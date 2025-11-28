Germania crește salariul minim al îngrijitorilor. Vor încasa 21 de...
StiriDiaspora.ro, 28 noiembrie 2025 14:50
Germania crește salariul minim al îngrijitorilor. Vor încasa 21 de...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum o oră
14:50
Germania crește salariul minim al îngrijitorilor. Vor încasa 21 de...
14:50
De pe plajă în Zanzibar pe Kilimanjaro. Cum se vede lumea de pe...
Acum 2 ore
13:40
Recepția oficială de la Torino a celebrat Marea Unire a românilor,...
Acum 4 ore
12:20
Ionuţ Moşteanu și-a dat demisia din funcţia de ministru al Apărării
11:50
"Combinație" nereușită: Un român din Italia a raportat la...
Acum 6 ore
10:40
Un sat din Elveția oferă până la 73.000 de euro celor care vor să...
10:40
ANAF îl execută silit pe Marian Vanghelie, fostul primar al...
09:40
Opt români, inclusiv un băiat de 15 ani, sclavi moderni la o...
Acum 8 ore
08:20
Accident cu patru autovehicul pe A1: o autoutilitară cuprinsă de...
Acum 24 ore
23:40
O mare companie din Germania concediază 1500 de oameni
23:00
U' Craiova - Mainz, victorie uriașă pentru români în Conference...
21:40
Ce decizie a luat Ilie Bolojan pentru ministrul Moșteanu, care a...
19:40
Italia ia în calcul revenirea la serviciul militar. Iată propunerea...
19:00
Italia, paralizată de o grevă generală pe 28 noiembrie
18:40
Cinci țări din UE cresc vârsta de pensionare la 70 de ani
18:40
Român, arestat în Austria după ce a montat un dispozitiv pe o pompă...
17:40
Români, prinși cu bancomatul în sufragerie. Indivizii se antrenau...
16:40
Ministrul Ionuț Moșteanu a mințit în CV. A făcut facultatea la...
15:40
Horoscop 28 noiembrie 2025: Taurii se răsfață, Capricorn, tot ce...
Ieri
15:30
Celebrul YouTuber italian Simone Cicalone, bătut de doi români....
14:00
Vești bune: Deficitul bugetar a scăzut la 5,7% din PIB în octombrie
13:00
Trei români, condamnați la închisoare în Olanda pentru furt de...
11:40
Cutremur în zona Vrancea, în această dimineață
11:00
Bilanţul incendiului devastator din Hong Kong a ajuns la cel puţin...
10:10
Noi detalii în cazul Vasilicăi, românca ucisă în Italia. Un client...
10:00
De ce vrea Europa să interzică rețelele de socializare pentru...
08:20
Metoda "Brad Pitt" încă funcționează. Cum a pierdut o pensionară...
26 noiembrie 2025
22:20
Doi soldați ai Gărzii Naționale, împușcați în apropierea Casei Albe
21:40
Ce au găsit procurorii în prosoapele de la hotel ale familiei...
21:30
Român, arestat în Austria, după ce a păcălit zeci de persoane care...
21:10
Protest în Italia, după ce autoritățile au luați copiii unei...
20:20
Salariile minime din Spania ar putea crește din 2026. Cât propun...
20:10
Româncă din SUA, poveste amară cu o colegă din țară: "În...
18:10
Cât câștigă zilierii români din Germania, care se adună zilnic în...
16:50
Barcelona vrea să interzică achiziția de locuințe pentru închiriere
15:40
Un român întors acasă, din Marea Britanie, a inventat un sistem de...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
ANAF a găsit 13 milioane de euro, bani făcuți pe platformele de...
11:20
Fetiţă de 10 ani din Timișoara, înjunghiată de mama sa în timp ce...
10:00
Muncitor român, rănit grav după ce a căzut de la înălțime pe un...
09:30
Trei britanici au fugit după avion pe pista aceluiași aeroport din...
09:00
Italia pedepsește femicidul cu închisoare pe viață. Din cele 75 de...
08:40
Flotă de autobuze, blocată la depou în Italia. Hoții le-au furat...
25 noiembrie 2025
22:20
Donald Trump, anunț important despre pacea dintre Ucraina și Rusia
21:20
Microbuz cu pachete pentru Moldova, oprit în Germania. Toate...
20:30
Cine este călugărița româncă devenită virală după ce a dirijat...
20:10
Un bloc din Buftea riscă să se prăbușească după o explozie...
20:00
Româncă din Olanda, oripilată că vecinii își cer bani pentru...
18:40
Ucraina a acceptat planul de pace modificat de Donald Trump
18:10
Mama românului din Austria acuzat că și-a ucis bunica adoptivă...
17:40
Accident în lanț pe Autostrada Soarelui cu opt mașini implicate și...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.