[P] Ce putem învăța din Forex despre viitorul leului
HotNews.ro, 28 noiembrie 2025 18:20
Observând recent fluctuațiile cursului valutar, m-am întrebat de ce leul românesc înregistrează mișcări semnificative chiar și atunci când economia internă pare stabilă. Răspunsul se află adesea dincolo de granițele țării – în camerele de tranzacționare…
• • •
Acum 30 minute
18:20
Observând recent fluctuațiile cursului valutar, m-am întrebat de ce leul românesc înregistrează mișcări semnificative chiar și atunci când economia internă pare stabilă. Răspunsul se află adesea dincolo de granițele țării – în camerele de tranzacționare…
18:20
Un fost realizator B1 TV intră în echipa Euronews. Alte două foste realizatoare Realitatea și Digi24 se alătură postului TV # HotNews.ro
Euronews România a anunțat vineri că își mărește echipa cu trei noi jurnaliști, care vor fi prezentatori ai postului TV: Tudor Mușat (ex B1 TV), Andreea Popa (ex Digi24) și Ștefana Purcar (ex Realitatea). Tudor…
18:10
Noua scenă a Nașterii Domnului instalată în centrul Bruxelles înaintea Crăciunului naște polemici aprinse: „Este trist și dăunător pentru imaginea orașului” # HotNews.ro
La Bruxelles, noua iesle de la Grand-Place, marea piață din centrul orașului, a stârnit polemici aprinse. „Ne așteptam la reacții. Așa se întâmplă întotdeauna când atingi tradițiile”, declară organizația Brussels Majors Events, citată de La…
18:10
Germania cere Comisiei Europene să relaxeze interdicția preconizată pentru motoarele cu ardere internă. Scrisoarea lui Merz # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a scris vineri Bruxelles-ului pentru a îndemna Comisia Europeană să relaxeze interdicția planificată pentru 2035 în cazul mașinilor noi cu motorizare cu combustie internă, argumentând că producătorii din industria auto au…
Acum o oră
17:50
Fasole cu ciolan de 60.000 de euro, plătită din bani publici la Buftea pentru 1 Decembrie / Suma, împărțită în trei contracte directe către aceeași firmă # HotNews.ro
Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, instituție subordonată Consiliului Județean Ilfov condus de Hubert Thuma (PNL), va plăti peste 60.000 de euro pentru 10.000 de porții de mâncare tradițională și pentru închirierea unui…
17:40
Andrii Iermak a demisionat din poziția de șef al cabinetului prezidențial ucrainean, potrivit anunțului făcut de Volodimir Zelenski, vineri, pe fondul scandalului de corupție care îi vizează pe aliații președintelui, potrivit The Kyiv Independent. Demisia…
Acum 2 ore
17:30
Un tânăr de 14 ani a descoperit un model de origami care poate susține o greutate de 10.000 ori mai mare decât a sa # HotNews.ro
Un tânăr de 14 ani care pliază modele de origami despre care crede că ar putea într-o zi să îmbunătățească intervenția în caz de dezastre a fost premiat de orașul New York după ce a…
17:10
„Suntem complet neputincioși”. Macron cere guvernului legislație împotriva „informațiilor false” de pe internet # HotNews.ro
Președintele Emmanuel Macron a cerut vineri modificarea legislației franceze astfel încât să permită blocarea urgentă a „informațiilor false” din mediul online. AFP notează că soția președintelui francez, Brigitte, este de multă vreme ținta unor afirmații…
17:00
Care e cel mai mare consumator de energie din casele noastre? Am ieșit pe stradă să aflăm ce cred românii # HotNews.ro
Deși ne plângem constant de facturi, puțini dintre noi știu cu adevărat ce aparat sau zonă din casă „mănâncă” cea mai multă energie. Am vorbit cu mai mulți bucureșteni ca să vedem care sunt percepțiile…
16:50
MAI le cere românilor să nu ridice drone în minivacanţa de 1 Decembrie. „Anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivacanţa de 1 Decembrie, în condiţiile unor restricţii temporare de zbor de Ziua Naţională. „Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei…
16:40
Ryanair renunță la programul de beneficii pentru pasagerii fideli după ce aceștia chiar au profitat de oferte # HotNews.ro
Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, a anunțat vineri că își închide după doar opt luni programul de fidelizare a pasagerilor care zboară des, deoarece clienții…
16:40
Troița de la Tâncăbești unde era comemorat liderul legionar Zelea Codreanu a fost tăiată. Anchetă anunțată de Poliție pentru distrugere # HotNews.ro
Troița de la Tâncăbești, județul Ilfov, a fost tăiată de la bază, iar în loc a fost pusă o perie pentru toaletă, arată mai multe imagini postatate de cercetătoarea Adina Marincea. În același timp, polițiștii…
Acum 4 ore
16:30
Ioan Neculaie, fostul patron al lui FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare # HotNews.ro
Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Decizia luată vineri de Tribunalul Brașov, într-un dosar…
16:10
Încă un „unicorn” fondat de un român: Startup-ul de inteligență artificială Harmonic, evaluat la 1,45 miliarde dolari # HotNews.ro
Startup-ul american de inteligență artificială Harmonic, fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum 2 ani, a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari.…
16:10
Guvernul adoptă acum proiectul de modificare a pensiilor magistraților. Când va ajunge legea în Parlament. Anunțul lui Bolojan # HotNews.ro
La începutul ședinței extraordinare în care Guvernul adoptă proiectul de lege care crește vârsta de pensionare a magistraților, premierul Bolojan a explicat că proiectul este justificat de trei aspecte: fondurile europene, justiția socială și punerea…
16:10
Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate / Ce înseamnă acest lucru și de ce se opun europenii # HotNews.ro
Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, vor merge la Moscova cu această ofertă. Aliații europeni au respins ideea recunoașterii teritoriilor cucerite de Rusia, iar un expert…
15:50
E ok să-ți lași copilul să urmărească Stranger Things, serialul fenomen de pe Netflix? Nu te grăbi să răspunzi înainte să citești asta! # HotNews.ro
Copilul vine entuziasmat de la școală, îți spune că „toți colegii se uită la Stranger Things”, un serial la modă de pe Netflix, și cere să-l vadă și el. Îl lași sau nu? Pentru mulți…
15:30
Japonia se teme că va rămâne fără urși panda după mai bine de 50 de ani din cauza tensiunilor cu China # HotNews.ro
Japonia ar putea rămâne fără urși panda pentru prima dată în ultimele decenii după iminenta revenire în China a ultimilor săi doi panda, Xiao Xiao și Lei Lei, pe fondul tensiunilor bilaterale care pun la…
15:10
Scandal uriaș într-o țară apropiată de Rusia: Fiica unui fost președinte și-a dat demisia din parlament după ce a fost acuzată că a recrutat mercenari ce au ajuns în Donbas # HotNews.ro
Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, și-a dat demisia din parlament în contextul unor acuzații potrivit cărora ar fi convins 17 bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina, a anunțat vineri partidul ei,…
15:10
Femeia, în calitate de medic primar, a primit, timp de aproape un an, sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, pentru eliberarea de concedii medicale sau înscrisuri medicale,…
15:10
BREAKING O organizație cu sediul la New York, care manageriază compania Pluralis din Olanda, specializată în investiții în presa independentă, a anunțat statul român că Pluralis intenționează să investească în compania românească care editează HotNews. Mesajul proprietarilor HotNews către angajați # HotNews.ro
Organizația cu sediul principal în SUA se numește Media Development Investment Fund (MDIF) și se autodefinește ca fiind „un investitor nepartizan în sprijinul mass-media independentă din întreaga lume”. Conform unui email trimis de acționarii HotNews…
Acum 6 ore
14:30
VIDEO Un robot fabricat în China a stabilit un record mondial la mersul pe jos și a intrat în Guinness World Records # HotNews.ro
Compania chineză de robotică AgiBot a stabilit un nou record mondial pentru cea mai lungă deplasare continuă parcursă pe jos de un robot umanoid. Modelul A2 al AgiBot a mers 106,286 kilometri potrivit Guinness World…
14:30
Donald Trump jignește din nou o jurnalistă: „Pui întrebări doar pentru că ești o persoană proastă” # HotNews.ro
Seria de insulte pe care Donald Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste în ultima lună de zile continuă. Liderul SUA a jignit-o joi pe o repoteră care l-a întrebat despre controlul asupra imigranţilor afgani,…
14:00
Demisia ministrului român al Apărării, în presa din Rusia. Ce au omis să spună agenția de presă de stat și ziarele rusești # HotNews.ro
Demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării a fost anunțată rapid de unele dintre cele mai mari ziare din Rusia, printre care cotidienele financiare Kommersant și Vedomosti, dar și de TASS, cea…
14:00
Deschiderea oficială a restaurantului Tyranozaur a avut loc pe 20 noiembrie, în centrul Sucevei, pe Strada Ștefan cel Mare nr. 26, și a atras peste o mie de participanți curioși să descopere cel mai nou…
14:00
Fănel Bogos, omul de afaceri acuzat de cumpărare de influență și pe care șeful PNL Vaslui l-a dus în biroul lui Bolojan, rămâne după gratii încă 30 de zile # HotNews.ro
Judecătorii de la Tribunalul Vaslui au dispus, vineri, prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile a omului de afaceri Fănel Bogos și a altor trei inculpați, acuzați că l-au sprijinit pe milionarul din Vaslui în…
13:50
Dealu Mare – această fabuloasă podgorie a României – are două atuuri pe care, dacă le-ar juca cu cap, ar putea câştiga foarte mulţi turişti: multitudinea de crame premium din podgorie şi proximitatea faţă de…
13:50
Economia României a înregistrat o evoluție nesustenabilă în ultimii ani, marcată de dinamica deficitului bugetar și a datoriei publice, care a ajuns la circa 59% din PIB în iulie 2025, de la 35% în 2019.…
13:30
ULTIMA ORĂ Prietenie Putin-Orbán la Kremlin. Liderul Rusiei salută „poziția echilibrată” a Ungariei în problema ucraineană / Ce i-a propus premierul maghiar # HotNews.ro
Premierul maghiar, care a păstrat relații prietenoase cu liderul de la Kremlin în ciuda războiului de peste graniță, a ajuns vineri la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin despre livrările de petrol și gaze și…
13:20
Studiu Deloitte: instabilitatea politică și corupția, în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii români în 2025. Costul vieții de zi cu zi rămâne pe primul loc # HotNews.ro
Instabilitatea politică și corupția urcă anul acesta în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii din România (36%, respectiv 22% dintre Millennials și 23%, respectiv 25% dintre reprezentanții Generației Z sunt preocupați de aceste aspecte),…
13:10
Belgia rămâne pe poziții și respinge folosirea activelor rusești înghețate și după formularea planului de pace american # HotNews.ro
Premierul belgian Bart De Wever a avertizat că planul Uniunii Europene de a folosi în folosul Ucrainei activele rusești de stat înghețate ar putea pune în pericol șansele unui potențial acord de pace care să…
13:10
Diagnosticarea precoce și tratamentul microinvaziv al afecțiunilor pulmonare: o șansă în plus pentru o viață mai lungă # HotNews.ro
Cancerul pulmonar continuă să fie una dintre cauzele principale de deces prin cancer la nivel mondial, generând mai multe victime decât cancerul de sân și cel de prostată la un loc. În fiecare an, peste…
12:40
Anunț al premierului Bolojan după demisia lui Moșteanu. Cine preia interimar funcția de ministru # HotNews.ro
Premierul Bolojan a transmis că a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și că portofoliul va fi preluat interimar de Radu Miruță, ministrul USR al Economiei. Premierul Ilie Bolojan a transmis la scurt…
Acum 8 ore
12:30
Președintele USR, Dominic Fritz, îi mulțumește lui Ionuț Moșteanu „pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”, după demisia acestuia. Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării după ce…
12:30
Impozitul minim pe cifra de afaceri și salariul minim – teme pe masa Guvernului / Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții IMM-urilor # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România), pentru a discuta despre măsuri care urmează să fie luate pentru mediul de afaceri. În…
12:30
Trenduri pe piața imobiliară din România: Retailul și industrialul susțin creșterea, birourile și rezidențialul frânate de oferta limitată # HotNews.ro
Segmentul de retail a devenit principalul motor al pieței imobiliare din România în acest an, urmat îndeaproape de segmentul industrial, în timp ce segmentul birourilor a înregistrat o scădere în 2025 după o activitate de…
12:20
[P] Mii de sporturi există în lume: de ce site-urile de pariuri oferă doar câteva sporturi? # HotNews.ro
Te-ai întrebat vreodată câte sporturi există la nivel global? Se pare că numărul exact este de 8000 de sporturi. Acest număr este menționat de World Sports Encyclopaedia în 2003 și este preluat de Wikipedia, Sports…
12:20
Guvernul Bulgariei a retras bugetul care propunea creșteri de impozite, după protestele de la Sofia # HotNews.ro
Executivul va retrimite parlamentului planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca țara să adopte moneda unică la 1 ianuarie, a declarat joi seara premierul citat de Reuters. Guvernul Bulgariei a anunțat joi…
12:10
BREAKING Ministrul USR al Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat demisia, după scandalul studiilor sale # HotNews.ro
Demisia lui Ionuț Moșteanu vine la șase luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. El și-a anunțat colegii de partid într-o ședință de la ora 12:00 că urmează să demisioneze, iar apoi…
12:10
A început BASE 2025: 13 artiști români își prezintă lucrările la una dintre cele mai importante expoziții de artă din Turcia, cu sprijinul Trendyol Art # HotNews.ro
BASE 2025 s-a deschis oficial la Istanbul, iar treisprezece artiști români își prezintă lucrările în cadrul uneia dintre cele mai importante expoziții din Turcia dedicate artiștilor emergenți, cu sprijinul Trendyol Art. Selecția României, reunită sub…
12:00
Black Friday la electricitate. Strategia furnizorului cu cele mai mici tarife de pe piață, pentru a atrage și noi clienți / Platforma s-a blocat # HotNews.ro
Primii 10.000 de consumatori de electricitate care încheie un contract cu Hidroelectrica beneficiază de un preț redus de 0,4 lei pe kWh, a anunțat compania. Inițial oferta era valabilă doar pentru ziua de vineri, 28…
11:30
Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara, în acest weekend. E cod galben în opt județe HARTA # HotNews.ro
Vremea se va răci în acest weekend, în aproape țara, unde sunt anunțate ploi, lapoviță, ninsori și vânt puternic. Pentru opt județe, meterologii au transmis o atenţionare cod galben, valabilă de astăzi, până sâmbătă dimineață.…
11:30
Școala Crypto, o inițiativă Binance Academy: platformă gratuită cu peste 1000 de articole și cursuri despre blockchain și criptomonede. Banii de mâine: Ce sunt și cum funcționează criptomonedele # HotNews.ro
Criptomonedele au introdus o nouă modalitate de a gândi despre bani și tranzacțiile financiare. Unii cred că ar putea înlocui în cele din urmă sistemele financiare tradiționale, în timp ce alții le văd ca o…
11:20
Un nou sondaj pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță, pe primul loc, la 3% distanță față de următorul clasat / În top 5 apare un nou candidat # HotNews.ro
Candidatul independent la Primăria București Vlad Gheorghe a publicat vineri un nou sondaj, realizat de casa de sondare CIRA. Primul în intenția de vot pentru București este Daniel Băluță – 23% (PSD), urmat de Ciprian…
11:10
Cum să îți protejezi mintea când totul pare nesigur. Psiholog: „Incertitudinea pe care o trăim astăzi nu este un tigru de care putem fugi” # HotNews.ro
Tehnicile de respirație controlată, mișcarea zilnică și limitarea expunerii la știri la maximum 30 de minute pe zi sunt printre cele mai eficiente metode de a face față anxietății generate de incertitudine. Deși par banale,…
11:00
Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 1 – 29 decembrie,…
10:50
FCSB și Universitatea Craiova au avut rezultate diferite în ultima etapă din Europa League și Conference League. Șansele pe care le au la calificare sunt diferite. În timp ce FCSB are nevoie de o minune…
10:50
Romgaz va putea prelua direct participațiile deținute de Lukoil, dar și de OMV Petrom, pentru gazele din Marea Neagră / Guvernul creează mecanismul necesar # HotNews.ro
Autoritatea de Reglementare în Domeniul Minier și Petrolier (ANRM) a pus în dezbatere publică un proiect prin care Romgaz, companie deținută de stat, va putea prelua direct, participația pe care compania rusească Lukoil o deține…
Acum 12 ore
10:30
Senatorul Petrișor Peiu intră în conducerea AUR și preia funcția pe care în trecut o avea Claudiu Târziu. Au fost aleși și 14 noi vicepreședinți # HotNews.ro
Partidul AUR și-a ales, printr-un vot online, noua conducere, excepție făcând președintele partidului, care va fi votat la finalul săptămânii. Senatorul Petrișor Peiu este noul președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) AUR. Petrișor Peiu…
10:30
Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene care spune că statele UE trebuie să recunoască mariajele gay oficiate pe teritoriul unui stat membru pune cu adevărat probleme doar pentru cinci state din blocul comunitar: Polonia,…
