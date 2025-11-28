Niște psihopați degenerați posedați au tăiat cu drujba Troița de pe locul asasinatului lui Corneliu Codreanu și a altor 13 români. Autorii faptei penale s-au ales cu un blestem pe viață care se va transmite din neam în neam - FOTO

19:40

Dacă Radu Gyr nu are loc în concertul tău de Crăciun, atunci fă-ți tu, Dominic Fritz, propriul concert: cu steaguri curcubeu, cu colinde „inclusive” în germană și engleză, cu artiști LGBT - discursuri despre „diversitate” și cu tot ce vă place vouă, progresiștilor europeni. Dar nu te atinge de Crăciunul nostru cu Hristos, cu martirii și cu neamul nostru.