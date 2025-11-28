Miriam Bulgaru s-a oprit în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Buenos Aires
Gazeta Sporturilor, 28 noiembrie 2025 20:40
Miriam Bulgaru (27 de ani, 219 WTA) a fost învinsă în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Buenos Aires de Panna Udvardy (27 de ani, 107 WTA), favorita numărul 3, cu 6-1, 6-2.Miriam Bulgaru a evoluat în această săptămână la turneul WTA 125 de la Buenos Aires, disputat pe zgură. Românca s-a oprit în sferturile de finală, învinsă de Panna Udvardy din Ungaria cu 6-1, 6-2, într-o oră și două minute. ...
• • •
Acum 15 minute
20:50
Ultimele vești despre Marius Marin » Ce șanse ar avea mijlocașul de la Pisa să înfrunte Interul lui Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Marius Marin (27 de ani), mijlocașul celor de la Pisa, ar putea reveni în lotul lui Alberto Gilardino pentru partida de duminică după-amiază contra lui Inter de pe teren propriu. Internaționalul român, care a ratat jocul cu Sassuolo din pricina accidentări la ureche, s-a recuperat și de pe urma unei probleme la tendon. ...
20:50
Naționala Egiptului nu s-a făcut de râs în primul meci jucat vreodată la Campionatul Mondial de handbal feminin! GSP a asistat la moment istoric # Gazeta Sporturilor
Naționala Egiptului nu s-a făcut de râs la debutul în cadrul Campionatului Mondial de handbal feminin. A cedat în limite decente contra Austriei, scor 20-29.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăEgipt este o forță în handbalul masculin, dar naționala feminină nu se calificase vreodată la un turneu final mondial. ...
Acum 30 minute
20:40
20:40
Ce au găsit șefii lui Csikszereda în lojă, la meciul cu Rapid » Mesaj tipărit și în maghiară: „Vă dorim...” # Gazeta Sporturilor
Rapidiștii i-au primit cu ospitalitate pe cei de la Csikszereda înaintea meciului din runda cu numărul 18 din Superliga. Oaspeții au fost întâmpinați cu un mesaj special afișat în lojă, tipărit și în maghiară.Luni, 1 decembrie, este Ziua Națională a României, iar steagul țării a fost prezent în toate lojele din Giulești la meciul cu Csikszereda. Inclusiv șervețelele au fost în culorile drapelului. ...
Acum o oră
20:30
Cristi Săpunaru și Ilie Dumitrescu s-au pus de acord în studio după ce Vali Crețu și-a „mitraliat” colegul: „Nu poți să faci așa! Niciodată” # Gazeta Sporturilor
Cristian Săpunaru, fostul fotbalist de la Rapid, și Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, au analizat reacția lui Vali Crețu la finalul meciului dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, scor 0-1, în etapa #5 din Europa League. Vali Crețu, fundașul dreapta al celor de la FCSB, l-a criticat public pe colegul Ngezana în fața galeriei după ce au pierdut cu Steaua Roșie Belgrad. ...
20:10
Mărturia lui Wojciech Szczesny: „Mă dor mâinile și îmi paralizează la un moment dat. M-am săturat să sufăr!” # Gazeta Sporturilor
Wojciech Szczesny (35 de ani) s-a plâns, într-un interviu pentru revista GQ Polonia, că nu mai suportă suferința. „Vine un moment în timpul antrenamentului când îmi pierd complet simțurile în ambele mâini și nu mai pot ține nici măcar o sticlă de apă din cauza durerii”, a dezvăluit goalkeeperul Barcelonei. ...
20:10
„Mi-a dat mesaj Kopic la 2:30 noaptea” » O veste bună și una rea la Dinamo: „E optimist că revine cu FCSB” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a spus ce a vorbit cu antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani), după meciul cu FC Botoșani (1-1), și a dat o veste despre Daniel Armstrong (28 de ani, aripă dreaptă).Exasperați de ratările din meciul cu Botoșani, Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic au vorbit despre punctele pierdute la limită în acest sezon chiar la 2:30 noapte, când tehnicianul i-a dat mesaj președintelui. ...
Acum 2 ore
20:00
Ca Maradona în '85 » Handbalistele „tricolore” au cerut mingea de fotbal, antrenamentul a fost „deturnat” + încălzire cu strigături și hohote de râs # Gazeta Sporturilor
GSP a asistat astăzi la antrenamentul oficial al naționalei de handbal feminin a României. Meciul cu Japonia, de sâmbătă, ora 19:00, a fost pregătit cu zâmbetul pe buze, cu muzică bună și cu un meci de tenis cu piciorul.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează.România a a debutat perfect la turneul final, victorie 33-24 în fața Croației. ...
20:00
Dinamo retrage măsura contestată de Oțelul după scandalul „filtrării pe domiciliu” » Comunicatul oficial al bucureștenilor # Gazeta Sporturilor
Scandalul dintre Dinamo și Oțelul, iscat cu 48 de ore înaintea meciului direct din etapa a 18-a a Superligii, a primit un nou episod vineri după-amiază. După ce clubul gălățean a acuzat „metode securiste” și „practici discriminatorii”, Dinamo a transmis un comunicat oficial prin care își explică decizia și anunță că renunță la restricția privind accesul suporterilor oaspeți pe criteriul domiciliului. ...
20:00
19:50
Probleme pentru FCSB la întoarcerea de la Belgrad » Aeronava nu a putut ateriza la Constanța # Gazeta Sporturilor
Probleme pentru FCSB în momentul în care aeronava care îi aducea pe campioni de la Belgrad, după meciul pierdut cu Steaua Roșie (0-1), a încercat să aterizeze la Constanța.Cei de la FCSB planificaseră să nu mai revină la București după meciul de la Belgrad, iar delegația să zboare direct la Constanța, pentru meciul cu Farul, care se va juca duminică, 30 decembrie, de la 20:30, în runda 18 din Superliga.FCSB nu a putut ateriza la Constanța Sursele GSP. ...
19:50
Un singur pas rămas, iar echipa din Superliga poate reveni pe propriul stadion » Când poate fi primul meci # Gazeta Sporturilor
Noi detalii despre arena „1 Mai”, din Slobozia, stadion al căror lucrări au fost finalizate. Mai este nevoie doar de montarea instalației de nocturnă. Unirea Slobozia este la un pas de revenirea acasă, după ce în ultimele sezoane a jucat la Clinceni. Echipa antrenată de Andrei Prepeliță ar putea juca în propriul oraș chiar primul meci din anul 2026. Un singur pas până la revenirea celor de la Unirea Slobozia pe stadionul „1 Mai”+1 FOTOSursele GSP. ...
19:40
Mijlocașul lui Liverpool a primit un deadline de la un fost „cormoran”: „Are timp până la Crăciun să-și salveze cariera!” # Gazeta Sporturilor
Ajuns în această vară în Anglia de la Bayer Leverkusen, Florian Wirtz (22 de ani), al doilea cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool (135 de milioane de euro), a ajuns oficial sub lupa unui fost „cormoran”. ...
19:30
Volei Alba Blaj a debutat în grupele Ligii Campionilor cu o înfrângere în fața finalistei de anul trecut # Gazeta Sporturilor
Volei Alba Blaj a fost depășită joi seara de echipa italiană Savino Del Bene Scandicci cu 3-0 (25-13, 25-21, 25-14) în prima partidă din grupa A a Ligii Campionilor. Campioana României a avut o sarcină dificilă în fața finalistei de anul trecut din Liga Campionilor, la debutul său în această ediție a celei mai tari competiții europene intercluburi.Prima confruntare a celor de la Volei Alba Blaj a avut loc în Palazzo Wanny din Florența și a durat doar 68 de minute. ...
19:20
Șeful McLaren l-a comparat pe Max Verstappen cu un personaj din filmele de groază înainte de cursa decisivă a sezonului: „Exact când crezi că ai scăpat, el reapare” # Gazeta Sporturilor
Zak Brown, șeful celor de la McLaren, l-a comparat pe cvadruplul campion mondial de Formula 1, Max Verstappen, cu un personaj negativ dintr-un film de groază înainte de Marele Premiu din Qatar, cursă care s-ar putea dovedi a fi decisivă în lupta la titlu în Formula 1.Marele Premiu din Qatar va avea startul duminică, la 18:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 3 CNN. ...
19:20
Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului ITF de categorie W75 de la Trnava # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea română Gabriela Ruse (28 de ani, locul 101 WTA) a avansat în semifinalele turneului ITF de categorie W75 de la Trnava, după ce a învins-o cu 6-3, 6-1 pe Anastasiia Sobolieva (21 de ani, locul 267 mondial).Drumul Gabrielei Ruse pe tabloul de la Trnava, în turneul ITF cu premii de 60.000 de dolari, a continuat, ea calificându-se în semifinalele competiției. ...
19:10
19:10
19:10
19:10
19:10
Cristiano Ronaldo își va deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Cât e taxa de membru # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani) își extinde afacerile în Spania. După „Pestana CR7”, hotelul din rețeaua proprie, căpitanul echipei naționale a Portugaliei își va lansa o nouă investiție de lux, clubul intitulat Vega. ...
Acum 4 ore
19:00
Fostul mijlocaș de la Juventus și Roma își anunță retragerea! Va deveni agent de jucători # Gazeta Sporturilor
Bosniacul Miralem Pjanic, fostul mijlocaș al lui AS Roma și Juventus, a decis să pună punct carierei la 35 de ani, anunță tuttomercatoweb.com. Decizia vine la scurt timp după ce zvonurile privind o revenire la Juventus au fost spulberate.Potrivit sursei citate, Pjanic renunță la fotbalul profesionist și s-a apucat de studiat pentru a deveni agent, licență pe care vrea să o obțină în următoarele luni. ...
18:20
Euforie la apariția lui Ronaldinho la Iași! » Primarul l-a așteptat două ore pe brazilian să coboare din camera de hotel + câți bani a primit superstarul # Gazeta Sporturilor
Magicianul Ronaldinho Gaucho a ajuns astăzi la Iași, unde mâine va juca într-un meci demonstrativ între o echipă formată din el și alți foști jucători străini și o selecționată a unor foști fotbaliști români. Partida va avea loc pe stadionul din Copou, cu începere de la ora 16:00, și va fi televizată de Prima Sport. La ora meciului, la Iași, unde nu e stadion acoperit, e anunțată vreme ploioasă și 9 grade Celsius. ...
18:20
Ironic cu Real Madrid: „Suferă de Barcelonită” » Joan Laporta jură că „arbitrii, în general, nu ne favorizează!” # Gazeta Sporturilor
Joan Laporta, președintele Barcelonei, s-a folosit de prilejul lansării cărții „Principado azulgrana: un país con sentimiento culé” (Principatul Blaugrana: O țară cu un sentiment culé), pentru a-i critica dur din nou pe Real Madrid și Florentino Pérez. Avocatul spune arbitrii favorizează echipa lui Xabi Alonso și a sugerat că președintele clubului blanco vrea să-l elimine pe Tebas din La Liga. ...
18:00
Nouă înotători din România vor participa la Campionatele Europene în bazin scurt din Polonia # Gazeta Sporturilor
Delegația României, care va participa la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin între 2 și 7 decembrie, este una crudă, având o medie de vârstă de 18 ani. Cel mai experimentat este Denis Popescu (22 de ani), iar mezinele sunt Daria Silișteanu (16 ani) și Daria Asaftei (16 ani). ...
17:50
LaLiga și-a vândut drepturile TV pentru 5,25 miliarde de euro! Creștere de 9% și contract record # Gazeta Sporturilor
LaLiga a anunțat oficial atribuirea drepturilor de televizare pentru intervalul sezoanelor 2027/28 - 2031/32, într-un acord uriaș de 5,25 miliarde de euro semnat cu Telefonica (Movistar) și DAZN. Precedentul acord (2022-2027) fusese în valoare de 4,95 miliarde de euro, adică aproximativ 990 de milioane de euro pe sezon, iar LaLiga își propusese să depășească pragul de 1 miliard anual, obiectiv pe care l-a atins acum, cu un plus de 50 de milioane de euro pe sezon. ...
17:50
Horia Tecău aniversează 10 ani de la titlul la Wimbledon lansând o platformă educațională # Gazeta Sporturilor
Horia Tecău (40 de ani), triplu campion de Grand Slam la dublu și dublu mixt, învingător la Turneul Campionilor în 2015, va lansa o platformă educațională dedicată sportivilor, cu ocazia împlinirii unui deceniu de la triumful său la Wimbledon.După 10 ani de la cucerirea primului titlu de Grand Slam la dublu, Wimbledon 2015, alături de Jean-Julien Rojer, Horia Tecău va marca momentul, la câteva luni distanță, prin lansarea unei platforme educaționale, Mind.Set.Match. ...
17:40
Deși cu om în plus din minutul 27, când a fost eliminat Uchenna de la gazde, FCSB a pierdut meciul de Europa League susținut la Belgrad cu Steaua Roșie, 0-1. Eșecul campioanei noastre nu poate fi socotit o "bombă" în condițiile în care echipa roș-albastră nu se regăsește nici în Superligă, unde ocupă un neverosimil loc 10. ...
17:40
CSM București a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare faptul că Bojana Popovic (46 de ani) va prelua echipa de handbal feminin de la data de 1 decembrie 2025.Bojana Popovic va prelua funcția de „principal” de la Iulia Curea, antrenorul interimar numit de CSM București după plecarea lui Adrian Vasile de la cârma echipei. Popovic va debuta pe banca „tigroaicelor” la meciul de pe 29 decembrie din Liga Florilor împotriva handbalistelor de la HC Zalău. ...
17:40
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a decis să nu participe la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026. Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026 va avea loc vineri, 5 decembrie, de la 19:00 (ora României). Naționala noastră își va afla cele 3 adversare pe care le poate întâlni în grupă în cazul în care va trece de barajul din luna martie. ...
17:30
Paolo Di Canio, atac dur la Cristi Chivu: „Mânca iarbă și juca fotbal cu cască, dar să ne lase acum cu scuzele!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a intrat în colimator după ce a pierdut al doilea meci la rând (1-2 cu Atletico), a doua serie negativă din acest sezon pe banca nerazzurrilor. Paolo Di Canio, fostul atacant italian și în prezent analist la Sky Sports, îl critică pe român într-un interviu publicat de ziarul La Repubblica. ...
17:10
Descătușare de bucurie pentru Iulian Chiriță, după calificarea în „sferturi” la Mondialul U19 » Urmează o semifinală și o finală pentru român # Gazeta Sporturilor
Iulian Chiriță (19 ani) a obținut vineri, 28 noiembrie, calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Tenis de Masă la Juniori. În cursul acestei seri, el va juca în semifinala mondială la dublu masculin (17:30) și în finala mondială la dublu mixt (20:00), în direct pe TVR Sport.În perioada 23-30 noiembrie, BTarena din Cluj-Napoca este gazda Campionatului Mondial de Tenis de Masă la Juniori. ...
Acum 6 ore
17:00
„Patron, ce părere aveți?” » Gigi Becali l-a văzut pe Crețu distrugându-l pe Ngezana: „În piața publică!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, a comentat imaginile în care Valentin Crețu își arată cu degetul un coechipier, pe Siyabonga Ngezana, pentru înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad (0-1).FCSB a jucat peste 65 de minute în superioritate numerică, dar nu a putut înscrie la Belgrad, cât să obțină măcar un punct din această deplasare europeană. ...
16:50
Clubul din Italia cu o istorie de 113 ani s-a desființat » Regretele românului care i-a îmbrăcat tricoul: „Eram o forță” # Gazeta Sporturilor
Rimini Calcio, unul dintre cluburile cu rezonanță din Italia, a fost declarat în faliment, astăzi, de Federația Italiană de Fotbal, după 113 ani de activitate. Fostul club pentru care a evoluat Sorin Paraschiv (44 de ani), în perioada 2007-2009, a fost exclus din Serie C.Istoria formației din Emilia-Romagna se încheie într-un comunicat de un rând și jumătate, semnat de președintele FIGC, Gabriele Gravina. ...
16:50
Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron al celor de la FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în apel.Acesta era investigat încă din 2016 într-un dosar în care procurorii îl acuzau că ar fi retras ilegal sume importante de bani din firmele pe care le controla. ...
16:40
Adi Popa nu exclude plecarea de la Steaua » Cum a răspuns la întrebarea: „Ai accepta o ofertă de la FCSB?” # Gazeta Sporturilor
Adi Popa, 37 de ani, încă în activitate la Steaua București și absolvent al celei de-a doua generații de cursuri pentru directori sportivi, a vorbit despre importanța cunoștințelor acumulate în cadrul modulelor FRF, realizate în parteneriat cu DoublePass.El a discutat despre planurile sale de viitor și a explicat că ar putea lua în calcul o ofertă de la un alt club, în cazul în care „militarii” nu vor decide să-l numească director sportiv. ...
16:30
Gian Piero Gasperini, implicat într-o fraudă cu pensii! » Știrea cu antrenorul Romei a devenit virală în Argentina # Gazeta Sporturilor
Gian Piero Gasperini (67 de ani), antrenorul lui AS Roma, a apărut într-un buletin de știri la Telefe Noticias în Argentina, fiind asociat cu un bărbat arestat de poliție, pentru că ar fi păcălit statul italian încasând din 2022 pensia mamei sale decedate!Postul de televiziune mai sus menționat i-a confundat poza lui Gian Piero Gasperini cu cea a infractorului din Mantova, care se deghizase în mama sa pentru a-și reînnoi actele necesare pentru a încasa mai departe pensia. ...
16:30
Gigi Becali a „pus tunurile” pe unul dintre jucătorii lui: „Trădare! L-au distrus femeile” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, a „pus tunurile” pe Siyabonga Ngezana, stoperul care a pierdut mingea la unicul gol din eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, 0-1 în Europa League. Patronul FCSB-ului a făcut o serie de afirmații deplasate în legătură cu jucătorul sud-african.La Belgrad, FCSB a jucat cu un om în plus vreme de mai bine de 65 de minute, dar nici așa nu a reușit să-i dea gol Stelei Roșii.Mai mult, campioana României a și primit un gol. ...
16:20
Românul cu un deceniu de experiență în Serie A îi sare în apărare lui Cristi Chivu: „Fotbalul e ciudat” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Lobonț, 47 de ani, fost portar cu o experiență vastă în fotbalul italian, atât ca jucător al Romei între 2009 și 2018, cât și ulterior în staff-ul tehnic și în departamentul de scouting al „giallorossilor”, a vorbit despre situația lui Cristi Chivu la Inter. ...
16:10
David Popovici, în centrul unui alt mural uriaș: „Povestea lui merită să fie spusă tinerilor din România” # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani), campion olimpic și mondial la înot, apare pe cel mai nou mural realizat în Timișoara.Ascociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului și Raiffeisen Bank România au prezentat cea mai nouă pictură care il înfățișează pe cel mai cunoscut sportiv al momentului în România. ...
16:10
Zeljko Kopic, 48 de ani, a prefațat duelul dintre Dinamo și Oțelul Galați, programat sâmbătă, ora 20:45. Croatul a transmis că Danny Armstrong va fi în curând apt de joc, deși președintele Andrei Nicolescu lăsase de înțeles că este posibil ca scoțianul să nu mai joace în acest an!Extremă dreapta, Armstrong a suferit o accidentare musculară în a doua repriză a meciului cu FC Botoșani (1-1 pe 24 noiembrie). ...
16:10
Marius Croitoru a numit cauza prăbușirii FCSB: „La asta mă gândesc eu” + L-a antrenat pe Duarte și dezvăluie: „Aici diferă de Ngezana” # Gazeta Sporturilor
Marius Croitoru, 45 de ani, tehnician în prezent liber de contract, fost mijlocaș la FCSB între 2007 și 2008, a anlizat, într-un interviu acordat vineri Gazetei Sporturilor, situația actuală de la campioana Românie, aflată într-un regres considerabil comparativ cu stagiunea precedentă. ...
15:50
Război total! Oțelul o pulverizează pe Dinamo: „Metode securiste!” / „Nu se poate desprinde de propriul trecut obscur” # Gazeta Sporturilor
Oțelul acuză o măsură luată de Dinamo înaintea meciului direct de sâmbătă. Echipa bucureșteană a decis să limiteze accesul suporterilor adverși în funcție de domiciliul din actul de identitate, ceea ce gălățenii au descris drept „metodă securistă”, acuzând că roș-albii „nu se pot desprinde de propriul trecut obscur”.Sâmbătă, 29 noiembrie, Dinamo va primi vizita Oțelului în etapa 18 a Superligii. ...
15:40
„Ar fi un dezastru pentru CFR Cluj” » A numit „marea provocare” a lui Daniel Pancu # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada (43 de ani), fostul campion cu CFR Cluj, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre situația echipei ardelene, care a obținut 6 puncte în ultimele două meciuri de Superliga.Fostul fundaș central de la clubul ardelean consideră că pentru CFR Cluj ar fi un dezastru să nu se califice în play-off. Vede șanse ca echipa lui Daniel Pancu să prindă top 6, însă consideră că antrenorul ardelenilor va avea o mare provocare după pauza de iarnă. ...
15:40
Fanii oltenii, pe podium în Conference, primii în Superliga! FCSB, marea surpriză # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a avut 24.284 de spectatori în tribune, la meciul cu Mainz 05 (1-0). Locul doi în etapa de joi a Conference League. Universitatea Craiova a triumfat nu doar pe teren, joi seară, ci și în tribune. Meciul oltenilor cu Mainz 05, decis de golul lui Alex Cicâldău, din penalty, a fost urmărit pe „Ion Oblemenco” de 24.284 de suporteri - conform UEFA.Universitatea Craiova - Mainz, la 5. ...
15:40
A adus scouterii la Universitatea Craiova - Mainz și dezvăluie pentru GSP: „Orice jucător poate pleca în iarnă” # Gazeta Sporturilor
Mihăiță Pleșan, fost fotbalist important la începutul mileniului în fotbalul românesc, apropiat de Universitatea Craiova, fiind impresar și implicat în strategia de transferuri a clubului, a discutat cu GSP despre succesul istoric de aseară al oltenilor, 1-0 cu Mainz.Fosta „perlă” din Bănie a transmis două mesaje esențiale după succesul Universității Craiova: continuitatea lăsată de Mirel Rădoi și clarificarea misterului scouterilor prezenți în tribune. ...
15:20
„Tănase, scutură-i!” » Mijlocașul UEFAntastic, discurs-manifest după dezastrul de la Belgrad # Gazeta Sporturilor
Sorin Paraschiv (44 de ani) a analizat prestația celor de la FCSB în meciul cu Steaua Roșie, de la Belgrad, la finele căreia sârbii s-au impus cu 1-0, în cea de-a cincea rundă a Europa League. Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, fostul mijlocaș defensiv din generația „UEFAntasticilor” a transmis un mesaj pentru echipa aflată în criză și, în special, pentru liderii vestiarului. ...
15:20
Dubla campioană olimpică a mers pe firul amintirilor la Gala Canotajului 100 de ani: „Cred că am făcut cea mai bună alegere” # Gazeta Sporturilor
Veronica Cochela (60 de ani), campioană olimpică în 1996 și 2000 în proba de 8 plus 1 rame, a vorbit la Gala Canotajului despre reîntâlniri emoționante, momentul cel mai frumos al carierei și medalia cea mai dragă.Canotajul românesc a sărbătorit 100 de ani de existență într-o atmosferă de sărbătoare joi, 27 noiembrie, la Palatul Parlamentului. ...
15:10
„Kopic, selecționer al României. Cum sună?” » Antrenorul lui Dinamo nu s-a ascuns: „Sunt mândru, bucuros” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, 48 de ani, antrenorul lui Dinamo, a fost întrebat despre zvonurile care-l dau drept posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. Croatul s-a arătat flatat de faptul că numele lui a ajuns să fie menționat într-un astfel de context. ...
Acum 8 ore
15:00
Apar primele probleme legate de Campionatul Mondial din 2026 » O țară a anunțat boicotul în urma deciziilor lui Donald Trump # Gazeta Sporturilor
Federația Iraniană de Fotbal intenționează să boicoteze în masă tragerea la sorți a Campionatului Mondial din 2026, în semn de protest față de restricțiile de intrare impuse de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, potrivit sport.sk. ...
