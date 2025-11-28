Gigi Becali a luat decizia finală! Cine va fi antrenor la FCSB. ”Poate iau campionatul”

Primasport.ro, 28 noiembrie 2025 16:50

Acum 5 minute
17:00
S-a aflat motivul uluitor pentru care Gigi Becali nu îi demite pe Charalambous şi Pintilii! Marea temere a patronului de la FCSB Primasport.ro
17:00
”Nu vezi aşa ceva decât dacă-ţi ia dracii minţile”. Becali, tiradă la adresa unui jucător care a strălucit sezonul trecut Primasport.ro
Acum 15 minute
16:50
Gigi Becali a luat decizia finală! Cine va fi antrenor la FCSB. ”Poate iau campionatul” Primasport.ro
Acum 30 minute
16:40
Rapid va înfrunta o echipă turcă în faza următoare din EuroCup Primasport.ro
Acum o oră
16:30
Lindon Emerllahu e la mare căutare! Încă o echipă îl vrea pe kosovarul de la CFR Cluj Primasport.ro
16:30
Surpriză mare! Primul jucător pe care Gigi Becali îl vinde în perioada de mercato de iarnă! Vedeta FCSB-ului, faţă în faţă cu transferul carierei: „Îl văd omul numărul 1” Primasport.ro
16:20
Boxerul Daniel Raj Stoican, în finală la Campionatul European U23 Primasport.ro
16:10
Eşec la limită pentru naţionala de fotbal feminin, în meciul amical cu Muntenegru Primasport.ro
Acum 2 ore
16:00
Fosta vedetă a lui Real Madrid s-a accidentat Primasport.ro
15:50
O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul olimpic şi mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara Primasport.ro
15:10
Şocul iernii! Marius Şumudică, la FCSB. Giovanni Becali a făcut anunţul: ”Vorbeşte cu Gigi la telefon!” Primasport.ro
Acum 4 ore
14:30
Van Persie şi-a debutat fiul în Europa: ”Am luat această decizie în calitate de antrenor, nu de tată!” Primasport.ro
13:30
E gata! După coşmarul de la Belgrad, FCSB a confirmat transferul. Oficialul a mai anunţat şi alte două mutări Primasport.ro
13:20
Cupa Mondială 2026 | Iranul boicotează tragerea la sorţi din cauza refuzului SUA de a acorda vize mai multor membri ai delegaţiei sale Primasport.ro
Acum 6 ore
12:00
MM Stoica a lăudat doar doi fotbalişti de la FCSB, după dezastrul de la Belgrad. Se anunţă noi titulari? Primasport.ro
11:50
Doi jucători sauditi, victime ale unui furt la Paris. Au rămas fără obiecte de lux în valoare de 240.000 de euro Primasport.ro
Acum 8 ore
10:20
Bonus de 1,5 milioane de euro pentru naţionala din Kosovo dacă se califică la Cupa Mondială. Kosovarii sunt pe traseul cu România la barajul pentru turneul final Primasport.ro
10:20
E gata! Jucătorul este OUT de la FCSB! Becali a făcut anunţul despre titularul echipei chiar după umilinţa din Serbia: ”Cumpăr altul!” | EXCLUSIV Primasport.ro
10:10
FCSB, doar o fantoma a echipei din sezonul trecut. Ce s-a întâmplat cu echipa? ”La Liverpool vorbim de acelaşi lucru. nu are cum să pice toată lumea!” | EXCLUSIV Primasport.ro
10:00
Hamilton spune că nu regretă trecerea la Ferrari Primasport.ro
Acum 12 ore
09:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe luptă pentru un loc în play-off Primasport.ro
09:00
VIDEO | Rapid – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii vor să rămână lideri şi după această etapă Primasport.ro
Acum 24 ore
01:20
Elias Charalambous şi-a certat jucătorii. ”Nu am arătat nimic şi am făcut prea multe greşeli” Primasport.ro
01:10
S-a umplut paharul pentru Mihai Stoica: „Vreau să se termine odată”! Ngezana, distrus de oficialul „roş-albaştrilor” după greşeala de la gol | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
01:00
VIDEO | ”Dar sunt alţi jucători care poate nu merită toate criticile”. Darius Olaru a rupt tăcerea cu privire la criticile patronului Primasport.ro
00:50
Becali a făcut iureş după eşecul cu Steaua Roşie: "Ce tot atingi mingea? Au aere de vedete" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
00:40
”O seară dezamăgitoare”. Reacţia lui Florin Tănase după prestaţia de coşmar de la Belgrad Primasport.ro
00:30
Jucătorii FCSB-ului, făcuţi praf după înfrângerea din Belgrad: „Este o ruşine pentru fotbalul românesc” ! Fotbalistul pus la zid după ce a „îngropat-o” pe campioana României: „Regele încoronat al gafelor, Oscarul prostiilor” |VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
27 noiembrie 2025
23:50
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0. Cu un om în plus mai bine de o repriză, campioana României face un meci catastrofal Primasport.ro
23:40
Marco Odermatt a câştigat primul super-G al sezonului din Cupa Mondială de schi alpin Primasport.ro
23:20
Fabulos! Un jucător de la Concordia Chiajna a fost la un pas să ajungă la AS Monaco! | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
23:10
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sârbii înscriu cu un om în plus Primasport.ro
23:00
VIDEO | Marakana a erupt! Steaua Roşie Belgrad rămâne în inferioritate numerică după un fault brutal asupra lui Darius Olaru Primasport.ro
22:50
Alba Blaj, eşec cu Savino Del Bene Scandicci, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor la volei feminin Primasport.ro
22:50
Marakana a erupt! Steaua Roşie Belgrad rămâne în inferioritate numerică după un fault brutal asupra lui Darius Olaru Primasport.ro
22:40
Pas greşit pentru PAOK şi Răzvan Lucescu în Europa League Primasport.ro
22:40
Oscar Piastri refuză să-l ajute pe colegul Lando Norris în lupta pentru titlul de campion mondial Primasport.ro
22:40
Euforie în Bănie după victoria cu Mainz: "Cea mai bună partidă din acest sezon" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
22:30
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au un jucător eliminat Primasport.ro
22:20
Jucătorii Universităţii Craiova au prins curaj după victoria cu Mainz! Oltenii simt primăvara europeana: „Acest lucru ne dă încredere că putem bate pe oricine” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
22:20
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zima are o paradă excelentă Primasport.ro
22:10
Victorie pentru Racoviţan, înfrângere pentru Raţiu în Conference League Primasport.ro
22:10
Filipe Coelho, în extaz după victoria incredibilă a Craiovei: "Jucătorii merită tot! O luăm pas cu pas" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
22:00
Câţi bani primeşte Universitatea Craiova pentru succesul de răsunet cu Mainz Primasport.ro
22:00
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
21:40
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz 1-0. Succes uriaş pentru olteni! Şansele de calificare cresc enorm Primasport.ro
21:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Al Hamlawi deschide scorul Primasport.ro
21:10
Rapid Bucureşti pierde cu Estudiantes, dar se califică mai departe în FIBA EuroCup Primasport.ro
21:00
Val de critici înainte de Universitatea Craiova – Mainz! Jucătorii, mustraţi pentru atitudinea arătată: „Au mentalitate de mercenari” | EXCLUSIV Primasport.ro
20:50
VIDEO | România - Croaţia 33-24. Început în forţă la Campionatul Mondial. Urmează duelul cu Japonia Primasport.ro
