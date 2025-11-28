Vremea la sfârșit de toamnă: Temperaturi maxime de 13 grade Celsius. Din 1 decembrie se va încălzi. Unde vor fi ninsori
Digi24.ro, 28 noiembrie 2025 17:20
Vremea se va menține ploioasă în cea mai mare parte a țării până Duminică, fiind în vigoare o atenționare de precipitații însemnate cantitativ, potrivit directorului general ANM, Elena Mateescu. Aceasta a spus, în cadrul unei intervenții de vineri la Digi24, că la munte, în special pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. În ultima zi din toamnă vor fi temperaturi maxime de 3 – 13 grade Celsius în țară, cu un maxim de 7 grade Celsius în Capitală. Începând cu 1 decembrie, temperaturile vor urca.
• • •
Acum 30 minute
17:40
Zelenski l-a dat afară din conducerea Ucrainei pe cel mai de încredere aliat al său. Iermak era vizat într-un dosar de corupție # Digi24.ro
Andriy Iermak, șeful Biroului Președintelui, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la sediul său, mai devreme, pe 28 noiembrie, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.
17:40
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile despre studii și experiență, nici la 1 an de la preluarea mandatelor # Digi24.ro
Se împlinește aproape un an de la alegerile pentru noul Legislativ. De atunci și până acum, nu mai puțin de 140 de senatori și deputați nu și-au publicat CV-urile pe site-ul Parlamentului, pentru a putea demonstra ce îi recomandă pe funcție, dar și studiile pe care le-au urmat. Raportat la numărul aleșilor, cele mai multe CV-uri lipsă sunt în rândurile reprezentanților SOS, POT și neafiliaților.
17:40
Ce scrie presa internațională despre demisia lui Ionuț Moșteanu: E pusă în contextul războiului din Ucraina și al programului SAFE # Digi24.ro
Demisia ministrului român al apărării, Ionuţ Moşteanu, este consemnată de agenţiile internaţionale de presă şi de alte instituţii media, care pun în context faptul că România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre ţările NATO şi a fost martora unor incidente repetate în care spaţiul său aerian a fost încălcat. În plus, România pregăteşte actualizări ale angajamentelor naţionale de securitate, iar demisia intervine cu două zile înainte de termenul-limită pentru a prezenta Comisiei Europene planul său privind modul în care va cheltui banii din programul SAFE al UE.
17:30
Casa prefectului este singurul martor păstrat din ansamblul de construcții al Prefecturii de Teleorman, din perioada când orașul avea statut de capitală a județului.
Acum o oră
17:20
Explozie uriașă la o bază din Rusia unde sunt amplasate cele mai noi tipuri de rachete nucleare. Un nor violet s-a ridicat în aer # Digi24.ro
La baza forțelor strategice de rachete din orașul Yasnîi, regiunea Orenburg, unde sunt amplasate cele mai noi complexe de rachete „Avangard”, a avut loc o explozie puternică, după care în cer s-a ridicat un nor uriaș de fum violet. Despre acest lucru informează „Ural56.Ru”, citând locuitorii din zonă.
17:20
17:10
Abordarea multidisciplinară integrată are un rol important în diagnosticarea și tratarea mai multor afecțiuni, fără ca pacientul să fie nevoit să se adreseze mai multor centre medicale. De o astfel de abordare a beneficiat și Corneliu, un bărbat acum în vârstă de 75 de ani.
17:00
Dialog pentru pace cu liderii creștini din Orientul Mijlociu: papa Leon cere încetarea violenței religioase # Digi24.ro
Papa Leon se întâlnește vineri în Turcia cu liderii creștini din Orientul Mijlociu, urmând să facă apel, în cadrul primei sale călătorii în străinătate în calitate de lider al Bisericii Catolice mondiale, la unitatea dintre confesiunile divizate de secole, scriu jurnaliștii Reuters. Primul papă american participă la celebrarea a 1.700 de ani de la un conciliu bisericesc istoric, care a avut loc în Turcia modernă. Acesta a dat naștere Crezului de la Niceea, folosit și astăzi de majoritatea celor 2,6 miliarde de creștini din lume.
Acum 2 ore
16:50
Germania alocă armatei cel mai mare buget din ultimii 34 de ani. Suma uriașă pe care o primește Bundeswehrul # Digi24.ro
Camera inferioară a parlamentului german a aprobat vineri bugetul Germaniei pentru 2026, care va include cheltuieli în valoare de 525 miliarde de euro.
16:40
Viktor Orban, luat la țintă de Friedrich Merz pentru vizita la Moscova: „Merge acolo fără un mandat european” # Digi24.ro
Vizita premierului ungar Viktor Orban la Moscova a stârnit critici din partea lui Friedrich Merz. Cancelarul german a adus în atenție modul în care atacurile aeriene rusești s-au intensificat după ultima vizita efectuată de Orban la Kremlin, în iulie 2024, la puțin timp după ce Ungaria preluase președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, relatează DPA, conform Agerpres.
16:20
Donald Trump va recunoaște anexarea teritoriilor ucrainene de către Putin: „Nu le pasă ce cred europenii” (The Telegraph) # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este de acord să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeii și a altor teritorii ocupate ale Ucrainei în cadrul unui „plan de pace”, relatează The Telegraph, citând surse.
16:10
Lista numelor luate în calcul pentru funcția de ministru al Apărării. USR trebuie să decidă cine îl înlocuiește pe Ionuț Moșteanu # Digi24.ro
În USR deja se discută varianta pentru postul de ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Sunt mai multe nume pe masă, de la parlamentari USR, aflați în conducerea comisiilor de Apărare din Legislativ, la fostul europarlamentar Dragoș Tudorache.
Acum 4 ore
15:50
Aproape 500.000 de români și-au închis conturile de economii în 2025. „Păstrarea banilor cash este cel mai periculos scenariu” # Digi24.ro
„Nu orice retragere de bani este un semn de panică, dar păstrarea banilor în numerar este cel mai periculos scenariu”, a explicat auditorul financiar Kristine Bago, pentru redacția Digi24.ro, în contextul în care aproape 500.000 de români și-au închis conturile de economii în primele nouă luni din 2025. Inflația, teama de recesiune și blocarea creșterilor salariale au transformat economiile populației în resurse pentru cheltuieli de zi cu zi, arată datele Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB).
15:50
MAI le cere românilor să nu ridice drone în minivanţa de 1 Decembrie. „Anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor” # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivanţa de 1 Decembrie, în condiţiile unor restricţii temporare de zbor de Ziua Naţională şi pentru a permite intervenţii şi activităţi oficiale desfăşurate de autorităţi.
15:40
Scandal pe tema unor diplome universitare false în Polonia: politicieni și profesori, acuzați # Digi24.ro
Procurorii polonezi au pus sub acuzare 29 de persoane, printre care primarul unuia dintre cele mai mari orașe ale țării, foști europarlamentari, rectori și profesori universitari, în urma unei anchete privind vânzarea de diplome false, luarea de mită și trafic de influență la o universitate privată, relatează TVPWorld.
15:40
Consiliul Fiscal, despre rectificarea bugetară: „România nu poate perpetua deficite de 9% din PIB” # Digi24.ro
Proiectul actualei rectificări bugetare operează o revizuire marginală a proiecţiilor de la rectificarea precedentă, menţinând neschimbată ţinta de deficit bugetar de 8,4% din PIB, 159,8 miliarde lei, arată Consiliul Fiscal în Opinia preliminară cu privire la proiectul celei de-a doua rectificări a bugetului general consolidat pe anul 2025.
15:20
Alexandru Dimitriu, vehiculat pentru funcția de ministru al Apărării: „Nu există o listă cu propuneri în partid” # Digi24.ro
Deputatul USR Alexandru Dimitriu esre unul dintre numele vehiculate pentru preluarea postului de ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. El neagă că ar exista o listă cu posibile nominalizări pentru funcția de ministru. Dimitriu a spus însă la Digi24 că, dacă i se va propune portofoliul apărării, nu ar putea refuza „o astfel de onoare.”
15:10
Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor, pe ordinea de zi # Digi24.ro
Guvernul se reuneşte vineri în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, după ce a fost primit avizul CSM. După aprobarea în şedinţă, Guvernul îl va transmite Parlamentului, declanşându-se, astfel, procedura de angajare a răspunderii.
15:10
Ultimatumul UE pentru Zelenski: Trebuie să scăpați de corupția din țară, dacă vreți să aderați la Uniunea Europeană # Digi24.ro
Comisarul UE pentru justiție afirmă că Kievul trebuie să facă curățenie în politică, în contextul unei anchete privind o presupusă corupție de 100 de milioane de dolari care vizează cercul restrâns al lui Volodimir Zelenski.
15:00
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului # Digi24.ro
Activitatea Statelor Unite în vederea soluționării pașnice a crizei ucrainene ar putea deveni irelevantă din cauza riscului unei lovituri de stat militare la Kiev, a declarat fostul consilier al Pentagonului Douglas McGregor într-un interviu acordat profesorului Glenn Dissen, publicat pe canalul său de YouTube.
15:00
Mai multe autorizații de construire în 2025, dar proiecte mai mici. Expert: „Nu înseamnă o revenire completă a pieței” # Digi24.ro
Numărul autorizațiilor de construire pentru locuințe a crescut în primele zece luni din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), însă această evoluție trebuie privită cu prudență, avertizează specialiștii. „Creșterea arată o îmbunătățire a încrederii și un apetit mai mare pentru noi proiecte, dar este în primul rând un semnal la nivel de intenție, nu o revenire completă a pieței”, a transmis Alexandru Ispir, expert în imobiliare, pentru redacția Digi24.ro.
14:40
Ce pedeapsă a primit o doctoriţă care a luat mită de 34 de ori. Femeia şi-a recunoscut vinovăţia # Digi24.ro
O femeie, medic primar, care a primit sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, a fost condamnată la 2 ani şi 8 luni de închisoare sub supraveghere, după ce aceasta şi-a recunoscut vinovăţia.
14:30
„Condamnați funcționarii corupți, dacă doriți să aderați la UE!”, transmite Bruxellesul Ucrainei # Digi24.ro
Kievul trebuie să urmărească penal persoanele corupte din politică și din mediul de afaceri dacă dorește să adere la UE, a avertizat un oficial cu rang înalt de la Bruxelles, pe fondul presiunilor exercitate asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în legătură cu acuzațiile tot mai numeroase de corupție, scrie POLITICO.
14:20
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent” # Digi24.ro
SUA au pregătit un plan „pașnic” pentru Ucraina, format din 28 de puncte, fără a se consulta nici cu Kievul, nici cu partenerii europeni. Apoi, cu participarea delegației ucrainene, planul a fost revizuit, o serie de propuneri dintre cele mai controversate au fost eliminate, iar planul a rămas cu 19 puncte. Însă țările Uniunii Europene, care au calificat documentul redactat de Steve Whitcoff pe baza propunerilor rusești drept „capitulare”, rămân în continuare în afara procesului de negociere.
14:20
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost achitat după doi ani de procese # Digi24.ro
Un muncitor din Coreea de Sud. acuzat că a furat două prăjituri în valoare de 1.050 de woni (62 de cenţi), dintr-un frigider al companiei la care lucra a fost în sfârşit achitat, după aproape doi ani de procese.
14:10
„România, piatra de temelie în reconstrucția Ucrainei”. Șeful Asociației Armatei SUA din țară: Conducerea trebuie să meargă la Trump # Digi24.ro
„Când va exista un acord de încetare a focului și va fi o reconstrucție a Ucrainei, România este piatra de temelie, iar conducerea română trebuie să meargă la președintele Trump să-i amintească acest lucru și să pună o propunere pe masă. Atunci, Statele Unite vor fi mult mai interesate de ceea ce se întâmplă din punct de vedere al securității în România." Declaraţia îi aparţine lui David Carstens, preşedintele Asociaţiei Armatei SUA din ţara noastră.
14:00
Mandatul primarului Traian Simionca, acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui, a fost suspendat # Digi24.ro
Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, a emis ordinul prin care a fost suspendat mandatul primarului din comuna Livezile, aflat în arest la domiciliu şi urmărit penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor.
Acum 6 ore
13:50
„O țară UE rămâne fără ministrul apărării”. Demisia lui Moșteanu, reflectată pe larg în presa de la Moscova. Ce scriu jurnaliștii ruși # Digi24.ro
Presa din Rusia a preluat rapid informația privind demisia lui Ionuț Moșteanu. Știrea, preluată de pe site-ul Digi24.ro, a fost publicată în toate marile publicații din Federația Rusă. Pornind de la agențiile oficiale de presă și terminând cu site-urile regionale de știri.
13:40
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat vineri, în timpul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că ţara sa va continua să achiziţioneze hidrocarburi de la Rusia. La rândul spu, Putin l-a lăudat pe președintele ungar pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”.
13:00
Hidrologii anunță cod portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe sunt sub cod galben # Digi24.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis vineri un cod portocaliu de inundaţii, valabil până duminică la prânz, în judeţul Prahova, şi un cod galben, pentru aceeaşi perioadă, în judeţele Gorj, Braşov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău. Hidrologii avertizează că vor fi creşteri de debite şi niveluri, scurgeri importante pe versanţi şi posibile viituri rapide pe râurile mici, cu probabilitatea depăşirii cotelor de apărare.
12:50
Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală” # Digi24.ro
Managerii din comerțul cu amănuntul estimează o creștere accentuată a prețurilor în următoarele luni, până în ianuarie 2026, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În paralel, o parte semnificativă dintre managerii din construcții și industria prelucrătoare anticipează scăderi ale numărului de angajați, pe fondul încetinirii activității economice și al creșterii costurilor.
12:50
Ce CV are ministrul care îl înlocuiește temporar pe Ionuț Moșteanu la Apărare. A absolvit două facultăți, dintre care una „ca hobby” # Digi24.ro
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, a fost numit interimar la Apărare de premierul Ilie Bolojan, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de CV-ul acestuia. Miruță a absolvit două facultăți, dintre care una pe care susțune că a făcut-o „ca hobby” și are un doctorat obținut la Politehnică.
12:40
Cine va fi ministru interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Anunțul lui Ilie Bolojan # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan îl va propune pe Radu Miruță, actual ministru al Economiei, să preia conducerea interimară a Ministerului Apărării Naționale, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat.
12:30
Un bărbat din Prahova a fost reținut după ce a fost prins de polițiști cu trei tone de materiale pirotehnice care urmau să fie vândute. Autoritățile l-au prins în flagrant în timp ce descărca dintr-o autoutilitară materiale pirotehnice. Legea recent modificată permite doar cumpărarea de artificii cu risc scăzut, precum artificiile de brad, celelalte categorii pot fi folosite doar de persoanele autorizate.
12:30
Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, vineri, după ce Ionuț Moșteanu a anunțat că își dă demisia din funcția de ministru al Apărării, că „are un mare respect” pentru decizia sa de a se retrage. „A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali”, a afirmat el.
12:10
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA # Digi24.ro
România se află la granița războiului de aproape patru ani, ocazie cu care Ministerul Apărării a devenit unul dintre cele mai importante, implicit și cel care îl conduce a ajuns rapid o persoană aflată în centrul atenției. Societatea se așteaptă ca cel care se află la cârma ministerului să fie de o pregătire ireproșabilă, dat fiind faptul că pe mână acestuia ajung 2% din PIB și decizii care ar putea decide soarta țării. Totuși, recentul caz al ministrului Moșteanu demonstrează contrariul. Ionuț Moșteanu a devenit figura centrală a acestor zile pentru că a mințit în CV-ul cu care a intrat în politica mare. Ulterior, inadvertențele demantelate de către Digi24.ro au demonstrat că Moșteanu are mai multe probleme în redactarea unui CV. Digi24.ro face o trecere în revistă a pregătirii unora dintre miniștrii apărării aflați la granița războiului.
12:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia a fost luată după scandalul privind studiile sale # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu anunță că a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea partidului îi ceruseră retragerea.
12:00
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare # Digi24.ro
Consiliul Afaceri Externe al UE, în configuraţia apărare, se reuneşte la 1 decembrie, la Bruxelles, luând în discuţie, în principal pregătirea pentru apărare a Europei şi sprijinul militar pentru Ucraina, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu, relatează Agerpres.
12:00
Explozie puternică, urmată de incendiu, într-un imobil din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a fost rănit # Digi24.ro
O explozie provocată de o butelie s-a produs, vineri dimineaţă, la un imobil din cartierul Copăcelu, în municipiul Râmnicu Vâlcea. Deflagraţia a fost urmată de incendiu, iar o persoană a fost rănită, primind îngrijiri la faţa locului de la echipajul de prim ajutor.
12:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut-o „proastă” pe o jurnalistă americană care l-a întrebat despre despre controlul asupra imigranţilor afgani, în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale. Liderul de la Casa Albă își continuă astfel seria de insulte la adresa femeilor care lucrează în mass-media, după ce pe o altă jurnalistă a făcut-o „purcică”.
Acum 8 ore
11:10
ANAF a declanșat executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea prejudiciului de peste 13,7 milioane de lei # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat procedurile de executare silită în cazul fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, pentru recuperarea unei sume de peste 13,7 milioane de lei, la care se adaugă 20.000 de lei cheltuieli judiciare. Măsura vine după o decizie definitivă a instanței, pronunțată într-un dosar penal în care fostul edil a fost acuzat că ar fi primit mită de aproximativ 30 de milioane de euro.
11:10
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat” # Digi24.ro
La Baikonur, în timpul lansării navei Soiuz MS-28 către Stația Spațială Internațională (ISS) pe 27 noiembrie, prăbușit cabina de service. Acest lucru este confirmat de imaginile transmise de Roscosmos. Potrivit sursei The Insider, este vorba despre o structură mobilă pliabilă situată sub platforma de lansare, unde se efectuează lucrări la partea din spate a rachetei.
11:00
Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că administraţia sa va depune eforturi pentru a „întrerupe permanent” migraţia din toate „ţările lumii a treia” pentru a permite sistemului american „să se redreseze complet”. Declaraţiile lui Trump vin după ce doi membri ai Gărzii Naţionale din Washington au fost împuşcați în apropierea Casei Albe, într-un atac despre care anchetatorii spun că a fost comis de un cetăţean afgan.
11:00
Washingtonul a transmis Moscovei parametrii planului său de pace pentru Ucraina, revizuit în urma consultărilor americano-ucrainene de la Geneva.
11:00
Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă # Digi24.ro
Institutul de Tehnologie din Massachusetts a publicat miercuri un studiu potrivit căruia inteligența artificială poate înlocui deja 11,7% din piața muncii din SUA. Acest lucru reprezintă salarii de până la 1,2 trilioane de dolari în domeniul financiar, al asistenței medicale și al serviciilor profesionale, relatează CNBC.
10:50
Ploi, ninsori și vânt puternic în minivacanța de 1 Decembire: a fost emis cod galben pentru 8 județe. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod galben de ploi care vizează, în următoarele 24 de ore, zone din opt județe, precum și o informare de ninsori și vânt puternic. Despre cum va fi vremea în minivacanţa de 1 Decembrie, meteorologul ANM Florinela Georgescu a declarat la Digi24 că episodul de ploi, lapoviță și ninsoare „se va încheia treptat spre finalul zilei de duminică”, astfel încât luni „vremea va fi mult mai bună în mare parte a ţării”.
10:40
10:30
10:30
Studenții vor beneficia și în 2026 de tarif redus la tren. Ce se schimbă odată cu buletinul electronic # Digi24.ro
Studenții din România vor beneficia și în anul 2026 de tarif redus la transportul feroviar, pe distanța dintre localitatea de domiciliu și orașul în care se află universitatea la care sunt înscriși. Decizia a fost luată de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie, prin adoptarea unei Hotărâri care modifică normele privind facilitățile de transport pentru studenți, atât la tren, cât și la metrou.
10:00
O parte din conducerea USR vrea să îi retragă sprijinul politic lui Ionuț Moșteanu. Liderii partidului intră în ședință (surse) # Digi24.ro
Conducerea USR intră în ședință după scandalul privind studiile lui Ionuț Moșteanu. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că o parte din membrii Biroului Național urmează să îi ceară lui Dominic Fritz să retragă sprijinului politic pentru ministrul Apărării.
