Miruţă: România are nevoie urgentă de o strategie clară, care să pregătească forţa de muncă pentru viitor
PSNews.ro, 28 noiembrie 2025 13:40
România are nevoie urgentă de o strategie clară, coerentă, care să pregătească forţa de muncă pentru ceea ce urmează, a scris, vineri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, într-o postare pe contul său de Facebook. Alături de vicepremierul Oana Gheorghiu, de şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurcă şi de ministrul Investiţiilor Europene, Dragoş Pîslaru, […] Articolul Miruţă: România are nevoie urgentă de o strategie clară, care să pregătească forţa de muncă pentru viitor apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
13:40
Miruţă: România are nevoie urgentă de o strategie clară, care să pregătească forţa de muncă pentru viitor # PSNews.ro
România are nevoie urgentă de o strategie clară, coerentă, care să pregătească forţa de muncă pentru ceea ce urmează, a scris, vineri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, într-o postare pe contul său de Facebook. Alături de vicepremierul Oana Gheorghiu, de şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurcă şi de ministrul Investiţiilor Europene, Dragoş Pîslaru, […] Articolul Miruţă: România are nevoie urgentă de o strategie clară, care să pregătească forţa de muncă pentru viitor apare prima dată în PS News.
13:40
Presa maghiară: Multe corporații occidentale părăsesc România, în timp ce un oligarh ucrainean preia masiv afaceri # PSNews.ro
Multe corporații occidentale părăsesc România. Paradoxal, un oligarh ucrainean devine unul dintre cei mai activi investitori în industria românească, scrie presa maghiară. Comisia Europeană a aprobat achiziția ArcelorMittal Tubular Products SA, care operează în România, de către Metinvest B.V. Compania este deținută de Rinat Akhmetov, oligarh ucrainean, potrivit publicației maghiare Maszol. Potrivit Bruxelles-ului, tranzacția nu încalcă […] Articolul Presa maghiară: Multe corporații occidentale părăsesc România, în timp ce un oligarh ucrainean preia masiv afaceri apare prima dată în PS News.
13:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, transmite vineri că are un mare respect pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, despre care afirmă că a fost un ministru integru, implicat şi respectat de parteneri internaţionali. ”Am un mare respect pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage […] Articolul Prima reacție a președintelui USR după demisia ministrului Ionuț Moșteanu apare prima dată în PS News.
13:40
Parlamentul moldovean a adoptat prin vot închiderea Centrului rus de Ştiinţă şi Cultură de la Chişinău, într-o nouă încercare de reducere a influenţei Moscovei în Republica Moldova, la o zi după convocarea ambasadorului Rusiei la Chişinău, în urma pătrunderii unor drone ruseşti în spaţiul aerian moldovean, denunţată drept inadmisibilă de autorităţile moldovene, relatează Reuters. Măsura […] Articolul Parlamentul R.Moldova închide prin vot Centrul rus de Ştiinţă şi Cultură de la Chişinău apare prima dată în PS News.
13:40
EDIP, programul de 1,5 miliarde de euro pentru apărare: Șansa României de a intra în prima ligă a industriei militare # PSNews.ro
EDIP, noul program european de 1,5 miliarde de euro pentru industria de apărare, deschide o fereastră scurtă pentru România: bani, tehnologie și acces la proiecte strategice comune cu Ucraina și aliații UE, a subliniat Vasile Dîncu, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor transmisă de la Strasbourg. Parlamentul European a dat undă verde EDIP, European Defence […] Articolul EDIP, programul de 1,5 miliarde de euro pentru apărare: Șansa României de a intra în prima ligă a industriei militare apare prima dată în PS News.
13:40
România plăteşte pe dobânzi 55 de miliarde de lei, peste 3% din PIB. Este un record la nivelul UE # PSNews.ro
Am cheltuit mai mult decât avem, iar acum plătim scump. România achită anual zeci de miliarde de lei dobânzi, ba chiar va depăşi Grecia la acest capitol. În 2026, statul va pierde în jur de 10 la sută din venituri, doar pentru a achita dobânzile. Ca să nu mai fim în situaţia asta, specialiştii spun că trebuie să eliminăm […] Articolul România plăteşte pe dobânzi 55 de miliarde de lei, peste 3% din PIB. Este un record la nivelul UE apare prima dată în PS News.
13:40
EXCLUSIV Secretarul de stat care a fost cu Miruță în Arabia Saudită. Cine a plătit deplasarea – explicațiile Guvernului # PSNews.ro
Într-un răspuns oferit în exclusivitate PS News, Guvernul României răspunde criticilor generate după ce ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că „nu s-a plimbat pe banii României în vizitele externe”, acceptând ca alte state să achite costurile și a făcut lobby pentru companiile private, ai căror reprezentanți l-au însoțit. Astfel, potrivit Guvernului, participarea delegației României […] Articolul EXCLUSIV Secretarul de stat care a fost cu Miruță în Arabia Saudită. Cine a plătit deplasarea – explicațiile Guvernului apare prima dată în PS News.
13:40
AEP şi STS fac simulări naţionale pentru sistemele informatice utilizate la alegerile locale parţiale 2025 # PSNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, organizează două simulări naţionale privind funcţionarea sistemelor şi aplicaţiilor informatice utilizate la alegerile locale parţiale din 7 decembrie, conform Agerpres. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a AEP, simulările au loc pe 28 noiembrie şi 2 decembrie. La aceste activităţi participă operatorii de calculator desemnaţi […] Articolul AEP şi STS fac simulări naţionale pentru sistemele informatice utilizate la alegerile locale parţiale 2025 apare prima dată în PS News.
13:40
Consiliul Afaceri Externe al UE, în configuraţia apărare, se reuneşte la 1 decembrie, la Bruxelles, luând în discuţie, în principal pregătirea pentru apărare a Europei şi sprijinul militar pentru Ucraina, informează Agerpres. Consiliul Afaceri Externe reunind miniştrii Apărării va fi prezidat de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. […] Articolul Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles apare prima dată în PS News.
13:40
Elena Udrea îşi vrea înapoi proprietăţile confiscate de ANAF: Am rămas singura condamnată ilegal # PSNews.ro
Odată eliberată din închisoare, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, vrea să i se facă dreptate. Udrea a primit 6 ani de detenţie, din care a executat 3 ani şi 10 luni, pentru trafic de influenţă în „Gala Bute”. Acesta consideră că bunurile sechestrate, în valoare de aproape 5 miloane de lei, i-au fost luate […] Articolul Elena Udrea îşi vrea înapoi proprietăţile confiscate de ANAF: Am rămas singura condamnată ilegal apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:30
VIDEO PS News la Strasbourg. Buda: „Nu poți condiționa banii pentru agricultură de reformele din pensiile speciale” # PSNews.ro
Bugetul UE pentru 2026 a fost adoptat miercuri la Strasbourg, în timp ce Parlamentul European discută deja conturarea bugetului post-2027. Eurodeputatul PNL Daniel Buda a explicat, într-o ediție specială Puterea Știrilor transmisă din Parlamentul European, implicațiile pentru agricultură, riscurile pentru România și presiunile exercitate de fermieri asupra Comisiei Europene. „Sunt foarte mulți bani pentru agricultură […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Buda: „Nu poți condiționa banii pentru agricultură de reformele din pensiile speciale” apare prima dată în PS News.
12:30
Ionuț Moșteanu a demisionat de la Ministerul Apărării. Ultimul mesaj transmis de politicianul USR # PSNews.ro
Ionuț Moșteanu a demisionat din fruntea Ministerului Apărării, după scandalul privind studiile sale. Moșteanu a fost acuzat că și-a trecut în CV studii pe care nu le avea și grație lor a beneficiat de funcții în consilii de administrație, pe vremea când a intrat în politică. Pe scurt, Moșteanu susținea că a absolvit Universitatea Athenaeum, însă […] Articolul Ionuț Moșteanu a demisionat de la Ministerul Apărării. Ultimul mesaj transmis de politicianul USR apare prima dată în PS News.
12:30
Ploi, ninsori și vânt puternic în minivacanța de 1 Decembire: a fost emis cod galben pentru 8 județe. Anunțul ANM # PSNews.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod galben de ploi care vizează, în următoarele 24 de ore, zone din opt județe, precum și o informare de ninsori și vânt puternic. Despre cum va fi vremea în minivacanţa de 1 Decembrie, meteorologul ANM Florinela Georgescu a declarat la Digi24 că episodul de ploi, […] Articolul Ploi, ninsori și vânt puternic în minivacanța de 1 Decembire: a fost emis cod galben pentru 8 județe. Anunțul ANM apare prima dată în PS News.
12:10
Petrișor Peiu, ales președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR. Cine sunt noii vicepreşedinţi # PSNews.ro
Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, în urma votului intern desfăşurat între 24 și 27 noiembrie prin platforma electronică a partidului, au anunţat reprezentanţii formaţiunii. Partidul și-a stabilit și vicepreşedinţii. Potrivit unui comunicat al AUR, au fost aleşi şi vicepreşedinţii partidului. Aceştia sunt: Adrian Axinia, Răzvan Biro, […] Articolul Petrișor Peiu, ales președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR. Cine sunt noii vicepreşedinţi apare prima dată în PS News.
12:10
Sindicatul Angajaților de la Guvern: Cazul Moșteanu arată adevărata față a „reformei”, fără filtre de competență # PSNews.ro
Cazul Moșteanu arată adevărata față a „reformei”: funcționarii sunt blocați, dar politicul intră în stat fără filtre de competență, a transmis Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), care atrage atenția asupra unui nou episod alarmant care pune sub semnul întrebării credibilitatea reformei anunțate de Guvern. “Cazul Moșteanu, simptomul unui sistem care nu […] Articolul Sindicatul Angajaților de la Guvern: Cazul Moșteanu arată adevărata față a „reformei”, fără filtre de competență apare prima dată în PS News.
12:10
Un nou sondaj pentru Primăria Capitalei: Băluță, pe primul loc, la 3% față de următorul clasat. Surpriza din Top 5 # PSNews.ro
Candidatul independent la Primăria București Vlad Gheorghe a publicat vineri un nou sondaj, realizat de casa de sondare CIRA. Primul în intenția de vot pentru București este Daniel Băluță – 23% (PSD), urmat de Ciprian Ciucu – 21% (PNL) și Anca Alexandrescu – 19% (susținută de AUR). Sondajul a fost realizat în perioada 20-26 noiembrie […] Articolul Un nou sondaj pentru Primăria Capitalei: Băluță, pe primul loc, la 3% față de următorul clasat. Surpriza din Top 5 apare prima dată în PS News.
12:10
ANAF îi confiscă averea fostului primar Marian Vanghelie: Fiscul are de recuperat peste 13,7 milioane de lei # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat astăzi declanșarea procedurii de executare silită împotriva fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, pentru recuperarea unei sume totale ce depășește 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare, conform deciziei definitive pronunțate în dosarul penal nr. 25638/3/2015. ”Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) […] Articolul ANAF îi confiscă averea fostului primar Marian Vanghelie: Fiscul are de recuperat peste 13,7 milioane de lei apare prima dată în PS News.
12:10
Surse Observator spun că preşedintele Nicuşor Dan a discutat, vineri dimineaţă, cu ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu. Șeful Statului a vorbit la telefon cu liderul USR despre scandalul legat de CV-ul lui Moşteanu. Surse apropiate preşedintelui spun că, în urma discuţiei, decizia cu privire la o posibilă demisie îi aparţine ministrului Apărării: „Decizia îi aparţine lui Moşteanu”. La instalarea Guvernului Bolojan, preşedintele […] Articolul Nicuşor Dan a discutat cu ministrul Apărării: Decizia îi aparţine lui Moşteanu – surse apare prima dată în PS News.
12:10
„Podul de flori” de la Ungheni, primul construit peste Prut în ultimii 60 de ani, urmează să fie gata până la sfârșitul anului viitor. Premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu a inspectat joi lucrările de construcție a noului pod. Începute în 26 aprilie 2025, lucările de construcție se ridică la 33 de milioane de euro. „Podul de la Ungheni e […] Articolul „Podul de Flori” de la Ungheni avansează pe ambele maluri ale Prutului. Când va fi gata apare prima dată în PS News.
12:10
Germania ia în calcul scenariul unui conflict cu Rusia: plan pentru mobilizarea a 800.000 de militari # PSNews.ro
Germania a elaborat un „plan secret” pentru a face față unui potențial atac al Rusiei asupra teritoriului NATO, unul dintre punctele centrale fiind desfășurarea a circa 800.000 de soldați germani, americani și din alte state NATO pe linia frontului. Acest plan operativ şi secret, detaliat în circa 1.200 de pagini, a fost redactat în urmă […] Articolul Germania ia în calcul scenariul unui conflict cu Rusia: plan pentru mobilizarea a 800.000 de militari apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:30
Italia, afectată de grevă generală. Se circulă cu dificultate. MAE a emis o atenționare de călătorie # PSNews.ro
Circulaţia mijloacelor de transport va fi afectată pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare, maritime, ca urmare a grevei generale care va avea loc, pe 28 noiembrie, în această ţară, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Greva se va desfăşura în intervalul ora 00:01 – 24:00 şi va afecta toate […] Articolul Italia, afectată de grevă generală. Se circulă cu dificultate. MAE a emis o atenționare de călătorie apare prima dată în PS News.
11:30
Daniel Băluță vrea referendum pentru o nouă taxă auto. Când a înjurat ultima oară în trafic # PSNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a vorbit despre mai multe proiecte și promisiuni pe care le face în campania electorală. El a vorbit despre cum ar putea avea toți bucureștenii apă caldă, cum ar putea rezolva problema traficului, dar și inițiativa de a percepe o taxă auto pentru intrarea în […] Articolul Daniel Băluță vrea referendum pentru o nouă taxă auto. Când a înjurat ultima oară în trafic apare prima dată în PS News.
11:30
Premierul a aluat act de situaţia creată, a pasat „cartofii fierbinţi” în curtea USR, dar a admis că o plecare a lui Ionuţ Moşteanu în acest moment, în care se negociază banii SAFE, nu ar fi oportună pentru Guvernul României. Ionuț Moșteanu a creat scandalul momentului, după ce s-a descoperit un CV cu mari probleme […] Articolul Bolojan, despre posibila demisie a lui Moşteanu: „Este o decizie pe care dânsul o ia” apare prima dată în PS News.
11:30
Managerii din comerțul cu amănuntul și din sectorul serviciilor anticipează creșteri de prețuri până în ianuarie 2026, potrivit anchetelor realizate de Institutul Național de Statistică. INS a publicat vineri anchetele statistice realizate în luna noiembrie, care reflectă estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendinţele în evoluţia activităţii economice, numărului de salariaţi şi preţurilor. În sectorul comerțului cu amănuntul, […] Articolul Semnal din economie: managerii din comerț și servicii se așteaptă la noi scumpiri apare prima dată în PS News.
11:30
Percheziţii la şeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, în cel mai mare caz de corupţie din Ucraina # PSNews.ro
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a efectuat vineri percheziții la apartamentul și biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski. Acțiunile au loc în cadrul anchetei privind presupusa schemă de corupție din jurul companiei de stat Energoatom, dosar descris de presa ucraineană drept cel mai amplu caz de corupție din timpul […] Articolul Percheziţii la şeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, în cel mai mare caz de corupţie din Ucraina apare prima dată în PS News.
11:30
”Fetelor, luați tacul în mână și veniți la Texas”. Momente antologice din biografia uitată a actualului șef al MApN: # PSNews.ro
”Fetelor, luați tacul în mână și veniți la Texas”. Așa suna titlul unui articol care-l avea în prim-plan pe tânărul Ionuț Moșteanu, la acea vreme director al unui club de biliard din Regie. Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a lucrat timp de patru ani la un club de biliard din cartierul Regie. Liderul USR a […] Articolul ”Fetelor, luați tacul în mână și veniți la Texas”. Momente antologice din biografia uitată a actualului șef al MApN: apare prima dată în PS News.
11:30
Daniel Băluță anunță că săptămâna viitoare va fi semnat contractul pentru extinderea magistralei de metrou M4 # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că săptămâna viitoare va fi semnat contractul de proiectare și execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4. „Săptămâna viitoare, semnăm contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul”, a scris Daniel Băluță pe […] Articolul Daniel Băluță anunță că săptămâna viitoare va fi semnat contractul pentru extinderea magistralei de metrou M4 apare prima dată în PS News.
11:30
Prognoza meteo pentru București anunță ploi până duminică seara. Temperaturile rămân constant sub 10 grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo specială pentru București, valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 20. Capitala se va afla sub incidența informării meteorologice care vizează ploi importante cantitativ, intensificări de vânt și răcire a vremii. Prognoză meteo București: […] Articolul Capitala, sub apă trei zile. Prognoză meteo București: temperaturi sub 10 grade apare prima dată în PS News.
10:30
Ședinţă extraordinară a Guvernului, vineri, pentru proiectul pensiilor magistraţilor, după primirea avizului CSM # PSNews.ro
O şedinţă extraordinară a Executivului este programată pentru vineri, în vederea aprobării proiectului de lege referitor la pensiile magistraţilor, însă reuniunea depinde de transmiterea formală a avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a anunţat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Aceasta a declarat că: „Avizul CSM în privinţa pensiilor magistraţilor a fost emis, însă, […] Articolul Ședinţă extraordinară a Guvernului, vineri, pentru proiectul pensiilor magistraţilor, după primirea avizului CSM apare prima dată în PS News.
10:30
Rectificarea bugetară. Ce instituții primesc bani în plus și de la care se taie cel mai mult – document # PSNews.ro
A doua rectificare bugetară din acest an, proiect publicat în transparență decizională de Ministerul Finanțelor joi seara, prevede tăieri și la venituri, și la cheltuieli, iar 15 ordonatori de credite sunt propuși la tăieri de alocări. Deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se menține la 8,4% din PIB, iar plafonului privind datoria publică, conform […] Articolul Rectificarea bugetară. Ce instituții primesc bani în plus și de la care se taie cel mai mult – document apare prima dată în PS News.
10:30
Liderii USR intră în ședință pentru a discuta retragerea sprijinului politic acordat ministrului Ionuț Moșteanu – surse # PSNews.ro
Conducerea USR intră în ședință după scandalul privind studiile lui Ionuț Moșteanu. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că o parte din membrii Biroului Național urmează să îi ceară lui Dominic Fritz să retragă sprijinului politic pentru ministrul Apărării. Biroul Național al USR intră în ședință de la ora 12:00, după ce neclaritățile din CV-ul […] Articolul Liderii USR intră în ședință pentru a discuta retragerea sprijinului politic acordat ministrului Ionuț Moșteanu – surse apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:40
PE SCURT: Mai multe state estice din UE cer ca noul Fond european pentru competitivitate, în valoare de 234 de miliarde de euro, să includă cote dedicate IMM-urilor și regiunilor mai sărace, în timp ce Franța și Germania susțin un model strict bazat pe merit. La Paris, Emmanuel Macron a anunțat lansarea unui program militar […] Articolul Știri din capitalele Europei, 27 noiembrie apare prima dată în PS News.
22:40
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul René Repasi # PSNews.ro
Vineri, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor”, realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este Europarlamentarul René Repasi, coordonator S&D Germania. Nu ratați o ediție exclusivă, cu o perspectivă europeană asupra temelor care ne privesc pe toți – vineri, ora 16:00, la „Puterea […] Articolul „Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul René Repasi apare prima dată în PS News.
19:20
DOCUMENT Ministerul Finanţelor a publicat proiectul rectificării bugetare. Doar trei ministere primesc bani în plus # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor a publicat, joi seară, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an, despre care ministrul Alexandru Nazare anunţa că prezervă ţinta de deficit de 8,4%, arătând că au fost făcute redistribuiri de sume în interiorul bugetului pentru a identifica economiile, acolo unde pot fi făcute, şi suplinirea unor cheltuieli esenţiale. Potrivit documentului, […] Articolul DOCUMENT Ministerul Finanţelor a publicat proiectul rectificării bugetare. Doar trei ministere primesc bani în plus apare prima dată în PS News.
18:20
După ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pe a doua propunere a Guvernului Bolojan de tăiere a pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare, Comisia Europeană a transmis, într-un răspuns pentru Digi24, că va evalua, după termenul limită de vineri, măsurile luate de România și va decide dacă obiectivele din PNRR au fost îndeplinite. […] Articolul Reacția Comisiei Europene după avizul negativ al CSM privind pensiile magistraților apare prima dată în PS News.
18:20
Noi subprefecți numiți la Argeș, Covasna, Dolj, Ialomița, Ilfov, Sibiu, Tulcea și Vaslui # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, joi, o serie de hotărâri prin care au fost numiți noi subprefecți în opt județe. Astfel, Darius-Sebastian Nedelcu a fost numit subprefect al județului Argeș, după eliberarea din funcție a lui Marius Pîrvu. La Covasna, a devenit subprefect Dulanyi-Balogh Szilard, după eliberarea din funcție a lui Sergiu Mitroi. Eugen-Costel Călinoiu a devenit […] Articolul Noi subprefecți numiți la Argeș, Covasna, Dolj, Ialomița, Ilfov, Sibiu, Tulcea și Vaslui apare prima dată în PS News.
18:20
Ce vrea să facă statul cu cele 3 bănci ale sale. Ministrul Finanțelor dezvăluie planurile ample pentru CEC, Exim și BID # PSNews.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, spune că CEC Bank și Exim Banca Românească se află în plin proces de restructurare și așteaptă planuri de eficientizare, potrivit Economica. La Exim există și un control al Ministerului Finanțelor, iar Banca de Investiții si Dezvoltare (BID) primește 6 miliarde de lei în 2026 pentru a-i injecta în economie prin […] Articolul Ce vrea să facă statul cu cele 3 bănci ale sale. Ministrul Finanțelor dezvăluie planurile ample pentru CEC, Exim și BID apare prima dată în PS News.
18:20
Pelerinaj istoric la Mănăstirea Prislop, cu ocazia canonizării Sf. Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați # PSNews.ro
Peste 15.000 de credincioşi sunt aşteptaţi să ia parte la manifestările religioase care vor avea loc, joi după-amiază şi vineri, la Mănăstirea Prislop din judeţul Hunedoara, transmite Pro TV. Circa 30 de episcopi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vor lua parte la Sfânta Liturghie ce va avea loc vineri, la altarul de […] Articolul Pelerinaj istoric la Mănăstirea Prislop, cu ocazia canonizării Sf. Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați apare prima dată în PS News.
18:20
Președintele rus aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei” # PSNews.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta. „Conducerea de la Kiev şi-a pierdut legitimitatea după ce a refuzat să organizeze alegeri la expirarea mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski”, a declarat Putin într-o conferinţă de presă susţinută la Bişkek. Kievul susţine că […] Articolul Președintele rus aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei” apare prima dată în PS News.
18:20
Saga pensiilor magistraților continuă. CES a acordat aviz favorabil. Ședință crucială la Guvern, vineri – surse # PSNews.ro
Proiectul privind reforma pensiilor speciale a primit aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social (CES), mâine (vineri) urmând să aibă loc o nouă întrunire pentru a aviza și rectificarea bugetară, ne-au delarat surse guvernamentale. Totodată, vineri Bolojan s-ar putea să convoace o nouă ședință de guvern, în jurul ore 14:00. De asemenea, prim-ministrul urmează să se vadă […] Articolul Saga pensiilor magistraților continuă. CES a acordat aviz favorabil. Ședință crucială la Guvern, vineri – surse apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO PS News la Strasbourg. Ce înseamnă pentru Europa noul plan de pace ruso-ucrainean. Avertismentul lui Daniel Buda # PSNews.ro
Parlamentul European a dezbătut miercuri, la Strasbourg, noul plan de pace propus pentru Ucraina, în contextul în care Casa Albă anunța „progrese uriașe” în discuțiile dintre Kiev și Moscova. Eurodeputatul PNL Daniel Buda a vorbit în exclusivitate la Puterea Știrilor despre poziția Parlamentului European, riscurile unui acord pripit și responsabilitatea strategică a Uniunii Europene în […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Ce înseamnă pentru Europa noul plan de pace ruso-ucrainean. Avertismentul lui Daniel Buda apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO Și George Simion îi cere demisia ministrului Apărării după greșeala din CV: „USR să facă ce a predicat” # PSNews.ro
Liderul AUR George Simion a cerut demisia ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, după ce acesta a recunoscut că a trecut într-un CV din 2016 o facultate pe care nu o absolvise. „Dacă acest guvern mai vrea să fie credibil, nu poate menține, în funcția de ministru al Apărării, un om care a mințit public legat de […] Articolul VIDEO Și George Simion îi cere demisia ministrului Apărării după greșeala din CV: „USR să facă ce a predicat” apare prima dată în PS News.
17:20
Falimentul CFR Marfă: cum a ajuns îngropată în datorii și cum a dat UE lovitura decisivă # PSNews.ro
CFR Marfă va fi lichidată la finalul acestui an, după ce a fost îngropată în datorii și a pierdut competiția cu operatorii privați. CFR Marfă s-a zbătut la limita falimentului timp de două decenii și a fost ținută în viață cu banii statului. Lovitura de grație a venit din partea Comisiei Europene, care a decis […] Articolul Falimentul CFR Marfă: cum a ajuns îngropată în datorii și cum a dat UE lovitura decisivă apare prima dată în PS News.
17:20
Guvernul îi dă locuință de protocol șefei ICCJ. Cererea făcută de Lia Savonea în urmă cu 3 luni a fost aprobată azi # PSNews.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, afirmă că a solicitat o locuință de protocol încă din luna august, când a fost numită în funcție. Potrivit informațiilor HotNews, confirmate de mai multe surse guvernamentale, Cabinetul Bolojan a aprobat joi atribuirea unui apartament de protocol pentru șefa instanței supreme. Savonea este unul dintre cei […] Articolul Guvernul îi dă locuință de protocol șefei ICCJ. Cererea făcută de Lia Savonea în urmă cu 3 luni a fost aprobată azi apare prima dată în PS News.
17:20
Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familiei Regale. Anunțul făcut de edilul Vlad Oprea # PSNews.ro
Edilul Vlad Oprea a anunțat că Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familei Regale și că vor fi inițiate negocieri în acest sens, scrie presa locală. Propunerea va fi supusă dezbaterii și votului Consiliului Local în ședința din luna decembrie, potrivit Digi24. Primăria Sinaia își va exercita dreptul de preemțiune și va iniția […] Articolul Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familiei Regale. Anunțul făcut de edilul Vlad Oprea apare prima dată în PS News.
17:20
Cum justfică liderul PNL Mehedinţi faptul că a primit energie gratis de la Hidroelectrica # PSNews.ro
Un raport al Curții de Conturi, consultat de Recorder, arată că Hidroelectrica a livrat ani la rând energie electrică fără să emită facturi către 20 de companii și instituții religioase. Printre beneficiari se numără și o firmă controlată de Alin Udriște, vicepreședinte al PNL Mehedinți și considerat apropiat al fostului ministru al Energiei, Virgil Popescu. […] Articolul Cum justfică liderul PNL Mehedinţi faptul că a primit energie gratis de la Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
17:20
Produsele agroalimentare românești, prioritate națională: Guvernul adoptă Strategia de promovare 2025–2029 # PSNews.ro
Guvernul a adoptat joi Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești pentru perioada 2025–2029, un document care își propune să întărească prezența produselor autohtone pe piața internă și să deschidă noi oportunități de export. Obiectiv: mai multă valoare adăugată în România Executivul mizează pe transformarea sectorului agroalimentar într-un pilon al economiei, prin reducerea exporturilor […] Articolul Produsele agroalimentare românești, prioritate națională: Guvernul adoptă Strategia de promovare 2025–2029 apare prima dată în PS News.
17:20
CTP îl desființează pe Moșteanu după minciuna din CV: „Jalnic. Și individul ăsta e ținut să apere România” # PSNews.ro
Cristian Tudor Popescu (CTP) descrie modul jalnic în care ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a falsificat CV-ul pentru a putea accede într-o funcție publică. Într-un editorial postat pe Facebook, gazetarul îl numește „prost” și „profiturist de partid” pe ministru, arătând că minte fără să clipească. Gazetarul a criticat în termenii cei mai duri modul în care […] Articolul CTP îl desființează pe Moșteanu după minciuna din CV: „Jalnic. Și individul ăsta e ținut să apere România” apare prima dată în PS News.
17:20
Turnură neașteptată în dosarul Dianei Șoșoacă: Procurorii cer expertiză psihiatrică pentru lidera SOS România # PSNews.ro
Dosarul în care Diana Șoșoacă e acuzată de 11 infracțiuni ia o turnură neașteptată. Procurorii care anchetează cazul au cerut o expertiză psihiatrică pentru europarlamentarul SOS România, care este și avocat. Aceștia vor să vadă dacă Diana Șoșoacă a avut discernământ când a făcut mai multe declarații controversate, conform România TV. Parchetul General a pus […] Articolul Turnură neașteptată în dosarul Dianei Șoșoacă: Procurorii cer expertiză psihiatrică pentru lidera SOS România apare prima dată în PS News.
17:20
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei, liderul formaţiunii, Ludovic Orban, arătând că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD. ”Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul […] Articolul VIDEO Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.