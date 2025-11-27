Restricții de circulație în Piața Constituției, impuse pentru Târgul de Crăciun București. Ce străzi se închid până la sfârșitul anului și care sunt rutele ocolitoare
B365.ro, 27 noiembrie 2025 09:20
Târgul de Crăciun din Piața Constituției nu vine doar cu spiritul sărbătorilor, ci și cu restricții de circulație în zona centrală a orașului (ca-n fiecare an). Brigada Rutieră a anunțat măsurile de circulație ce vor […]
• • •
Acum 5 minute
09:40
FOTO | Imaginea amenințătoare a uneia dintre cele mai mari și mai ignorate probleme în traficul din București. „N-am întâlnit nicăieri așa ceva, nici nu știi ce te lovește!” # B365.ro
Șantiere peste șantiere – unele mai bine, multe prost semnalizate, lipsă de marcaje pe străzi și bulevarde, semafoare stricate, asfalt vălurit sau chiar ciuruit… Să încropești o listă a problemelor pe care le întâlnești zilnic […]
Acum 15 minute
09:30
Speranța moare ultima: s-au reluat lucrările de lărgire pe Centura Capitalei, pe un segment infernal din DNCB, care se intersectează cu A2. Cât va dura șantierul # B365.ro
Până să fie bine, o să mai fie puțin rău. Au fost reluate mult așteptatele lucrări de lărgire pe Centura Capitalei, fiind vizat drumul care se intersectează cu Autostrada Soarelui A2. În această zonă, zilnic, […]
Acum 30 minute
09:20
ALERTĂ | Un camion a luat foc pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București. Vehiculul în flăcări, lângă stația de taxare Fetești # B365.ro
În urmă cu foarte puțin timp, un camion a luat foc pe Autostrada Soarelui A2, lângă stația de taxare de la Fetești. Acest incident are loc în aceste momente pe sensul spre București. Camion a […]
09:20
Restricții de circulație în Piața Constituției, impuse pentru Târgul de Crăciun București. Ce străzi se închid până la sfârșitul anului și care sunt rutele ocolitoare # B365.ro
Târgul de Crăciun din Piața Constituției nu vine doar cu spiritul sărbătorilor, ci și cu restricții de circulație în zona centrală a orașului (ca-n fiecare an). Brigada Rutieră a anunțat măsurile de circulație ce vor […]
Acum o oră
09:10
FOTO | Să privim imaginea asta de la metrou, într-o zi obișnuită cum a fost cea de ieri. Acum, să ne imaginăm o grevă la metrou. Scenariu posibil, impas la negocierile CCM # B365.ro
Aglomerația de ieri seară de pe peronul Victoriei, ar putea fi doar începutul unui scenariu mult mai dificil. Negocierile dintre sindicat și Metrorex sunt blocate, iar o gravă la metrou se prea poate să înceapă. […]
Acum 2 ore
08:10
Avertizare METEO | Cod galben de ceață lângă București, în Ilfov, anunță ANM. Vremea se răcește de azi și încep ploile # B365.ro
Meteorologii au emis o atenționare de tip nowcasting de cod galben de ceata valabil pe raza județului Ilfov. Vremea în Capitală se răcește în următoarele zile, iar prognoza ANM anunță că vin ploile. Ceață în […]
Acum 8 ore
03:10
De azi, mergem de la București la Focșani doar pe autostradă. Se deschide traficul pe lotul Pietroasele – Buzău din A7 # B365.ro
De azi, șoferii pot circula de la București la Focșani exclusiv pe autostradă. Se deschide lotul 3 al A7, între Pietroasele și Buzău. Traseul ar putea fi parcurs în aproximativ o oră și jumătate. Putem […]
Acum 24 ore
19:00
FOTO | „O fi vreun incident la metrou?”. Sau cum arată o seară în una dintre cele mai aglomerate stații, de pe cea mai aglomerată magistrală: Piața Victoriei, M2 # B365.ro
Așa arată ora 18:00 în una dintre cele mai aglomerate stații de metrou, de pe cea mai aglomerată magistrală: Piața Victoriei, M2. Peronul este plin, oamenii stau înghesuiți, periculos de aproape de marginea acestuia. În […]
18:10
Marian Vanghelie spune, despre femeia care l-ar fi urmărit prin București, că ea îl urmărea pe el. „Nu știu ce căuta. Cu orice viteză mergeam, ea stătea în spatele nostru” # B365.ro
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, reclamat la Poliție de o femeie care îl acuză că a urmărit-o în noaptea de marți spre miercuri prin București și Ilfov, susține că el a fost cel […]
17:00
Trei linii STB vor fi deviate pentru Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Pe ce trasee vor circula în perioada 28 noiembrie – 28 decembrie # B365.ro
Târgul de Crăciun București din Piața Consituției deviază trei linii STB, anunță TPBI. Este vorba despre 63, 385 și N101, care vor circula pe trasee diferite în mai multe zile din perioada 28 noiembrie – […]
15:50
Poliție militară, la un accident cu ambulanță produs, cu puțin timp în urmă, în intersecția de la Marrriot. Trafic îngreunat # B365.ro
Un accident s-a produs pe Calea 13 septembrie, în intersecția de la Marriott. Evenimentul de circulație a avut loc între o mașină și o ambulanță. Traficul este îngreunat în zonă. Accident cu ambulanță în intersecția […]
15:50
Acest Mercedes-Benz Citaro Hybrid tocmai a împlinit 400.000 km pe străzile din București, drumuri parcurse în 5 ani. Circulă pe liniile STB 205, 301 și 301B # B365.ro
STB transmite că modelul de autobuz Mercedes-Benz Citaro Hybrid aniversează cinci ani de funcționare, iar unul dintre vehiculele din lot a ajuns la primii 400.000 de kilometri parcurși. Autobuzul respectiv circulă pe liniile 205, 301 […]
15:40
Un parc nou va fi amenajat în cartierul Henri Coandă, iar parcul Regina Maria va fi modernizat. Consilierii locali au aprobat proiectele # B365.ro
Consilierii locali ai Sectorului 1 au aprobat marți, 25 noiembrie, în ședință, studiul de fezabilitate pentru amenajarea Parcului Cartier Henri Coandă. Prin acest proiect, bucureștenii din acest cartier vor avea mai mult spațiu verde și […]
15:40
VIDEO | Pilda cu gutuia. Băluță s-a dus pe Bd. Iuliu Maniu, în sector la contracandidatul Ciucu, să-l facă de ocară pentru traficul infernal de aici # B365.ro
Daniel Băluță a mers într-o vizită electorală pe Bulevardul Iuliu Maniu, administrat de primăria condusă de contracandidatul Ciprian Ciucu. Actualul primar al Sectorului 4 îl atacă în mod direct pe actualul primar al Sectorului 6. […]
14:30
Pista nr. 1 de la Otopeni va fi modernizată, iar proiectul e cea mai mare investiție din istoria aeroportului: peste 100 de milioane de euro. Licitația a fost lansată în SEAP # B365.ro
CNAB a lansat licitația pentru lucrările de modernizare de la Pista nr. 1 de decolare/aterizare a aeroportului „Henri Coandă" (Otopeni) din București. Investiția este cea mai mare din istoria aeroportului de până acum. Lucrările ar […]
14:20
VIDEO | Negoiță explică, de la o pubelă curată (și rară), cum e cu ghenele obligatoriii, care n-ar fi: Nu avem o problemă cu toboganele, ci cu cei care amestecă umedul cu uscatul # B365.ro
Robert Negoiță a revenit cu noi clarificări și le explică bucureștenilor din Sectorul 3 care-i situația cu ghenele de gunoi din blocuri. Primarul Sectorului 3 spune ce se întâmplă cu toboganele de gunoi din blocuri […]
14:20
Foc de artificii la West Side Christmas Market, în weekend. Târgul de Crăciun din Drumul Taberei se deschide sâmbătă, când pe scenă urcă Andia # B365.ro
West Side Christmas Market își deschide porțile vineri, 28 noiembrie, cu un spectacol de artificii, concert live și aprinderea festivă a luminilor. Până pe 27 decembrie, bucureștenii vor avea parte, aici, de un decor de […]
14:10
FOTO | Muzeul Gheorghe Tattarescu intră în consolidare și reabilitare, un proiect de 30 de milioane de lei. E singura reședință particulară din București construită ca un han # B365.ro
Primăria Capitalei începe lucrările de consolidare și restaurare la Muzeul Gheorghe Tattarescu, unicul monument din București construit sub forma unui han. Clădirea este fostă reședință a marelui Pictor, iar investiția este estimată la aproximativ 30 […]
13:10
VIDEO | 60% din planșeul vechi și rupt de la Unirii, demontat. În același timp, PS4 devine autoritatea contractantă pentru extinderea tramvaiului de la Piața Sf. Vineri până la Mitropolie # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a susținut o conferință de presă de la Planșeul Unirii, unde lucrările de refacere continuă pentru punerea în siguranță a centrului orașului. Edilul informează […]
12:50
FOTO | Un camion a intrat în curtea unor oameni din Snagov, după ce a făcut praf gardul. Doar pagube materiale, din fericire # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un camion a intrat într-o curte a unei familii din Snagov, de lângă București. Vehiculul de mare tonaj a dărâmat gardul locuinței respective. Un camion a doborât gardurile unei proprietăți […]
12:30
Mushi Land, dubiosul târg de Crăciun din zona retrocedată a Parcului IOR, închis de polițiștii locali S3. Amendă de 10.000 de lei pentru organizatori, care nu aveau autorizații # B365.ro
Polițiștii locali au amendat organizatorul unui târg de Crăciun ilegal din zona retrocedată din Parcul IOR, Sectorul 3. Aici ar fi fost instalate și tiribombe pentru un parc de distracții. Autoritățile au emis o amendă […]
12:20
Se desființează parcarea publică de pe strada Brașov, din Drumul Taberei. Devine bandă de circulație pentru a facilita accesul la West Side Christmas Market # B365.ro
Începând de astăzi, în zona West Side Christmas Market, parcarea publică de pe strada Brașov devine bandă suplimentară de circulație. Măsura este adoptată pentru a facilita accesul la târgul de Crăciun și pentru a fluidiza […]
12:00
Actualizare METEO | Se strică vremea în București, unde vin frigul, ploile și vijeliile. În țară, ANM anunță lapoviță și ninsoare # B365.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru București, iar meteorologii ne anunță că vremea se răcește, vin ploile și vijeliile. De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi importante cantitativ, precipitații sub […]
11:50
Divertis.Gala – Premiile “Pantera Neagră” pentru comedie. Start exploziv de an nou cu Divertis! # B365.ro
Parteneriat media După reprezentațiile din 19 si 23 noiembrie 2025 jucate cu casa închisă, Gala premiilor "Pantera Neagră" revine! De ce? Pentru a da posibilitatea tuturor celor care nu au reușit sa vină la acest spectacol […]
11:40
Brichetele de foc au devenit o soluție preferată de tot mai mulți oameni care caută o ardere constantă, eficientă și cu foarte puține reziduuri. Mulți utilizatori se confruntă cu aceleași probleme atunci când folosesc lemne […]
11:30
Ce-a fost mai întâi, mormântul sau blocul din Cimitirul Bellu? Constructorul: Să mă ierte Dumnezeu, dar acolo nu erau cavouri, ci o fabrică de ciocolată Kandia! # B365.ro
Construcția unui bloc de locuințe în cimitirul Bellu a stârnit o serie de reacțiii. Un reprezentant al dezvoltatorul imobiliar care deține proeictul a venit cu câteva precizări. El susține că în locația viitorului imobil nu […]
11:00
„Impozit-pedeapsă”, de până la 500%, pentru alte 15 clădiri dărăpănate din Sectorul 1, care pot pune viața oamenilor în pericol. Una dintre ele e în Dorobanți, pe Puțul lui Zamfir # B365.ro
Alte 15 clădiri din Sectorul 1 care se află în stare avansată de degradare sunt supraimpozitate cu până la 500%, anunță Primăria Sectorului 1. De această dată, sunt vizați 29 de proprietari. Decizia a fost […]
10:30
VIDEO | Mașină răsturnată la câțiva centimetri de o trecere de pietoni, în Bragadiru. Intervenție de urgență, în plină desfășurare # B365.ro
În urmă cu puțin, a avut loc un accident grav în Bragadiru, lângă București. O mașină s-a răsturnat pe carosabil, la fața locului sunt echipajele de poliție. Accident în Bragadiru Cu puțin timp în urmă, […]
10:10
Ciucu ar merge la o dezbatere cu Drulă, dar cu o singură mare condiție. Cât despre o confruntare cu Anca Alexandrescu și Daniel Băluță, „alta le-ar fi strategia” # B365.ro
Ciprian Ciucu a venit cu propunerea unei dezbateri cu primii cinci candidați din sondajele privind alegerile de la Primăria Capitalei. Unii dintre ei au refuzat această inițiativă. Candidatul PNL nu ar vrea doar o dezbatere […]
10:10
Zi specială pentru copiii speciali, la Târgul de Crăciun București, în Piața Constituție. Vor avea acces gratuit la atracții, iar spațiul va fi adaptat nevoilor lor # B365.ro
Pe 3 decembrie se desfășoară „Silent Day" în Piața Constituției – copiii speciali cu dizabilități sunt invitați la o după-amiază magică la Târgul de Crăciun. Aceștia vor beneficia gratuit de activități adaptate, sprijin specializat și […]
10:00
BREAKING | Marian Vanghelie, fostul primar S5, acuzat c-a urmărit azi-noapte o femeie în trafic, prin București, după care ar fi amenințat-o cu moartea. El susține c-a fost invers # B365.ro
Marian Vanghelie este acuzat de o femeie că ar fi urmărit-o în trafic, în București și în Voluntari, ar fi înjurat-o și amenințat-o cu moartea. Potrivit surselor judiciar, în momentul în care femeia vorbea cu […]
Ieri
09:10
Deznodământ tragic al cumplitului accident de azi-noapte, din Ferentari. Pasagera de 20 de ani a murit, iar șoferița a fost rănită grav, după ce mașina în care erau a intrat într-un stâlp # B365.ro
Un accident mortal a avut loc în noaptea de marți spre miercuri pe Calea Ferentari din Capitală. O fată de 20 de ani, pasageră, și-a pierdut viața pe loc, iar șoferița de 21 de ani […]
09:10
FOTO | Peste un milion de luminițe de Crăciun se aprind prin tot Sectorul 6, în prima zi de West Side Christmas Market 2025 # B365.ro
Administrația locală transmite că au fost montate peste un milion de luminițe în mai multe zone din Sectorul 6. Toate vor fi aprinse, în același timp, vineri seara. Tot atunci, se deschide târgul West Side […]
09:10
FOTO | Imagini spectaculoase cu Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului iluminate în portocaliu, de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor # B365.ro
În noaptea de 25 noiembrie 2025, Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului au fost iluminate în portocaliu, simbol al solidarității, pentru a marca Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Până acum în acest an, 57 […]
08:50
FOTO | „Fenomenul de pe DN1”, din ce în ce mai vizibil. Viețile câtorva mii de bucureșteni din nord s-au schimbat radical, aproape peste noapte. Impactul M6 # B365.ro
„Fenomenul de pe DN1" este o schimbare majoră de comportament pentru mii de bucureșteni care locuiesc în nordul orașului, a extrem de multora dintre cei care s-au mutat în zona metropolitană și a locuitorilor din […]
08:40
ESENȚIAL | Linia 5 de tramvai, posibilul cadou de Moș Nicolae pentru bucureșteni: Încep probele pe traseul reabilitat. Tramvaiul Corporatiștilor ar putea reporni în câteva zile # B365.ro
Sunt 8 ani de zile de când linia 5 de tramvai a fost scoasă din circulație, iar acum chiar se întâmplă: La sfârșitul acestei săptămâni se fac probele pe traseu, iar Tramvaiul Corporatiștilor ar urma […]
08:10
Accident în lanț, la prima oră, pe Autostrada București-Ploiești, pe sensul spre oraș, foarte aproape de intrare. Banda 3 de pe A3, închisă # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Autostrada A3 București-Brașov, pe sensul de mers spre București. Au fost implicate trei mașini. Centrul Infotrafic anunță că circulația este îngreunată, iar banda trei […]
04:10
Luna decembrie se apropie mai repede decât credeam și, o dată cu ea, fenomenul denumit „cadouri de Secret Santa". Se poate evita, dar merită? Zilele trecute, prietena mea C., care lucrează într-o corporație serioasă, a […]
25 noiembrie 2025
19:10
VIDEO | Incendiu extrem de violent în Domnești, la doi pași de București. Flăcări uriașe, mari degajări de fum. Martor: Arde între pasaj și stația electrică # B365.ro
Un incendiu violent a izbucnit pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în comuna Domnești. S-a produs între pasajul Domnești și Stația Electrică, informează un martor. Incendiu pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în Domnești Potrivit unui șofer din comunitatea […]
18:40
BREAKING | Primele imagini cu blocul aproape distrus de o explozie, în Buftea. Mai mulți oameni sunt răniți | VIDEO # B365.ro
Primele imagini cu blocul din Buftea unde, cu puțin timp în urmă, s-a produs o explozie extrem de puternică arată o clădire aproape distrusă. Risc de prăbușire la blocul din Buftea afectat de explozie Ana […]
18:40
Parc sportiv, parcare supraterană și supralărgirea unui drum de acces, pe două terenuri din Sectorul 2. Proiectele pentru exproprieri, supuse la vot în ședința CLS2 # B365.ro
Primăria Sectorului 2 vrea să construiască un parc sportiv, o parcare supraterană și să supralărgească un drum de acces. Pentru realizarea acestora, Rareș Hopincă anunță că în ședința Consiliului Local va supune spre aprobare două […]
18:20
BREAKING | Explozie într-un bloc din Buftea. Echipajele de intervenție sunt la fața locului și asigură zona # B365.ro
O explozie s-a produs în această seară într-un bloc din Buftea. Echipajele de intervenție sunt la fața locului și asigură zona, intervenția fiind în dinamică. UPDATE: Pompierii intervin pe Aleea Tineretului din localitatea Buftea, jud. […]
17:30
ALERTĂ | Clinica vedetelor din București, unde opera doctorul fără specializare, închisă de Ministerul Sănătății # B365.ro
Clinica vedetelor din București, unde opera de cel puțin 16 ani un doctor plastician care făcea operații ce necesitau specializare ORL, pe care el
16:50
VIDEO | „Sunt Ciprian, specialist în luat decizii”. Dl. Ciucu a luat decizia să ne prezinte clipul său electoral, PS Deciziile sunt, în continuare, bune sau proaste # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei la alegerile din 7 decembrie, ne prezintă astăzi clipul său electoral. Ne mai informează că va rula „la televiziunile care-l […] Articolul VIDEO | „Sunt Ciprian, specialist în luat decizii”. Dl. Ciucu a luat decizia să ne prezinte clipul său electoral, PS Deciziile sunt, în continuare, bune sau proaste apare prima dată în B365.
16:20
Stația Sinca de pe Strada Jiului se suspendă temporar, din cauza unor intervenții la conducta de gaz din zonă. STB: 3 zile vor dura lucrările # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) informează călătorii că stația „Sinca” va fi suspendată în perioada 26-28 noiembrie, astfel că autobuzele 112 și 331 nu vor mai opri aici în aceste câteva zile. Motivul invocat de […] Articolul Stația Sinca de pe Strada Jiului se suspendă temporar, din cauza unor intervenții la conducta de gaz din zonă. STB: 3 zile vor dura lucrările apare prima dată în B365.
15:50
Fuego, Smiley și Loredana, printre artiștii care vor cânta la West Side Christmas Market 2025. Lista concertelor din prima săptămână a Târgului de Crăciun din Drumul Taberei # B365.ro
Ediția de anul acesta de West Side Christmas Market începe pe 28 decembrie și ține până pe 27 decembrie. Timp de aproape o lună, bucureșteanii au la dispoziție mai multe activități, tarabe și concerte în […] Articolul Fuego, Smiley și Loredana, printre artiștii care vor cânta la West Side Christmas Market 2025. Lista concertelor din prima săptămână a Târgului de Crăciun din Drumul Taberei apare prima dată în B365.
15:10
Parada Militară de 1 Decembrie – programul din București. Aproape 3.000 de militari, tehnică de luptă și aeronave vor defila la Arcul de Triumf. Vor fi și restricții de circulație # B365.ro
Aproape 3.000 de militari, tehnică de luptă și aeronave vor face parte din programul paradei militare de Ziua Națională a României de anul acesta. Ministerul Apărării a anunțat programul defilării, repetițiile, precum și restricțiile rutiere care […] Articolul Parada Militară de 1 Decembrie – programul din București. Aproape 3.000 de militari, tehnică de luptă și aeronave vor defila la Arcul de Triumf. Vor fi și restricții de circulație apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Fratele Negoiță mai contruiește niște blocuri, acum în Pipera. HILS Nord este noul proiect rezidențial, un ansamblu cu 2.700 de apartamente # B365.ro
Fratele Negoiță, Ionuț, iese din aria sa de activitate, care până acum era Sectorul 3, și dezvoltă circa 2.700 de apartamente în Pipera. Proiectul rezidențial HILS Nord are ieșire directă către Autostrada A3 și urmează […] Articolul VIDEO | Fratele Negoiță mai contruiește niște blocuri, acum în Pipera. HILS Nord este noul proiect rezidențial, un ansamblu cu 2.700 de apartamente apare prima dată în B365.
14:30
Suspiciune de asasinat în Drumul Taberei, unde un bărbat a fost găsit înjunghiat în apartamentul lui. Polițiștii anchetează cazul ca „moarte suspectă” # B365.ro
Moarte suspectă într-un apartament din cartierul Drumul Taberei, Sectorul 6. Un bărbat a fost găsit decedat, înjunghiat cu un cuțit în piept, în propria casă. Un bărbat a fost găsit înjunghiat în apartamentul său din […] Articolul Suspiciune de asasinat în Drumul Taberei, unde un bărbat a fost găsit înjunghiat în apartamentul lui. Polițiștii anchetează cazul ca „moarte suspectă” apare prima dată în B365.
14:30
Târg de „Sfântul Andrei” la Muzeul Satului, weekendul acesta. Vin meșteșugari cu produse artizanale, va fi și expoziție de uniforme militare de la 1918 # B365.ro
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează un târg de Sfântul Andrei. Evenimnetul se va desfășura între 20 noiembrie și 1 decembrie. De ziua României va fi și o prezentare al costumelor militare specifice. Va […] Articolul Târg de „Sfântul Andrei” la Muzeul Satului, weekendul acesta. Vin meșteșugari cu produse artizanale, va fi și expoziție de uniforme militare de la 1918 apare prima dată în B365.
