR, Adriana Săftoiu, că vrea reducerea propriului salariu cu 10%, precizează surse din cadrul instituției. Într-o notă internă se precizează că președintele Consiliului i-a informat pe colegii din CA că dorește diminuarea cu 10% a cuantumului salariului […] © G4Media.ro.
Rusia impune o perioadă de „carantină” de 24 de ore pentru cartelele SIM care intră în țară / Autoritățile încearcă astfel să prevină folosirea lor la navigarea dronelor inamice # G4Media
Autoritățile ruse au ordonat operatorilor de telecomunicații să introducă o blocare de 24 de ore a conectivității datelor mobile și a mesajelor SMS pentru toate cartelele SIM care intră din străinătate sau sunt reactivate după 72 de ore de inactivitate, potrivit TechSpot. Aceasta este o reacție la creșterea numărului de atacuri cu UAV și drone […] © G4Media.ro.
Viceprimarul unui oraș din Italia dirijează traficul și tunde iarba: „Fondurile sunt limitate” / Are 69 de ani: „Suntem trei în consiliu: eu, primarul și un alt consilier. Facem ce putem” # G4Media
Mauro Ruscelli, în vârstă de 69 de ani, este viceprimarul orașului Montiano, un mic oraș situat în dealurile din Cesena. Își asumă mai multe roluri în localitate pentru ca această comunitatea să poată supraviețui, scrie Corriere della Sera. „Suntem nevoiți să facem câte puțin din toate. Din păcate, resursele municipale sunt ceea ce sunt, destul […] © G4Media.ro.
Castrul roman de la Drajna (Prahova) va fi readus la viață cu 2 milioane de euro / Casa comandantului avea curte interioară și sistem care permitea circularea aerului cald sub podea # G4Media
Castrul roman de la Drajna, una dintre cele mai importante fortificații romane descoperite pe teritoriul Prahovei, intră într-o nouă etapă a existenței sale după ce Primăria Drajna a obținut o finanțare europeană de peste două milioane de euro pentru amenajarea unui parc arheologic modern și pentru includerea sitului în circuitul turistic, anunță Observatorul Prahovean. La […] © G4Media.ro.
Universitatea Craiova s-a impus joi seară în a patra etapă a Conference League, împotriva nemților de la Mainz, pe teren propriu, scor 1-0. Este al doilea succes european pentru olteni în această campanie. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Ilie Bolojan: Sper că legea privind pensionarea magistraților va trece de testul constituțional / Sistemul trebuie extins și la celelalte categorii care au sisteme de pensionare accelerată # G4Media
Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat speranța, joi seara, la Digi24, că proiectul de lege care prevede majorarea vârstei de pensionare la magistrați la 65 de ani “va trece testul constituțional”. În cazul în care legea va fi declarată constituțională de CCR, noua regulă de la magistrați “trebuie extinsă și la celelalte categorii”, ținând însă cont […] © G4Media.ro.
VIDEO FOTO Palatul Baroc din Timișoara a fost iluminat pentru prima dată de sărbătorile de iarnă. Este una din puținele clădiri ale CJT în Timișoara # G4Media
Palatul Baroc din Piața Unirii, care adăpostește Muzeul Național de Artă, a fost împodobit și iluminat feeric pentru sărbătorile de iarnă. Inaugurarea iluminatului a avut loc joi seara. Este prima clădire iluminată arhitectural de Consiliul Județean Timiș, care deține doar câteva clădiri importante în Timișoara. „Palatul Baroc este singura clădire pe care CJ Timiș o […] © G4Media.ro.
