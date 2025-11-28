Inundaţiile au devenit un dezastru regional în Asia de Sud-Est

14:30

*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ilie-bolojan-a-anuntat-ca-a-luat-act-de-demisia-lui-ionut-mosteanu-09667750Ilie Bolojan a anunţat că a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/dominic-fritz-am-un-mare-respect-pentru-decizia-lui-ionut-mosteanu-de-a-se-retrage-din-functia-de-ministru-al-apararii-nationale-88667759Dominic Fritz: Am un mare respect pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage din funcţia de ministru al Apărării Naţionale---Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat demisia de la Ministerul Apărării printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, de la care relatăm cele ce urmează. and #8222;România şi Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea naţională trebuie apărată cu orice preţ. Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă pe cei care conduc ţara de la misiunea grea în care se află and #8221;, a declarat Moşteanu.