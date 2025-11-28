Premierul Ilie Bolojan îl propune ca interimar la Apărare pe Radu Miruță. Care sunt următorii pași pentru alegerea unui nou ministru
28 noiembrie 2025
Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării, iar acum îl propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță, pentru interimat. „Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, scrie în comunicatul trimis de Guvern. „Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al […]
DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe (SURSE) # Gândul
Vama Constanța și alte 36 de locații au fost „ținta” unor percheziții de amploare ale DIICOT, iar acuzațiile procurorilor sunt foarte grave – evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Gândul prezintă, în exclusivitate, o informație de ultimă oră! În timpul perchezițiilor desfășurate de DIICOT au fost descoperite 2 mili0ane de […]
În ediția din 26 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a discutat despre evoluția războiului din Ucraina și despre confruntările politice globale care complică orice perspectivă de pace. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că șansele ca războiul să se încheie până la finalul […]
(P) Planificare financiară pentru un viitor sigur: alegeri inteligente care te duc mai aproape de visurile tale # Gândul
Un viitor sigur și stabil din punct de vedere financiar se construiește treptat, prin alegeri inteligente și prin planificarea corectă a bugetului personal. Modul în care îți gestionezi astăzi banii se va reflecta în obiectivele tale de mâine și în cât de ușor poți să îți duci la bun sfârșit planurile. Indiferent că vrei să […]
(P) Cum să accesorizezi o ținută cu ghete damă piele naturală elegante, reguli pentru un look stilat # Gândul
Unele alegeri vestimentare pot transforma o apariție obișnuită într-una sofisticată fără efort. Ghetele damă piele naturală elegante sunt exact acel tip de piesă care conferă distincție și rafinament unei ținute, cu condiția să fie integrate cu inteligență. Nu este suficient să alegi o pereche frumoasă de ghete; ceea ce contează este cum le porți, ce […]
Premierul Ilie Bolojan îl propune ca interimar la Apărare pe Radu Miruță. Care sunt următorii pași pentru numirea unui nou ministru # Gândul
Încă un ministru cu „probleme” în Guvernul Bolojan: Și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG # Gândul
În contextul problemelor de la CV avute de deja fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, ies la iveală și alte neclarități, la alți oficiali din echipa premierului Bolojan. Ministrul Culturii, Demeter András István, și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG, după cum acuză jurnalista Alice Valeria Micu, pe pagina ei de […]
Te pregătești pentru Crăciun? Cât plătești pentru un brad scos la vânzare de Romsilva, în decembrie 2025 # Gândul
Chiar înainte de luna decembrie a fost dat startul la pregătirile de Crăciun. Încă din această perioadă, clienții au posibilitatea să își achiziționeze un brad de Crăciun, pentru a-l împodobi sau planta în grădină. Pentru aceste sărbători, Romsilva a scos la vânzare 16.000 de brazi. Clienții pot alege chiar și variante de brazi mai înalți, […]
Premieră mondială: se lansează primul studiu clinic al unui vaccin împotriva cancerului pulmonar # Gândul
O ţară europeană lansează primul studiu clinic din lume pentru un vaccin experimental destinat prevenirii cancerului pulmonar, utilizând o tehnologie care derivă din experiența pandemiei de Covid-19. Astfel, cercetătorii de la University College London și Universitatea Oxford din Marea Britanie anunţă un proiect medical ce ar putea influenţa decisiv domeniul oncologic. Este vorba despre primul vaccin […]
În lumea sportului, performanța nu este determinată doar de antrenamente intense și disciplină, ci și de motivație, susținere și construirea unei culturi pozitive în jurul sportivilor. În ultimii ani, cluburile sportive, antrenorii și chiar sponsorii au început să acorde o atenție sporită modului în care micile gesture, cum ar fi recompensele simbolice sau cadourile tematice, […]
(P) Construirea unei case singur: ce poți face singur și unde ar trebui să te bazezi pe experți # Gândul
A construi o casă de la zero nu este un simplu proiect, este o călătorie care te învață ce înseamnă să ai răbdare, cum să iei decizii și cât de importantă este adaptabilitatea. Și chiar dacă e tentant să spui: „fac eu tot”, adevărul este că, în construcții, echilibrul dintre ce poți face singur și […]
Lista școlilor în care elevii nu mai merg la școală vinerea. Programul-pilot al Ministerului Educației # Gândul
Elevii din 18 școli din România vor merge fizic la cursuri doar patru zile pe săptămână. Vinerea, orele se vor desfășura exclusiv online, în cadrul unui program-pilot lansat de Ministerul Educației. Elevii mai multor școli din București, Sibiu, Timiș, Iași, Harghita, Constanța, Satu Mare, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Covasna și Călărași vor merge fizic la școală […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
Premierul Ilie Bolojan îl propune ca interimar la Apărare pe Radu Miruță. Care sunt următorii pași pentru alegerea unui nou ministru # Gândul
Dan Dungaciu: „Noi nu mai întrebăm Washingtonul când luăm decizii. Ne vin răspunsurile de la Bruxelles” # Gândul
În ediția din 26 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a vorbit despre schimbările profunde din arhitectura de securitate a României și despre depărtarea treptată de reflexul strategic care, timp de decenii, a definit politica externă a țării: orientarea către Washington. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. […]
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre lupta cu depresia. Vedeta a dat detalii despre momentele dificile prin care a trecut. Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat anul acesta. Vedeta a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu […]
Viktor Orban a ajuns la Moscova ca să își susțină propriile interese. Pe agenda întâlnirii cu Putin se află petrolul, gazele și pacea din Ucraina # Gândul
Viktor Orban a ajuns astăzi la Moscova, unde va avea o întâlnire cu Vladimir Putin. La negocieri vor participa și Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, Iuri Ușakov, consilierul lui Putin, și Alexander Novak, viceprim-ministru al Rusiei, anunță presa din Rusia. Întrevederea dintre Vladimir Putin și Viktor Orban este așteptată după ora 13:00, a anunțat […]
Dominic Fritz reacționează la demisia lui Moșteanu: „Îi mulțumesc pentru că a ajutat România” # Gândul
Dominic Fritz, liderul USR, reacționează după demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Șeful partidului respectă decizia lui Moșteanu și îi mulțumește „pentru că a ajutat România”. Cu toate acestea, „USR va rămâne neclintit”, spune Fritz. „Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale. A […]
Cine ar putea să fie înlocuitorul lui Ionuţ Moşteanu, la Ministerul Apărării. Gândul vă prezintă CV-ul favoritului USR # Gândul
Ionuţ Moşteanu a uneltit în trecut cu alţi colegi de partid ca să-l dea afară din propria formaţiune pe Nicuşor Dan, dar i-a venit şi lui rândul să fie fie schimbat din funcţie, pe motiv de probleme la diploma de absolvire. Biroul politic al partidului a demarat discuţii serioase pentru înlocuirea acestuia, în urma scandalului […]
Cele 10 reguli Feng Shui care atrag abudență financiară. Cum îți transformi casa într-un „magnet” pentru bani # Gândul
Te-ai gândit vreodată care sunt regulile Feng Shui care ar putea să atragă abundență financiară în viața ta? Specialiștii vorbesc despre câteva etape care ar putea să te ajute să îți transformi casa într-un „magnet” pentru bani. Spațiul nu necesită renovări considerabile, pentru a-l aranja în funcție de regulile acestei arte străvechi. Specialiștii îndreaptă atenția […]
Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte şi un tehnocrat să-i preia funcţia # Gândul
Dacă ar fi să ne ghidăm după perceptele religioase, am putea spune că, în cazul ministrului Ionuţ Moşteanu, s-a aplicat acela cu „cină dă cu sabia, de sabie va muri”.Acesta a uneltit în trecut cu alţi colegi de partid ca să-l dea afară din propria formaţiune pe Nicuşor Dan, dar i-a venit şi lui rândul […]
Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a lui Ionuț Moșteanu. „Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii […]
Un tânăr de 27 de ani, de naționalitate română, a ajuns în vizorul justiției italiene după ce a încercat să se prezinte drept victimă a unei așa-zise fraude, deși chiar el ar fi pus la cale întreaga înșelăciune. Bărbatul este acuzat că a semnat două contracte de finanțare pentru telefoane de ultimă generație, în valoare […]
„Crăciunul Dirijorului cu Daniel Jinga”, un concert-spectacol la Sala Palatului, pe 20 decembrie 2025 # Gândul
Pe 20 decembrie 2025, la Sala Palatului va fi concertul-spectacol „Crăciunul Dirijorului cu Daniel Jinga”, un eveniment care propune publicului o incursiune muzicală de la colindele tradiționale europene la reinterpretări moderne. Conform organizatorilor, dirijorul Daniel Jinga este figura centrală a concertului. Daniel Jinga este director general și dirijor principal al Operei Naționale București, fondator al […]
USR se pregăteşte să-i facă vânt din barcă lui Moşteanu. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte şi un tehnocrat să-i preia funcţia # Gândul
Dacă ar fi să ne ghidăm după perceptele religioase, am putea spune că, în cazul ministrului Ionuţ Moşteanu, s-a aplicat acela cu „cină dă cu sabia, de sabie va muri”.Acesta a uneltit în trecut cu alţi colegi de partid ca să-l dea afară din propria formaţiune pe Nicuşor Dan, dar i-a venit şi lui rândul […]
BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele” # Gândul
Autoritățile din Hong Kong au anunțat că bilanțul incendiului devastator din complexul rezidențial Wang Fuk Court, situat în districtul Tai Po, a ajuns la 94 de morți. Pompierii se așteaptă ca misiunile de căutare-salvare să se încheie vineri, după ce echipele de intervenție au reușit să controleze, în mare parte, flăcările care au distrus opt […]
Prețul biletelor pentru Muzeul Luvru din Paris va crește cu 45% pentru vizitatorii din afara Uniunii Europene, a decis joi consiliul de administrație al muzeului. De la începutul anului viitor, turiști din țări precum SUA, Marea Britanie, Norvegia, Elveția sau China vor trebui să plătească 32 de euro pentru a intra în muzeu, o creștere […]
Cântăreața Nico, în vârstă de 55 de ani, și-a amintit de copilărie și a povestit cum au fost acele vremuri pentru ea și familia sa. Binecunoscuta cântăreață Nico, pe numele său întreg Nicoleta Matei, este căsătorită Laurențiu Matei. Artista are o fiică pe nume Alexandra, alături de care a participat în cel de-al treilea […]
BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 94 de morți și 300 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele” # Gândul
Autoritățile din Hong Kong au anunțat că bilanțul incendiului devastator din complexul rezidențial Wang Fuk Court, situat în districtul Tai Po, a ajuns la 94 de morți. Pompierii se așteaptă ca misiunile de căutare-salvare să se încheie vineri, după ce echipele de intervenție au reușit să controleze, în mare parte, flăcările care au distrus opt […]
Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an # Gândul
Astrologii au realizat horoscopul banilor pentru luna decembrie 2025. Se pare că, în timp ce unele zodii reușesc să economisească, alții altele ajung la sapă de lemn și nu mai au niciun leu. Berbec Pentru Berbeci, decembrie aduce un dinamism financiar. Pot să apară oportunități rapide, dar care cer o reacție imediată. Cheltuielile pentru cadouri […]
Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese # Gândul
Un muncitor sud-coreean acuzat că a furat două dulciuri în valoare de puțin peste 3 lei a fost achitat după aproape doi ani de procedură. Cazul a stârnit o reacție uriașă în Coreea de Sud, unde omul a fost comparat cu Jean Valjean din „Les Misérables”, eroul lui Victor Hugo condamnat pentru că a furat […]
Greșeala care atrage o amendă de 1.600 lei pentru toți stăpânii de câini. Un botoșănean a fost sancționat pe loc # Gândul
Stăpânii de câini se pot alege cu o amendă de 1.600 lei, dacă fac o anumită greșeală, atunci când ies cu patrupezii la plimbare. Un botoșănean a fost sancționat pe loc, la scurt timp după ce și-a scos animalul de companie la plimbare în proximitatea blocului în care locuiește. A fost oprit de un echipaj […]
Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență # Gândul
După Ionuţ Moşteanu, de la Apărare, a venit rândul să se clatine şi CV-ul altui om din echipa premierului Ilie Bolojan. Purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, este și ea absolventă a unei instituții de învățământ superior private, de rangul Bioterra, Universitatea Ecologică. Lucru pe care aceasta a uitat să-l menţioneze în CV-ul de pe site-ul […]
Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“ # Gândul
Înainte ca biroul său să fie percheziționat de procurorii anti-corupție, șefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak a acordat, ieri, un interviu publicației The Atlantic în care a transmis că „Niciun om sănătos la minte nu ar semna, astăzi, un document prin care să renunțe la teritoriu”. Yermak a încercat să asigure […]
Un mic sat elvețian cuibărit în munți a anunțat că oferă până la 73.000 de euro celor care se mută acolo. Albinen, care are doar 250 de locuitori, încearcă să atragă familii tinere și investitori, oferind bonusuri consistente pentru fiecare adult și copil care îndeplinește condițiile impuse de autorități. Povestea este publlicată de creatorul de […]
Elena Udrea îşi vrea înapoi proprietăţile confiscate de ANAF. Acestea se ridică la o valoare aproximativă de 5 milioane de lei # Gândul
Odată eliberată din închisoare, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, vrea să i se facă dreptate. Udrea a primit 6 ani de detenţie, din care a executat 3 ani şi 10 luni, pentru trafic de influenţă în „Gala Bute”. Acesta consideră că bunurile sechestrate, în valoare de aproape 5 miloane de lei, i-au fost luate […]
Ion Cristoiu: Frăgezirea lui Zelenski în faza finală. Omul său de încredere, Yermak, perchiziționat de NĂBUȘIT # Gândul
„Știre confirmată: NABU și SAPO, cele două organisme anticorupție din Ucraina, organisme cărora Volodimir Zelenski a vrut să le pună capăt, dar a renunțat rapid în urma presiunilor interne și externe, două instituții despre care toată lumea spune că sunt sub control american, au efectuat percheziții la mai multele domicilii ale șefului biroului prezidențial a […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre scandalul în care este implicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care, spune el, contrazice chiar principiile prin care partidul din care face parte s-a lansat în politica românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion […]
Nu scăpăm de ploi și frig. ANM, pentru Gândul: „A fost emisă o nouă atenționare meteorologică” # Gândul
România se află sub o informare meteorologică de vreme rece, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Nu lipsesc precipitațiile, chiar și sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele mai înalte, iar temperaturile sunt în scădere. Este sfârșit de noiembrie, iar meteorologii spun că, totuși, ne aflăm în limite normale pentru această perioadă și ne […]
Femeile, în spatele bărbaților la venituri. INS pune pe masă cifrele și arată ce sumă face diferența la finalul lunii # Gândul
Venitul brut realizat de femei în luna octombrie 2024 a fost, în medie, cu 491 de lei mai mic decât cel al bărbaților, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). INS raportează că 4.615.400 de persoane au lucrat cu norma întreagă și au fost plătite pentru întreaga lună octombrie. Dintre acestea, 47% […]
Politico: Europa și NATO pregătesc o RIPOSTĂ fără precedent după zeci de atacuri hibride atribuite Rusiei. Se analizează opțiuni de reacție rapidă # Gândul
Europa ia în calcul măsuri fără precedent împotriva Rusiei, după intensificarea atacurilor hibride, de la drone care survolează spațiul NATO până la sabotaje și operațiuni cibernetice. Statele membre discută despre operațiuni cibernetice ofensive coordonate, atribuire rapidă a atacurilor și chiar exerciții militare surpriză la granițele Rusiei. Ultimele luni au adus o escaladare semnificativă a acțiunilor […]
Andrei Gușă a fost ales vicepreședinte AUR, în urma votului intern pe platforma electronică a partidului # Gândul
Andrei Gușă a fost ales vicepreședinte AUR, după ce a avut loc votul intern pe platforma electronică a formațiunii politice, zilele acestea. De altfel, Petrișor Peiu a fost ales drept noul președinte al partidului. Lista cu vicepreședinții se găsește mai jos. Andrei Gușă se află pe lista vicepreședinților partidului Alianța pentru Unirea Românilor(AUR). A fost […]
Percheziții ale procurorilor anticorupție la biroul șefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Reacția lui Andrii Iermak # Gândul
Sunt percheziții la sediul șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, vineri dimineața, în cartierul guvernamental, relatează corespondentul „Ukrainska Pravda” de la fața locului. Jurnaliștii au reușit să filmeze cum circa 10 angajați ai Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au pătruns pe teritoriul cartierului guvernamental. În […]
Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Vineri are loc slujba de CANONIZARE a Părintelui Arsenie Boca # Gândul
Mănăstirea Prislop găzduiește vineri un moment istoric, slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca, cunoscut drept Sfântul Ardealului, după ce Sfântul Sinod l-a trecut, în luna februarie, în rândul sfinților. Peste 15.000 de credincioși sunt așteptați la evenimentele liturgice din 28 noiembrie. Mănăstirea Prislop devine în acest weekend centrul unui eveniment religios de amploare, odată […]
ANAF îl execută pe Marian Vanghelie. Fostului primar îi vor fi confiscaţi aproape 14 milioane de lei şi i-au fost sechestrate bunuri # Gândul
ANAF inițiază procedura de executare silitã în cazul fostului primar al Sectorului 5. Este vorba despre confiscãri de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor. Este vorba despre Marian Vanghelie. Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanței în dosarul […]
Tragedie în Italia. O badantă a primit 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam # Gândul
O altă tragedie zguduie o comunitate din Italia. O badantă a fost condamnată la 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam. Incidentul cutremurător a avut loc în primăvara anului 2022, într-o casă din Colognola, Bergamo. Krystyna Mykhalchuk, o femeie în vârstă de […]
Certificatul de performanță energetică a clădirilor a devenit un document esențial pentru orice tranzacție imobiliară din România. Fie că vorbim despre vânzare, închiriere construcțiile noi, acest document oferă informații concrete despre consumul energetic al unei clădiri și despre impactul acesteia asupra mediului înconjurător. Conform legislației în vigoare, certificatul energetic al clădirii trebuie elaborat de un […]
Alegerea dintre Audi A7 şi Audi A8 pare simplă doar la suprafaţă. Ambele modele fac parte din zona premium, fiecare cu identitatea lui bine definită, iar diferenţele nu se văd doar în preţ sau mărime. A7 are un stil care atrage prin linia fluidă a caroseriei şi prin modul în care îmbină eleganţa cu dinamica. […]
(P) Hipertensiunea și sărbătorile de iarnă – cum gestionezi corespunzător tensiunea arterială? # Gândul
Sărbătorile vin cu mese bogate, program dat peste cap și mai mult stres. Toate acestea pot împinge valorile tensiunii în sus, mai ales când farfuria adună pe nesimțite sodiu, grăsimi saturate, zahăr și alcool. Diferența o face planul: cum îți organizezi mesele, ce pui în farfurie și cum îți păstrezi rutina de mișcare și odihnă. […]
O victorie a Rusiei în Ucraina va devoala adevăratul câștigător al conflictului. „Prezența legiunilor lui Putin de-a lungul flancului estic extins al NATO va convinge Europa să stea departe de Asia” # Gândul
Cum ar putea arăta Europa dacă luptele din Ucraina, într-un final, se vor încheia? Ne-am întoarce la un continent de dinainte de 2022, cu suspiciune reciprocă, dar cu legături economice extinse cu Rusia? Sau la ceva foarte diferit și chiar mai îngrijorător? Desigur, totul depinde de termenii exacți conveniți de părțile beligerante și de diverșii […]
Gigi Nețoiu: „La anumite ore este imposibil să circuli prin BUCUREȘTI. Nu avem locuri de parcare” # Gândul
Gigi Netoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre problemele majore legate de traficul din București, descriind orașul ca fiind foarte aglomerat și infernal pentru șoferi. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu a menționat că dificultățile din trafic sunt cauzate de mașini parcate neregulamentar, lipsa locurilor de […]
