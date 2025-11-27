Acțiunile Claudiei Sheinbaum confirmă afirmațiile lui Călin Georgescu. Proteste pentru APĂ în Mexic: fermierii blochează autostrăzile și ieșirile către SUA - VIDEO
ActiveNews.ro, 27 noiembrie 2025 13:50
Blocaje masive pe autostrăzi, organizate de fermieri și șoferi de camioane, au afectat luni traficul în peste 20 de state din Mexic, ca protest față de politica guvernamentală a președintei Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, care vrea să ofere apa doar pe bază de permis.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 15 minute
14:10
Răzbunarea comunistului Lula da Silva pe anti-globalistul Jair Bolsonaro: condamnat de Curtea Supremă a Braziliei la 27 de ani de închisoare pentru "conspirație" # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a Braziliei a decis, marți, ca fostul președinte Jair Bolsonaro să înceapă executarea unei pedepse de 27 de ani de închisoare, după ce instanța a respins apelul inițial al apărării privind rolul său într-o "conspirație" menită...
14:10
Într-un document dedicat celei de-a 1700-aaniversări a Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, Papa Leon al XIV-lea aafirmat că Biserica Romano-Catolică recunoaște Crezul în formula sa originară,formulată în anii 325 (Niceea) și 381 (Constantinopol).
14:10
27 noiembrie: Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul. O parte din moaștele sale se află în țara noastră, la Mănăstirea Dragomirna # ActiveNews.ro
Sfântul Mucenic Iacob a trăit în Persia în perioada în care pe tronul Imperiului Bizantin se afla Arcadius (395-408). Provenea dintr-o familie creștină, el însuși fiind creștin și a ocupat înalte funcții în administrația persană.
Acum o oră
13:50
Acțiunile Claudiei Sheinbaum confirmă afirmațiile lui Călin Georgescu. Proteste pentru APĂ în Mexic: fermierii blochează autostrăzile și ieșirile către SUA - VIDEO # ActiveNews.ro
Blocaje masive pe autostrăzi, organizate de fermieri și șoferi de camioane, au afectat luni traficul în peste 20 de state din Mexic, ca protest față de politica guvernamentală a președintei Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, care vrea să ofere apa doar pe bază de permis.
13:50
Sărbătoare mare vineri, 28 noiembrie: proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie Boca de la Prislop # ActiveNews.ro
Evenimentele liturgice care se desfășoară cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop vor avea loc la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, în perioada 27‑28 noiembrie.
13:40
Radioul Public are un nou șef, de la USR - un cetățean german plecat din România de peste 30 de ani. La Televiziune, o fostă soție de șef SIE. Schwartz la SRR, Săftoiu la TVR # ActiveNews.ro
Parlamentul României a votat miercuri noii șefi ai instituțiilor media publice: Adriana Săftoiu a fost validată la conducerea TVR, iar Robert Cristian Schwartz a fost votat în funcția de președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune.
13:40
Cum funcționează cenzura Facebook. Elon Musk critică Meta: zero toleranță pentru deranjarea transsexualilor, 16 șanse pentru traficanți și pedofili # ActiveNews.ro
Elon Musk a atras atenția asupra unei discrepanțe scandaloase în politica de moderare a Facebook și Instagram, după declasificarea unor documente interne.
13:30
Vizită istorică la 1700 de ani de la Niceea: Papa Leon al XIV-lea merge la Constantinopol și la bazilica Primului Sinod din Niceea (325), ieșită la suprafață după secole sub ape - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Papa Leon al XIV-lea efectuează astăzi o vizită în Turcia, cu ocazia aniversării a 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. În cadrul acestei călătorii, împreună cu Patriarhul Bartolomeu, va merge mâine și la Bazilica „Sfinților Părinți din Niceea”.
Acum 2 ore
13:10
DELICT PENAL: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, A MINȚIT ȘI A PROMOVAT ÎN SISTEM: Universitatea pe care spune că a absolvit-o susține că nu l-a avut student. Ministrul USR vorbește despre o ”greșeală în CV”. Expert: Numai dacă erai RECRUTAT era posibil # ActiveNews.ro
UPDATE. În urma dezvăluirilor presei, ministrul Ionuț Moșteanu a postat pe pagina sa de Facebook un text însoțit de o fotografie a unei diplome din care reiese că este inginer, eliberată de o Universitate particulară dispărută - Bioterra. Aceasta nu clarfică însă minciunile cu studiile inventate la o altă Universitate - Athenaeum
Acum 4 ore
12:10
Ionuț Moșteanu, în centrul unui nou scandal: Universitatea pe care spune că a absolvit-o susține că nu l-a avut student. UPDATE: Ministrul vorbește despre o ”greșeală în CV” # ActiveNews.ro
UPDATE. În urma dezvăluirilor presei, ministrul Ionuț Moșteanu a postat pe pagina sa de Facebook un text însoțit de o fotografie a unei diplome din care reiese că este inginer, de profesie.
12:10
Profesorul John Mearsheimer, profesor de științepolitice la Chicago University și o voce activă în relațiile internaționale, aținut recent un discurs la Parlamentul European pe tema războiului din Ucrainași a viitorului Europei.
11:20
Vizită istorică: Papa Leon al XIV-lea merge la bazilica Primului Sinod din Niceea(325), ieșită la suprafață după secole sub ape - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Papa Leon al XIV-lea efectuează astăzi o vizită în Turcia, cu ocazia aniversării a 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. În cadrul acestei călătorii, Suveranul Pontif va ajunge și la Bazilica „Sfinților Părinți din Niceea”.
11:10
Vizită istorică: Papa Leon al XIV-lea merge la bazilica Primului Sinod din Niceea, ieșită la suprafață după secole sub ape - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Papa Leon al XIV-lea efectuează astăzi o vizită în Turcia, cu ocazia aniversării a 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. În cadrul acestei călătorii, Suveranul Pontif va ajunge și la Bazilica „Sfinților Părinți din Niceea”.
10:30
Curtea Supremă a Braziliei a decis, marți, ca fostul președinte Jair Bolsonaro să înceapă executarea unei pedepse de 27 de ani de închisoare, după ce instanța a respins apelul inițial al apărării privind rolul său într-o conspirație menită...
10:30
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop # ActiveNews.ro
Evenimentele liturgice care au loc cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop vor avea loc la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, în perioada 27‑28 noiembrie.
Acum 6 ore
10:10
Elon Musk critică Meta: zero toleranță pentru atacuri la adresa transsexualilor, 16 șanse pentru traficanți și pedofili # ActiveNews.ro
Elon Musk a atras atenția asupra unei discrepanțe scandaloase în politica de moderare a Facebook și Instagram, după declasificarea unor documente interne.
09:40
Proteste pentru apă în Mexic: fermierii blochează autostrăzile și ieșirile către SUA - VIDEO # ActiveNews.ro
Blocaje masive pe autostrăzi, organizate de fermieri și șoferi de camioane, au afectat luni traficul în peste 20 de state din Mexic, ca protest față de politica guvernamentală a președintei Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, care vrea să ofere apa doar pe bază de permis.
09:30
Fermierii au cucerit Londra: protest masiv împotriva noilor taxe pe moștenire - VIDEO # ActiveNews.ro
Mii de fermieri au invadat miercuri (26 noiembrie) centrul Londrei, sfidând interdicția de ultim moment impusă de Poliția Metropolitană privind accesul tractoarelor în zona Whitehall.
09:10
AU MURIT! ÎMPUȘCĂTURI LÂNGĂ CASA ALBĂ - Doi membri ai Gărzii Naționale atinși de gloanțe, unul împușcat în cap - FOTO. ACTUALIZARE: Atacatorul a fost prins - este un CETĂȚEAN AFGAN și ar fi strigat ”ALLAHU AKBAR” # ActiveNews.ro
ULTIMĂ ORĂ: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington DC, în apropierea Casei Albe, iar starea lor e necunoscută
09:00
Radioul Public are un nou șef - un cetățean german plecat din România de peste 30 de ani # ActiveNews.ro
Parlamentul României a votat miercuri noii șefi ai instituțiilor media publice: Adriana Săftoiu a fost validată la conducerea TVR, iar Robert Cristian Schwartz a fost votat în funcția de președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune.
Acum 12 ore
03:00
AU MURIT! ÎMPUȘCĂTURI LÂNGĂ CASA ALBĂ - Doi membri ai Gărzii Naționale atinși de gloanțe, unul împușcat în cap - FOTO. ACTUALIZARE: Șeful FBI a ajuns la fața locului - VIDEO LIVE. Trump reacționează. ATACATORUL A FOST PRINS # ActiveNews.ro
ULTIMĂ ORĂ: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington DC, în apropierea Casei Albe, iar starea lor e necunoscută
01:50
VIDEO: Un posedat aruncat la podea de o forță invizibilă atunci când a vrut să desacralizeze un altar dintr-o biserică din SUA. Donald Trump subliniază importanța religiei în discursul său de Thanksgiving # ActiveNews.ro
„Avem tot mai mulți oameni care se roagă. Bisericile renasc... religia revine în America. Pentru mine este o chestiune foarte importantă.” - Donald Trump
Acum 24 ore
01:10
Cine l-a ucis pe Nicolae Iorga? 27 noiembrie: 85 de ani de la asasinarea cu necunoscute a marelui istoric. MORȚI SUSPECTE ÎN CULTURA ROMÂNĂ # ActiveNews.ro
Istoricul Nicolae Iorga a fost ridicat în 27 noiembrie 1940 de la vila sa din Sinaia de un grup condus de un anume Traian Boeru, iar o zi mai târziu i s-a găsit trupul neînsuflețit la marginea unui drum din localitatea Strejnic din județul Prahova
01:00
ÎMPUȘCĂTURI LÂNGĂ CASA ALBĂ - Doi membri ai Gărzii Naționale atinși de gloanțe, unul împușcat în cap - FOTO. ACTUALIZARE: Șeful FBI a ajuns la fața locului - VIDEO LIVE. Trump reacționează. ATACATORUL A FOST PRINS # ActiveNews.ro
ULTIMĂ ORĂ: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington DC, în apropierea Casei Albe, iar starea lor e necunoscută
26 noiembrie 2025
23:00
ÎMPUȘCĂTURI LÂNGĂ CASA ALBĂ - Doi membri ai Gărzii Naționale atinși de gloanțe, unul împușcat în cap - FOTO. ACTUALIZARE: Șeful FBI a ajuns la fața locului - VIDEO LIVE. Trump reacționează # ActiveNews.ro
ULTIMĂ ORĂ: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington DC, în apropierea Casei Albe, iar starea lor e necunoscută
22:50
ÎMPUȘCĂTURI LÂNGĂ CASA ALBĂ - Doi membri ai Gărzii Naționale atinși de gloanțe, unul împușcat în cap - FOTO. ACTUALIZARE: Șeful FBI a ajuns la fața locului - VIDEO. Trump reacționează # ActiveNews.ro
ULTIMĂ ORĂ: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington DC, în apropierea Casei Albe, iar starea lor e necunoscută
22:40
ÎMPUȘCĂTURI LÂNGĂ CASA ALBĂ - Doi membri ai Gărzii Naționale atinși de gloanțe, unul împușcat în cap - FOTO. ACTUALIZARE: Șeful FBI a ajuns la fața locului - VIDEO # ActiveNews.ro
ULTIMĂ ORĂ: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington DC, în apropierea Casei Albe, iar starea lor e necunoscută
22:20
ULTIMĂ ORĂ: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington DC, în apropierea Casei Albe, iar starea lor e necunoscută
22:00
Virgiliu Gheorghe Vlăescu e încrezător: Se va legaliza HOMESCHOOLING-ul și în România! În SUA 4 milioane de copii fac ȘCOALĂ ACASĂ - VIDEO / INTERVIU Criza din Educație III # ActiveNews.ro
Aici trebuie să amintesc că un fost ministru al învățământului declara că acești copii sunt „un pericol public”. Și eu mă întreb de ce ar fi mai periculoși decât cei aflați în abandon școlar, pentru care statul nu face nimic, sau decât cei care termină liceul, dar sunt analfabeți funcțional.
20:40
Show-ul cu ”Drona Zorro” a fost ”o înscenare” - Localnicii din Cuhureștii de Jos vorbesc: ”Stătea de două săptămâni pe acoperișul acela, ca o ‘jucărică’. Cineva a vrut să facă un fel de propagandă” - VIDEO # ActiveNews.ro
Locuitorii din Cuhureștii de Jos pun sub semnul întrebării versiunea oficială privind drona găsită pe acoperișul unei case din sat, susținând că aparatul s-ar fi aflat acolo „de săptămâni bune”,
20:20
Jurnalista Valentina Basiul de la Europa Liberă Moldova a murit la 43 de ani de ”o boală incurabilă”. După vaccinarea Covid, în Botoșani, scria: ”Mulțumesc România că te îngrijești și de noi păcătoșii!” # ActiveNews.ro
Jurnalista din Basarabia Valentina Basiul, redactor la Europa Liberă Moldova și fostă redactor șef adjunct la Adevărul, ediția de Republica Moldova, a murit azi, înainte de vreme. Jurnalista pormova vaccinarea cu seruri experimentale pe site-ul soroșist la care lucra
19:20
Încă un FAKE NEWS promovat de G4media. ”COMPLET FALS”: Casa Albă dă de pâmânt cu știrile false potrivit cărora Trump ar intenționa să-l concedieze pe directorul FBI, Kash Patel. Doar 28% din americani mai cred în presă - SONDAJ GALLUP # ActiveNews.ro
Organul de presă securist-soroșit G4media reproducea ieri cu o oarecare satisfacție o știre falsă, fără nici o bază reală, în care se afirma că Donald Trump îl concediază pe șeful FBI, Kash Patel.
18:50
Acuze în SUA: ”Pui care provine dintr-o imprimantă 3D” în conservele Campbell’s Soup. Vicepreședintele celebrei companii înregistrat în timp ce spune: „Avem rahat pentru săraci. Chiar și într-o conservă de supă, mă uit la ea: carne modificată genetic!” # ActiveNews.ro
Vicepreședintele celebrei companii americane Campbell’s Soup din Florida a fost înregistrat de un angajat din domeniul securității în timp ce critica calitatea produselor sale alimentare „modificate genetic” și scose din „imprimanta 3D” destinate persoanelor sărace, transmite site-ul lui Alex Jones, InfoWars, citat de ActiveNews.
18:20
VĂTAFUL! Bolojan și-a pus ofițerii să-i îmbrâncească pe jurnaliști ca să nu fie deranjat cu întrebări la Parlament - VIDEO NO COMMENT # ActiveNews.ro
Un „ofițer de presă” al Guvernului și-a manifestat serviabilitatea pentru șeful lui, Ilie Bolojan, oprind prin îmbrânceli jurnaliștii care voiau să-i adreseze întrebări
17:00
Tatăl lui Uunona îl cunoștea pe Hitler doar ca pe un om care „voia să cucerească întreaga lume”.
16:30
Nicușor Dan huiduit în Parlament când a pomenit de ajutorul dat Ucrainei, chiar înainte de Ziua Națională a României # ActiveNews.ro
„Vom sprijini în continuare Ucraina”, a afirmat Nicușor Dan după care la scurt timp, din băncile opoziției, s-au auzit strigăte precum „Nu vă e rușine?”, „România când o sprijiniți?” și huiduieli prelungite.
16:00
”Vă așteptați ca Zelenski să vină să vă viziteze?” – Trump: ”Trebuie să ajungem întâi la un acord, apoi poate să vină în orice excursie vrea!” # ActiveNews.ro
Discuția președintelui SUA cu presa de la bordul Air Force One a mai avut un moment extrem de interesant, când Donald Trump a fost întrebat dacă se așteaptă ca Zelenski să îl viziteze la Casa Albă.
15:50
Ce se poate atunci răspunde la întrebarea dacă Bolojan poate fi clonat, de fapt înmulțit cu 40 pentru a-l face să iradieze la scara întregii țări. Răspunsul e „da”, dacă i se va da timp, dacă i se vor da anii necesari pentru a traversa deșertul corupției pe care-l locuim.
15:30
Ieri
14:20
”Cei care renunță la libertatea indispensabilă pentru a obține puțină siguranță temporară nu merită nici libertate, nici siguranță”, spunea Benjamin Franklin. Ungaria sacrifică sute de milioane de euro pentru a-și păstra libertatea de a decide cine intră pe teritoriul său și de unde se poate aproviziona cu energie la prețuri decente.
14:10
Av. Adrian Toni Neacșu: În alte vremuri Ilie Bolojan și miniștrii lui ar fi fost arestați și cercetați pentru subminarea economiei naționale # ActiveNews.ro
Proiectul de care Guvernul leagă pierderea a 231 milioane euro din PNRR, pe lângă ceilalți 660 de milioane pentru că nu sunt capabili să renunțe la numiri politice și clientelare la AMEPIP și întreprinderile publice, cel privind pensiile magistraților, este sabotat de chiar Guvernul României, la dorința arbitrară și abuzivă a premierului.
13:30
Statul român funcționează după expresia: „lasă că merge și așa”. Nici acum situația de la Valea Uzului nu a fost rezolvată, în continuare nu există avizele necesare pentru funcționarea cimitirului. Oricând poate reizbucni conflictul interetnic pe crucile soldaților morți în primul război mondial.
13:20
Declinul Vestului pare acum la fel de previzibil și vine pe o dublă axă — economică și cultural-socială — având ca rezultat dinamitarea coeziunii sociale. Nu mai luptăm pentru propagarea ideilor creștinedin Vest; luptăm pentru eliminarea inegalităților de rasă șisex, pentru drepturile LGBTQ+ și conservarea planetei, pentrudrepturile imigrației.
12:50
Biserica îl praznuieste, la 26 noiembrie, pe SF. STELIAN PAFLAGONUL. O parte din sfintele sale moaște poate fi găsită, spre închinare, în biserica cu hramul Sf. Stelian, numită și Lucaci, din București.
12:50
Trump: Însăși acceptarea păcii și renunțarea de a cuceri noi teritorii ar fi o concesie majoră din partea Rusiei # ActiveNews.ro
Situația de pe front arată că, dacărăzboiul continuă, Rusia va cuceri și mai multe teritorii în lunile următoare,de aceea trebuie făcută pacea, a declarat președintele SUA.
12:40
Situația de pe front arată că, dacărăzboiul continuă, Rusia va cuceri și mai multe teritorii în lunile următoare,de aceea trebuie făcută pacea, a declarat președintele SUA.
00:50
Dominic Samuel Fritz INTERZICE COLINDELE lui Radu Gyr la Filarmonica din Timișoara. Sindicatul se opune. De ce a greșit Patriarhia pentru că nu a apărat mai viguros Opera creștină a Poetului Închisorilor și lucrarea TRONOS # ActiveNews.ro
Juriștii Cancelariei Patriarhale să pună mână pe legile existente și să constate că nu există nici un articol care să permită interzicerea unei opere literare, creștine sau nu, venite din partea unui legionar sau unui comunist, și să se exprime public pe această temă. Și să explice și Armatei și Parlamentului și Președinției, dacă este nevoie.
25 noiembrie 2025
22:10
Miza celor care au pornit azi o întreagă anti-cruciadă împotriva foștilor deținuți politici nu are nimic de-a face cu istoria, cu integritatea sau cu democrația. Miza este să fie ponegriți în mod propagandistic cei care au avut atitudini „ostile regimului” care ar putea reprezenta modele pentru rezistența împotriva abuzurilor statului de astăzi.
21:40
Virgiliu Gheorghe despre Criza din Educație: Suntem în proces masiv de disoluție a neamului - profesorii de calitate vor dispărea și vor fi aduși profesori străini de cultura și legea noastră. Austeritatea este un program de lichidare. INTERVIU II # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care reprezintă la această oră, conform sondajelor, circa 40% din electorat, a organizat o conferință națională despre „CRIZA EDUCAȚIEI: între comasare, haos și dorința de libertate educațională. Homeschooling”.
20:40
Grigore Cartianu devoalează mentalitatea #Rezist de la Putere, într-un acces de demență online contra președintelui SUA, Donald Trump: ”Ești un jeg planetar, ții partea Rusiei criminale. Siktir, bestie putinistă!” # ActiveNews.ro
Grigore Cartianu, ziariciul certat cu apa caldă, săpunul și bunul simț, a luat-o complet razna. Drona din Cuhureștii de Jos, posibil aterizată chiar pe coliba lui Cartianu, i-a pus capac, se pare, declanșându-i un acces de furie, ca să nu spunem de demență.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.