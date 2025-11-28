ESENȚIAL | Extinderea M4, noua magistrală de metrou din București, poate începe. Ultima contestație care bloca proiectul a fost respinsă
B365.ro, 28 noiembrie 2025 09:50
După mai multe complicații, se va semna contractul pentru lucrările de la extinderea Magistralei de Metrou M4. Contestația firmei câștigătoare a fost respinsă, astfel procesul pentru startul șantierului avansează. În curând, ar putea porni lucările […] Articolul ESENȚIAL | Extinderea M4, noua magistrală de metrou din București, poate începe. Ultima contestație care bloca proiectul a fost respinsă apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 10 minute
10:10
FOTO | Intervenție masivă a echipajelor de urgență, în București, la Postăvarului cu 1 Decembrie. Bucureștean: Oare e altă scurgere de gaz? # B365.ro
În urmă cu puțin rimp, mai multe mașini de pompieri au ajuns la intersecția dintre str. Postăvarului și Bd. 1 Decembrie. Un martor spune că ar putea fi vorba de o scurgere de gaze, dar […] Articolul FOTO | Intervenție masivă a echipajelor de urgență, în București, la Postăvarului cu 1 Decembrie. Bucureștean: Oare e altă scurgere de gaz? apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
09:50
ESENȚIAL | Extinderea M4, noua magistrală de metrou din București, poate începe. Ultima contestație care bloca proiectul a fost respinsă # B365.ro
După mai multe complicații, se va semna contractul pentru lucrările de la extinderea Magistralei de Metrou M4. Contestația firmei câștigătoare a fost respinsă, astfel procesul pentru startul șantierului avansează. În curând, ar putea porni lucările […] Articolul ESENȚIAL | Extinderea M4, noua magistrală de metrou din București, poate începe. Ultima contestație care bloca proiectul a fost respinsă apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
09:10
ALERTĂ | Accident în lanț, cu două camioane și o autoutilitară, pe Autostrada A1. Trafic îngreunat pe sensul dinspre Pitești spre București # B365.ro
Un accident în lanț a avut loc vineri dimineață, 28 noiembrie, pe Autostrada A1, sensul de mers dinspre Pitești spre București: Au fost implicate două camioane și o autoutilitară, anunță Centrul Infotrafic. Evenimentul rutier a […] Articolul ALERTĂ | Accident în lanț, cu două camioane și o autoutilitară, pe Autostrada A1. Trafic îngreunat pe sensul dinspre Pitești spre București apare prima dată în B365.
09:00
VIDEO | Suspans tot mai mare la Mița Biciclista: care este, totuși, tema de Crăciun de anul acesta. Câteva bănuieli și o mare certitudine: mâine asigur aflăm # B365.ro
Așteparea ia sfârșit, în weekend, pe 29 noiembrie, când La Mița Biciclista se aprind luminițele de Crăciun și se inaugurează decorul de iarnă. Până atunci, bucureștenii și nu numai sunt invitați să ghicească care este […] Articolul VIDEO | Suspans tot mai mare la Mița Biciclista: care este, totuși, tema de Crăciun de anul acesta. Câteva bănuieli și o mare certitudine: mâine asigur aflăm apare prima dată în B365.
09:00
Anunț (cu megafon) în Piața Alba Iulia: Winter Wonderland nu s-a deschis cum s-a promis din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Dar azi la 15 se întâmplă, poa’ să plouă cu broaște # B365.ro
Deschiderea Winter Wonderland din Piața Alba Iulia a fost amânată. După ce vizitatorii au fost puși pe drum degeaba, a fost anunțat pe Facebook că, din cauza vremii, inaugurarea târgului rămâne pe astăzi. Azi, la […] Articolul Anunț (cu megafon) în Piața Alba Iulia: Winter Wonderland nu s-a deschis cum s-a promis din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Dar azi la 15 se întâmplă, poa’ să plouă cu broaște apare prima dată în B365.
09:00
„Urmează stația Târgul de Crăciun din Parcul Copiilor”. La ce Târguri de Crăciun din București poți să ajungi cu metroul. Metrorex face traseele # B365.ro
Săptămâna aceasta începe sezonul târgurilor de Crăciun ân București, asta nu înseamnă doar spirit de sărbătoare, ci si aglomerație pe străzi. De accea, Metrorex amintește bucureștenilor că pot folosi trenurile de pe diferite magistrale pentru […] Articolul „Urmează stația Târgul de Crăciun din Parcul Copiilor”. La ce Târguri de Crăciun din București poți să ajungi cu metroul. Metrorex face traseele apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
08:00
CTP, despre cazul «Moșteanu, diploma din Stratosferă e, de fapt, din Atmosferă»: Prostu Ion face cerere să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile # B365.ro
În tot scandalul cu diploma de la facultate a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, (un document falsificat „din greșeală”, după cum ne-a explicat Guvernul, prin purtătorul său de cuvânt), gazetarul Cristian Tudor Popescu oferă cea mai […] Articolul CTP, despre cazul «Moșteanu, diploma din Stratosferă e, de fapt, din Atmosferă»: Prostu Ion face cerere să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
05:10
Azi e Ziua de la Linia 5: încep testele pe traseu. Tramvaiul „Corporatiștilor” ar putea ieși din nou pe traseu de săptămâna viitoare, după ani de pauză # B365.ro
Astăzi încep probele fără călători pe traseu reabilitat la tramvaielor de pe Linia 5, cunoscută și drept „Linia Corporatiștilor”. Daca testele vor decurge fără probleme, repunerea în circulație se va face după 8 ani de […] Articolul Azi e Ziua de la Linia 5: încep testele pe traseu. Tramvaiul „Corporatiștilor” ar putea ieși din nou pe traseu de săptămâna viitoare, după ani de pauză apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
03:00
Ajung imediat și la blocul care se construiște în Cimitirul Bellu, calmează-te, dar înainte de asta vreau să punctez că, într-unul dintre colajele recente ale domniei sale, domnișoara Arzoiu Beatrice a scris așa: “Panaramă de […] Articolul 5 avantaje majore pe care le ai dacă te muți în blocul din Cimitirul Bellu apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:30
VIDEO | Prima mare dezbatere a candidaților la PMB și micuța reprezentare. La TVR s-a dus doar Drulă, dintre cei mai bine plasați. Ciucu și Băluță și-au trimis susținători # B365.ro
Prima dezbatere electorală din această campanie foarte scurtă pentru alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei are loc în această seară la TVR1. Din cei mai bine plasați candidați în sondaje, doar Cătălin Drulă (USR) a participat. […] Articolul VIDEO | Prima mare dezbatere a candidaților la PMB și micuța reprezentare. La TVR s-a dus doar Drulă, dintre cei mai bine plasați. Ciucu și Băluță și-au trimis susținători apare prima dată în B365.
18:50
FOTO | Pergolele colorate de pe Bulevardul Unirii au început să se prăbușească. Bucureștean: Aveți grijă când vă așezați aici pentru a vă odihni! # B365.ro
Pergolele colorate, adică acele structuri de lemn de deasupra băncuțelor, de pe Bulevardul Unirii, au început să se prăbușească. Un bucureștean atrage atenția asupra acestui lucru și le recomandă oamenilor să aibă grijă când se […] Articolul FOTO | Pergolele colorate de pe Bulevardul Unirii au început să se prăbușească. Bucureștean: Aveți grijă când vă așezați aici pentru a vă odihni! apare prima dată în B365.
17:40
Parada militară de 1 Decembrie și repetiția generală deviază mai multe linii STB. Cum vor circula autobuzele, când traficul va fi restricționat în zona Arcului de Triumf # B365.ro
Ziua Națională a României modifică mai multe linii de transport public în zona Arcului de Triumf, ca urmare a restricționării traficului pentru parada militară. Parada militară deviază mai multe linii STB de autobuz Pentru parada […] Articolul Parada militară de 1 Decembrie și repetiția generală deviază mai multe linii STB. Cum vor circula autobuzele, când traficul va fi restricționat în zona Arcului de Triumf apare prima dată în B365.
16:40
Șinele de tramvai de pe Bd. Expoziției devin cel mult obiectiv turistic, după terminarea lucrărilor. PMB nu a aprobat începerea șantierului pe Lotul 4, care va dura un an jumate # B365.ro
Șinele de pe Bulevardul Expoziției vor rămâne „muzeu” după încheierea lucrărilor, întrucât Primăria Capitalei nu a dat încă ordinul de începere pe Lotul 4, în care se vor opri tramvaiele. Astfel că, va mai dura […] Articolul Șinele de tramvai de pe Bd. Expoziției devin cel mult obiectiv turistic, după terminarea lucrărilor. PMB nu a aprobat începerea șantierului pe Lotul 4, care va dura un an jumate apare prima dată în B365.
15:40
Extinderea liniei de tramvai pe Prelungirea Ghencea pe ordinea de zi a consilierilor generali. Se discută bugetul pentru viitoarele lucrări # B365.ro
Consilierii generali vor supune la vot un proiect pentru extinderea liniei de tramvai pe Prelungirea Ghencea. Se va moderniza un traseu de circa 11 kilometri, din care 10 kilometri reprezintă o linie nouă. Alte proiecte […] Articolul Extinderea liniei de tramvai pe Prelungirea Ghencea pe ordinea de zi a consilierilor generali. Se discută bugetul pentru viitoarele lucrări apare prima dată în B365.
15:30
„Magistrala secretă”, metroul din Crângași spre Dristor 2, despre care „se vorbește prea puțin”. MT vrea să lanseze studiul de fezabilitate pentru proiect, dar și pentru extinderea M5 # B365.ro
Ministerul Transporturilor pregătește două proiecte pentru realizarea de noi tronsoane de metrou, care să lege zone dens populate. Este vorba despre continuarea Magistralei 5 și realizarea unei noi magistrale care să lege stațiile Crângași și […] Articolul „Magistrala secretă”, metroul din Crângași spre Dristor 2, despre care „se vorbește prea puțin”. MT vrea să lanseze studiul de fezabilitate pentru proiect, dar și pentru extinderea M5 apare prima dată în B365.
15:20
Un bătrân pastor penticostal din București, acuzat că a agresat sexual o fată de 15 ani, mai bine de un an. Bărbatul are 72 de ani # B365.ro
Un bărbat în vârstă de 72 de ani, pastor penticostal din București, a agresat sexual o fată de 15 ani, timp de mai bine de un an, iar acum este cercetat, anunță Parchetul de pe […] Articolul Un bătrân pastor penticostal din București, acuzat că a agresat sexual o fată de 15 ani, mai bine de un an. Bărbatul are 72 de ani apare prima dată în B365.
14:10
9 firme vor să proiecteze noul terminal al Aeroportului Henri Coandă Otopeni. Câștigătorul licitației va fi desemnat într-o săptămână # B365.ro
Nouă companii cu experiență internațională vor să proiecteze noul terminal al Aeroportului Henri Coandă Otopeni. Proiectantul proiectului va fi desemnat într-o săptămână, a anunțat, joi, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, Theodor Postelnicu. […] Articolul 9 firme vor să proiecteze noul terminal al Aeroportului Henri Coandă Otopeni. Câștigătorul licitației va fi desemnat într-o săptămână apare prima dată în B365.
13:30
ALERTĂ | Un excavator s-a răsturnat și a căzut peste câteva mașini, în timpul unor lucrări Distrigaz. Martor: Cel puțin 3 au fost avariate # B365.ro
Un exacavator s-a răsturnat la un șantier cu săpături de pe Splaiul Independenței, în apropiere de Carrefour Orhideea. Utilajul a avariat trei mașini. Excavator răsturnat pe Splaiul Independenței În urmă cu puțin timp, un exacavator […] Articolul ALERTĂ | Un excavator s-a răsturnat și a căzut peste câteva mașini, în timpul unor lucrări Distrigaz. Martor: Cel puțin 3 au fost avariate apare prima dată în B365.
13:10
VIDEO | Ciucu iese la contraatac: „Băluță prezintă drumeag de 400 de metri ca pe o mare realizare”. Valea Largă vs Europa Unită, bătălie în stradă, după episodul de pe Iuliu Maniu # B365.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei și primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îl contraatacă pe candidatul PSD care aspiră la aceeași funcție, cea de primar general, după episodul de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Ciucu, despre […] Articolul VIDEO | Ciucu iese la contraatac: „Băluță prezintă drumeag de 400 de metri ca pe o mare realizare”. Valea Largă vs Europa Unită, bătălie în stradă, după episodul de pe Iuliu Maniu apare prima dată în B365.
13:00
Pariuri de sezon printre bucureșteni, că tot se apropie Crăciunul: „Ce șanse are Stegarul Dac să se urce în vârful bradului din Constituției?” # B365.ro
Se apropie Crăciunul, pe 29 noiembrie se deschide târgul festiv din Piața Constituției și, cu această ocazie, un bucureștean s-a gândit să facă o glumă și să-i întrebe pe vecinii de cartier dacă sunt șanse […] Articolul Pariuri de sezon printre bucureșteni, că tot se apropie Crăciunul: „Ce șanse are Stegarul Dac să se urce în vârful bradului din Constituției?” apare prima dată în B365.
12:40
Podul de la Săbăreni, acum pericol public, se reface din temelii. Noul pasaj va fi gata în 18 luni și va avea două benzi de circulație și trotuare pe fiecare sens # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a semnat contractul de proiectare și execuție pentru noul Podului Rutier Săbăreni. Investiția este realizată în parteneriat cu Sectorul 6 și este menită să modernizeze traficul dintre cartierele Giulești și 16 Februarie. […] Articolul Podul de la Săbăreni, acum pericol public, se reface din temelii. Noul pasaj va fi gata în 18 luni și va avea două benzi de circulație și trotuare pe fiecare sens apare prima dată în B365.
12:00
Grinch și ciclonul Adel intervin în prognoza meteo de București. Vreme cu ploi și vânt în zilele în care se deschid Târgurile de Crăciun din oraș # B365.ro
Meteorologii trasmit că de astăzi încep ploile în București. ANM a dat prognoza specială pentru Capitală, valabilă până duminică. Schimbările climatice sunt sub influența ciclonului Adel. Temperaturile scad în Capitală În zilele următoare, vin ploile […] Articolul Grinch și ciclonul Adel intervin în prognoza meteo de București. Vreme cu ploi și vânt în zilele în care se deschid Târgurile de Crăciun din oraș apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | Pericol de moarte pe Centura Capitalei. „Ne anunță taxe auto una dupa alta, tot mai mari. Plătim ca să ne distrigem mașinile sau chiar mai rău!” # B365.ro
Dintre miile de gropi din București și de pe Centura Capitalei, aceasta este, în cel mai propriu sens al cuvântului, un pericol de moarte. Nu numai că nu mai are capac, dar marginea metalică este […] Articolul FOTO | Pericol de moarte pe Centura Capitalei. „Ne anunță taxe auto una dupa alta, tot mai mari. Plătim ca să ne distrigem mașinile sau chiar mai rău!” apare prima dată în B365.
11:00
Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara richter a avut loc joi dimineață, 27 noiembrie, în România. Specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pământului au făcut anunțul și au spus că seismul […] Articolul Alt cutremur, azi, în zona seismică Vrancea. INFP: L-ați simțit? Scrieți-ne! apare prima dată în B365.
10:50
ESENȚIAL | Restricții de circulație pentru repetițiile și Parada Națională de 1 decembrie. Măsurile din zona Arcul de Triumf, valabile inclusiv astăzi # B365.ro
În acest weekend, va avea loc repetiția generală pentru Parada Națională de 1 decembrie, care va fi luni, pentru ambele se vor impune restricții de circulație. Brigada Rutieră a dat lista străzilor care se ănchid […] Articolul ESENȚIAL | Restricții de circulație pentru repetițiile și Parada Națională de 1 decembrie. Măsurile din zona Arcul de Triumf, valabile inclusiv astăzi apare prima dată în B365.
10:30
Șoferii de Bolt și Uber anunță proteste în București și-n alte mari orașe, între 1 și 5 decembrie. Sunt nemulțumiți de tarife și de comisioanele pe care le plătesc # B365.ro
Șoferii care lucrează pe platformele Bolt și Uber pregătesc, între 1 și 5 decembrie, acțiuni ample de protest, inclusiv oprirea totală a activității. Aceștia cea tarife corecte, comisioane mai mici și reguli transparente impuse platformelor. […] Articolul Șoferii de Bolt și Uber anunță proteste în București și-n alte mari orașe, între 1 și 5 decembrie. Sunt nemulțumiți de tarife și de comisioanele pe care le plătesc apare prima dată în B365.
Ieri
09:40
FOTO | Imaginea amenințătoare a uneia dintre cele mai mari și mai ignorate probleme în traficul din București. „N-am întâlnit nicăieri așa ceva, nici nu știi ce te lovește!” # B365.ro
Șantiere peste șantiere – unele mai bine, multe prost semnalizate, lipsă de marcaje pe străzi și bulevarde, semafoare stricate, asfalt vălurit sau chiar ciuruit… Să încropești o listă a problemelor pe care le întâlnești zilnic […] Articolul FOTO | Imaginea amenințătoare a uneia dintre cele mai mari și mai ignorate probleme în traficul din București. „N-am întâlnit nicăieri așa ceva, nici nu știi ce te lovește!” apare prima dată în B365.
09:30
Speranța moare ultima: s-au reluat lucrările de lărgire pe Centura Capitalei, pe un segment infernal din DNCB, care se intersectează cu A2. Cât va dura șantierul # B365.ro
Până să fie bine, o să mai fie puțin rău. Au fost reluate mult așteptatele lucrări de lărgire pe Centura Capitalei, fiind vizat drumul care se intersectează cu Autostrada Soarelui A2. În această zonă, zilnic, […] Articolul Speranța moare ultima: s-au reluat lucrările de lărgire pe Centura Capitalei, pe un segment infernal din DNCB, care se intersectează cu A2. Cât va dura șantierul apare prima dată în B365.
09:20
ALERTĂ | Un camion a luat foc pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București. Vehiculul în flăcări, lângă stația de taxare Fetești # B365.ro
În urmă cu foarte puțin timp, un camion a luat foc pe Autostrada Soarelui A2, lângă stația de taxare de la Fetești. Acest incident are loc în aceste momente pe sensul spre București. Camion a […] Articolul ALERTĂ | Un camion a luat foc pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București. Vehiculul în flăcări, lângă stația de taxare Fetești apare prima dată în B365.
09:20
Restricții de circulație în Piața Constituției, impuse pentru Târgul de Crăciun București. Ce străzi se închid până la sfârșitul anului și care sunt rutele ocolitoare # B365.ro
Târgul de Crăciun din Piața Constituției nu vine doar cu spiritul sărbătorilor, ci și cu restricții de circulație în zona centrală a orașului (ca-n fiecare an). Brigada Rutieră a anunțat măsurile de circulație ce vor […] Articolul Restricții de circulație în Piața Constituției, impuse pentru Târgul de Crăciun București. Ce străzi se închid până la sfârșitul anului și care sunt rutele ocolitoare apare prima dată în B365.
09:10
FOTO | Să privim imaginea asta de la metrou, într-o zi obișnuită cum a fost cea de ieri. Acum, să ne imaginăm o grevă la metrou. Scenariu posibil, impas la negocierile CCM # B365.ro
Aglomerația de ieri seară de pe peronul Victoriei, ar putea fi doar începutul unui scenariu mult mai dificil. Negocierile dintre sindicat și Metrorex sunt blocate, iar o gravă la metrou se prea poate să înceapă. […] Articolul FOTO | Să privim imaginea asta de la metrou, într-o zi obișnuită cum a fost cea de ieri. Acum, să ne imaginăm o grevă la metrou. Scenariu posibil, impas la negocierile CCM apare prima dată în B365.
08:10
Avertizare METEO | Cod galben de ceață lângă București, în Ilfov, anunță ANM. Vremea se răcește de azi și încep ploile # B365.ro
Meteorologii au emis o atenționare de tip nowcasting de cod galben de ceața valabil pe raza județului Ilfov. Vremea în Capitală se răcește în următoarele zile, iar prognoza ANM anunță că vin ploile. Ceață în […] Articolul Avertizare METEO | Cod galben de ceață lângă București, în Ilfov, anunță ANM. Vremea se răcește de azi și încep ploile apare prima dată în B365.
03:10
De azi, mergem de la București la Focșani doar pe autostradă. Se deschide traficul pe lotul Pietroasele – Buzău din A7 # B365.ro
De azi, șoferii pot circula de la București la Focșani exclusiv pe autostradă. Se deschide lotul 3 al A7, între Pietroasele și Buzău. Traseul ar putea fi parcurs în aproximativ o oră și jumătate. Putem […] Articolul De azi, mergem de la București la Focșani doar pe autostradă. Se deschide traficul pe lotul Pietroasele – Buzău din A7 apare prima dată în B365.
26 noiembrie 2025
19:00
FOTO | „O fi vreun incident la metrou?”. Sau cum arată o seară în una dintre cele mai aglomerate stații, de pe cea mai aglomerată magistrală: Piața Victoriei, M2 # B365.ro
Așa arată ora 18:00 în una dintre cele mai aglomerate stații de metrou, de pe cea mai aglomerată magistrală: Piața Victoriei, M2. Peronul este plin, oamenii stau înghesuiți, periculos de aproape de marginea acestuia. În […] Articolul FOTO | „O fi vreun incident la metrou?”. Sau cum arată o seară în una dintre cele mai aglomerate stații, de pe cea mai aglomerată magistrală: Piața Victoriei, M2 apare prima dată în B365.
18:10
Marian Vanghelie spune, despre femeia care l-ar fi urmărit prin București, că ea îl urmărea pe el. „Nu știu ce căuta. Cu orice viteză mergeam, ea stătea în spatele nostru” # B365.ro
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, reclamat la Poliție de o femeie care îl acuză că a urmărit-o în noaptea de marți spre miercuri prin București și Ilfov, susține că el a fost cel […] Articolul Marian Vanghelie spune, despre femeia care l-ar fi urmărit prin București, că ea îl urmărea pe el. „Nu știu ce căuta. Cu orice viteză mergeam, ea stătea în spatele nostru” apare prima dată în B365.
17:00
Trei linii STB vor fi deviate pentru Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Pe ce trasee vor circula în perioada 28 noiembrie – 28 decembrie # B365.ro
Târgul de Crăciun București din Piața Consituției deviază trei linii STB, anunță TPBI. Este vorba despre 63, 385 și N101, care vor circula pe trasee diferite în mai multe zile din perioada 28 noiembrie – […] Articolul Trei linii STB vor fi deviate pentru Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Pe ce trasee vor circula în perioada 28 noiembrie – 28 decembrie apare prima dată în B365.
15:50
Poliție militară, la un accident cu ambulanță produs, cu puțin timp în urmă, în intersecția de la Marrriot. Trafic îngreunat # B365.ro
Un accident s-a produs pe Calea 13 septembrie, în intersecția de la Marriott. Evenimentul de circulație a avut loc între o mașină și o ambulanță. Traficul este îngreunat în zonă. Accident cu ambulanță în intersecția […] Articolul Poliție militară, la un accident cu ambulanță produs, cu puțin timp în urmă, în intersecția de la Marrriot. Trafic îngreunat apare prima dată în B365.
15:50
Acest Mercedes-Benz Citaro Hybrid tocmai a împlinit 400.000 km pe străzile din București, drumuri parcurse în 5 ani. Circulă pe liniile STB 205, 301 și 301B # B365.ro
STB transmite că modelul de autobuz Mercedes-Benz Citaro Hybrid aniversează cinci ani de funcționare, iar unul dintre vehiculele din lot a ajuns la primii 400.000 de kilometri parcurși. Autobuzul respectiv circulă pe liniile 205, 301 […] Articolul Acest Mercedes-Benz Citaro Hybrid tocmai a împlinit 400.000 km pe străzile din București, drumuri parcurse în 5 ani. Circulă pe liniile STB 205, 301 și 301B apare prima dată în B365.
15:40
Un parc nou va fi amenajat în cartierul Henri Coandă, iar parcul Regina Maria va fi modernizat. Consilierii locali au aprobat proiectele # B365.ro
Consilierii locali ai Sectorului 1 au aprobat marți, 25 noiembrie, în ședință, studiul de fezabilitate pentru amenajarea Parcului Cartier Henri Coandă. Prin acest proiect, bucureștenii din acest cartier vor avea mai mult spațiu verde și […] Articolul Un parc nou va fi amenajat în cartierul Henri Coandă, iar parcul Regina Maria va fi modernizat. Consilierii locali au aprobat proiectele apare prima dată în B365.
15:40
VIDEO | Pilda cu gutuia. Băluță s-a dus pe Bd. Iuliu Maniu, în sector la contracandidatul Ciucu, să-l facă de ocară pentru traficul infernal de aici # B365.ro
Daniel Băluță a mers într-o vizită electorală pe Bulevardul Iuliu Maniu, administrat de primăria condusă de contracandidatul Ciprian Ciucu. Actualul primar al Sectorului 4 îl atacă în mod direct pe actualul primar al Sectorului 6. […] Articolul VIDEO | Pilda cu gutuia. Băluță s-a dus pe Bd. Iuliu Maniu, în sector la contracandidatul Ciucu, să-l facă de ocară pentru traficul infernal de aici apare prima dată în B365.
14:30
Pista nr. 1 de la Otopeni va fi modernizată, iar proiectul e cea mai mare investiție din istoria aeroportului: peste 100 de milioane de euro. Licitația a fost lansată în SEAP # B365.ro
CNAB a lansat licitația pentru lucrările de modernizare de la Pista nr. 1 de decolare/aterizare a aeroportului „Henri Coandă” (Otopeni) din București. Investiția este cea mai mare din istoria aeroportului de până acum. Lucrările ar […] Articolul Pista nr. 1 de la Otopeni va fi modernizată, iar proiectul e cea mai mare investiție din istoria aeroportului: peste 100 de milioane de euro. Licitația a fost lansată în SEAP apare prima dată în B365.
14:20
VIDEO | Negoiță explică, de la o pubelă curată (și rară), cum e cu ghenele obligatoriii, care n-ar fi: Nu avem o problemă cu toboganele, ci cu cei care amestecă umedul cu uscatul # B365.ro
Robert Negoiță a revenit cu noi clarificări și le explică bucureștenilor din Sectorul 3 care-i situația cu ghenele de gunoi din blocuri. Primarul Sectorului 3 spune ce se întâmplă cu toboganele de gunoi din blocuri […] Articolul VIDEO | Negoiță explică, de la o pubelă curată (și rară), cum e cu ghenele obligatoriii, care n-ar fi: Nu avem o problemă cu toboganele, ci cu cei care amestecă umedul cu uscatul apare prima dată în B365.
14:20
Foc de artificii la West Side Christmas Market, în weekend. Târgul de Crăciun din Drumul Taberei se deschide sâmbătă, când pe scenă urcă Andia # B365.ro
West Side Christmas Market își deschide porțile vineri, 28 noiembrie, cu un spectacol de artificii, concert live și aprinderea festivă a luminilor. Până pe 27 decembrie, bucureștenii vor avea parte, aici, de un decor de […] Articolul Foc de artificii la West Side Christmas Market, în weekend. Târgul de Crăciun din Drumul Taberei se deschide sâmbătă, când pe scenă urcă Andia apare prima dată în B365.
14:10
FOTO | Muzeul Gheorghe Tattarescu intră în consolidare și reabilitare, un proiect de 30 de milioane de lei. E singura reședință particulară din București construită ca un han # B365.ro
Primăria Capitalei începe lucrările de consolidare și restaurare la Muzeul Gheorghe Tattarescu, unicul monument din București construit sub forma unui han. Clădirea este fostă reședință a marelui Pictor, iar investiția este estimată la aproximativ 30 […] Articolul FOTO | Muzeul Gheorghe Tattarescu intră în consolidare și reabilitare, un proiect de 30 de milioane de lei. E singura reședință particulară din București construită ca un han apare prima dată în B365.
13:10
VIDEO | 60% din planșeul vechi și rupt de la Unirii, demontat. În același timp, PS4 devine autoritatea contractantă pentru extinderea tramvaiului de la Piața Sf. Vineri până la Mitropolie # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a susținut o conferință de presă de la Planșeul Unirii, unde lucrările de refacere continuă pentru punerea în siguranță a centrului orașului. Edilul informează […] Articolul VIDEO | 60% din planșeul vechi și rupt de la Unirii, demontat. În același timp, PS4 devine autoritatea contractantă pentru extinderea tramvaiului de la Piața Sf. Vineri până la Mitropolie apare prima dată în B365.
12:50
FOTO | Un camion a intrat în curtea unor oameni din Snagov, după ce a făcut praf gardul. Doar pagube materiale, din fericire # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un camion a intrat într-o curte a unei familii din Snagov, de lângă București. Vehiculul de mare tonaj a dărâmat gardul locuinței respective. Un camion a doborât gardurile unei proprietăți […] Articolul FOTO | Un camion a intrat în curtea unor oameni din Snagov, după ce a făcut praf gardul. Doar pagube materiale, din fericire apare prima dată în B365.
12:30
Mushi Land, dubiosul târg de Crăciun din zona retrocedată a Parcului IOR, închis de polițiștii locali S3. Amendă de 10.000 de lei pentru organizatori, care nu aveau autorizații # B365.ro
Polițiștii locali au amendat organizatorul unui târg de Crăciun ilegal din zona retrocedată din Parcul IOR, Sectorul 3. Aici ar fi fost instalate și tiribombe pentru un parc de distracții. Autoritățile au emis o amendă […] Articolul Mushi Land, dubiosul târg de Crăciun din zona retrocedată a Parcului IOR, închis de polițiștii locali S3. Amendă de 10.000 de lei pentru organizatori, care nu aveau autorizații apare prima dată în B365.
12:20
Se desființează parcarea publică de pe strada Brașov, din Drumul Taberei. Devine bandă de circulație pentru a facilita accesul la West Side Christmas Market # B365.ro
Începând de astăzi, în zona West Side Christmas Market, parcarea publică de pe strada Brașov devine bandă suplimentară de circulație. Măsura este adoptată pentru a facilita accesul la târgul de Crăciun și pentru a fluidiza […] Articolul Se desființează parcarea publică de pe strada Brașov, din Drumul Taberei. Devine bandă de circulație pentru a facilita accesul la West Side Christmas Market apare prima dată în B365.
12:00
Actualizare METEO | Se strică vremea în București, unde vin frigul, ploile și vijeliile. În țară, ANM anunță lapoviță și ninsoare # B365.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru București, iar meteorologii ne anunță că vremea se răcește, vin ploile și vijeliile. De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi importante cantitativ, precipitații sub […] Articolul Actualizare METEO | Se strică vremea în București, unde vin frigul, ploile și vijeliile. În țară, ANM anunță lapoviță și ninsoare apare prima dată în B365.
11:50
Divertis.Gala – Premiile “Pantera Neagră” pentru comedie. Start exploziv de an nou cu Divertis! # B365.ro
Parteneriat media După reprezentațiile din 19 si 23 noiembrie 2025 jucate cu casa închisă, Gala premiilor “Pantera Neagră” revine! De ce? Pentru a da posibilitatea tuturor celor care nu au reușit sa vină la acest spectacol […] Articolul Divertis.Gala – Premiile “Pantera Neagră” pentru comedie. Start exploziv de an nou cu Divertis! apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.