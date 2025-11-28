Putin anunță o reînarmare „pe scară largă” într-un discurs televizat, alături de patru foste republici sovietice

19:00

Oscar Piastri a vrut să clarifice strategia de pe ultima turnantă a sezonului de Formula 1, după ce mai mulți fani ai sportului cu motor s-au întrebat dacă nu ar fi mai benefic pentru echipa „papaya” ca australianul să-l ajute pe colegul său și liderul actual al ierarhiei la piloți, Lando Norris. Australianul Oscar Piastri […] © G4Media.ro.