Ce riști dacă înghiți un os de pește. Înecatul nu e singurul pericol grav

17:00

Nicoleta și Alexandru au declarat în emisia live de Mireasa de pe 27 noiembrie 2025 că sunt într-o cunoaștere. Cei doi au stabilit deja că dacă lucrurile vor merge bine între ei, vor sta o perioadă în Marea Britanie, iar apoi se vor muta la Cluj. Cu nici o săptămână în urmă, Alexandru îi spunea Iolandei că ar avea gânduri de însurătoare cu ea, dacă lucrurile ar fi mers bine între ei.