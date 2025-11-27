VIDEO PS News la Strasbourg. Ce înseamnă pentru Europa noul plan de pace ruso-ucrainean. Avertismentul lui Daniel Buda
PSNews.ro, 27 noiembrie 2025 18:20
Parlamentul European a dezbătut miercuri, la Strasbourg, noul plan de pace propus pentru Ucraina, în contextul în care Casa Albă anunța „progrese uriașe” în discuțiile dintre Kiev și Moscova. Eurodeputatul PNL Daniel Buda a vorbit în exclusivitate la Puterea Știrilor despre poziția Parlamentului European, riscurile unui acord pripit și responsabilitatea strategică a Uniunii Europene în […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Ce înseamnă pentru Europa noul plan de pace ruso-ucrainean. Avertismentul lui Daniel Buda apare prima dată în PS News.
După ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pe a doua propunere a Guvernului Bolojan de tăiere a pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare, Comisia Europeană a transmis, într-un răspuns pentru Digi24, că va evalua, după termenul limită de vineri, măsurile luate de România și va decide dacă obiectivele din PNRR au fost îndeplinite. […] Articolul Reacția Comisiei Europene după avizul negativ al CSM privind pensiile magistraților apare prima dată în PS News.
Noi subprefecți numiți la Argeș, Covasna, Dolj, Ialomița, Ilfov, Sibiu, Tulcea și Vaslui # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, joi, o serie de hotărâri prin care au fost numiți noi subprefecți în opt județe. Astfel, Darius-Sebastian Nedelcu a fost numit subprefect al județului Argeș, după eliberarea din funcție a lui Marius Pîrvu. La Covasna, a devenit subprefect Dulanyi-Balogh Szilard, după eliberarea din funcție a lui Sergiu Mitroi. Eugen-Costel Călinoiu a devenit […] Articolul Noi subprefecți numiți la Argeș, Covasna, Dolj, Ialomița, Ilfov, Sibiu, Tulcea și Vaslui apare prima dată în PS News.
Ce vrea să facă statul cu cele 3 bănci ale sale. Ministrul Finanțelor dezvăluie planurile ample pentru CEC, Exim și BID # PSNews.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, spune că CEC Bank și Exim Banca Românească se află în plin proces de restructurare și așteaptă planuri de eficientizare, potrivit Economica. La Exim există și un control al Ministerului Finanțelor, iar Banca de Investiții si Dezvoltare (BID) primește 6 miliarde de lei în 2026 pentru a-i injecta în economie prin […] Articolul Ce vrea să facă statul cu cele 3 bănci ale sale. Ministrul Finanțelor dezvăluie planurile ample pentru CEC, Exim și BID apare prima dată în PS News.
Pelerinaj istoric la Mănăstirea Prislop, cu ocazia canonizării Sf. Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați # PSNews.ro
Peste 15.000 de credincioşi sunt aşteptaţi să ia parte la manifestările religioase care vor avea loc, joi după-amiază şi vineri, la Mănăstirea Prislop din judeţul Hunedoara, transmite Pro TV. Circa 30 de episcopi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vor lua parte la Sfânta Liturghie ce va avea loc vineri, la altarul de […] Articolul Pelerinaj istoric la Mănăstirea Prislop, cu ocazia canonizării Sf. Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați apare prima dată în PS News.
Președintele rus aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei” # PSNews.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta. „Conducerea de la Kiev şi-a pierdut legitimitatea după ce a refuzat să organizeze alegeri la expirarea mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski”, a declarat Putin într-o conferinţă de presă susţinută la Bişkek. Kievul susţine că […] Articolul Președintele rus aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei” apare prima dată în PS News.
Saga pensiilor magistraților continuă. CES a acordat aviz favorabil. Ședință crucială la Guvern, vineri – surse # PSNews.ro
Proiectul privind reforma pensiilor speciale a primit aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social (CES), mâine (vineri) urmând să aibă loc o nouă întrunire pentru a aviza și rectificarea bugetară, ne-au delarat surse guvernamentale. Totodată, vineri Bolojan s-ar putea să convoace o nouă ședință de guvern, în jurul ore 14:00. De asemenea, prim-ministrul urmează să se vadă […] Articolul Saga pensiilor magistraților continuă. CES a acordat aviz favorabil. Ședință crucială la Guvern, vineri – surse apare prima dată în PS News.
VIDEO PS News la Strasbourg. Ce înseamnă pentru Europa noul plan de pace ruso-ucrainean. Avertismentul lui Daniel Buda # PSNews.ro
VIDEO Și George Simion îi cere demisia ministrului Apărării după greșeala din CV: „USR să facă ce a predicat” # PSNews.ro
Liderul AUR George Simion a cerut demisia ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, după ce acesta a recunoscut că a trecut într-un CV din 2016 o facultate pe care nu o absolvise. „Dacă acest guvern mai vrea să fie credibil, nu poate menține, în funcția de ministru al Apărării, un om care a mințit public legat de […] Articolul VIDEO Și George Simion îi cere demisia ministrului Apărării după greșeala din CV: „USR să facă ce a predicat” apare prima dată în PS News.
Falimentul CFR Marfă: cum a ajuns îngropată în datorii și cum a dat UE lovitura decisivă # PSNews.ro
CFR Marfă va fi lichidată la finalul acestui an, după ce a fost îngropată în datorii și a pierdut competiția cu operatorii privați. CFR Marfă s-a zbătut la limita falimentului timp de două decenii și a fost ținută în viață cu banii statului. Lovitura de grație a venit din partea Comisiei Europene, care a decis […] Articolul Falimentul CFR Marfă: cum a ajuns îngropată în datorii și cum a dat UE lovitura decisivă apare prima dată în PS News.
Guvernul îi dă locuință de protocol șefei ICCJ. Cererea făcută de Lia Savonea în urmă cu 3 luni a fost aprobată azi # PSNews.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, afirmă că a solicitat o locuință de protocol încă din luna august, când a fost numită în funcție. Potrivit informațiilor HotNews, confirmate de mai multe surse guvernamentale, Cabinetul Bolojan a aprobat joi atribuirea unui apartament de protocol pentru șefa instanței supreme. Savonea este unul dintre cei […] Articolul Guvernul îi dă locuință de protocol șefei ICCJ. Cererea făcută de Lia Savonea în urmă cu 3 luni a fost aprobată azi apare prima dată în PS News.
Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familiei Regale. Anunțul făcut de edilul Vlad Oprea # PSNews.ro
Edilul Vlad Oprea a anunțat că Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familei Regale și că vor fi inițiate negocieri în acest sens, scrie presa locală. Propunerea va fi supusă dezbaterii și votului Consiliului Local în ședința din luna decembrie, potrivit Digi24. Primăria Sinaia își va exercita dreptul de preemțiune și va iniția […] Articolul Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familiei Regale. Anunțul făcut de edilul Vlad Oprea apare prima dată în PS News.
Cum justfică liderul PNL Mehedinţi faptul că a primit energie gratis de la Hidroelectrica # PSNews.ro
Un raport al Curții de Conturi, consultat de Recorder, arată că Hidroelectrica a livrat ani la rând energie electrică fără să emită facturi către 20 de companii și instituții religioase. Printre beneficiari se numără și o firmă controlată de Alin Udriște, vicepreședinte al PNL Mehedinți și considerat apropiat al fostului ministru al Energiei, Virgil Popescu. […] Articolul Cum justfică liderul PNL Mehedinţi faptul că a primit energie gratis de la Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
Produsele agroalimentare românești, prioritate națională: Guvernul adoptă Strategia de promovare 2025–2029 # PSNews.ro
Guvernul a adoptat joi Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești pentru perioada 2025–2029, un document care își propune să întărească prezența produselor autohtone pe piața internă și să deschidă noi oportunități de export. Obiectiv: mai multă valoare adăugată în România Executivul mizează pe transformarea sectorului agroalimentar într-un pilon al economiei, prin reducerea exporturilor […] Articolul Produsele agroalimentare românești, prioritate națională: Guvernul adoptă Strategia de promovare 2025–2029 apare prima dată în PS News.
CTP îl desființează pe Moșteanu după minciuna din CV: „Jalnic. Și individul ăsta e ținut să apere România” # PSNews.ro
Cristian Tudor Popescu (CTP) descrie modul jalnic în care ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a falsificat CV-ul pentru a putea accede într-o funcție publică. Într-un editorial postat pe Facebook, gazetarul îl numește „prost” și „profiturist de partid” pe ministru, arătând că minte fără să clipească. Gazetarul a criticat în termenii cei mai duri modul în care […] Articolul CTP îl desființează pe Moșteanu după minciuna din CV: „Jalnic. Și individul ăsta e ținut să apere România” apare prima dată în PS News.
Turnură neașteptată în dosarul Dianei Șoșoacă: Procurorii cer expertiză psihiatrică pentru lidera SOS România # PSNews.ro
Dosarul în care Diana Șoșoacă e acuzată de 11 infracțiuni ia o turnură neașteptată. Procurorii care anchetează cazul au cerut o expertiză psihiatrică pentru europarlamentarul SOS România, care este și avocat. Aceștia vor să vadă dacă Diana Șoșoacă a avut discernământ când a făcut mai multe declarații controversate, conform România TV. Parchetul General a pus […] Articolul Turnură neașteptată în dosarul Dianei Șoșoacă: Procurorii cer expertiză psihiatrică pentru lidera SOS România apare prima dată în PS News.
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei, liderul formaţiunii, Ludovic Orban, arătând că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD. ”Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul […] Articolul VIDEO Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, reacționează în scandalul privind studiile ministrului Apărării. Social-democratul îi cere demisia lui Ionuț Moșteanu. PSD cere demisia lui Ionuț Moșteanu. Senatorul Daniel Zamfir îl atacă dur pe ministrul Apărării, după ce s-a aflat că acesta nu ar fi calificat pentru funcția pe care o ocupă. Daniel Zamfir a postat un […] Articolul Un lider PSD cere demisia lui Ionuț Moșteanu: ”Fără impostori în funcții publice” apare prima dată în PS News.
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a identificat suspectul din cazul atacului de la Casa Albă. Numele lui este Rahmanullah Lakanwal. Bărbatul a colaborat cu armata americană și cu CIA în Afganistan. Lakanwal a fost adus în SUA în 2021. Rahmanullah Lakanwal a fost identificat de Departamentul de Securitate Internă drept suspect principal în atacul […] Articolul Atacatorul de la Casa Albă a fost identificat. A lucrat cu CIA în Afganistan apare prima dată în PS News.
Diana Buzoianu: Romsilva îl va da în judecată pe directorul care și-a acordat ilegal bonusul de 100.000 € # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat joi că va trimite raportul Corpului de Control, efectuat la Direcţia Silvică Arad, unde directorul Teodor Ţigan şi-a obţinut bonusul de pensionare de 100.000 de euro, către ÎCCJ şi conducerea Romsilva, pentru a lua deciziile necesare pentru conducerea de la nivelul ocoalelor din direcţie, care, ani de zile au […] Articolul Diana Buzoianu: Romsilva îl va da în judecată pe directorul care și-a acordat ilegal bonusul de 100.000 € apare prima dată în PS News.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma unor informaţii apărute în spaţiul public potrivit cărora compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii şi instituţii religioase. „În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, m-am sesizat din oficiu şi am dispus declanşarea verificărilor prin Corpul de Control […] Articolul Ministerul Energiei anchetează vânzările de energie nefacturată la Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
Paradoxul cifrelor: Cum de a scăzut deficitul bugetar, dar economia abia se târăște și încasările la buget gâfâie? # PSNews.ro
Deficitul bugetar a scăzut de la 6,2% din PIB în primele 10 luni din 2024 la 5,7% din PIB în aceeași perioadă din 2025, în aplauzele Comisiei Europene, care a suspendat procedura de deficit excesiv pentru statele membre UE, inclusiv pentru România. „În primul rând este vorba de scăderea deficitului înregistrat față de anul trecut, față de […] Articolul Paradoxul cifrelor: Cum de a scăzut deficitul bugetar, dar economia abia se târăște și încasările la buget gâfâie? apare prima dată în PS News.
Cum au furat 6 români 800.000 de euro din bancomatele din UK. Detaliul surprinzător care i-a dat de gol # PSNews.ro
Șase membri ai unei bande criminale, care au furat 700.000 de lire sterline (aproape 800.000 de euro) din bancomate din Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare. Toți sunt români și au fost arestați în colaborare cu poliția din România și Europol, potrivit BBC. În perioada februarie-decembrie 2024, gruparea, care avea sediul în România, dar opera […] Articolul Cum au furat 6 români 800.000 de euro din bancomatele din UK. Detaliul surprinzător care i-a dat de gol apare prima dată în PS News.
Serviciul militar voluntar, reintrodus în Franța după mai bine de 25 de ani. 10 luni de instruire plătită # PSNews.ro
Franța va reintroduce o formă limitată de serviciu militar, ca răspuns la temerile tot mai mari legate de o eventuală confruntare cu Rusia. Tinerii vor putea să se înregistreze voluntar pentru o perioadă de 10 luni de instruire militară plătită, relatează BBC. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că „singura modalitate de a evita pericolul este […] Articolul Serviciul militar voluntar, reintrodus în Franța după mai bine de 25 de ani. 10 luni de instruire plătită apare prima dată în PS News.
Harmonic, startup-ul IA cofondat de un român, care rezolvă probleme de matematică la nivel olimpic # PSNews.ro
Harmonic, un laborator de inteligență artificială specializat în dezvoltarea unei „superinteligențe matematice” (Mathematical Superintelligence), o tehnologie bazată pe logică formală și matematică, a atins statutul de unicorn după închiderea unei runde de finanțare Series C în valoare de 120 de milioane de dolari. Investiția ridică valoarea startup-ului din SUA la peste 1,4 miliarde de dolari. […] Articolul Harmonic, startup-ul IA cofondat de un român, care rezolvă probleme de matematică la nivel olimpic apare prima dată în PS News.
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură” # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor. Acest aviz este însă consultativ, așa că Executivul poate continua procedura de angajare a răspunderii. Mai întâi Guvernul trebuie să adopte proiectul într-o ședință, să îl trimită în Parlament, […] Articolul Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură” apare prima dată în PS News.
Cine sunt Gheorghe Odagiu și Bogdan Staicu, magistrații care preiau conducerea CSM din 2026 # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii va avea, din 7 ianuarie 2026, o nouă conducere. Judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu a fost ales preşedinte al CSM, iar procurorul Bogdan-Silviu Staicu va ocupa funcţia de vicepreşedinte. Cei doi îi vor înlocui pe Elena Costache şi Claudiu Sandu. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, salută schimbarea şi afirmă că are „încredere” în colaborarea […] Articolul Cine sunt Gheorghe Odagiu și Bogdan Staicu, magistrații care preiau conducerea CSM din 2026 apare prima dată în PS News.
Grindeanu anunță deschiderea noului lot al A7: „Muntenia și Moldova se unesc, de astăzi, prin autostradă” # PSNews.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu susține, joi, la inaugurarea lotului Pietroasele-Buzău al tronsonului Ploiești-Buzău, parte a A7, că Muntenia și Moldova se unesc prin autostradă. Joi se dau în circulație aproximativ 14 kilometri din lotul 3 al tronsonului Ploiești-Buzău al autostrăzii A7, care vor asigura legătura continuă între București și Focșani pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri. Undă verde pe […] Articolul Grindeanu anunță deschiderea noului lot al A7: „Muntenia și Moldova se unesc, de astăzi, prin autostradă” apare prima dată în PS News.
Pas decisiv în aderarea la OCDE. România a primit aviz pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale # PSNews.ro
România a primit Avizul Formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), transmite, joi, Ministerul Justiției. Ministerul Justiției, în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție (DNA), a coordonat activităților aferente procesului de evaluare a României în Grupul de lucru anti-mită, în calitate de punct focal național. […] Articolul Pas decisiv în aderarea la OCDE. România a primit aviz pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale apare prima dată în PS News.
Semnul ciudat care a apărut la metroul din Bucureşti. Ce reprezintă, de fapt, pătratele negre şi albe alăturate # PSNews.ro
La unele stații de metrou din București a fost observat un semn neobișnuit, format din pătrate negre și albe, care a stârnit curiozitatea călătorilor. Deși inițial mulți s-au întrebat dacă este un mesaj codificat sau un avertisment, explicația este mult mai practică. Pe Reddit, mai mulți locuitori ai Capitalei au semnalat prezența acestui semn: „Bună […] Articolul Semnul ciudat care a apărut la metroul din Bucureşti. Ce reprezintă, de fapt, pătratele negre şi albe alăturate apare prima dată în PS News.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat, joi, că social-democraţii nu sunt de acord cu tăierile de salarii din sectorul bugetar, subliniind că acest punct de vedere nu are legătură cu alegerile din 7 decembrie. ”Am văzut că a existat această interpretare în aceste zile cum că amânăm aceste discuţii până după alegerile din 7 decembrie. […] Articolul Grindeanu reiterează că PSD nu susţine reducerile de salarii în sectorul bugetar apare prima dată în PS News.
Curtea de Apel din Salonic refuză extrădarea lui Sorin Oprescu. Fostul primar ar fi internat în spital # PSNews.ro
Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă şI poate fi contestată de procurorii eleni, potrivit TVR. Oprescu nu a fost prezent în sala de judecată când s-a analizat solicitarea autorităţilor române de extrădare, deoarece, conform unor surse judiciare, ar fi internat […] Articolul Curtea de Apel din Salonic refuză extrădarea lui Sorin Oprescu. Fostul primar ar fi internat în spital apare prima dată în PS News.
Lucian Pahonțu a fost trecut în rezervă încă din 2 noiembrie 2024, printr-un decret semnat de președintele de atunci, Klaus Iohannis, dar a rămas la conducerea Serviciului de Protecție și Pază (SPP), continuând să câștige sume substanțiale lunar. Deși o parte a societății civile cere o schimbare, președintele Nicușor Dan nu pare grăbit să intervină. […] Articolul „Nemuritorul” șef al SPP, Lucian Pahonțu, ar putea rămâne cu pensia și cu salariul apare prima dată în PS News.
Aeroportul Băneasa ar urma să opereze doar zboruri de zi, conform strategiei privind dezvoltarea aerogării # PSNews.ro
Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce de ani de zile persoanele care şi-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea acestuia din cauza zgomotului produs de avioane. În cazul în care pe acest aeroport nu s-ar mai […] Articolul Aeroportul Băneasa ar urma să opereze doar zboruri de zi, conform strategiei privind dezvoltarea aerogării apare prima dată în PS News.
Ponta îl ironizează pe Moşteanu: „Dacă îmi ‘greşeam’ diploma de la BIOTERA, jucam biliard și mă înscriam în USR” # PSNews.ro
Fostul premier al României, Victor Ponta, remarcă diferenţa dintre maniera părtinitoare în care este tratat de către cei din propriul partid şi din Guvern, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu(USR), cu privire la studiile pe care spune că le-a făcut dar nu le-a făcut faţă de cum ar fi fost tratat un ministru membru al unui alt […] Articolul Ponta îl ironizează pe Moşteanu: „Dacă îmi ‘greşeam’ diploma de la BIOTERA, jucam biliard și mă înscriam în USR” apare prima dată în PS News.
Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord de licență pentru dronele interceptoare Octopus # PSNews.ro
Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord de licență pentru producerea drone interceptoare Octopus, a anunțat, joi, ministrul apărării Denis Shmihal. „Este un precedent istoric și următorul pas important care va permite producerea în Marea Britanie a interceptorilor ucraineni, care și-au dovedit eficacitatea în lupta împotriva (dronelor de atac rusești)”, a declarat Shmihal într-o […] Articolul Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord de licență pentru dronele interceptoare Octopus apare prima dată în PS News.
PS News la Strasbourg – Parlamentul vrea noi norme pentru activitățile de lobby. Ce se schimbă # PSNews.ro
Parlamentul și-a adoptat joi poziția pentru negocierile cu statele membre ale UE cu privire la noi norme menite să sporească transparența activităților de reprezentare a intereselor desfășurate în numele țărilor terțe în țări din Uniunea Europeană, cu 392 voturi pentru, 88 împotrivă și 133 abțineri. Astfel, eurodeputații au consolidat propunerea inițială a Comisiei prin clarificarea definițiilor […] Articolul PS News la Strasbourg – Parlamentul vrea noi norme pentru activitățile de lobby. Ce se schimbă apare prima dată în PS News.
A fost finalizată alimentarea tichetelor educaționale pentru anul școlar 2025–2026. Anunțul ministrului Pîslaru # PSNews.ro
Alimentarea tichetelor educaționale pentru elevii din categorii defavorizate pentru anul 2025-2026 a fost finalizată, a anunțat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Ministrul a anunțat că joi a fost finalizată alimentarea tichetelor educaționale pentru anul școlar 2025–2026. Dragoș Pîslaru susține că 249.134.500 lei au fost alocați pentru 498.269 de copii care și-au păstrat eligibilitatea din […] Articolul A fost finalizată alimentarea tichetelor educaționale pentru anul școlar 2025–2026. Anunțul ministrului Pîslaru apare prima dată în PS News.
Un primar PSD a murit în urma unui infarct, în timp ce se deplasa, ca pasager, cu maşina, la serviciu # PSNews.ro
Primarul comunei Gogoşu din judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu (PSD), în vârstă de 59 de ani, a murit, joi, în urma unui infarct suferit în timp ce se îndrepta spre serviciu, cu maşina. El nu se afla la volan. Potrivit presei locale, edilul se afla pe scaunul din dreapta şoferului, iar la volan se afla partenera […] Articolul Un primar PSD a murit în urma unui infarct, în timp ce se deplasa, ca pasager, cu maşina, la serviciu apare prima dată în PS News.
Aproximativ 20.000 de protestatari au denunțat în stradă, aseară, la Sofia, creșterile semnificative de taxe și impozite prevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor. Poliția a intervenit în forță după ce manifestanții au format un lanț uman în jurul clădirii legislativului și au încercat să blocheze mașinile parlamentarilor. Demonstranții au aruncat cu sticle și […] Articolul Guvernul bulgar retrage proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor masive apare prima dată în PS News.
Instanța a decis: Firmele care au ocupat 18 ani o clădire a Ministerului Economiei, fără chirie, vor fi date afară # PSNews.ro
Ministerul Economiei a câștigat, pe fond, procesul privind imobilul situat pe Șoseaua Olteniței nr. 225, unde de 18 ani funcționau mai multe firme private, fără ca autoritățile să încaseze chirie. Unele birouri ale clădirii de stat fuseseră închiriate și subînchiriate tot de privați. Ministerul Economiei anunță că a câștigat procesul, iar firmele care aveau sediul […] Articolul Instanța a decis: Firmele care au ocupat 18 ani o clădire a Ministerului Economiei, fără chirie, vor fi date afară apare prima dată în PS News.
După avizul negativ al CSM pe pensiilor magistraților, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pe 2 decembrie # PSNews.ro
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraților. Avizul Consiliului Superior al Magistraturii este consultativ. Acum, premierul poate începe demersurile pentru angajarea răspunderii în Parlament. Avizul negativ va fi transmis de CSM Guvernului, iar în momentul în care va ajunge la guvern, la Direcția Juridică, va fi analizat și […] Articolul După avizul negativ al CSM pe pensiilor magistraților, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pe 2 decembrie apare prima dată în PS News.
FOTO De astăzi România ajunge la aproape 1.400 km autostrăzi și drum expres. Imagini din dronă # PSNews.ro
Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns astăzi la 1.368 de km, anunță autoritățile. Astăzi va fi deschisă circulația pe cei aproape 14 km de autostradă dintre Pietrosele și Municipiul Buzău, ceea ce face acum posibilă conectarea Munteniei cu Moldova printr-o infrastructură rutieră modernă. Este practic prima legătură pe autostradă între două regiuni […] Articolul FOTO De astăzi România ajunge la aproape 1.400 km autostrăzi și drum expres. Imagini din dronă apare prima dată în PS News.
Preşedinţii TVR şi Radio România, validaţi de Parlament. Lista completă a noilor consilii de administrație # PSNews.ro
Parlamentul a votat, miercuri, în plen, propunerile de Preşedinte-Director General pentru televiziunea şi radioul publice. Adriana Săftoiu, propusă de Guvernul României, şi Robert Schwartz, din partea USR, au primit votul parlamentarilor. Adriana Săftoiu a fost validată cu 230 de voturi „pentru”şi unul împotrivă, în timp ce Robert Schwartz a primit 241 de voturi pentru şi două voturi contra. […] Articolul Preşedinţii TVR şi Radio România, validaţi de Parlament. Lista completă a noilor consilii de administrație apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării recunoaște că nu a făcut facultatea din primul CV oficial: O greșeală care mă jenează. Îmi cer scuze # PSNews.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a reacționat printr-o postare pe Facebook la informațiile apărute în spațiul public despre studiile sale. Libertatea a publicat un material în care precizează că ministrul a trecut în primul CV oficial că a absolvit Universtiatea Athenaeum, deși acesta nu a fost student acolo niciodată. Ionuț Moșteanu a recunoscut în postarea sa […] Articolul Ministrul Apărării recunoaște că nu a făcut facultatea din primul CV oficial: O greșeală care mă jenează. Îmi cer scuze apare prima dată în PS News.
Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. Care sunt prețurile în acest sezon # PSNews.ro
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva anunţă că, în această iarnă, scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun, aceştia putând fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice, la preţuri între 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până la 1,3 metri şi 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între […] Articolul Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. Care sunt prețurile în acest sezon apare prima dată în PS News.
Diana Buzoianu: Legea anti-risipă generează creșterea volumului de produse donate către banca de alimente # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus miercuri seara, la Digi24, că banca de alimente din București, adică depozitul unde operatorii economici trimit produsele aproape de expirare, trebuie să se mute într-un spațiu de trei ori mai mare decât cel prezent, din cauza volumului mare de mărfuri nevândute și al cărui termen de valabilitate expiră în […] Articolul Diana Buzoianu: Legea anti-risipă generează creșterea volumului de produse donate către banca de alimente apare prima dată în PS News.
FOTO Cine sunt cei trei „grei” care preiau conducerea AMEPIP: Anişoara Ulcelușe, Oana Petrescu și Codruț Stănescu # PSNews.ro
Guvernul a selectat cele trei persoane care vor conduce AMEPIP, super-agenția care controlează modul în care funcționează companiile cu capital de stat, adică firme cu cifre de afaceri însumate de sute de milioane de euro. România salvează așadar 330 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cei trei selectați, în […] Articolul FOTO Cine sunt cei trei „grei” care preiau conducerea AMEPIP: Anişoara Ulcelușe, Oana Petrescu și Codruț Stănescu apare prima dată în PS News.
Daniel David: Lupta cu analfabetismul funcțional, parte integrantă din Strategia Națională de Apărare # PSNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, joi, că lupta împotriva analfabetismului funcțional și dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere au devenit parte integrantă din Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. David și-a început declarația explicând viziunea sa asupra ministerului Educației. „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important […] Articolul Daniel David: Lupta cu analfabetismul funcțional, parte integrantă din Strategia Națională de Apărare apare prima dată în PS News.
Unul dintre cei mai importanți producători românești de microbuze își extinde gama și lansează noi modele electrice destinate transportului public, transportului școlar și rutelor urbane scurte. Compania a atras deja atenția marilor târguri internaționale și livrează în prezent vehicule atât în Europa, cât și în Orientul Mijlociu. Vedeta noii game este un microbuz electric care […] Articolul Microbuze româneşti cu dotări premium, vândute în toată Europa şi Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
Grupul parlamentar PACE anunță procedurile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan # PSNews.ro
Grupul parlamentar PACE – Întâi România anunță inițierea procedurilor pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată: „România nu este de vânzare – Un guvern fără USR”. „Această moțiune este un semnal clar că actuala guvernare a eșuat în protejarea intereselor fundamentale ale românilor și a gestionat defectuos domenii esențiale […] Articolul Grupul parlamentar PACE anunță procedurile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan apare prima dată în PS News.
