Lidl, anunț important al șefului pentru piața din România

22:20

La 18 ani de la inaugurarea primului magazin suedez de mobilă IKEA în România, în Băneasa, managementul retailerului vorbește despre noi concepte de magazin, mai compacte, care să deservească orașe importante ale României, dar care nu pot genera un aflux de clienți la fel de mare ca Bucureștiul. Magazinul din Iași, al patrulea pe care îl va deschide compania, va avea un format diferit.