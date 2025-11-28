Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost achitat după doi ani de procese
Digi24.ro, 28 noiembrie 2025 14:20
Un muncitor din Coreea de Sud. acuzat că a furat două prăjituri în valoare de 1.050 de woni (62 de cenţi), dintr-un frigider al companiei la care lucra a fost în sfârşit achitat, după aproape doi ani de procese.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
14:40
Ce pedeapsă a primit o doctoriţă care a luat mită de 34 de ori. Femeia şi-a recunoscut vinovăţia # Digi24.ro
O femeie, medic primar, care a primit sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, a fost condamnată la 2 ani şi 8 luni de închisoare sub supraveghere, după ce aceasta şi-a recunoscut vinovăţia.
Acum 30 minute
14:30
„Condamnați funcționarii corupți, dacă doriți să aderați la UE!”, transmite Bruxellesul Ucrainei # Digi24.ro
Kievul trebuie să urmărească penal persoanele corupte din politică și din mediul de afaceri dacă dorește să adere la UE, a avertizat un oficial cu rang înalt de la Bruxelles, pe fondul presiunilor exercitate asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în legătură cu acuzațiile tot mai numeroase de corupție, scrie POLITICO.
Acum o oră
14:20
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent” # Digi24.ro
SUA au pregătit un plan „pașnic” pentru Ucraina, format din 28 de puncte, fără a se consulta nici cu Kievul, nici cu partenerii europeni. Apoi, cu participarea delegației ucrainene, planul a fost revizuit, o serie de propuneri dintre cele mai controversate au fost eliminate, iar planul a rămas cu 19 puncte. Însă țările Uniunii Europene, care au calificat documentul redactat de Steve Whitcoff pe baza propunerilor rusești drept „capitulare”, rămân în continuare în afara procesului de negociere.
14:20
14:10
„România, piatra de temelie în reconstrucția Ucrainei”. Șeful Asociației Armatei SUA din țară: Conducerea trebuie să meargă la Trump # Digi24.ro
„Când va exista un acord de încetare a focului și va fi o reconstrucție a Ucrainei, România este piatra de temelie, iar conducerea română trebuie să meargă la președintele Trump să-i amintească acest lucru și să pună o propunere pe masă. Atunci, Statele Unite vor fi mult mai interesate de ceea ce se întâmplă din punct de vedere al securității în România." Declaraţia îi aparţine lui David Carstens, preşedintele Asociaţiei Armatei SUA din ţara noastră.
14:00
Mandatul primarului Traian Simionca, acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui, a fost suspendat # Digi24.ro
Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, a emis ordinul prin care a fost suspendat mandatul primarului din comuna Livezile, aflat în arest la domiciliu şi urmărit penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor.
Acum 2 ore
13:50
„O țară UE rămâne fără ministrul apărării”. Demisia lui Moșteanu, reflectată pe larg în presa de la Moscova. Ce scriu jurnaliștii ruși # Digi24.ro
Presa din Rusia a preluat rapid informația privind demisia lui Ionuț Moșteanu. Știrea, preluată de pe site-ul Digi24.ro, a fost publicată în toate marile publicații din Federația Rusă. Pornind de la agențiile oficiale de presă și terminând cu site-urile regionale de știri.
13:40
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat vineri, în timpul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că ţara sa va continua să achiziţioneze hidrocarburi de la Rusia. La rândul spu, Putin l-a lăudat pe președintele ungar pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”.
13:00
Hidrologii anunță cod portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe sunt sub cod galben # Digi24.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis vineri un cod portocaliu de inundaţii, valabil până duminică la prânz, în judeţul Prahova, şi un cod galben, pentru aceeaşi perioadă, în judeţele Gorj, Braşov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău. Hidrologii avertizează că vor fi creşteri de debite şi niveluri, scurgeri importante pe versanţi şi posibile viituri rapide pe râurile mici, cu probabilitatea depăşirii cotelor de apărare.
Acum 4 ore
12:50
Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală” # Digi24.ro
Managerii din comerțul cu amănuntul estimează o creștere accentuată a prețurilor în următoarele luni, până în ianuarie 2026, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În paralel, o parte semnificativă dintre managerii din construcții și industria prelucrătoare anticipează scăderi ale numărului de angajați, pe fondul încetinirii activității economice și al creșterii costurilor.
12:50
Ce CV are ministrul care îl înlocuiește temporar pe Ionuț Moșteanu la Apărare. A absolvit două facultăți, dintre care una „ca hobby” # Digi24.ro
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, a fost numit interimar la Apărare de premierul Ilie Bolojan, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de CV-ul acestuia. Miruță a absolvit două facultăți, dintre care una pe care susțune că a făcut-o „ca hobby” și are un doctorat obținut la Politehnică.
12:40
Cine va fi ministru interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Anunțul lui Ilie Bolojan # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan îl va propune pe Radu Miruță, actual ministru al Economiei, să preia conducerea interimară a Ministerului Apărării Naționale, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat.
12:30
Un bărbat din Prahova a fost reținut după ce a fost prins de polițiști cu trei tone de materiale pirotehnice care urmau să fie vândute. Autoritățile l-au prins în flagrant în timp ce descărca dintr-o autoutilitară materiale pirotehnice. Legea recent modificată permite doar cumpărarea de artificii cu risc scăzut, precum artificiile de brad, celelalte categorii pot fi folosite doar de persoanele autorizate.
12:30
Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, vineri, după ce Ionuț Moșteanu a anunțat că își dă demisia din funcția de ministru al Apărării, că „are un mare respect” pentru decizia sa de a se retrage. „A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali”, a afirmat el.
12:10
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA # Digi24.ro
România se află la granița războiului de aproape patru ani, ocazie cu care Ministerul Apărării a devenit unul dintre cele mai importante, implicit și cel care îl conduce a ajuns rapid o persoană aflată în centrul atenției. Societatea se așteaptă ca cel care se află la cârma ministerului să fie de o pregătire ireproșabilă, dat fiind faptul că pe mână acestuia ajung 2% din PIB și decizii care ar putea decide soarta țării. Totuși, recentul caz al ministrului Moșteanu demonstrează contrariul. Ionuț Moșteanu a devenit figura centrală a acestor zile pentru că a mințit în CV-ul cu care a intrat în politica mare. Ulterior, inadvertențele demantelate de către Digi24.ro au demonstrat că Moșteanu are mai multe probleme în redactarea unui CV. Digi24.ro face o trecere în revistă a pregătirii unora dintre miniștrii apărării aflați la granița războiului.
12:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia a fost luată după scandalul privind studiile sale # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu anunță că a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea partidului îi ceruseră retragerea.
12:00
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare # Digi24.ro
Consiliul Afaceri Externe al UE, în configuraţia apărare, se reuneşte la 1 decembrie, la Bruxelles, luând în discuţie, în principal pregătirea pentru apărare a Europei şi sprijinul militar pentru Ucraina, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu, relatează Agerpres.
12:00
Explozie puternică, urmată de incendiu, într-un imobil din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a fost rănit # Digi24.ro
O explozie provocată de o butelie s-a produs, vineri dimineaţă, la un imobil din cartierul Copăcelu, în municipiul Râmnicu Vâlcea. Deflagraţia a fost urmată de incendiu, iar o persoană a fost rănită, primind îngrijiri la faţa locului de la echipajul de prim ajutor.
12:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut-o „proastă” pe o jurnalistă americană care l-a întrebat despre despre controlul asupra imigranţilor afgani, în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale. Liderul de la Casa Albă își continuă astfel seria de insulte la adresa femeilor care lucrează în mass-media, după ce pe o altă jurnalistă a făcut-o „purcică”.
11:10
ANAF a declanșat executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea prejudiciului de peste 13,7 milioane de lei # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat procedurile de executare silită în cazul fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, pentru recuperarea unei sume de peste 13,7 milioane de lei, la care se adaugă 20.000 de lei cheltuieli judiciare. Măsura vine după o decizie definitivă a instanței, pronunțată într-un dosar penal în care fostul edil a fost acuzat că ar fi primit mită de aproximativ 30 de milioane de euro.
11:10
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat” # Digi24.ro
La Baikonur, în timpul lansării navei Soiuz MS-28 către Stația Spațială Internațională (ISS) pe 27 noiembrie, prăbușit cabina de service. Acest lucru este confirmat de imaginile transmise de Roscosmos. Potrivit sursei The Insider, este vorba despre o structură mobilă pliabilă situată sub platforma de lansare, unde se efectuează lucrări la partea din spate a rachetei.
11:00
Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că administraţia sa va depune eforturi pentru a „întrerupe permanent” migraţia din toate „ţările lumii a treia” pentru a permite sistemului american „să se redreseze complet”. Declaraţiile lui Trump vin după ce doi membri ai Gărzii Naţionale din Washington au fost împuşcați în apropierea Casei Albe, într-un atac despre care anchetatorii spun că a fost comis de un cetăţean afgan.
11:00
Washingtonul a transmis Moscovei parametrii planului său de pace pentru Ucraina, revizuit în urma consultărilor americano-ucrainene de la Geneva.
11:00
Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă # Digi24.ro
Institutul de Tehnologie din Massachusetts a publicat miercuri un studiu potrivit căruia inteligența artificială poate înlocui deja 11,7% din piața muncii din SUA. Acest lucru reprezintă salarii de până la 1,2 trilioane de dolari în domeniul financiar, al asistenței medicale și al serviciilor profesionale, relatează CNBC.
Acum 6 ore
10:50
Ploi, ninsori și vânt puternic în minivacanța de 1 Decembire: a fost emis cod galben pentru 8 județe. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod galben de ploi care vizează, în următoarele 24 de ore, zone din opt județe, precum și o informare de ninsori și vânt puternic. Despre cum va fi vremea în minivacanţa de 1 Decembrie, meteorologul ANM Florinela Georgescu a declarat la Digi24 că episodul de ploi, lapoviță și ninsoare „se va încheia treptat spre finalul zilei de duminică”, astfel încât luni „vremea va fi mult mai bună în mare parte a ţării”.
10:40
Digi World sărbătorește Ziua Națională cu trei producții în premieră
10:30
(P) Black Friday la Ziarele Arcanum
10:30
Studenții vor beneficia și în 2026 de tarif redus la tren. Ce se schimbă odată cu buletinul electronic # Digi24.ro
Studenții din România vor beneficia și în anul 2026 de tarif redus la transportul feroviar, pe distanța dintre localitatea de domiciliu și orașul în care se află universitatea la care sunt înscriși. Decizia a fost luată de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie, prin adoptarea unei Hotărâri care modifică normele privind facilitățile de transport pentru studenți, atât la tren, cât și la metrou.
10:00
O parte din conducerea USR vrea să îi retragă sprijinul politic lui Ionuț Moșteanu. Liderii partidului intră în ședință (surse) # Digi24.ro
Conducerea USR intră în ședință după scandalul privind studiile lui Ionuț Moșteanu. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că o parte din membrii Biroului Național urmează să îi ceară lui Dominic Fritz să retragă sprijinului politic pentru ministrul Apărării.
09:50
Biroul șefului de cabinet al președintelui Zelenski, Andrii Iermak, a fost percheziționat de agenți anticorupție # Digi24.ro
Autorităţile anticorupţie din Ucraina, de la Biroul Național Anti-corupție (NABU) și de la Biroul procurorului specializat anti-corupție (SAPO) au efectuat percheziţii la biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, informează Kyiv Post.
09:50
Membrii partidului AUR și-au ales, prin vot electronic, noua conducere, Petrișor Peiu fiind următorul președinte al Consiliului Național de Conducere. În cadrul votului au fost aleși și vicepreședinții AUR.
09:50
Bărbatul care a forțat 8 români să muncească în condiții groznice la o spălătorie auto din Londra a ajuns la închisoare # Digi24.ro
Opt români forțați să muncească în condiții groznice la o spălătorie auto din Londra au obținut dreptate. Bărbatul care i-a bătut și înfometat luni întregi a fost condamnat de Curtea Coroanei la opt ani de închisoare. Povestea lor a șocat comunitatea dintr-un cartier de la marginea Londrei.
09:40
Trump anunță operațiuni „terestre” împotriva traficanților de droguri venezueleni: „Vom începe să-i oprim şi pe uscat” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că vor începe „foarte curând” operaţiuni „terestre” pentru oprirea presupuşilor traficanţi de droguri venezueleni, anunţul său intervenind pe fondul unor tensiuni puternice între Washington şi Caracas.
09:00
Afaceri românești susținute cu muncitori străini. „Sunt oameni buni, vreme bună și bani buni” # Digi24.ro
Economie susțină cu imigranți: este soluția la care apelează mulți patroni care ar produce, dar nu mereu au cu cine. Cei mai mulți muncitori străini vin din Nepal, peste 45.000 de angajați. În ultimii trei ani s-au dat 300.000 de permise de muncă pentru angajati din afara UE, iar datele actuale arată că doar 136.000 dintre ei au rămas în România.
09:00
Viktor Orban merge la Moscova, pentru discuții cu Putin despre energie și Ucraina. „Cu greu putem evita acest lucru” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea Ungariei cu țiței și gaze naturale, precum și despre eforturile de pace în Ucraina. Orbán a menținut relații strânse cu Moscova în ciuda războiului din țara vecină, Ucraina, iar Ungaria depinde în continuare în mare măsură de energia rusă, în pofida eforturilor Uniunii Europene de a reduce această dependență, relatează TVPWorld.
Acum 8 ore
08:40
Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 1 - 29 decembrie, făcută publică vineri.
08:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 28 noiembrie
08:40
Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați la Washington, o tânără de 20 de ani, a murit # Digi24.ro
Sarah Beckstrom, tânăra de 20 de ani membră a Gărzii Naţionale care a fost împuşcată miercuri la Washington de un suspect afgan, într-un atac comis în apropiere de Casa Albă, a murit, a anunţat joi seara preşedintele Donald Trump, relatează CNN şi The Guardian, preluate de News.ro.
08:30
Patru autovehicule au fost implicate într-un accident de circulaţie joi seară, pe Autostrada A1, pe sensul Deva - Ilia. În urma accidentului, o autoutilitară a fost cuprinsă de flăcări, iar cinci persoane au avut nevoie de ajutor medical. A fost instituit planul roșu de intervenție.
08:20
Administrația Trump nu e demnă să coopereze cu Iranul, spune liderul suprem, ayatollahul Khamenei. „Își trădează și aliații” # Digi24.ro
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat joi seara că guvernul american al preşedintelui Donald Trump nu este „demn” de niciun contact sau cooperare cu Republica Islamică, relatează AFP, preluată de News.ro.
07:50
Pompierii din Hong Kong se aşteaptă să încheie astăzi operaţiunile de căutare-salvare după cel mai grav incendiu din oraş din ultimii aproape 80 de ani, care a distrus un imens complex de apartamente, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane. Zeci de oameni sunt încă dispăruţi.
07:10
Vacanța de iarnă 2025-2026: Câte zile libere au elevii și profesorii în decembrie. Când începe al treilea modul de cursuri # Digi24.ro
Elevii din învățământul preuniversitar se vor bucura de cea mai lungă vacanță de iarnă din anul educațional 2025-2026. Conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației, perioada de repaus va fi între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026.
07:10
Costuri războiului: economia Rusiei cedează sub impactul sancțiunilor și al nemulțumirilor interne # Digi24.ro
Pe măsură ce Rusia intră în a patra iarnă de război împotriva Ucrainei, invazia remodelează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi în întreaga țară - de la sirenele de raid aerian nocturn din regiunile centrale, până la tensiunile economice crescânde în gospodării, industrii și finanțele statului. Zeci de regiuni din centrul și sudul Rusiei sunt acum expuse atacurilor cu drone și rachete care lovesc instalații energetice și clădiri rezidențiale, subliniind influența crescândă a războiului asupra vieții civile. În același timp, reziliența economică a țării - susținută anterior de stimulente fiscale puternice și venituri energetice ridicate - dă semne vizibile de oboseală, a raportat Bloomberg, citată de Kyiv Post.
07:10
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un partener NATO de încredere?” # Digi24.ro
Fostul comandant al Forțelor Armate americane în Europa, generalul Ben Hodges, a explicat într-un interviu pentru Euronews de ce este crucială victoria Ucrainei pentru SUA, în contextul îngrijorărilor legate de reducerea prezenței militare americane în Europa. El răspunde și la întrebarea „Mai sunt Statele Unite un partener NATO de încredere?”
07:10
Noi tensiuni UE - SUA: al doilea om în CE după Ursula von der Leyen acuză Washingtonul de șantaj în ce privește negocierile comerciale # Digi24.ro
Teresa Ribera, șefa autorității antitrust din Europa, a lansat un atac virulent la adresa administrației Trump, acuzând Washingtonul că folosește „șantajul” pentru a forța UE să-și înmoaie normele tehnologice, scrie Politico.
07:10
Scandal din cauza unui pod vechi de 100 de ani, ce traversează râul Olt. Motivul pentru care oamenii se opun demolării # Digi24.ro
Scandal între autorități și localnici în județul Brașov, din cauza unui pod peste râul Olt. Autoritățile vor să-l dărâme și să construiască unul nou, dar localnicii se opun și propun ca podul să fie dărâmat abia după construirea celui nou. Altfel, sunt obligați să ocolească zeci de kilometri. Ar fi prea scumpă construirea unui pod lângă cel existent, pentru că ar însemna costuri mai mari, dar și exproprieri, transmit, în replică, autoritățile.
07:10
Târguri de Crăciun deschise din 29 noiembrie în București: Unde sunt amenajate cele opt piețe tematice de sărbători # Digi24.ro
Capitala dă startul sezonului festiv pe 29 noiembrie 2025, când mai multe târguri de Crăciun își vor deschide porțile simultan. Vizitatorii vor putea descoperi decorațiuni spectaculoase, vor avea acces la ateliere și activități tematice și se vor putea bucura de produse tradiționale de sezon.
07:10
Romgaz amână investițiile în stocarea CO2 până la clarificarea fezabilității. Ministerul Energiei: „Ne subscriem poziției companiei” # Digi24.ro
Romgaz nu va face investiții în capacități de captare a carbonului (CCS) până când nu va fi clar că proiectele vor fi fezabile din punct de vedere tehnic, economic și comercial, a transmis Gabriela Trâmbițaș, directorul financiar al companiei de stat, în cadrul teleconferinței cu analiștii, organizată după publicarea rezultatelor financiare aferente trimestrului al treilea. Redacția Digi24.ro a cerut un punct de vedere de la Ministerul Energiei, iar răspunsul primit este că instituția „se subscrie poziției companiei de stat”.
07:10
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce alegem, de fapt, în București? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu # Digi24.ro
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce alegem, de fapt, în București? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
07:10
Pronosticul sumbru al unui fost ambasador SUA în Ucraina privind planurile de pace, după dezvăluirea convorbirii Witkoff - Ușakov # Digi24.ro
Fostul ambasador al Statelor Unite în Ucraina afirmă că Steve Witkoff, trimisul lui Donald Donald, merge săptămâna viitoare la Moscova cu credibilitatea „absolut” distrusă, după publicarea convorbirii pe care a avut-o cu consilierul lui Vladimir Putin. William Taylor face o evaluare fără menajamente pe măsură ce furtuna diplomatică din jurul dezvoltatorului imobiliar devenit trimis oficial se intensifică, scrie Kyiv Post.
