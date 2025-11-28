E ok să-ți lași copilul să urmărească Stranger Things, serialul fenomen de pe Netflix? Nu te grăbi să răspunzi înainte să citești asta!
HotNews.ro, 28 noiembrie 2025 15:50
Copilul vine entuziasmat de la școală, îți spune că „toți colegii se uită la Stranger Things”, un serial la modă de pe Netflix, și cere să-l vadă și el. Îl lași sau nu? Pentru mulți…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
16:10
Încă un „unicorn” fondat de un român: Startup-ul de inteligență artificială Harmonic, evaluat la 1,45 miliarde dolari # HotNews.ro
Startup-ul american de inteligență artificială Harmonic, fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum 2 ani, a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari.…
16:10
Guvernul adoptă acum proiectul de modificare a pensiilor magistraților. Când va ajunge legea în Parlament. Anunțul lui Bolojan # HotNews.ro
La începutul ședinței extraordinare în care Guvernul adoptă proiectul de lege care crește vârsta de pensionare a magistraților, premierul Bolojan a explicat că proiectul este justificat de trei aspecte: fondurile europene, justiția socială și punerea…
16:10
Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate / Ce înseamnă acest lucru și de ce se opun europenii # HotNews.ro
Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, vor merge la Moscova cu această ofertă. Aliații europeni au respins ideea recunoașterii teritoriilor cucerite de Rusia, iar un expert…
Acum o oră
15:50
E ok să-ți lași copilul să urmărească Stranger Things, serialul fenomen de pe Netflix? Nu te grăbi să răspunzi înainte să citești asta! # HotNews.ro
Copilul vine entuziasmat de la școală, îți spune că „toți colegii se uită la Stranger Things”, un serial la modă de pe Netflix, și cere să-l vadă și el. Îl lași sau nu? Pentru mulți…
15:30
Japonia se teme că va rămâne fără urși panda după mai bine de 50 de ani din cauza tensiunilor cu China # HotNews.ro
Japonia ar putea rămâne fără urși panda pentru prima dată în ultimele decenii după iminenta revenire în China a ultimilor săi doi panda, Xiao Xiao și Lei Lei, pe fondul tensiunilor bilaterale care pun la…
Acum 2 ore
15:10
Scandal uriaș într-o țară apropiată de Rusia: Fiica unui fost președinte și-a dat demisia din parlament după ce a fost acuzată că a recrutat mercenari ce au ajuns în Donbas # HotNews.ro
Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, și-a dat demisia din parlament în contextul unor acuzații potrivit cărora ar fi convins 17 bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina, a anunțat vineri partidul ei,…
15:10
Femeia, în calitate de medic primar, a primit, timp de aproape un an, sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, pentru eliberarea de concedii medicale sau înscrisuri medicale,…
15:10
BREAKING O organizație cu sediul la New York, care manageriază compania Pluralis din Olanda, specializată în investiții în presa independentă, a anunțat statul român că Pluralis intenționează să investească în compania românească care editează HotNews. Mesajul proprietarilor HotNews către angajați # HotNews.ro
Organizația cu sediul principal în SUA se numește Media Development Investment Fund (MDIF) și se autodefinește ca fiind „un investitor nepartizan în sprijinul mass-media independentă din întreaga lume”. Conform unui email trimis de acționarii HotNews…
14:30
VIDEO Un robot fabricat în China a stabilit un record mondial la mersul pe jos și a intrat în Guinness World Records # HotNews.ro
Compania chineză de robotică AgiBot a stabilit un nou record mondial pentru cea mai lungă deplasare continuă parcursă pe jos de un robot umanoid. Modelul A2 al AgiBot a mers 106,286 kilometri potrivit Guinness World…
14:30
Donald Trump jignește din nou o jurnalistă: „Pui întrebări doar pentru că ești o persoană proastă” # HotNews.ro
Seria de insulte pe care Donald Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste în ultima lună de zile continuă. Liderul SUA a jignit-o joi pe o repoteră care l-a întrebat despre controlul asupra imigranţilor afgani,…
Acum 4 ore
14:00
Demisia ministrului român al Apărării, în presa din Rusia. Ce au omis să spună agenția de presă de stat și ziarele rusești # HotNews.ro
Demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării a fost anunțată rapid de unele dintre cele mai mari ziare din Rusia, printre care cotidienele financiare Kommersant și Vedomosti, dar și de TASS, cea…
14:00
Deschiderea oficială a restaurantului Tyranozaur a avut loc pe 20 noiembrie, în centrul Sucevei, pe Strada Ștefan cel Mare nr. 26, și a atras peste o mie de participanți curioși să descopere cel mai nou…
14:00
Fănel Bogos, omul de afaceri acuzat de cumpărare de influență și pe care șeful PNL Vaslui l-a dus în biroul lui Bolojan, rămâne după gratii încă 30 de zile # HotNews.ro
Judecătorii de la Tribunalul Vaslui au dispus, vineri, prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile a omului de afaceri Fănel Bogos și a altor trei inculpați, acuzați că l-au sprijinit pe milionarul din Vaslui în…
13:50
Dealu Mare – această fabuloasă podgorie a României – are două atuuri pe care, dacă le-ar juca cu cap, ar putea câştiga foarte mulţi turişti: multitudinea de crame premium din podgorie şi proximitatea faţă de…
13:50
Economia României a înregistrat o evoluție nesustenabilă în ultimii ani, marcată de dinamica deficitului bugetar și a datoriei publice, care a ajuns la circa 59% din PIB în iulie 2025, de la 35% în 2019.…
13:30
ULTIMA ORĂ Prietenie Putin-Orbán la Kremlin. Liderul Rusiei salută „poziția echilibrată” a Ungariei în problema ucraineană / Ce i-a propus premierul maghiar # HotNews.ro
Premierul maghiar, care a păstrat relații prietenoase cu liderul de la Kremlin în ciuda războiului de peste graniță, a ajuns vineri la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin despre livrările de petrol și gaze și…
13:20
Studiu Deloitte: instabilitatea politică și corupția, în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii români în 2025. Costul vieții de zi cu zi rămâne pe primul loc # HotNews.ro
Instabilitatea politică și corupția urcă anul acesta în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii din România (36%, respectiv 22% dintre Millennials și 23%, respectiv 25% dintre reprezentanții Generației Z sunt preocupați de aceste aspecte),…
13:10
Belgia rămâne pe poziții și respinge folosirea activelor rusești înghețate și după formularea planului de pace american # HotNews.ro
Premierul belgian Bart De Wever a avertizat că planul Uniunii Europene de a folosi în folosul Ucrainei activele rusești de stat înghețate ar putea pune în pericol șansele unui potențial acord de pace care să…
13:10
Diagnosticarea precoce și tratamentul microinvaziv al afecțiunilor pulmonare: o șansă în plus pentru o viață mai lungă # HotNews.ro
Cancerul pulmonar continuă să fie una dintre cauzele principale de deces prin cancer la nivel mondial, generând mai multe victime decât cancerul de sân și cel de prostată la un loc. În fiecare an, peste…
12:40
Anunț al premierului Bolojan după demisia lui Moșteanu. Cine preia interimar funcția de ministru # HotNews.ro
Premierul Bolojan a transmis că a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și că portofoliul va fi preluat interimar de Radu Miruță, ministrul USR al Economiei. Premierul Ilie Bolojan a transmis la scurt…
12:30
Președintele USR, Dominic Fritz, îi mulțumește lui Ionuț Moșteanu „pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”, după demisia acestuia. Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării după ce…
12:30
Impozitul minim pe cifra de afaceri și salariul minim – teme pe masa Guvernului / Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții IMM-urilor # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România), pentru a discuta despre măsuri care urmează să fie luate pentru mediul de afaceri. În…
12:30
Trenduri pe piața imobiliară din România: Retailul și industrialul susțin creșterea, birourile și rezidențialul frânate de oferta limitată # HotNews.ro
Segmentul de retail a devenit principalul motor al pieței imobiliare din România în acest an, urmat îndeaproape de segmentul industrial, în timp ce segmentul birourilor a înregistrat o scădere în 2025 după o activitate de…
Acum 6 ore
12:20
[P] Mii de sporturi există în lume: de ce site-urile de pariuri oferă doar câteva sporturi? # HotNews.ro
Te-ai întrebat vreodată câte sporturi există la nivel global? Se pare că numărul exact este de 8000 de sporturi. Acest număr este menționat de World Sports Encyclopaedia în 2003 și este preluat de Wikipedia, Sports…
12:20
Guvernul Bulgariei a retras bugetul care propunea creșteri de impozite, după protestele de la Sofia # HotNews.ro
Executivul va retrimite parlamentului planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca țara să adopte moneda unică la 1 ianuarie, a declarat joi seara premierul citat de Reuters. Guvernul Bulgariei a anunțat joi…
12:10
BREAKING Ministrul USR al Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat demisia, după scandalul studiilor sale # HotNews.ro
Demisia lui Ionuț Moșteanu vine la șase luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. El și-a anunțat colegii de partid într-o ședință de la ora 12:00 că urmează să demisioneze, iar apoi…
12:10
A început BASE 2025: 13 artiști români își prezintă lucrările la una dintre cele mai importante expoziții de artă din Turcia, cu sprijinul Trendyol Art # HotNews.ro
BASE 2025 s-a deschis oficial la Istanbul, iar treisprezece artiști români își prezintă lucrările în cadrul uneia dintre cele mai importante expoziții din Turcia dedicate artiștilor emergenți, cu sprijinul Trendyol Art. Selecția României, reunită sub…
12:00
Black Friday la electricitate. Strategia furnizorului cu cele mai mici tarife de pe piață, pentru a atrage și noi clienți / Platforma s-a blocat # HotNews.ro
Primii 10.000 de consumatori de electricitate care încheie un contract cu Hidroelectrica beneficiază de un preț redus de 0,4 lei pe kWh, a anunțat compania. Inițial oferta era valabilă doar pentru ziua de vineri, 28…
11:30
Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara, în acest weekend. E cod galben în opt județe HARTA # HotNews.ro
Vremea se va răci în acest weekend, în aproape țara, unde sunt anunțate ploi, lapoviță, ninsori și vânt puternic. Pentru opt județe, meterologii au transmis o atenţionare cod galben, valabilă de astăzi, până sâmbătă dimineață.…
11:30
Școala Crypto, o inițiativă Binance Academy: platformă gratuită cu peste 1000 de articole și cursuri despre blockchain și criptomonede. Banii de mâine: Ce sunt și cum funcționează criptomonedele # HotNews.ro
Criptomonedele au introdus o nouă modalitate de a gândi despre bani și tranzacțiile financiare. Unii cred că ar putea înlocui în cele din urmă sistemele financiare tradiționale, în timp ce alții le văd ca o…
11:20
Un nou sondaj pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță, pe primul loc, la 3% distanță față de următorul clasat / În top 5 apare un nou candidat # HotNews.ro
Candidatul independent la Primăria București Vlad Gheorghe a publicat vineri un nou sondaj, realizat de casa de sondare CIRA. Primul în intenția de vot pentru București este Daniel Băluță – 23% (PSD), urmat de Ciprian…
11:10
Cum să îți protejezi mintea când totul pare nesigur. Psiholog: „Incertitudinea pe care o trăim astăzi nu este un tigru de care putem fugi” # HotNews.ro
Tehnicile de respirație controlată, mișcarea zilnică și limitarea expunerii la știri la maximum 30 de minute pe zi sunt printre cele mai eficiente metode de a face față anxietății generate de incertitudine. Deși par banale,…
11:00
Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 1 – 29 decembrie,…
10:50
FCSB și Universitatea Craiova au avut rezultate diferite în ultima etapă din Europa League și Conference League. Șansele pe care le au la calificare sunt diferite. În timp ce FCSB are nevoie de o minune…
10:50
Romgaz va putea prelua direct participațiile deținute de Lukoil, dar și de OMV Petrom, pentru gazele din Marea Neagră / Guvernul creează mecanismul necesar # HotNews.ro
Autoritatea de Reglementare în Domeniul Minier și Petrolier (ANRM) a pus în dezbatere publică un proiect prin care Romgaz, companie deținută de stat, va putea prelua direct, participația pe care compania rusească Lukoil o deține…
10:30
Senatorul Petrișor Peiu intră în conducerea AUR și preia funcția pe care în trecut o avea Claudiu Târziu. Au fost aleși și 14 noi vicepreședinți # HotNews.ro
Partidul AUR și-a ales, printr-un vot online, noua conducere, excepție făcând președintele partidului, care va fi votat la finalul săptămânii. Senatorul Petrișor Peiu este noul președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) AUR. Petrișor Peiu…
10:30
Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene care spune că statele UE trebuie să recunoască mariajele gay oficiate pe teritoriul unui stat membru pune cu adevărat probleme doar pentru cinci state din blocul comunitar: Polonia,…
10:30
IULIUS, 25 de ani pe piața imobiliară: cum a ajuns cel mai mare dezvoltator român un actor al regenerării urbane # HotNews.ro
Grupul IULIUS marchează două decenii și jumătate de activitate, perioadă în care s-a transformat dintr-un pionier al retailului modern în afara Capitalei, într-un dezvoltator cu investiții majore în regenerare urbană. Compania deține opt proiecte, în…
10:30
Prima ședință a conducerii USR după izbucnirea scandalului legat de studiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu # HotNews.ro
Biroul Național al USR se va întruni vineri, de la ora 12:00, în prima ședință a conducerii partidului după izbucnirea scandalului legat de neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, dezvăluite de Libertatea. Surse din USR…
Acum 8 ore
10:20
Italia, paralizată de o grevă generală. Transportul public, aerian și feroviar va fi afectat / Avertisment MAE pentru români # HotNews.ro
O grevă generală programată în Italia, vineri, va paraliza toate sectoarele de transport, riscând să provoace întârzieri și anulări pentru călători. De asemenea, vor avea loc demonstraţii în diverse oraşe italiene împotriva planului bugetar, potrivit…
10:20
Chelsea și Arsenal și-au dovedit forța în această săptămână în Champions League, când au reușit să le învingă pe FC Barcelona și Arsenal în Champions League. Cele două rivale se vor întâlni duminică, în etapa…
10:10
Comisia Europeană a explicat comunității antreprenoriale StartupCafe.ro ce va face în legătură cu reformele pe care autoritățile române au termen vineri, 28 noiembrie 2025, pentru ca România să poată încasa fonduri europene de 800 de milioane de…
10:00
INVESTIGAȚIE Dacă aveți două picioare, auziți perfect și vedeți cristal, există o șansă să vă salvați la următorul cutremur din București. Zeci de mii de oameni nu vor avea șansa # HotNews.ro
În București, una dintre capitalele Uniunii Europene cu cel mai ridicat risc seismic, 83.000 de persoane cu dizabilități nu au acces la sistemele de siguranță care ar trebui să le salveze viața. În timp ce…
10:00
Arhivele digitale nu sunt un moft, ci o infrastructură necesară pentru oricine e interesat de cercetare, jurnalism, proiecte culturale sau informații despre propria familie. În România, una dintre platformele care s-a evidențiat în ultimii ani…
09:30
1 Decembrie alături de BT: Lecții despre revenire și optimism prin poveștile sportivilor români # HotNews.ro
Cu toții am avut momente în care am simțit că ne aflăm la limită: între renunțare și curajul de a face un pas înainte. Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Banca Transilvania aduce…
09:30
Perheziții ale anchetatorilor la președinția Ucrainei / Ținta: șeful de cabinet al lui Zelenski / Cazul de corupție care a zguduit Ucraina # HotNews.ro
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a confirmat perchezițiile și a asigurat că va oferi detalii în curând. Kyiv Post scrie că ancheta vizează cazul de corupție de la compania publică Energoatom, care a implicat…
09:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ România tocmai a închis ″pe hârtie″ 200 MW de termocentrale pe cărbune # HotNews.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a modificat licența de exploatare comercială a societății Electrocentrale Craiova, prin reducerea ″formală și permanentă″ a puterii electrice instalate a centralei pe lignit CET Craiova II cu…
08:40
Întâlnire surpriză Viktor Orban-Vladimir Putin la Moscova, într-un moment critic al negocierilor de pace din Ucraina / Orban anunță ce va discuta cu Putin # HotNews.ro
Premierul maghiar, care a păstrat relații prietenoase cu liderul de la Kremlin, va discuta despre livrările rusești de petrol către Ungaria, dar și despre Ucraina, scrie Reuters. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunțat că se…
08:30
Moartea soldatului împușcat de un afgan la Washington ridică tensiunea politică / Trump: SUA „vor suspenda permanent migrația din țările din lumea a treia” # HotNews.ro
Casa Albă a anunțat măsuri dure pentru a opri migrația și pentru a-i verifica pe cetățenii străini intrați deja în SUA din mai multe țări, la o zi după incidentul din capitala SUA, tratat de…
Acum 12 ore
08:10
Atac mortal al unui rechin într-o stațiune de la Oceanul Pacific. Victima este un turist străin # HotNews.ro
O turistă elveţiană în vârstă de 25 de ani a murit după ce a fost atacată de un rechin, partenerul ei fiind rănit, pe o plajă din New South Wales, Australia, potrivit The Guardian. Un…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.