Elena Udrea se pregătește să meargă în vacanță de sărbători. „Țin post, evident. Fac fapte bune, citim Biblia zilnic”

Adevarul.ro, 28 noiembrie 2025 15:00
Acum 5 minute
15:30
Cine a divulgat convorbirile telefonice între Witkoff și consilierii Kremlinului? Detaliul izbitor privind scurgerea de informații # Adevarul.ro
Transcrierea și publicarea a două convorbiri presupus interceptate între negociatorul SUA Steve Witkoff și consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, respectiv între Kirill Dmitriev și același Ușakov, publicată de Bloomberg fără semnătură a suscitat o serie de speculații privind originea scurgerilor.
15:30
Un bărbat a fost atacat de un urs, vineri dimineaţă, într-o toaletă publică din apropierea unei gări din prefectura Gunma, în nord-vestul capitalei Tokyo, a informat poliţia.
15:30
Fostul extremist turc care a încercat să-l asasineze pe Papa Ioan Paul al II-lea speră să discute „două sau trei minute” cu Papa Leon al XIV-lea # Adevarul.ro
Fostul extremist turc Mehmet Ali Agca, care a încercat să-l asasineze pe Papa Ioan Paul al II-lea în 1981, s-a deplasat la Iznik, în vestul Turciei, înaintea vizitei Papei Leon al XIV-lea.
Acum 30 minute
15:15
Scandal în Liga 4 Teleorman. Un viceprimar a fost acuzat că a lovit un fotbalist. Echipa se retrage în semn de protest.
15:15
Ce priorități are noul șef al CSM, Liviu Odagiu: „Să apărăm independența financiară a magistraților” # Adevarul.ro
Noul președinte al CSM, Gheorghe Liviu Odagiu, spune că în 2026 Consiliul Siprem al Magistraturii trebuie să apere „ferm” independența financiară a magistraților, prin salarii și pensii conforme jurisprudenței Curții Constituționale.
15:15
Momente de coșmar pentru un cuplu din Brașov: a fost sechestrat și tâlhărit în propria casă de doi indivizi care s-au dat drept tehnicieni de centrale # Adevarul.ro
Un cuplu de brașoveni în vârstă a fost agresat și jefuit în propria locuință după ce le-a deschis ușa unor bărbați care s-au recomandat ca fiind angajați ai unei firme de service pentru centrale termice.
Acum o oră
15:00
Elena Udrea se pregătește să meargă în vacanță de sărbători. „Țin post, evident. Fac fapte bune, citim Biblia zilnic” # Adevarul.ro
Elena Udrea își cere drepturile asupra bunurilor sale executate silit, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei. Potrivit acesteia, a rămas „cam singura condamnată ilegal.”
15:00
Antrenorul care l-a format pe Alcaraz, curtat de Simona Halep. Motivul pentru care spaniolul i-a zis „NU” româncei # Adevarul.ro
Un antrenor foarte căutat a renunțat la oferte importante pentru a investi în ascensiunea unui tânăr jucător promițător.
14:45
Rectorul SNSPA Remus Pricopie, la interviurile Adevărul, despre scandalul diplomei lui Moșteanu: „Judecățile nu se fac în presă” # Adevarul.ro
Remus Pricopie a explicat la interviurile Adevărul de ce scandalurile legate de diplome apar din nou în politică, ce ar trebui să verifice instituțiile statului în cazul Moșteanu și care este impactul acestor controverse asupra guvernului, partidelor și alegerilor din București.
14:45
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, investigat pentru cumpărare de influență, va sta după gratii încă 30 de zile.
14:45
Mesajul CTP despre programul mijloacelor de transport în comun de 1 Decembrie. Cu vor circula tramvaiele, troleibuzele și autobuzele # Adevarul.ro
Mai multe străzi importante vor fi închise transportului în comun cu ocazia manifestărilor preilejuite de 1 Decembrie. Pe de altă parte, CTP transmite că unele linii de transport vor fi suplimentate.
Acum 2 ore
14:30
Casa ta nu este o insulă! Despre români, asigurări și responsabilitatea față de ceilalți # Adevarul.ro
Trăim într-o țară în care, de prea multe ori într-un an, uneori la interval de zile (!), auzim aceleași cuvinte precum cutremur, inundații, incendii, explozie.
14:30
Cum arată pictura murală imensă dedicată lui David Popovici. Are de 400 mp și a fost inaugurată în Timișoara # Adevarul.ro
O pictură murală imensă dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată în Timișoara.
14:30
Ce pedeapsă a primit un medic din Timiş care a luat mită de 34 de ori, după ce a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei # Adevarul.ro
Judecătorii au stabilit sentința în dosarul unei femei, medic pneumolog din Timiș, care și-a recunoscut faptele după ce procurorii au documentat 34 de cazuri în care aceasta a primit mită de la pacienţi.
14:30
Prefectul județului Bistriţa-Năsăud a suspendat mandatul primarului din Livezile. Acesta este în arest la domiciliu, după agresarea sexuală a unei angajate # Adevarul.ro
Teofil Cioarbă, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, a emis ordinul prin care a fost suspendat mandatul primarului din comuna Livezile, aflat în arest la domiciliu şi urmărit penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor.
14:15
Feli, deranjată de criticile unui fan: „Mulți dintre voi veniți la concerte ca să faceți poze cu maimuța” # Adevarul.ro
Feli, în vârstă de 39 de ani, a reacționat în mod tranșant pe rețelele de socializare, după ce a fost criticată de un bărbat că nu a făcut fotografii cu fanii la finalul unui concert.
14:15
Cum ar trebui să fie viitorul ministru al Apărării. Răspunsul ferm al unui general cu misiuni în Afganistan și Irak, decorat de NATO și SUA # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat după apariția informațiilor false din CV-ul său. În acest context, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România creionează pentru „Adevărul” profilul ideal al ministrului care va urma.
14:00
MAI le solicită românilor să nu utilizeze drone în minivacanța de 1 Decembrie. Care este pericolul # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le cere românilor să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie.
13:45
Risc de inundaţii în mai multe judeţe în acest weekend. Harta zonelor sub cod portocaliu şi galben # Adevarul.ro
În mai multe judeţe din ţară există, în următoarele două zile, risc de inundaţii, potrivit unor avertizări emise cu puţin timp în urmă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.
13:45
Ploile abundente din ultimele zile au provocat inundații în mai multe localități din Bulgaria. Una dintre cele mai grave situații se înregistrează în oraşul Sandanski. Precipitațiile vor continua în weekend.
Acum 4 ore
13:30
Imagini de coșmar la Târgurile de Crăciun de la Constanța și Focșani: ursuleți de pluș spânzurați de blocuri sau „trași în țeapă” # Adevarul.ro
Târgul de Crăciun din Piața Ovidiu din Constanța oferă imagini de coșmar, cu ursuleți de pluș spânzurați de pereții unui bloc. Aceleași decorațiuni au apărut și în Focșani.
13:15
Rusia a lansat calendarul pe 2026 care îl glorifică pe Putin: „Sunt un porumbel cu aripi de fier” # Adevarul.ro
Propaganda rusă a lansat calendarul pentru anul 2026 în care liderul rus Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, este prezentat în ipostaze măgulitoare.
13:00
Serena Williams a dat lovitura și în afara terenului: ce dezvăluire emoționantă a făcut fosta campioană # Adevarul.ro
Serena Williams i-a cucerit din nou pe fani cu o postare emoționantă pe social media.
13:00
Opt români, înfometaţi şi exploatați de proprietarul unei spălătorii auto din Londra, şi-au găsit dreptatea în instanţă. Ce pedeapsă a primit cel care a abuzat de ei # Adevarul.ro
Opt români, printre care şi un copil de 15 ani, înfometați și exploatați de proprietarul unei spălătorii auto din Londra, și-au găsit, în cele din urmă, dreptatea în instanță, la Curtea Coroanei din Marea Britanie.
12:45
Radu Miruță, propus interimar la Ministerul Apărării Naționale. Reacția lui Bolojan după demisia lui Ionuț Moșteanu # Adevarul.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, a fost propus de premierul Ilie Bolojan interimar la Ministerul Apărării Naționale, până la nominalizarea altui demnitar.
12:45
Un sondaj CIRA, realizat la comanda candidatului independent Vlad Gheorghe, reconfirmă ultimul clasament anunțat înainte de debutul campaniei oficiale pentru Primăria Capitalei.
12:45
PSV-ul lui Dennis Man, cât mai aproape de primăvara europeană. Ce urmează după victoria răsunătoare cu Liverpool # Adevarul.ro
Dennis Man a avut o evoluție discretă în meciul în care PSV a învins Liverpool.
12:30
Zăpada de pe Vârful Omu a ajuns vineri până la 1,10 metri grosime.
12:30
Kasparov, discurs dur la Washington: Ucraina este singura țară care îndeplinește rolul pentru care a fost clădită NATO # Adevarul.ro
NATO a fost creată pentru a descuraja un război cu Rusia și totuși tocmai Kievul, care luptă de patru ani într-un astfel de război, nu este invitat să se alăture Alianței, a declarat Garry Kasparov, activist politic rus și campion mondial la șah.
12:15
Noapte de coșmar la Paris: doi fotbaliști au fost jefuiți în camera de hotel. Cum s-au dus pe apa sâmbetei 240.000 euro # Adevarul.ro
Doi fotbaliști saudiți au descoperit că le-a fost spartă camera de hotel în Paris, după au petrecut o seară în oraș.
12:15
Premieră mondială: O ţară europeană testează vaccinul care ar putea preveni cancerul pulmonar # Adevarul.ro
O ţară europeană lansează primul studiu clinic din lume pentru un vaccin experimental destinat prevenirii cancerului pulmonar, folosind o tehnologie derivată din experiența pandemiei de Covid-19.
12:15
Ionuț Moșteanu a demisionat de la Ministerul Apărării: Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea să distragă de la misiunea grea # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu și-a depus vineri, 28 noiembrie, demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.
12:15
Reguli noi pentru olimpiadele școlare: lucrări digitalizate și acces pentru elevii spitalizați. Normele, publicate în Monitorul Oficial # Adevarul.ro
Reglementările privind desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare au fost publicate în Monitorul Oficial. Asta înseamnă că intră în vigoare reguli noi.
12:00
Răsturnare de situație: Ange Postecoglou, out după 39 de zile la Nottingham Forest, iar o altă echipă din Premier League îl așteaptă # Adevarul.ro
Proaspăt demis după doar 39 de zile la Nottingham Forest, Ange Postecoglou este deja văzut drept soluția ideală pe banca unei alte echipe din Premier League.
12:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a numit-o "proastă" joi pe o jurnalistă americană, continuând seria de insulte din ultimele luni la adresa femeilor care lucrează în mass-media şi ale căror întrebări nu îi plac, relatează AFP.
12:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nadina Ioana Dogioiu, a scris în CV-ul său că a obținut o diplomă de licență la Universitatea din București. Aceasta a făcut cei patru ani de studii la Universitatea Ecologică din București.
11:45
Patimile lui Ngezana i-au pus capac lui Gigi Becali. Distracțiile l-au costat performanța pe sud-african. „Îi place albitura. Nu mai zic, că aude nevastă-sa” # Adevarul.ro
Dorinețele și tentațiile fotbalistului l-au făcut să nu dea tot ce putea pe teren, influențând evoluția echipei.
11:45
Ce se întâmplă cu tarifele la tren și metrou pentru studenți. Normele metodologice privind acordarea acestora, modificate de Guvern # Adevarul.ro
Executivul a modificat Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi.
Acum 6 ore
11:30
Trei zile de vreme rea, cu ploi, lapoviță, ninsoare și vânt puternic. Județele care intră sub cod galben # Adevarul.ro
Vremea se va răci în acest weekend, iar meteorologii prognozează pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică ploi, lapoviţă, ninsoare şi vânt puternic.
11:30
Senatorul Petrișor Peiu a fost votat președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, poziția numărul 2 în partid după George Simion. AUR a finalizat votul intern pentru conducerea Consiliului Național și pentru desemnarea vicepreședinților.
11:30
Putin spune că Moscova nu poate să negocieze pacea cu Zelenski: „Este imposibil din punct de vedere legal” # Adevarul.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat că, din punctul său de vedere nu are sens să negocieze încheierea războiului cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și dorește, în schimb, să ajungă la acorduri cu „actori internaționali cheie”.
11:30
Trei bărbaţi au fost reţinuţi după o bătaie din vară, lângă Satul de Vacanță din Constanţa # Adevarul.ro
Poliţiştii au făcut opt percheziţii după ce în vara acestui an mai multe persoane s-au luat la bătaie în zona Satului de Vacanţă din Constanţa, iar în urma acestei acţiuni trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
11:15
ANAF îl execută silit pe Marian Vanghelie. Statul are de recuperat 13,7 milioane lei și a pus sechestru pe bunurile fostului primar al Sectorului 5 # Adevarul.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a iniţiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunţate de instanţă în dosarul penal în care Marian Vanghelie a fost acuzat că a primit o mită de 30 de milioane de euro.
11:15
Pelerinaj impresionant la Prislop: coloană de maşini de peste 7 kilometri și mii de credincioși care merg să fie martori la canonizarea părintelui Arsenie Boca # Adevarul.ro
Mii de credincioși au pornit spre Mănăstirea Prislop, formând coloane kilometrice de mașini, în ziua în care are loc proclamarea locală a canonizării părintelui Arsenie Boca, „Sfântul Ardealului”, unul dintre cei mai iubiți duhovnici ai României.
11:15
USR ar putea să îi retragă sprijinul politic lui Ionuț Moșteanu. Mai mulți membri nemulțumiți cer un vot în ședința conducerii SURSE # Adevarul.ro
Biroul Național al USR ar putea supune la vot retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
11:00
Mărturia unui prieten din copilărie despre afganul care a împușcat doi soldați ai Gărzii Naționale a SUA # Adevarul.ro
Suspectul afgan care a împușcat doi soldați ai Gărzii Naționale din Washington DC suferea de probleme psihice din cauza naturii violente a activității sale din cadrul așa-numitei „Unități Zero”, o grupare paramilitară care colabora cu CIA, a declarat un prieten din copilărie pentru NYT.
11:00
Tensiune maximă la FCSB: Tănase și Crețu, declarații dure după înfrângerea de la Belgrad # Adevarul.ro
Eșecul de la Belgrad a scos la iveală tensiunile din vestiarul FCSB, unde Tănase și Crețu au trimis săgeți directe către Ngezana, detaliu remarcat imediat și de Ilie Dumitrescu.
10:45
Datorii de peste 10 milioane de euro pentru Piața Gorjului, administrată de firma unui personaj din sfera PNL. Administrația Ciucu girează contractul | Investigație # Adevarul.ro
Peste 55 de milioane de lei – aceasta este valoarea prejudiciului acumulat în ultimii opt ani de firma Fresh Fish Daily SRL, societatea care gestionează Piața Gorjului.
10:30
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a afla unde este # Adevarul.ro
Tânărul de 18 ani din Marea Britanie, dispărut duminică seara în Munții Bucegi, nu a fost găsit nici până acum. Familia băiatului e disperată și încă speră
10:30
Biroul şefului de cabinet al lui Zelenski, percheziţionat de autorităţile anticorupţie din Ucraina # Adevarul.ro
Autorităţile anticorupţie din Ucraina au efectuat percheziţii la biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, potrivit unor oficiali ucraineni.
