Inundaţiile au devenit un dezastru regional în Asia de Sud-Est
Bursa, 28 noiembrie 2025 19:50
Bilanţul inundaţiilor care afectează Asia de Sud-Est a trecut vineri de 300 de victime, potrivit Agerpres. Cele mai grave situaţii sunt raportate în Indonezia, unde cel puţin 174 de persoane au murit şi aproximativ 80 sunt date dispărute, şi în Thailanda, unde autorităţile au confirmat 145 de decese. În Malaezia, două persoane şi-au pierdut viaţa în urma fenomenelor extreme.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
20:00
Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a semnalat cel puţin 18 detenţii arbitrare şi un and #8222;uz inutil şi disproporţionat al forţei and #8221; după lovitura de stat din 26 noiembrie din Guinea-Bissau, potrivit unui comunicat al instituţiei, citat de EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
20:00
Trump a anunţat suspendarea permanentă a migraţiei din and #8222;ţările lumii a treia and #8221; # Bursa
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că va opri and #8222;în mod permanent and #8221; migraţia provenită and #8222;din toate ţările lumii a treia and #8221;, anunţ făcut la câteva zile după atacul armat comis la Washington D.C. asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale, potrivit declaraţiilor sale publicate pe reţeaua Truth Social, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 30 minute
19:50
Ministrul Economiei, Radu Miruţă - care asigură şi interimatul la Apărare - şi-a făcut publice diplomele de studii şi o parte a parcursului academic şi profesional, într-o postare pe Facebook, reacţionând la acuzaţiile fostului premier Victor Ponta. Miruţă afirmă că and #8222;plătitorii de taxe au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjaţi de măsurile luate în minister urlă din toţi rărunchii and #8221;.
19:50
Comerţul agroalimentar al Uniunii Europene a înregistrat un avans semnificativ în septembrie, odată cu majorarea excedentului comercial, potrivit Comisiei Europene, de la care transmitem cele ce urmează.
19:50
Bilanţul inundaţiilor care afectează Asia de Sud-Est a trecut vineri de 300 de victime, potrivit Agerpres. Cele mai grave situaţii sunt raportate în Indonezia, unde cel puţin 174 de persoane au murit şi aproximativ 80 sunt date dispărute, şi în Thailanda, unde autorităţile au confirmat 145 de decese. În Malaezia, două persoane şi-au pierdut viaţa în urma fenomenelor extreme.
Acum o oră
19:30
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat oficial Comisiei Europene relaxarea interdicţiei programate pentru 2035 privind comercializarea de automobile noi cu motoare pe combustie internă, argumentând că industria auto europeană are nevoie de and #8222;flexibilitate and #8221; în tranziţia către vehiculele electrice, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
19:20
Abrudean: Legea pensiilor magistraţilor trebuie promulgată până la finalul anului pentru a salva banii din PNRR # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că România poate evita pierderea fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) dacă legea pensiilor magistraţilor va fi promulgată până la sfârşitul acestui an, poziţie exprimată vineri într-o postare publică pe Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
19:20
Viktor Orban, Premier al Ungariei, a plecat de la Kremlin după o întâlnire de aproape patru ore cu preşedintele Vladimir Putin, conform mass-media, de unde urmează să relatăm. Cei doi au discutat despre aprovizionarea Ungariei cu gaz şi petrol rusesc şi despre negocierile privind planul de pace pentru Ucraina propus de preşedintele american Donald Trump.
19:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat vineri decretele prin care ia act de demisia lui Ionuţ Moşteanu din funcţiile de vicepremier şi ministru al Apărării şi prin care îl desemnează pe deputatul USR Radu Miruţă să preia interimatul celor două portofolii.
Acum 2 ore
18:50
Cris-Tim a raportat o creştere de două cifre a profitabilităţii in primele nouă luni ale anului 2025 # Bursa
Cris-Tim Family Holding S.A. (BVB: CFH) a raportat venituri de 853,1 milioane de lei pentru primele nouă luni din 2025, în creştere cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Evoluţia este susţinută de o creştere de 5% în segmentul Mezeluri şi un avans puternic de 21% la nivelul segmentului Ready Meals. Profitabilitatea a avansat într-un ritm superior veniturilor, EBITDA crescând cu 15%, la 143,7 milioane de lei, iar profitul net cu 30%, la 82,6 milioane de lei.
18:40
Guvernul a adoptat, în şedinţă, cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, conform unui comunicat al guvernului, de unde urmează să relatăm.
18:20
The Telegraph: SUA ar fi dispuse să recunoască teritorii ucrainene ca ruseşti pentru un acord de pace # Bursa
Statele Unite iau în calcul recunoaşterea controlului Rusiei asupra Crimeei şi asupra altor teritorii ocupate în Ucraina, în schimbul unui acord care să pună capăt războiului declanşat de Moscova, potrivit dezvăluirilor publicate de The Telegraph, de la care transmitem cele ce urmează. În acest scop, preşedintele american Donald Trump i-ar fi trimis pe emisarul Steve Witkoff şi pe ginerele său, Jared Kushner, la Moscova pentru a transmite oferta direct lui Vladimir Putin.
18:10
Wizz Air a prezentat cea de-a 250-a aeronavă, marcând un moment definitoriu în evoluţia companiei şi poziţionând-o la jumătatea drumului către obiectivul unei flote de 500 de aeronave, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Realizarea subliniază ritmul susţinut de dezvoltare al Wizz Air şi deschide un nou capitol pentru compania aeriană, pe măsură ce aceasta continuă să extindă accesul la călătorii aeriene accesibile şi convenabile în întreaga Europă şi nu numai.
Acum 4 ore
17:50
Volodimir Zelenski l-a demis pe şeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak, după ce agenţiile din Ucraina de combatere a corupţiei i-au percheziţionat reşedinţa, conform News, de unde urmează să relatăm.
17:20
Statele Unite se pregătesc să extindă operaţiunile antidrog împotriva reţelelor venezuelene şi la sol, nu doar pe mare, a anunţat preşedintele american Donald Trump, într-un context de tensiuni sporite între Washington şi Caracas, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
17:10
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 24.882.424,19 de lei pentru 9 obiective realizate prin componenta C11 - Turism şi cultură, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - a anunţat ministrul Cseke Attila, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
17:10
Demisia ministrului român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost preluată de principalele agenţii internaţionale de presă, care subliniază contextul geopolitic delicat în care România se află - stat cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina dintre membrele NATO, confruntat cu incursiuni repetate ale dronelor ruseşti în spaţiul său aerian şi cu obligaţia de a finaliza în următoarele 48 de ore planul privind accesarea fondurilor din programul european SAFE, destinat achiziţiilor de armament, potrivit Reuters, AFP, POLITICO şi BalkanInsight, de la care transmitem cele ce urmează.
16:50
Ryanair a anunţat că îşi va închide programul de fidelizare a pasagerilor care zboară des, deoarece clienţii au profitat prea mult de beneficiile oferite de acesta, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
16:40
În perioada 24.11.2025 - 28.11.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a monitorizat respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor, verificând peste 2.170 de operatori economici din întreaga ţară, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
16:30
Emisarii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui, vor merge la Moscova cu oferta de recunoaştere a controlului Rusiei asupra unor teritorii din Ucraina, conform mass-media, de unde urmează să relatăm. Aliaţii europeni au respins ideea recunoaşterii teritoriilor cucerite de Rusia.
16:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că Statele Unite urmează să lanseze operaţiuni terestre împotriva traficanţilor de droguri venezueleni, nu doar acţiuni maritime, în contextul tensiunilor dintre Washington şi Caracas, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Din septembrie, forţele americane au vizat peste 20 de nave suspecte de trafic de droguri în Caraibe şi Oceanul Pacific, acţiuni soldate cu 83 de morţi, denunţate de ONU drept and #8222;execuţii extrajudiciare and #8221;.
Acum 6 ore
16:00
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat joi că ţara sa a învins Statele Unite şi Israelul în războiul de 12 zile din iunie, susţinând că obiectivele celor două state nu au fost atinse, conform EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
16:00
George Simion: Demisia lui Moşteanu and #8222;nu rezolvă problema unui Guvern incapabil and #8221; # Bursa
Liderul AUR, George Simion, a reacţionat după demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmând că schimbarea acestuia nu soluţionează and #8222;problema structurală and #8221; a Executivului, potrivit unei postări publice a acestuia, de la care transmitem cele ce urmează.
16:00
IQANTO, Groupama, Sanofi, Veolia şi Wolf-e Robotics sunt câştigătorii premiilor Business Awards CCIFER 2025 # Bursa
IQANTO, Groupama, Sanofi, Veolia şi Wolf-e Robotics sunt câştigătorii premiilor Business Awards CCIFER 2025, iar premiul V.I.E. a fost acordat companiei Alstom, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
15:50
Japonia ar putea rămâne fără urşi panda pentru prima dată în ultimele decenii, odată cu iminenta repatriere în China a ultimelor două exemplare aflate în ţară - Xiao Xiao şi Lei Lei -, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează. Plecarea acestora readuce în atenţie deteriorarea relaţiilor bilaterale şi pune sub semnul întrebării continuarea aşa-numitei and #8222;diplomaţii panda and #8221;, instrument simbolic folosit de Beijing încă din anii and #39;70.
15:40
Studiu Deloitte: Instabilitatea politică şi corupţia sunt în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii români în 2025 # Bursa
Instabilitatea politică şi corupţia urcă anul acesta în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii din România (36%, respectiv 22% dintre Millennials şi 23%, respectiv 25% dintre reprezentanţii Generaţiei Z sunt preocupaţi de aceste aspecte), conform studiului and #8222;Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025 and #8221;, realizat în 44 de ţări, inclusiv ţara noastră.
15:40
AnimaWings, compania aeriană din ţara noastră, pune la dispoziţia pasagerilor bilete de avion cu reduceri de 50% la tariful de bază pentru zboruri în Europa şi Orientul Mijlociu, către unele dintre cele mai dorite destinaţii de city break, business şi spre cele mai căutate insule de vacanţă în 2026, până pe 29 noiembrie, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
15:40
Ministerul Afacerilor Interne a transmis un apel ferm către populaţie, recomandând cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei de 1 Decembrie, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Potrivit instituţiei, măsura este necesară atât din cauza restricţiilor temporare de zbor instituite cu prilejul Zilei Naţionale, cât şi pentru prevenirea unor incidente care ar putea pune în pericol siguranţa oamenilor sau ar putea afecta desfăşurarea activităţilor oficiale ale autorităţilor.
15:40
TGA: Descoperă magia recoltei de măsline din Turcia: o tradiţie de toamnă pe care nu vrei să o ratezi # Bursa
În ultimii ani, aşteptările în schimbare ale turiştilor au transformat tendinţele globale din turism, conform unui comunicat din partea TGA, de unde urmează să relatăm. În zilele noastre, vacanţele au cu adevărat sens atunci când oferă experienţe autentice şi o conexiune profundă cu cultura locală. Conform raportului and #8222;Monitoring Sentiment for Intra-European Travel and #8221; (ediţia 23) realizat de Comisia Europeană pentru Turism (ETC), 60% dintre turiştii europeni plănuiesc să rămână într-o singură destinaţie în lunile următoare, semn că dorinţa de a trăi mai intens experienţele locale este în creştere.
15:30
Turcia a solicitat acces la Fondul european de apărare SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, pentru a fi inclusă în arhitectura de securitate a Uniunii Europene, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina, a declarat vineri ministrul turc de externe, Hakan Fidan, conform EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
15:30
Economia României a trecut în ultimii ani printr-o evoluţie considerată nesustenabilă de către Consiliul Fiscal, care atrage atenţia asupra dinamicii deficitului bugetar şi a datoriei publice, potrivit HotNews, de la care relatăm cele ce urmează. Datoria statului a urcat la aproximativ 59% din PIB în iulie 2025, faţă de 35% în 2019. Aceste concluzii apar în opinia preliminară transmisă de Consiliul Fiscal în legătură cu proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din 2025.
15:30
Directiva (UE) 2025/1892 a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 septembrie 2025 de modificare a Directivei-cadru privind deşeurile ('Directiva 2025/1892 and #8221;) introduce o serie de modificări Directivei 2008/98/CE şi îşi produce efectele începând cu 16 octombrie 2025, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Modificările aduse reprezintă un pas înainte către economia circulară şi deschid drumul către un regim armonizat de răspundere extinsă a producătorului pentru produse textile şi încălţăminte, aplicabil în toate statele membre.
15:30
Bolojan: Vom demara procedura de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat în şedinţa de guvern, că demarează procedura de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor, estimarea fiind că cel mai probabil marţi vor trece la finalizarea acestei proceduri, prin prezentarea în Parlament, după primirea amendamentelor de la parlamentari.
15:20
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, şi-a făcut publică diploma de studii, document ce atestă absolvirea Facultăţii de Drept a Universităţii Ecologice şi susţinerea examenului de licenţă la Universitatea Bucureşti.
15:10
Un membru din Garda Naţională SUA a decedat în urma focurilor de armă trase în Washington DC # Bursa
Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naţionale SUA care au fost loviţi de focuri de armă în Washington DC a decedat, a transmis Donald Trump, conform BBC, de unde urmează să relatăm.
15:10
Guvernul se reuneşte într-o şedinţă dedicată adoptării proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, după primirea avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit informaţiilor oficiale, de la care transmitem cele ce urmează.
14:50
Banca Transilvania şi BT Investments au finalizat achiziţia companiei BRD Pensii şi a fondului de pensii administrat privat BRD, tranzacţie anunţată în mai 2024, conform unui comunicat transmis de bancă. Prin această operaţiune, Grupul BT ajunge la 800.000 de participanţi în Pilonul 2 şi 3, faţă de 200.000 anterior, când era prezent doar pe Pilonul 3.
14:50
METAL SHOW and TIB, ediţia din 2026, programată între 12 şi 15 mai la Romexpo, va reuni la Bucureşti producători şi furnizori de echipamente, tehnologii şi soluţii dedicate prelucrării tablelor şi ţevilor, prelucrărilor prin aşchiere, sistemelor CNC, fabricaţiei aditive, sudurii, debitării, instrumentaţiei pentru măsură şi control, software-ului industrial, metalurgiei, hidraulicii, pneumaticii, roboticii şi automatizării, potrivit unui comunicat emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
14:40
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a decis să nu mai efectueze călătoria planificată în Statele Unite pentru a participa la tragerea la sorţi a Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, eveniment programat pe 5 decembrie la Washington, potrivit agenţiei EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
14:30
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ilie-bolojan-a-anuntat-ca-a-luat-act-de-demisia-lui-ionut-mosteanu-09667750Ilie Bolojan a anunţat că a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/dominic-fritz-am-un-mare-respect-pentru-decizia-lui-ionut-mosteanu-de-a-se-retrage-din-functia-de-ministru-al-apararii-nationale-88667759Dominic Fritz: Am un mare respect pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage din funcţia de ministru al Apărării Naţionale---Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat demisia de la Ministerul Apărării printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, de la care relatăm cele ce urmează. and #8222;România şi Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea naţională trebuie apărată cu orice preţ. Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă pe cei care conduc ţara de la misiunea grea în care se află and #8221;, a declarat Moşteanu.
14:30
Fănel Dragoş, omul de afaceri acuzat de cumpărare de influenţă şi pe care şeful PNL Vaslui l-a dus în biroul lui Bolojan, va rămâne după gratii încă 30 de zile, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
14:30
Deputatul USR Bogdan Rodeanu şi fostul deputat USR Nicu Fălcoi se numără printre opţiunile analizate de partid pentru preluarea Ministerului Apărării Naţionale, după demisia lui Ionuţ Moşteanu, potrivit unor surse din USR citate de G4Media, de la care transmitem cele ce urmează.
14:30
Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost condamnat la 10 ani de închisoare de Tribunalul Braşov, conform portalului instanţelor. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată în apel.
14:20
COMUNICAT DE PRESA Anunţ privind lansarea procedurii competitive de Achiziţie centrală electrică fotovoltaică Pi=14MW # Bursa
În baza prevederilor Ordinului nr. 1561/2024 pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privaţi finanţaţi din Fondul pentru modernizare, care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, emis de Ministrul Energiei şi ale Contractului de finanţare nr. 1241 din data de 25.09.2025 pentru proiectul and #8222;INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ LA CHIMCOMPLEX S.A BORZEŞTI - ONEŞTI and #8221;, Cod SMIS 328009, proiect cofinanţat prin
14:20
România îşi menţine rolul de pilon de stabilitate la nivel regional şi european şi rămâne un membru responsabil al Uniunii Europene şi NATO, contribuind, alături de aliaţi şi parteneri, la consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, a declarat vineri Nicuşor Dan. Mesajul preşedintelui a fost transmis prin consilierul de stat Mihai Şomordolea, în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului militar de către soldaţii profesionişti, organizată la Monumentul and #8222;Mormântul Ostaşului Necunoscut and #8221; din Parcul Carol I, potrivit Agerpres.
14:20
Industria ospitalităţii: tichete de vacanţă şi OMD-uri, teme cheie la conferinţa din Piteşti # Bursa
La conferinţa naţională dedicată industriei ospitalităţii au participat reprezentanţi din mediul privat şi ai autorităţilor centrale, inclusiv a Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Laurenţiu Viorel Gidei, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
14:20
Moscova a primit cadrul planului de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, ajustat după consultările purtate cu Kievul şi Uniunea Europeană la Geneva, potrivit agenţiei EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
14:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat că, dacă părţile implicate vor opta pentru această variantă, Budapesta poate deveni locul de desfăşurare a negocierilor de pace pentru Ucraina, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 8 ore
13:50
Sportiva Sofia Moldovan a reuşit joi o performanţă excelentă în Valle di Casies/Gsies, unde s-a clasat pe locul 3 la slalom feminin
13:50
Consiliul Fiscal: Coordonatele celei de-a doua rectificări bugetare rămân compatibile cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025 # Bursa
Consiliul Fiscal afirmă limpede, într-o opinie preliminară privind proiectul de rectificare bugetară, opinie publicată astăzi că toate and #8222;coordonatele celei de-a doua rectificări bugetare rămân compatibile cu un deficit de 8,4% din PIB în 2025 and #8221;.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.