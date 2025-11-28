Administrația Trump nu e demnă să coopereze cu Iranul, spune liderul suprem, ayatollahul Khamenei. „Își trădează și aliații”

19:30

Diana Buzoianu susține că rafinăriile din zona Ploieștiului „cunosc foarte clar realitatea că nu pot fi închise și folosesc acest şantaj, până la urmă, împotriva unei comunităţi întregi, spunând: da, noi vom plăti amenzile şi da, ştim că următoarea sancţiune care este aplicată pe lege nouă nu ni se va aplica niciodată, aşa că ghinion pentru voi, noi vom continua să vă otrăvim”. Ministra Mediului a anunțat că va intra în legătură cu oficiali ai altor state, unde există rafinării în proximitatea zonelor rezidențiale, pentru a identifica tehnologiile folosite și a evalua care dintre acestea pot fi implementate și în județul Prahova, conform News.ro.