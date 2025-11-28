Victor Ponta ironizează demisiile din Guvern: “Pas cu Pas”, citat din Iohannis
Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, a ironizat, vineri, seria de demisii care a lovit Guvernul Bolojan. Ponta a postat o imagine pe pagina sa de Facebook în care apare președintele Nicușor Dan, alături de mai mulți lideri USR. Poza apare modificată, doi foști vicepremieri sunt taiați din imagine, ambii fiind implicați în […]
După întâlnirea sa cu președintele Erdogan, la Ankara, Papa Leon al XIV-lea a sosit, vineri, la Istanbul. Suveranul Pontif are un program încărcat și astăzi, pe care l-a început cu o vizită la Biserica Catolică Saint Esprit (Catedrala Sfântului Duh) din Harbiye, unde s-a adresat enoriașilor. Papa a transmis că multe comunități creștine din diferite […]
Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la începutul ședinței extraordinare de guvern, că Executivul va declanșa procedura de asumare a răspunderii pentru noul proiect al pensiilor magistraților. Bolojan a prezentat cele trei motive care, potrivit lui, justifică adoptarea urgentă a proiectului: accesarea fondurilor europene, corectarea unor nedreptăți din sistem și readucerea pensiilor magistraților „pe o […]
Ai grijă ca ambițiile tale să nu te conducă la epuizare fizică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 29 noiembrie 2025. Berbec Poate că ai cheltuit sau economisit prea mulți bani. Este clar că trebuie să-ți reechilibrezi finanțele dacă vrei să găsești plăcere în loc de frustrare eternă. Este un fenomen curios. […]
Ce a pățit un șofer din București, după ce nu a acordat prioritate pe trecerea de pietoni unei femei și copilului ei. „Poate învață să fie mai atenți” # Gândul
Un șofer a fost sancționat dur, după ce nu a acordat prioritate unei femei și copilului ei care doreau să traverseze o trecere de pietoni, în București. Pentru că a văzut că șoferul nu a avut nicio intenție să oprească, pentru a o lăsa să traverseze cu cel mic, femeia a luat decizia de a […]
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: 74% dintre românii nu au încredere în Guvern/Nu e nicio veste bună # Gândul
Invitat la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că este îngrijorat de faptul că 74% dintre românii nu au încredere în Guvern. Știre în curs de actualizare AUTORUL RECOMANDĂ: Marcel Ciolacu propune ca Buzău să devină „o destinaţie, nu o staţie”: „Am stat prea mulți prizonieri în planurile de […]
Daniel Bîrligea, declarație INCREDIBILĂ. „Nici atacant nu pot să mă numesc. Sunt un jucător penibil” # Gândul
Atacantul Daniel Bîrligea e nemulțumit de jocul său și după ce FCSB a pierdut cu Steaua Roșie Belgrad a spus că e unul dintre vinovați pentru prestația modestă a echipei. Bîrligea are șapte goluri în toate competițiile în acest sezon, iar FCSB a înregistrat în Europa League al patrulea eșec. Daniel Bîrligea, declarație incredibilă. „Nici […]
Societatea Infrastructură S5 anunță demararea unor lucrări în zona Intrării Ghimeș. „Echipele noastre intervin în această perioadă cu lucrări de reparații locale cu scopul îmbunătățirii circulației și pentru a oferi zonei un aspect mai îngrijit și mai plăcut”, transmite Infrastructură Sector 5 pe Facebook. RECOMANDAREA AUTORULUI: (P) Intervenții noi în Sectorul 5: Rampă nouă pentru […]
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport # Gândul
Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua. Conducerea aeroportului Băneasa a decis să oprească toate zborurile nocturne în urma plângerilor venite de la oamenii care locuiesc în zonă. Pistele de avioane se află la aproximativ 100 de […]
(P) Consiliul Judeţean Olt: „Am aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›” # Gândul
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt au anunţat că a fost aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›, în valoare de 7,86 milioane lei, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială. 136 de copii vor beneficia de terapii psihologice, recuperare, kinetoterapie și sprijin pentru familii, iar cele două centre de zi vor fi […]
FOTO. Cum a reacționat tatăl lui Marius Moga când acesta a ales cariera artistică. ”A fost RETICENT și s-a îndoit de acest drum pe care mi l-am ales” # Gândul
Marius Moga, în vârstă de 43 de ani, a explicat cum a reacționat tatăl său în momentul în care i-a spus că vrea să urmeze o carieră muzicală. Marius Moga este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Acesta este cunoscut publicului și din postura de jurat la show-uri de talente precum ”Vocea […]
Ponta îl ia la țintă pe Miruță: „Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu?” # Gândul
Victor Ponta îl ia la țintă pe Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, care a fost numit interimar la Apărare de premierul Ilie Bolojan, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de CV-ul său. „Dacă tot au început să se arunce unii pe alții peste bord pe motiv de CV, nu vreți […]
Paradă spectaculoasă la New York de Ziua Recunoștinței. Baloane uriașe și care alegorice au inundat străzile din Manhattan. Cum au sărbătorit celebritățile # Gândul
Parada de Ziua Recunoștinței din Manhattan s-a desfășurat fără incidente și a oferit americanilor trei ore și jumătate de divertisment și spectacol pur. Cinci noi care alegorice s-au alăturat procesiunii în acest an: Buzz Lightyear, Derpy Tiger din K-Pop Demon Hunters, Mario, Pac-Man și Trăsura cu Ceapă a lui Shrek. Și păpușile de colecție drăguțe […]
Elias Charalambous tună după eșecul FCSB cu Steaua Roșie Belgrad. „La cum am jucat, nu reușeam nimic nici dacă ei rămâneau în nouă jucători” # Gândul
Elias Charalambous a declarat după meciul cu Steaua Roșie Belgrad, din etapa cincea a Europa League, că echipa sa joacă foarte slab și nu poate marca nici dacă adversarii sunt cu doi oameni mai puțin pe teren. FCSB a pierdut, 0-1, meciul din deplasare în care Duarte a marcat în minutul 50 și sârbii au […]
Florin Cîțu contestă victoria fiscală anunțată de Guvern: „Creșterea TVA aduce doar 0,1% din PIB. Nota de plată o achită românii” # Gândul
Fostul premier Florin Cîțu critică datele prezentate de Guvern în ceea ce privește veniturile record din TVA și susține că evoluția este „o falsă reușită”, obținută exclusiv prin taxarea mai dură și printr-o inflație accelerată. „Inflația în septembrie și octombrie 2025 este dublă față de aceeași perioadă din 2024 — și față de restul anului. […]
Data exactă când vor fi virate pensiile pe card, în decembrie 2025. Când încep poștașii să distribuie banii către beneficiari, la domiciliu # Gândul
Peste doar câteva zile, seniorii încep să își primească pensiile. Iată data exactă când vor fi virate pensiile pe card, în decembrie 2025, dar și perioada în care poștașii vor distribui banii către beneficiari, la domiciliu. Mai sunt doar câteva zile până când pensionarii vor începe să își primească pensiile aferente lunii decembrie 2025. Poștașii […]
O nouă lovitură pentru Bolojan. Consiliul Legislativ desființează legea pensiilor magistraților. Guvernul, acuzat de încălcarea separației puterilor # Gândul
Guvernul Bolojan primește încă o lovitură. Consiliul Legislativ a avizatâ negativ proiectul de lege prin care Executivul încearcă din nou să schimbe pensiile de serviciu din justiție, Avizul vine după eșecul din 20 octombrie, când CCR a declarat „în ansamblul său” neconstituțională legea adoptată prin angajarea răspunderii de către Executiv. În avizul nr. 961/28.11.2025, CL […]
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a zis o prostie despre anularea alegerilor – știm ce s-a întâmplat, nu știm cine a făcut-o” # Gândul
În ediția din 27 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat declarațiile recente ale lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor din 2024. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a criticat incoerența lui Nicușor Dan. Jurnalistul a explicat că afirmațiile președintelui sunt lipsite de logică și că declarația privind […]
Ce a răspuns favoritul USR pentru funcţia de ministru al Apărării despre portofoliul pe care l-ar pregăti partidul # Gândul
Numele cel mai vehiculat în rândul USR, ca înlocuitor al ministrului Ionuţ Moşteanu, la Apărare, Bogdan Rodeanu, se exprimă deja ca un viitor ministru. Acesta a postat pe facebook un text în care subliniază deja care este prioritatea României când vine vorba de apărare. Rodeanu scrie că „vom discuta cu calm, în zilele următoare, despre […]
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu continuă criticile dure la adresa lui Ionuț Moșteanu, după ce politicianul și-a dat vineri demisia din funcția de ministru al Apărării. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe Ionuț Moșteanu, după ce acesta și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării. „Nu-și dă demisia, este demis. După ce s-a […]
Mesaj de la Nicușor Bancu pentru Mirel Rădoi după victoria oltenilor cu Mainz în Conference League # Gândul
Universitatea Craiova a obținut cea mai importantă victorie din ultimele decenii în etapa a patra a competiției de fotbal Conference League, 1-0 (0-0) cu echipa germană FSV Mainz 05, joi seara, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Oltenii au reușit a doua izbândă consecutivă în competiție, prin golul marcat de palestinianul Assad Al Hamlawi (67 […]
Iulian Chirița face spectacol la Mondialul de tenis de masă de juniori de la Cluj. Componentul lotului național a adus primele două medalii pentru delegația „tricolorilor”: se bate pentru aur în finala de la dublu mixt, vineri, de la ora 20:00, alături de Anna Hursey din Țara Galilor, și este calificat și în semifinale la […]
Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi # Gândul
Ieri, pe 27 noiembrie 2025, Saturn a ieșit din retrogradare. Planeta își reia mersul direct în Pești. Saturn este planeta lecțiilor dure, astfel că ultimele luni se prea poate să fi fost complicate pentru anumite zodii. Iată însă că lucrurile reintră pe făgașul normal. Saturn este planeta karmei și a lecțiilor, iar în ultimele luni a […]
Reacție tranșantă a lui George Simion după demisia lui Moșteanu. Ce spune liderul AUR despre situația Guvernului Ilie Bolojan # Gândul
George Simion, liderul partidului AUR, a reacționat după demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării. Potrivit lui Simion, Guvernul Bolojan este unul „incapabil”. „Moșteanu a fost demis! Dar cu asta nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook. Ionuț Moșteanu a […]
În România, recalcularea pensiei pentru persoanele care au activat în condiții deosebite sau speciale reprezintă un subiect important pentru mii de angajați din domenii precum mineritul, energia, sănătatea, armata sau poliția. Noile reglementări fiscale și modificările legislative din 2025 aduc clarificări esențiale pentru modul în care aceste pensii sunt stabilite și recalcularea lor, explică Playtech. […]
FOTO. Sandra Mutu face DEZVĂLUIRI din mariajul ei. ”Există momente în care nu suntem de acord” # Gândul
Sandra Mutu a făcut dezvăluiri din mariajul său cu Adrian Mutu, împreună cu care are un băiat. ”Există momente în care nu suntem de acord” , a afirmat aceasta. Fostul fotbalist și actual antrenor Adrian Mutu a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, cu care are un băiat, Mario. De asemenea, el a fost însurat și […]
Petrișor Peiu a fost ales președintele AUR, în urma votului intern. Ocupă poziția numărul 2 în partid, după George Simion # Gândul
Petrișor Peiu (58 de ani) a fost ales președintele AUR, în urma votului intern, devenind, practic, numărul 2 în partid, după George Simion. El i-a învins prin vot pe Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu, se arată în comunicatul formațiunii politice. De altfel, a fost întocmită și lista vicepreședinților. Petrișor Peiu a fost ales prin vot […]
DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe (SURSE) # Gândul
Vama Constanța și alte 36 de locații au fost „ținta” unor percheziții de amploare ale DIICOT, iar acuzațiile procurorilor sunt foarte grave – evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Gândul prezintă, în exclusivitate, o informație de ultimă oră! În timpul perchezițiilor desfășurate de DIICOT au fost descoperite 2 mili0ane de […]
În ediția din 26 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a discutat despre evoluția războiului din Ucraina și despre confruntările politice globale care complică orice perspectivă de pace. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că șansele ca războiul să se încheie până la finalul […]
Premierul Ilie Bolojan îl propune ca interimar la Apărare pe Radu Miruță. Care sunt următorii pași pentru numirea unui nou ministru # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării, iar acum îl propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță, pentru interimat. „Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, scrie în comunicatul trimis de Guvern. „Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al […]
Încă un ministru cu „probleme” în Guvernul Bolojan: Și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG # Gândul
În contextul problemelor de la CV avute de deja fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, ies la iveală și alte neclarități, la alți oficiali din echipa premierului Bolojan. Ministrul Culturii, Demeter András István, și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG, după cum acuză jurnalista Alice Valeria Micu, pe pagina ei de […]
Te pregătești pentru Crăciun? Cât plătești pentru un brad scos la vânzare de Romsilva, în decembrie 2025 # Gândul
Chiar înainte de luna decembrie a fost dat startul la pregătirile de Crăciun. Încă din această perioadă, clienții au posibilitatea să își achiziționeze un brad de Crăciun, pentru a-l împodobi sau planta în grădină. Pentru aceste sărbători, Romsilva a scos la vânzare 16.000 de brazi. Clienții pot alege chiar și variante de brazi mai înalți, […]
Premieră mondială: se lansează primul studiu clinic al unui vaccin împotriva cancerului pulmonar # Gândul
O ţară europeană lansează primul studiu clinic din lume pentru un vaccin experimental destinat prevenirii cancerului pulmonar, utilizând o tehnologie care derivă din experiența pandemiei de Covid-19. Astfel, cercetătorii de la University College London și Universitatea Oxford din Marea Britanie anunţă un proiect medical ce ar putea influenţa decisiv domeniul oncologic. Este vorba despre primul vaccin […]
Lista școlilor în care elevii nu mai merg la școală vinerea. Programul-pilot al Ministerului Educației # Gândul
Elevii din 18 școli din România vor merge fizic la cursuri doar patru zile pe săptămână. Vinerea, orele se vor desfășura exclusiv online, în cadrul unui program-pilot lansat de Ministerul Educației. Elevii mai multor școli din București, Sibiu, Timiș, Iași, Harghita, Constanța, Satu Mare, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Covasna și Călărași vor merge fizic la școală […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
Dan Dungaciu: „Noi nu mai întrebăm Washingtonul când luăm decizii. Ne vin răspunsurile de la Bruxelles” # Gândul
În ediția din 26 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a vorbit despre schimbările profunde din arhitectura de securitate a României și despre depărtarea treptată de reflexul strategic care, timp de decenii, a definit politica externă a țării: orientarea către Washington. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. […]
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre lupta cu depresia. Vedeta a dat detalii despre momentele dificile prin care a trecut. Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat anul acesta. Vedeta a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu […]
Viktor Orban a ajuns la Moscova ca să își susțină propriile interese. Pe agenda întâlnirii cu Putin se află petrolul, gazele și pacea din Ucraina # Gândul
Viktor Orban a ajuns astăzi la Moscova, unde va avea o întâlnire cu Vladimir Putin. La negocieri vor participa și Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, Iuri Ușakov, consilierul lui Putin, și Alexander Novak, viceprim-ministru al Rusiei, anunță presa din Rusia. Întrevederea dintre Vladimir Putin și Viktor Orban este așteptată după ora 13:00, a anunțat […]
Dominic Fritz reacționează la demisia lui Moșteanu: „Îi mulțumesc pentru că a ajutat România” # Gândul
Dominic Fritz, liderul USR, reacționează după demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Șeful partidului respectă decizia lui Moșteanu și îi mulțumește „pentru că a ajutat România”. Cu toate acestea, „USR va rămâne neclintit”, spune Fritz. „Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale. A […]
Cine ar putea să fie înlocuitorul lui Ionuţ Moşteanu, la Ministerul Apărării. Gândul vă prezintă CV-ul favoritului USR # Gândul
Ionuţ Moşteanu a uneltit în trecut cu alţi colegi de partid ca să-l dea afară din propria formaţiune pe Nicuşor Dan, dar i-a venit şi lui rândul să fie fie schimbat din funcţie, pe motiv de probleme la diploma de absolvire. Biroul politic al partidului a demarat discuţii serioase pentru înlocuirea acestuia, în urma scandalului […]
Cele 10 reguli Feng Shui care atrag abudență financiară. Cum îți transformi casa într-un „magnet” pentru bani # Gândul
Te-ai gândit vreodată care sunt regulile Feng Shui care ar putea să atragă abundență financiară în viața ta? Specialiștii vorbesc despre câteva etape care ar putea să te ajute să îți transformi casa într-un „magnet” pentru bani. Spațiul nu necesită renovări considerabile, pentru a-l aranja în funcție de regulile acestei arte străvechi. Specialiștii îndreaptă atenția […]
Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte şi un tehnocrat să-i preia funcţia # Gândul
Dacă ar fi să ne ghidăm după perceptele religioase, am putea spune că, în cazul ministrului Ionuţ Moşteanu, s-a aplicat acela cu „cină dă cu sabia, de sabie va muri”.Acesta a uneltit în trecut cu alţi colegi de partid ca să-l dea afară din propria formaţiune pe Nicuşor Dan, dar i-a venit şi lui rândul […]
Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a lui Ionuț Moșteanu. „Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii […]
