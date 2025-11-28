Bonus de 1,5 milioane de euro pentru naţionala din Kosovo dacă se califică la Cupa Mondială. Kosovarii sunt pe traseul cu România la barajul pentru turneul final
Primasport.ro, 28 noiembrie 2025 10:20
Bonus de 1,5 milioane de euro pentru naţionala din Kosovo dacă se califică la Cupa Mondială. Kosovarii sunt pe traseul cu România la barajul pentru turneul final
• • •
Acum o oră
10:20
10:20
E gata! Jucătorul este OUT de la FCSB! Becali a făcut anunţul despre titularul echipei chiar după umilinţa din Serbia: ”Cumpăr altul!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
10:10
FCSB, doar o fantoma a echipei din sezonul trecut. Ce s-a întâmplat cu echipa? ”La Liverpool vorbim de acelaşi lucru. nu are cum să pice toată lumea!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
10:00
Hamilton spune că nu regretă trecerea la Ferrari
Acum 2 ore
09:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe luptă pentru un loc în play-off # Primasport.ro
09:00
VIDEO | Rapid – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii vor să rămână lideri şi după această etapă # Primasport.ro
Acum 12 ore
01:20
Elias Charalambous şi-a certat jucătorii. ”Nu am arătat nimic şi am făcut prea multe greşeli” # Primasport.ro
01:10
S-a umplut paharul pentru Mihai Stoica: „Vreau să se termine odată”! Ngezana, distrus de oficialul „roş-albaştrilor” după greşeala de la gol | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
01:00
VIDEO | ”Dar sunt alţi jucători care poate nu merită toate criticile”. Darius Olaru a rupt tăcerea cu privire la criticile patronului # Primasport.ro
00:50
Becali a făcut iureş după eşecul cu Steaua Roşie: "Ce tot atingi mingea? Au aere de vedete" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
00:40
”O seară dezamăgitoare”. Reacţia lui Florin Tănase după prestaţia de coşmar de la Belgrad # Primasport.ro
00:30
Jucătorii FCSB-ului, făcuţi praf după înfrângerea din Belgrad: „Este o ruşine pentru fotbalul românesc” ! Fotbalistul pus la zid după ce a „îngropat-o” pe campioana României: „Regele încoronat al gafelor, Oscarul prostiilor” |VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
27 noiembrie 2025
23:50
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0. Cu un om în plus mai bine de o repriză, campioana României face un meci catastrofal # Primasport.ro
23:40
Marco Odermatt a câştigat primul super-G al sezonului din Cupa Mondială de schi alpin # Primasport.ro
23:20
Fabulos! Un jucător de la Concordia Chiajna a fost la un pas să ajungă la AS Monaco! | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
23:10
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sârbii înscriu cu un om în plus # Primasport.ro
23:00
VIDEO | Marakana a erupt! Steaua Roşie Belgrad rămâne în inferioritate numerică după un fault brutal asupra lui Darius Olaru # Primasport.ro
22:50
Alba Blaj, eşec cu Savino Del Bene Scandicci, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor la volei feminin # Primasport.ro
22:50
Marakana a erupt! Steaua Roşie Belgrad rămâne în inferioritate numerică după un fault brutal asupra lui Darius Olaru # Primasport.ro
22:40
Pas greşit pentru PAOK şi Răzvan Lucescu în Europa League
22:40
Oscar Piastri refuză să-l ajute pe colegul Lando Norris în lupta pentru titlul de campion mondial # Primasport.ro
22:40
Euforie în Bănie după victoria cu Mainz: "Cea mai bună partidă din acest sezon" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
22:30
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au un jucător eliminat # Primasport.ro
22:20
Jucătorii Universităţii Craiova au prins curaj după victoria cu Mainz! Oltenii simt primăvara europeana: „Acest lucru ne dă încredere că putem bate pe oricine” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
22:20
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zima are o paradă excelentă # Primasport.ro
22:10
Victorie pentru Racoviţan, înfrângere pentru Raţiu în Conference League
22:10
Filipe Coelho, în extaz după victoria incredibilă a Craiovei: "Jucătorii merită tot! O luăm pas cu pas" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
22:00
Câţi bani primeşte Universitatea Craiova pentru succesul de răsunet cu Mainz
22:00
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
Acum 24 ore
21:40
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz 1-0. Succes uriaş pentru olteni! Şansele de calificare cresc enorm # Primasport.ro
21:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Al Hamlawi deschide scorul # Primasport.ro
21:10
Rapid Bucureşti pierde cu Estudiantes, dar se califică mai departe în FIBA EuroCup
21:00
Val de critici înainte de Universitatea Craiova – Mainz! Jucătorii, mustraţi pentru atitudinea arătată: „Au mentalitate de mercenari” | EXCLUSIV # Primasport.ro
20:50
VIDEO | România - Croaţia 33-24. Început în forţă la Campionatul Mondial. Urmează duelul cu Japonia # Primasport.ro
20:40
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nemţii schimbă portarul # Primasport.ro
20:30
Gabriel Mihuleac va arbitra Rapid – Csikszereda, singurul meci al zilei de vineri din Superliga # Primasport.ro
20:20
România, învinsă clar de Grecia, în preliminariile Campionatului Mondial
20:10
Atac cibernetic masiv asupra Federaţiei Franceze. Au fost furate date personale ale jucătorilor # Primasport.ro
19:50
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
19:20
Sorin Cârţu ştie care ar putea fi atuul Craiovei: "Aşa ar fi normal!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
19:20
Filipe Coelho, în faţa debutului european pe banca Universităţii Craiova: „Este o provocare mare” | EXCLUSIV # Primasport.ro
18:50
FCSB sau Steaua Roşie Belgrad? Miodrag Belodedici şi-a numit preferata înainte de duelul direct din Europa League | EXCLUSIV # Primasport.ro
18:30
Alina Peşu va arbitra un super duel din fotbalul feminin
18:30
“Doar Ronaldo îşi merită salariul”. Fostul ministru al sportului din Arabia Saudită, reacţie surprinzătoare # Primasport.ro
18:30
Fiasco pentru FCSB! De ce jucătorul de un milion de euro nu se poate impune în tricoul campioanei # Primasport.ro
18:20
Cristi Săpunaru, fără teamă pentru duelul cu Turcia! Fostul internaţional a menţionat în ce condiţii ar avea România cele mai mari şanse # Primasport.ro
17:40
S-a retras după peste 200 de meciuri în România şi devine director sportiv: "Urmăresc strategia de la cluburile mari" | EXCLUSIV # Primasport.ro
17:30
Dezastru pentru Alexandru Băluţă după ce a plecat de la FCSB. A prins 15 minute şi e OUT # Primasport.ro
17:10
Camerele de supraveghere ale unui spital au ajutat la achitarea unui campion mondial chinez acuzat de dopaj # Primasport.ro
17:10
S-a terminat Cursului de Director Sportiv organizat de FRF. Nume importante din fotbal pe lista absolvenţilor # Primasport.ro
