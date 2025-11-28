11:30

Dintre miile de gropi din București și de pe Centura Capitalei, aceasta este, în cel mai propriu sens al cuvântului, un pericol de moarte. Nu numai că nu mai are capac, dar marginea metalică este […] Articolul FOTO | Pericol de moarte pe Centura Capitalei. „Ne anunță taxe auto una dupa alta, tot mai mari. Plătim ca să ne distrigem mașinile sau chiar mai rău!” apare prima dată în B365.