Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost achitat după doi ani de procese

România se află la granița războiului de aproape patru ani, ocazie cu care Ministerul Apărării a devenit unul dintre cele mai importante, implicit și cel care îl conduce a ajuns rapid o persoană aflată în centrul atenției. Societatea se așteaptă ca cel care se află la cârma ministerului să fie de o pregătire ireproșabilă, dat fiind faptul că pe mână acestuia ajung 2% din PIB și decizii care ar putea decide soarta țării. Totuși, recentul caz al ministrului Moșteanu demonstrează contrariul. Ionuț Moșteanu a devenit figura centrală a acestor zile pentru că a mințit în CV-ul cu care a intrat în politica mare. Ulterior, inadvertențele demantelate de către Digi24.ro au demonstrat că Moșteanu are mai multe probleme în redactarea unui CV. Digi24.ro face o trecere în revistă a pregătirii unora dintre miniștrii apărării aflați la granița războiului.