Putin anunță o reînarmare „pe scară largă” într-un discurs televizat, alături de patru foste republici sovietice
G4Media, 28 noiembrie 2025 07:20
Liderul rus intenționează să valorifice experiența militară din Ucraina pentru a-și dota țara, Belarusul, Kazahstanul, Kârgâzstanul și Tadjikistanul cu „arme și echipamente moderne care și-au dovedit eficacitatea în luptele reale”, relatează La Razon, citat de Rador Radio România. Rusia și aliații săi se vor reînarma grație „terenului de testare” dezvoltat în Ucraina timp de aproape […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
07:50
„În România lipsesc resursele, dar și viziunea pe termen lung, în adoptarea tehnologiei” / Interviu cu Veronica Ștefan, expert în politici digitale în cadrul Consiliului Europei # G4Media
Într-o lume în care tehnologia avansează mai rapid ca niciodată, educația digitală devine una dintre cele mai mari provocări ale societății contemporane. De la profesori care trebuie să țină pasul cu noile instrumente, până la părinți care se întreabă cum să-și protejeze copiii de excesul online, dilemele sunt tot mai complexe. Iar întrebarea esențială nu […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:40
Pensiile magistraților, pe masa guvernului, în ultima zi a termenului impus prin PNRR pentru adoptare / Ce pași urmează # G4Media
O şedinţă de guvern extraordinară pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor ar urma să aibă loc vineri, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va fi comunicat formal. „Avizul CSM în privinţa pensiilor magistraţilor a fost emis, însă, din cele ce ştim până în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine (vineri […] © G4Media.ro.
07:40
56 de oameni au murit în Sri Lanka din cauza inundatiilor și alunecărilor de teren / Peste 600 de case afectate # G4Media
Sri Lanka a închis vineri birourile guvernamentale și școlile, în contextul în care numărul morților cauzate de inundații și alunecări de teren din întreaga țară a crescut la 56, în timp ce peste 600 de case au fost avariate, au declarat oficialii. Sri Lanka a început să se confrunte cu vreme severă săptămâna trecută, iar […] © G4Media.ro.
07:40
Guvernanții de la Sofia retrag bugetul de stat, a declarat liderul GERB, Boiko Borisov, în fața jurnaliștilor din parlament. Astăzi, se aștepta ca parlamentul să intre în faza decisivă a adoptării bugetului de stat pentru 2026. Acest lucru nu s-a întâmplat după protestul a câteva mii de persoane, miercuri seară, în centrul capitalei Sofia, împotriva […] © G4Media.ro.
07:30
EXCLUSIV | Iulia Marin, tânăra vegană care salvează zeci de animale fără să aibă încă un ONG: ,,Toate ființele sunt la fel. Omul nu e cu nimic mai presus decât un animal’’ (VIDEO & FOTO) # G4Media
La doar 29 de ani, Iulia Marin a transformat iubirea pentru animale într-o misiune de viață. Încă nu are ONG-ul ei dar pagina pe care a creat-o, Skittyland, numită după pisicuța ei, Skitty, care i-a schimbat destinul, a devenit un refugiu pentru zeci de suflete abandonate. Vegană de șase ani, Iulia se luptă să salveze animăluțe, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
07:20
Primul zbor cargo lung-curier pe Aeroportul din Oradea a venit din China / Peste 45.000 colete comandate online # G4Media
Finalul acestei luni marchează o nouă premieră, dublă, pentru aeroportul orădean, unde va ateriza prima aeronavă cargo lung-curier. Aparatul de tip Boeing 767-200 va veni din China, cu o escală pentru alimentare în Kazahstan, și va aduce peste 45.000 de colete comandate online, anunță Bihoreanul. Marfa urmează să fie vămuită automatizat, după ce terminalul cargo […] © G4Media.ro.
07:20
Administrația Trump a declarat că va reexamina cărțile verzi emise persoanelor care au imigrat în SUA din 19 țări, transmite Mediafax. Șeful Serviciilor de Cetățenie și Imigrare din SUA, Joseph Edlow, a declarat că președintele i-a ordonat să efectueze „o reexaminare riguroasă și completă a fiecărei cărți verzi pentru fiecare străin din fiecare țară care […] © G4Media.ro.
07:20
Putin anunță o reînarmare „pe scară largă” într-un discurs televizat, alături de patru foste republici sovietice # G4Media
Liderul rus intenționează să valorifice experiența militară din Ucraina pentru a-și dota țara, Belarusul, Kazahstanul, Kârgâzstanul și Tadjikistanul cu „arme și echipamente moderne care și-au dovedit eficacitatea în luptele reale”, relatează La Razon, citat de Rador Radio România. Rusia și aliații săi se vor reînarma grație „terenului de testare” dezvoltat în Ucraina timp de aproape […] © G4Media.ro.
07:10
De ce s-a transformat incendiul din Hong Kong într-un dezastru istoric / Materialele de construcție, principalul suspect # G4Media
Cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele șase decenii a izbucnit miercuri după-amiază în complexul rezidențial Wang Fuk Court din Tai Po. Focul a transformat în câteva ore un șantier de renovare într-o tragedie la scală uriașă. Până joi dimineață, bilanțul a urcat la 55 de morți, potrivit Departamentului de Servicii de Pompieri, […] © G4Media.ro.
07:10
Bilanţul morţilor în incendiul din blocurile-turn din Hong Kong se ridică la 94 / Misiunile de căutare-salvare se apropie de sfârşit / Sunt încă 279 de dispăruți # G4Media
Pompierii din Hong Kong afirmă că se aşteaptă să încheie, vineri, operaţiunile de căutare-salvare după cel mai grav incendiu din oraş din ultimii aproape 80 de ani, care a distrus un imens complex de apartamente, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane, în timp ce zeci de oameni sunt încă dispăruţi, relatează Reuters, citată […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:40
Curtea Supremă din Peru l-a condamnat pe fostul președinte Pedro Castillo la 11,5 ani de închisoare pentru conspirație la comiterea unei rebeliuni în 2022, când a încercat să dizolve Congresul în timp ce parlamentarii se pregăteau să-l pună sub acuzare, transmite Mediafax. Un complet special al celei mai înalte instanțe i-a interzis lui Castillo, în […] © G4Media.ro.
06:10
Hummus cu topping de ton și legume coapte, preparatul cu gust mediteraneean care merge perfect în post, într-o zi cu dezlegare la pește # G4Media
Astăzi pregătim un hummus cu topping de ton și legume coapte, pentru că apropierea iernii și vremea rece ne îndeamnă să căutăm mâncare consistentă, nutritivă și care să aducă mai mult echilibru organismului. © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:00
FCSB a cedat la Belgrad, în fața celor de la Steaua Roșie, scor 0-1, în etapa a cincea din Europa League, după ce a jucat în superioritate numerică mai bine de 60 de minute. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Dronele și agenții ruși lansează atacuri în țările NATO, iar Europa face acum ceea ce ar fi părut de neimaginat cu doar câțiva ani în urmă: planifică represalii, scrie Politico. Ideile variază de la operațiuni cibernetice ofensive comune împotriva Rusiei și atribuirea mai rapidă și mai coordonată a atacurilor hibride, arătând rapid cu degetul spre […] © G4Media.ro.
22:50
Grevă generală în Italia, vineri / Transporturile vor fi grav afectate / Atenționare de călătorie # G4Media
MAE avertizează că o grevă generală programată în Italia, vineri, va paraliza toate sectoarele de transport, riscând să provoace întârzieri și anulări masive pentru călători, inclusiv pentru cetățenii români aflați în tranzit, informează Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că vineri, 28 noiembrie […] © G4Media.ro.
22:50
Bolojan, despre reducerea cheltuielilor în administrație: Nu se întâmplă nimic dacă suma forfetară a parlamentarilor se reduce cu 10% # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seara că este “un lucru de bun simț” ca toată lumea să participe la efortul de reducere a cheltuitelor statului, atât în ceea ce privește administrația centrală, cât și cea locală, o reducere de cheltuieli necesară pentru a asigura încadrarea în ținta de deficit bugetar de 6 – 6,4% […] © G4Media.ro.
22:40
„Mizerii pentru săraci”. Compania americană Campbell’s Co., care produce supe la doză, în mijlocul unui scandal după ce unul dintre șefi a fost înregistrat spunând că firma vinde mâncare de proastă calitate și aducând injurii și angajaților, și produselor, și clienților # G4Media
Compania americană Campbell’s Co., care produce supe și mâncăruri sub formă de conserve, a anunțat miercuri că a concediat unul dintre managerii de prim rang ai companiei, al doilea în ierarhie, după ce a ascultat o înregistrare audio realizată pe ascuns în care acesta făcea comentarii rasiste și făcea comentarii disprețuitoare la adresa produselor și […] © G4Media.ro.
22:40
Decizia Ministerului Educației din Estonia de a permite prezența animalelor de companie în grădinițe și creșe a stârnit îngrijorare în rândul specialiștilor. © G4Media.ro.
22:40
„Dumnezeu a creat câinii pentru a fi mâncați” / Opoziție în Indonezia față de interdicția decisă de guvern / ”Este o tradiție” / Se invocă anumite beneficii medicale # G4Media
„Câinii au fost creați de Dumnezeu pentru a fi mâncați.” Aceste cuvinte au fost rostite de un client la o tarabă din Jakarta, capitala Indoneziei, când a fost intervievat de un reporter France Press, în timp ce servea carne la grătar, relatează Corriere della Sera. Mai precis, carne de câine. Raportajul a fost publicat după […] © G4Media.ro.
22:40
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, vrea să își reducă salariu cu 10 la sută / Ea a informat Consiliului de Administrație al SRTv în chiar prima ședință # G4Media
Membrii Consiliului de Administrație al SRTv întruniți joi, în prima ședință, au fost informați de noua șefă a TVR, Adriana Săftoiu, că vrea reducerea propriului salariu cu 10%, precizează surse din cadrul instituției. Într-o notă internă se precizează că președintele Consiliului i-a informat pe colegii din CA că dorește diminuarea cu 10% a cuantumului salariului […] © G4Media.ro.
22:00
Rusia impune o perioadă de „carantină” de 24 de ore pentru cartelele SIM care intră în țară / Autoritățile încearcă astfel să prevină folosirea lor la navigarea dronelor inamice # G4Media
Autoritățile ruse au ordonat operatorilor de telecomunicații să introducă o blocare de 24 de ore a conectivității datelor mobile și a mesajelor SMS pentru toate cartelele SIM care intră din străinătate sau sunt reactivate după 72 de ore de inactivitate, potrivit TechSpot. Aceasta este o reacție la creșterea numărului de atacuri cu UAV și drone […] © G4Media.ro.
22:00
Viceprimarul unui oraș din Italia dirijează traficul și tunde iarba: „Fondurile sunt limitate” / Are 69 de ani: „Suntem trei în consiliu: eu, primarul și un alt consilier. Facem ce putem” # G4Media
Mauro Ruscelli, în vârstă de 69 de ani, este viceprimarul orașului Montiano, un mic oraș situat în dealurile din Cesena. Își asumă mai multe roluri în localitate pentru ca această comunitatea să poată supraviețui, scrie Corriere della Sera. „Suntem nevoiți să facem câte puțin din toate. Din păcate, resursele municipale sunt ceea ce sunt, destul […] © G4Media.ro.
21:50
Castrul roman de la Drajna (Prahova) va fi readus la viață cu 2 milioane de euro / Casa comandantului avea curte interioară și sistem care permitea circularea aerului cald sub podea # G4Media
Castrul roman de la Drajna, una dintre cele mai importante fortificații romane descoperite pe teritoriul Prahovei, intră într-o nouă etapă a existenței sale după ce Primăria Drajna a obținut o finanțare europeană de peste două milioane de euro pentru amenajarea unui parc arheologic modern și pentru includerea sitului în circuitul turistic, anunță Observatorul Prahovean. La […] © G4Media.ro.
21:50
Universitatea Craiova s-a impus joi seară în a patra etapă a Conference League, împotriva nemților de la Mainz, pe teren propriu, scor 1-0. Este al doilea succes european pentru olteni în această campanie. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
21:30
Ilie Bolojan: Sper că legea privind pensionarea magistraților va trece de testul constituțional / Sistemul trebuie extins și la celelalte categorii care au sisteme de pensionare accelerată # G4Media
Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat speranța, joi seara, la Digi24, că proiectul de lege care prevede majorarea vârstei de pensionare la magistrați la 65 de ani “va trece testul constituțional”. În cazul în care legea va fi declarată constituțională de CCR, noua regulă de la magistrați “trebuie extinsă și la celelalte categorii”, ținând însă cont […] © G4Media.ro.
21:20
VIDEO FOTO Palatul Baroc din Timișoara a fost iluminat pentru prima dată de sărbătorile de iarnă. Este una din puținele clădiri ale CJT în Timișoara # G4Media
Palatul Baroc din Piața Unirii, care adăpostește Muzeul Național de Artă, a fost împodobit și iluminat feeric pentru sărbătorile de iarnă. Inaugurarea iluminatului a avut loc joi seara. Este prima clădire iluminată arhitectural de Consiliul Județean Timiș, care deține doar câteva clădiri importante în Timișoara. „Palatul Baroc este singura clădire pe care CJ Timiș o […] © G4Media.ro.
21:20
Federația Internațională de Judo anunță că reintegrează Rusia în competițiile sale cu „imn și drapel” # G4Media
Federația Internațională de Judo a anunțat joi printr-un comunicat că o va reintegra pe Rusia în competițiile sale cu „imn și drapel”, începând cu Grand Slam-ul de la Abu Dhabi (28-30 noiembrie 2025), conform L’Equipe. „În urma evoluțiilor recente, în special restabilirea reprezentării naționale depline pentru sportivii belaruși, FIJ consideră că este acum oportun să […] © G4Media.ro.
21:00
Naţionala României a învins joi, la Rotterdam, reprezentativa Croaţiei, scor 33-24 (13-12), în primul meci din grupa A a Campionatului Mondial, informează News.ro. Echipa României a fost blocată în trafic şi meciul a început cu 10 minute întârziere. Marcatoarele României au fost Grozav 7 goluri, Ostase 5, Necula 4, Boiciuc 3, Popa 3, Seraficeanu 3, […] © G4Media.ro.
20:40
Stellantis şi CATL pornesc construcţia uzinei de baterii din Spania / Presa locală semnalează controverse privind aducerea a mii de muncitori chinezi în detrimentul forţei de muncă locale # G4Media
Grupul auto Stellantis şi gigantul chinez în domeniul bateriilor pentru vehiculele electrice CATL au inaugurat lucrările de construcţie a uzinei de baterii de tip litiu şi fosfat de fier (LFP) din regiunea Aragon (Spania), informează Euronews, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
20:30
BREAKING Magistrala de metrou M4: O asociere turco-bulgară rămâne câștigătoare pentru prima secțiune din linia Gara de Nord – Gara Progresu / CONFIRMARE: Contractul va fi semnat săptămâna viitoare # G4Media
Asocierea turco-bulgară Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – GP Group JSC rămâne câștigătoare la licitația pentru prima secțiune a Magistralei de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu, așa că contractul poate fi semnat, conform informațiilor verificate de Economedia. UPDATE Primarul Sectorului 4 Daniel Băluță a confirmat că săptămâna viitoare […] © G4Media.ro.
20:30
Ofițerul de presă de la Guvern care i-a împins în urmă cu o zi pe jurnaliști, pe holurile Parlamentului, atunci când aceștia au vrut să ajungă la premierul Ilie Bolojan pentru a-i pune întrebări, va fi cercetat disciplinar, a anunțat Executivul, joi seara, într-un comunicat de presă. “La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost inițiată procedura […] © G4Media.ro.
20:30
România, învinsă de Grecia în preliminariile FIBA World Cup 2027, la baschet masculin / Ultima victorie a noastră a fost acum 50 de ani # G4Media
Naţionala României a fost învinsă joi, la Salonic, de puternica reprezentivă a Greciei, scor 91-64 (45-29), în primul meci din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027. Meciul a reprezentat şi debutul americanului Daron Russell, de la campioana U BT Cluj, naturalizat în octombrie, transmite News.ro. Principalii marcatori ai partidei […] © G4Media.ro.
20:20
Traseele Via Transilvanica nu sunt recomandate iarna, dar ”nu putem să oprim pe nimeni„, anunță organizatorii / ”Marcajele s-ar putea să fie acoperite de zăpadă” # G4Media
Via Transilvanica – drumul care unește, traseul lung de 1.600 km care traversează țara pe diagonală, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, și pe care iubitorii de drumeții îl pot străbate la pas, nu este recomandat pe timp de iarnă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Amenajările și bornele de andezit, personalizate […] © G4Media.ro.
20:00
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa / Aproape 30 de mii de euro a achitat Craiova organizatorului concursului / Olguța Vasilescu: ”Peste 55 la sută din voturi au provenit din afara României„ # G4Media
Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul secund. Peste 55% dintre voturile primite au venit din afara României, în special din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania, informează Mediafax. Concursul a fost organizat de European Best Destinations, […] © G4Media.ro.
20:00
Cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele opt decenii: Cel puțin 83 de morți și 250 de dispăruți # G4Media
Cel puțin 83 de persoane au murit în incendiul unui complex rezidențial de zgârie-nori care a izbucnit miercuri în Hong Kong, unde echipele de salvare continuă joi să stropească cu apă turnurile calcinate, mai mult de 250 de persoane fiind încă date dispărute, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Ancheta pentru a determina cauzele acestui […] © G4Media.ro.
20:00
Jumătate dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an. Barometru cultural # G4Media
Potrivit celui mai recent barometru cultural, 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Iar peste 80% nu au ascultat un audiobook. © G4Media.ro.
19:50
Și anul acesta Regia Națională a Pădurilor Romsilva oferă brazi pentru Crăciun celor interesați. Pomii pot fi achiziționați direct de la ocoalele silvice. © G4Media.ro.
19:40
Atacul miniștrilor: Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, îi cere demisia celui actual / „Te întrebi până unde merge impostura” # G4Media
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării în Guvernul Tudose, lansează un atac dur la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, acuzându-l într-o postare pe Facebook de impostură academică, notează Mediafax. Deputatul PSD Mihai Fifor îl critică pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-o postare publicată joi pe Facebook. Fifor afirmă că parcursul universitar al lui […] © G4Media.ro.
19:40
Rusia trece în offline / Moscova și mai multe de regiuni rămân fără comunicații și internet / Ar reprezenta „lupta împotriva amenințării dronelor” # G4Media
Moscova și mai multe regiuni rusești au fost deconectate de la internet și comunicațiile mobile pe 27 noiembrie. Autoritățile spun că întreruperile masive sunt „măsuri de securitate”. Numeroși locuitori s-au plâns de situație și caută alte variante de a comunica, anunță Mediafax. Joi, utilizatorii din Moscova au raportat lipsa atât a comunicațiilor mobile, cât și […] © G4Media.ro.
19:30
Autoritățile chineze de reglementare au restricționat compania ByteDance, proprietara platformei TikTok, de la utilizarea cipurilor americane Nvidia în noile sale centre de date, într-o mișcare care reflectă intensificarea campaniei Beijingului de reducere a dependenței de tehnologia occidentală, potrivit Reuters. © G4Media.ro.
19:30
Parlamentul portughez a adoptat joi versiunea finală a bugetului de stat pentru 2026, care prevede un excedent public de 0,1% din PIB, ceea ce înseamnă al patrulea an consecutiv de echilibru bugetar, potrivit Le Figaro. Acest vot reprezintă „un factor de încredere” care confirmă că Portugalia este „o țară fiabilă”, a declarat prim-ministrul Luis Montenegro […] © G4Media.ro.
19:30
FOTO Final de drum pentru BMW Z4 / Roadster-ul a fost vândut în peste 240.000 de unități pe parcursul a 23 de ani # G4Media
BMW anunță oficial încetarea producției roadster-ului Z4 prin lansarea ediției limitate Final Edition. Potrivit unui comunicat de presă al bavarezilor, versiunea este ultima a modelului cu două locuri al BMW, clienții putând să cumpere din ianuarie 2026 ediția limitată. Momentan, nu există semne care să indice dezvoltarea unui nou concurent pentru Porsche 718 Boxster sau Toyota Supra, ce […] © G4Media.ro.
19:20
Procurorii italieni vor să închidă dosarul morții omului de afaceri Dan Petrescu / Avionul pe care îl conducea s-a prăbușit în 2021, provocând moartea a opt persoane / Un grup de experți dau vina pe producător: aripile posterioare ar fi rămas blocate # G4Media
Avionul omului de afaceri român Dan Petrescu ar fi fost defect, reclamă familia acestuia. Procurorii italieni, pe de altă parte, vor să închidă dosarul punând toată vina pe umerii pilotului: Dan Petrescu, notează presa italiană. Opt persoane au murit în accidentul produs în 3 octombrie 2021, doar mama lui Petrescu fiind încă în viață. Între […] © G4Media.ro.
19:10
Cancelarul Merz: Ucraina va avea nevoie de o armată puternică după încheierea unui acord de pace # G4Media
Ucraina va avea nevoie de forțe armate puternice și garanții de securitate după încheierea oricărui acord de pace cu Rusia, iar Kievul nu ar trebui să fie obligat să cedeze teritoriu, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, citat de agenția Mediafax. Subliniind că sunt în joc atât interesele de securitate europene, cât și cele […] © G4Media.ro.
19:00
Oscar Piastri își ține șansele vii la titlul mondial și declară că nu-l va ajuta pe Lando Norris: „Cred că încă există o șansă” # G4Media
Oscar Piastri a vrut să clarifice strategia de pe ultima turnantă a sezonului de Formula 1, după ce mai mulți fani ai sportului cu motor s-au întrebat dacă nu ar fi mai benefic pentru echipa „papaya” ca australianul să-l ajute pe colegul său și liderul actual al ierarhiei la piloți, Lando Norris. Australianul Oscar Piastri […] © G4Media.ro.
19:00
Liderul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a confirmat intenţia de a reveni în PNL, motiv pentru care a discutat cu preşedintele PNL Ilie Bolojan. El a spus joi că există „deschidere de ambele părţi”, transmite Agerpres. „Am discutat, a rămas că vom continua discuţia. Pot să vă spun că există deschidere de ambele părţi (…) […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:50
Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) intenţionează să crească vârsta de pensionare ca soluţie în faţa îmbătrânirii populaţiei, transmite Agerpres. În raportul său bianual privind sistemele de pensii, OCDE semnalează că, în medie, vârsta normală de pensionare va creşte, de la 63,9 ani pentru femei şi […] © G4Media.ro.
18:40
Şefa secţiei de Cardiologie a Spitalului Militar din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită # G4Media
Şefa secţiei de Cardiologie a Spitalului Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, cunoscut ca Spitalul Militar, a fost trimisă în judecată de procurorii bihoreni fiind acuzată că ar fi luat mită în formă continuată, a informat joi, într-un comunicat, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, procurorii au stabilit că […] © G4Media.ro.
18:30
Suspectul care a împușcat soldați ai Gărzii Naționale în Washington DC a lucrat cu CIA în Afganistan # G4Media
Cetățeanul afgan suspectat că a împușcat miercuri doi membri ai Gărzii Naționale în apropierea Casei Albe a lucrat pentru CIA, a declarat directorul agenției, citat de BBC. Potrivit directorului CIA, John Ratcliffe, bprbatul a fost lăsat să intre în SUA „datorită colaborării sale anterioare cu guvernul american”. „În urma retragerii dezastruoase a lui Biden din […] © G4Media.ro.
18:20
BREAKING Ministerul Finanțelor a publicat a doua rectificare bugetară. Deficitul se menține la 8,4% din PIB / Ce ministere câștigă bani și care dintre ele pierd # G4Media
Ministerul Finanțelor a publicat a doua rectificare bugetară din acest an, prin care menține ținta de deficit de 8,4% din Produsul Intern Brut pentru finalul anului, însă face o serie de modificări de bugete. Proiect Ordonanţă de Urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025 Nota de fundamentare Conform proiectului de ordonanță, veniturile […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.