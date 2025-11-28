(P) Chelsea – Arsenal, meciul care poate reconfigura lupta pentru titlu în Premier League
Sport.ro, 28 noiembrie 2025 18:20
Londra își ține răsuflarea în așteptarea derby-ului din etapa a 13-a din Premier League. Chelsea și Arsenal, două forțe care definesc însăși identitatea capitalei fotbalistice, se pregătesc să se ciocnească într-un duel în care miza depășește cele trei puncte.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
18:30
Atacantul de 200.000 de euro vine să lupte pentru play-off în Superliga! Mai lipsește doar semnătura # Sport.ro
Superliga României va intra, în curând, în perioada transferurilor de iarnă.
Acum 30 minute
18:20
(P) Chelsea – Arsenal, meciul care poate reconfigura lupta pentru titlu în Premier League # Sport.ro
Londra își ține răsuflarea în așteptarea derby-ului din etapa a 13-a din Premier League. Chelsea și Arsenal, două forțe care definesc însăși identitatea capitalei fotbalistice, se pregătesc să se ciocnească într-un duel în care miza depășește cele trei puncte.
18:10
Ce a putut spune antrenorul lui Mainz după ce a plecat învins de la Craiova! Lipsă de profesionalism sau realitate? # Sport.ro
Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare în etapa a 4-a a competiţiei Conference League, 1-0 cu echipa germană FSV Mainz 05.
Acum o oră
18:00
"Pac!" Războiul de 13 milioane de euro purtat de Gigi Becali: "Ești nebun? Pun biciul pe voi!" # Sport.ro
Latifundiarul din Pipera se află în mijlocul unui conflict deschis cu autoritățile statului, care îi blochează o tranzacție militară de proporții.
18:00
Disperat, în căutarea unui țap ispășitor pentru prăbușirea echipei, Gigi Becali a ajuns să vorbească despre un subiect controversat, care riscă să declanșeze un „tsunami“.
18:00
CSM București i-a găsit, în sfârșit, înlocuitor lui Adi Vasile: ”Cea mai influentă și respectabilă figură din handbalul mondial” # Sport.ro
CSM București și-a găsit antrenor.
17:40
Rapid - Csikszereda va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30.
Acum 2 ore
17:20
Adi Popa, răspuns tăios când a fost întrebat de o ofertă de la FCSB: "Nu se pune problema!" # Sport.ro
Adi Popa (37 de ani), încă activ în tricoul celor de la Steaua, a absolvit vineri cursurile pentru directori sportivi organizate de FRF. „Motoreta” a vorbit deschis despre viitorul său în administrație și a tranșat rapid varianta unei trădări istorice.
17:20
Selecționerul României va lipsi de la tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, eveniment în urma căruia se vor stabili grupele Mondialului din 2026.
17:00
Marți, Chelsea a învins-o cu 3-0 pe FC Barcelona în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Champions League.
16:50
Ngezana, trecutul lui întunecat explică prezentul lui dezolant: „Era ridiculizat de ai lui!“ # Sport.ro
După două sezoane bune, la FCSB, stoperul sud-african e pus la zid acum de colegi și de patronul Gigi Becali din cauza gafelor sale repetate.
16:50
Il Fenomeno - Povestea unui Superstar | Documentarul va fi lansat pe 2 decembrie pe VOYO în parteneriat cu FRF # Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) s-a retras din fotbal în urmă cu 9 ani, după o carieră impresionantă.
16:40
Dinamo Kiev a luat decizia! Detalii despre noul antrenor care îl va pregăti pe Vladislav Blănuță # Sport.ro
Schimbare de strategie la Dinamo Kiev, echipa unde evoluează atacantul Vladislav Blănuță.
16:40
Risto Radunovic, devastat după eșecul de la Belgrad: ”Nu înțeleg, nu înțeleg! M-a consumat mult” # Sport.ro
Steaua Roșie - FCSB s-a încheiat 1-0 în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Europa League.
Acum 4 ore
16:10
Ireal: suma refuzată de Mourinho l-a lăsat pe Becali cu gura căscată! „Își dăduse cuvântul“ # Sport.ro
„The Special One“ a avut prilejul de a lucra, în Arabia Saudită, având în față un contract incredibil. A spus însă „nu“, iar timpul a arătat că a greșit.
15:50
Cum arată clasamentele în Champions League-ul Asiei, cu trei etape înainte de finalul fazei ligii! # Sport.ro
AFC Champions League se apropie de terminarea fazei ligii, urmând ca ulterior să se desfășoare meciurile eliminatorii.
15:40
Ediția din acest an a competiției a avut loc în Qatar.
15:30
Marko Arnautovic a transmis doar câteva cuvinte după ce FCSB a fost învinsă la Belgrad în superioritate numerică # Sport.ro
Marko Arnautovic (36 de ani), cel mai experimentat jucător din lotul celor de la Steaua Roșie Belgrad, a fost titular la campioana Serbiei în victoria contra lui FCSB, scor 1-0.
15:20
Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise! # Sport.ro
ACS Omega Sport București vizează promovarea în Liga 3.
15:20
Fotbalistul lui FCSB ar prinde transferul carierei! „Au fost mulțumiți de el! Îl văd omul numărul 1” # Sport.ro
FCSB a pierdut duelul cu Steaua Roșie, scor 0-1, dar unul dintre jucătorii roș-albaștrilor s-a remarcat.
15:10
Reacția lui Zeljko Kopic, după ce FRF l-ar fi inclus pe listă pentru postul de selecționer # Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) are în față un baraj dificil în drumul spre Campionatul Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
14:40
Ligue 1 este transmisă în exclusivitate de VOYO.
Acum 6 ore
14:30
Naționala Ucrainei a încheiat pe locul 2 în preliminariile CM 2026 și va juca în play-off-ul din martie.
14:30
Arne Slot se află într-o situație extrem de complicată la Liverpool, după înfrângerea din Champions League.
14:20
O pictură murală dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată la Timişoara, în cadrul proiectului ”Scrie-ţi povestea prin sport”.
14:10
Sepsi Sfântu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și în ultimul meci # Sport.ro
Echipa din România a terminat pe ultimul loc în FIBA EuroCup Women.
13:30
S-au disputat deja cinci etape din grupa unică a competiției.
13:30
Unul dintre oamenii de bază de la FCSB a încheiat meciul cu Steaua Roșie cu dureri.
13:30
Mihai Stoica îl face praf pe Vali Crețu după conflictul cu Ngezana: "Foarte urât ce a făcut! Caracterele se văd la greu" # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat disputa dintre Vali Crețu și Siyabonga Ngezana, după eșecul de la Belgrad cu Steaua Roșie, scor 0-1.
13:10
De Ziua Națională a României, PRO TV deschide larg porțile unei sărbători care se simte cu adevărat în suflet.
13:10
Steaua Roșie Belgrad a câștigat cu 1-0 meciul cu FCSB din Europa League, iar campioana României a bifat o nouă înfrângere în faza principală a competiției.
13:00
FCSB a rezolvat prima mutare pentru fereastra de mercato din ianuarie.
12:50
Cum s-a încheiat FC Drita - KF Shkendija, meciul fostelor adversare ale lui FCSB din acest sezon european # Sport.ro
Ambele echipe evoluează în grupa unică din Conference League.
12:50
Marius Șumudică a comentat situația de la Rapid și a sesizat o problemă.
Acum 8 ore
12:30
"E o premieră pe un stadion!" MM Stoica dezvăluie ce s-a întâmplat pe Marakana, la Steaua Roșie - FCSB # Sport.ro
FCSB a plecat învinsă de la Belgrad, după 0-1 contra celor de la Steaua Roșie, deși a jucat aproape 70 de minute în superioritate numerică.
12:20
Echipa de baschet feminin din Giulești a fost eliminată din competițiile europene.
12:10
FCSB, aproape de implozie. Caramavrov e drastic cu echipa care ne reprezintă în Europa League # Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0, în Europa League.
12:10
Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, e pe ultimele locuri și în privința valorii lotului.
12:00
Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Liderul se poate revanșa față de fani # Sport.ro
Rapid - Csikszereda se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30.
11:50
El a fost cel mai slab jucător al lui FCSB în 0-1 cu Steaua Roșie! ZERO driblinguri reușite și 17 mingi pierdute # Sport.ro
Campioana României a pierdut deși a avut om în plus din minutul 27.
11:40
Steaua Roșie Belgrad a câștigat cu 1-0 meciul cu FCSB din Europa League, iar campioana României a bifat o nouă înfrângere în faza principală a competiției.
11:40
Ce urmează pentru naționala României după victoria minunată cu Croația de la Campionatul Mondial # Sport.ro
Debut excelent pentru tricolorele lui Ovidiu Mihăilă, 33-24 cu Croația.
11:40
Scandal în Europa League: și-a ironizat adversarul pentru aspectul fizic: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi" # Sport.ro
Victor Edvardsen (29 de ani) și Angelo Stiller (24 de ani) s-au aflat în centrul unui conflict la partida Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4, disputată joi seară, în Europa League.
11:40
Vestiarul a reacționat imediat după greșeala lui Araujo! Ce s-a întâmplat la antrenamentul Barcelonei # Sport.ro
Barcelona a cedat în deplasarea de la Chelsea, scor 0-3, din faza ligii de Champions League.
11:20
Universitatea Craiova joacă joi seară cu Mainz, în etapa a 4-a din UEFA Conference League, iar declarațiile lui Filipe Coelho au stârnit reacții puternice înaintea duelului.
11:10
Denis Lungu, fost internațional de juniori prezent la EURO U-19 2022, a jucat în ultimele sezoane la UTA Arad și Austria Salzburg.
11:10
Steaua Roșie s-a impus pe teren propriu în fața lui FCSB, scor 1-0.
10:50
Accidentat pentru Cupa Davis, Alcaraz explică: e apt de joc pentru amicalele care îl plătesc cu milioane de dolari # Sport.ro
Carlos Alcaraz a explicat de ce nu renunță la meciurile amicale din luna decembrie, chiar dacă a declarat că suferă din punct de vedere fizic, după Turneul Campionilor.
10:40
Gabriela Ruse nu renunță la visul său: avantaj important obținut într-un turneu din Slovacia # Sport.ro
Gabriela Ruse luptă din răsputeri pentru a corecta regresul recent din clasamentul WTA.
10:40
Lautaro Martinez (28 de ani), căpitanul lui Inter Milano, a fost înlocuit de Cristi Chivu la ultimele două meciuri ale nerazzurrilor, ambele încheiate cu eșec.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.