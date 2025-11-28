Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Cancan.ro, 28 noiembrie 2025 20:40
Conform Radar Online, Regele Charles se află acum în fruntea celei mai costisitoare monarhii de pe continent, în ciuda promisiunilor sale de a aduce „austeritate și modernizare” în instituția regală. Noile cifre arată exact contrariul: […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
20:40
Conform Radar Online, Regele Charles se află acum în fruntea celei mai costisitoare monarhii de pe continent, în ciuda promisiunilor sale de a aduce „austeritate și modernizare” în instituția regală. Noile cifre arată exact contrariul: […]
20:40
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale # Cancan.ro
Tony Germano, actor brazilian și artist vocal cunoscut pentru proiecte Netflix și Nickelodeon, a decedat la vârsta de 55 de ani, după ce a suferit o cădere gravă la domiciliul său. Reprezentantul său a confirmat […]
Acum o oră
20:30
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine! # Cancan.ro
Pe final de an, Cristina Șișcanu culegea roadele muncii sale. După câteva luni bune de când și-a pus poftele în cui și s-a abținut de la mâncărurile preferate, soția lui Mădălin Ionescu mai are puțin […]
20:10
Horoscop 29 noiembrie 2025. Află ce rezervă astrele pentru fiecare zodie! Berbec: 21 martie – 20 aprilie Azi e ziua ta de respiro. Uită de griji și fă ce îți prinde bine: sport, mâncare bună, […]
20:10
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care predă lecții # Cancan.ro
În era rețelelor de socializare, care au devenit extrem de populare, tot mai mulți oameni caută modalități noi de a învăța și de a împărtăși cunoștințe. Loredana Pălănceanu, o profesoară de matematică, a găsit o […]
Acum 2 ore
19:30
E milionară, dar curăță locuințe pe gratis! Povestea impresionantă de viață a menajerei de 31 de ani # Cancan.ro
Menajera care lucrează pe gratis a devenit milionară în timp record și are un secret! Auri Kananen, în vârstă de 31 de ani, locuiește în Tampere, un oraș situat în sudul Finlandei, și și-a construit […]
19:30
Povestea lituanianului care a păcălit Facebook și Google! Cum a furat peste 100 de milioane fără să ridice niciun semn de întrebare # Cancan.ro
Fraudele online sunt tot mai dese, iar autoritățile fac adevărate campanii prin care să îi facă pe cetățeni să fie mult mai atenți în mediul virtual pentru a evita să cadă victimele unor asemenea infracțiuni. […]
19:30
În ultimii ani, discuțiile despre roaming, internet mobil și abonamente s au completat cu o nouă temă: ce este eSIM și de ce devine atât de prezentă în telefoane, ceasuri și tablete. Pentru mulți utilizatori, […]
19:20
Caz cutremurător! Un copil de 2 ani a murit, uitat în mașină, pentru că tatăl era „ocupat” cu filme pentru adulți! # Cancan.ro
Un caz incredibil șochează Statele Unite. Un bărbat a ajuns în fața instanței după ce fiica sa, în vârstă de doar doi ani, a murit după ce a fost abandonată de acesta în mașina familiei, […]
Acum 4 ore
19:00
Fiica lui David și a Victoriei Beckham are cont oficial de TikTok, la doar 14 ani. Cine are voie să îi dea follow lui Harper # Cancan.ro
Harper Beckham și-a făcut cont oficial pe TikTok: fiica de 14 ani a lui David și Victoria își creează propriul brand online. După ce, în sfârșit, a primit undă verde pentru Instagram, era doar o […]
18:30
Fostul concurent de la Mireasa a semnat cu Pro TV! În ce producție va apărea în primăvara lui 2026 # Cancan.ro
După ce s-a făcut remarcat în emisiunile ”Neața cu Răzvan și Dani”, ”Mireasa” sau ”Splash, vedete la apă”, Răzvan Ochea a dat succesul de la Antena 1 și plecat la concurență. Sportivul a semnat deja […]
18:20
Cum arată fiica adoptivă a Andreei Raicu. Imaginile cu Maria și vedeta TV s-au viralizat! # Cancan.ro
Maria, fiica adoptivă a Andreei Raicu, are 26 de ani și este o tânăra extrem de frumoasă. Măriuca, așa cum o alintă vedeta, avea doar șase ani când a sărit în brațele Andreei Raicu la […]
18:00
Ultima promisiune sfâșietoare a lui Sharon Osbourne pentru Ozzy: La patru luni după moartea rockerului, prietenii spun că „e hotărâtă să-i respecte dorința” – chiar dacă asta o costă enorm. Sharon Osbourne credea că nu […]
17:50
Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Pro TV # Cancan.ro
Tu recunoști cine e tânăra din pozele de mai jos? În prezent este o mare prezentatoare din România, iar zâmbetul și look-ul ei au rămas aproape neschimbate după aproape 30 de ani. De la o […]
17:50
Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu # Cancan.ro
Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost pe primele pagini ale ziarelor, după ce la începutul acestei luni au fost acuzați că au agresat fizic un cuplu de vârstnici, de 66, respectiv 67 de […]
17:50
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari: ”Nu te voi uita niciodată!” # Cancan.ro
Sfârșitul prematur și brusc al Jasminei, tânăra de 20 de ani care a murit în accidentul rutier de pe Calea Ferentari, a îndurerat o întreagă comunitate. Iubitul fetei nu își revine nici acum din șoc […]
17:50
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag # Cancan.ro
Opt cetățeni români au fost convinși de un bărbat să muncească în Anglia, însă autoritățile au descoperit că aceștia erau ținuți în condiții degradante, fără documente și fără bani. Situația a ieșit la iveală după […]
17:20
Doliu în lumea sportului! Tania Souza, celebra „Ring Girl” de la MMA, găsită moartă în casă # Cancan.ro
O tragedie a zguduit lumea sportului. Tania Souza, cunoscută pentru aparițiile sale ca „ring girl” în meciurile de MMA și pentru activitatea de antrenoare de fitness, a murit subit. Ea a fost găsită fără viață […]
17:10
Scene de groază s-au derulat în Italia, acolo unde un tânăr de 24 de ani a fost ținut la pământ și forțat să privească cum mai mulți migranți marocani i-au abuzat logodnica, potrivit poliției din […]
Acum 6 ore
17:00
Zodia care va încasa o primă uriașă de Crăciun. Neti Sandu avertizează: Există un revers al medaliei! # Cancan.ro
Universul anunță schimbări importante la sfârșit de an, iar pentru un nativ, veștile se anunță extrem de bune. Dacă pentru anumite zodii urmează un val de noroc și oportunități neașteptate, pentru un semn zodiacal, sfârșitul […]
17:00
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, îți dorim spor și voie bună. – Și zici că […]
17:00
Dacă fotbalul românesc ar avea un „băiat rău” cu inimă de artist, picioare de matador, dar și lipici la femei, acela ar fi, cu siguranță, Dan Alexa! Pe teren, dribla apărările ca pe popice, iar […]
16:50
Am făcut calculul complet. Cât curent consumă un frigider și câți lei plătești lunar, în funcție de furnizorul de energie electrică # Cancan.ro
Facturile la energie au devenit o preocupare tot mai mare pentru majoritatea familiilor din România și este esențial să înțelegem cât consumă fiecare electrocasnic din locuință. Frigiderul, fiind un aparat care funcționează continuu, reprezintă una […]
16:50
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătiti un test psihologic tare interesant. Ascultă-ți intuiția și alege o ușă. Decizia îți va spune ce fel de om ești. Ești pregătit să descoperi? Deși nu pot reproduce informațiile oferite […]
16:40
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
16:20
Primele imagini cu Ronaldinho în România! Balonul de Aur, meci de senzație în Iași: ”Este ceva istoric” # Cancan.ro
Iașiul se pregătește pentru un eveniment unic în istoria Moldovei: Ronaldinho, fostul câștigător al „Balonului de Aur”, va juca pe stadionul Emil Alexandrescu sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 16:00, într-un meci demonstrativ alături de […]
16:10
Care este singurul cuvânt pe care neurochirurgul Vlad Ciurea nu îl pronunță niciodată în fața pacienților # Cancan.ro
Neurochirurgul Vlad Ciurea a dezvăluit care este singurul cuvânt pe care nu îl folosește niciodată în fața pacienților săi. Renumitul medic consideră că modul în care comunici cu un pacient aflat într-o situație gravă are […]
15:30
Coșmarul trăit de Valentin, un tânăr care a vrut doar un job mai bun în Olanda. Unde a ajuns, de fapt: „Mulți nu vor să vorbească de frică” # Cancan.ro
Valentin, un tânăr în vârstă de 34 de ani, atras de o ofertă de muncă în Olanda, a ajuns să fie exploatat, plătit cu doar jumătate din suma promisă și cazat într-un adăpost insalubru. Cum […]
15:10
Oana Roman a mers recent la medic împreună cu fiica sa, Isa. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie realizată chiar în cabinetul clinicii, dorind să își țină fanii la curent cu situația. […]
15:10
BREAKING NEWS. Senatoarea Aldea Valentina a pierdut procesul împotriva femeii care a bătut-o cu ranga în parcare! # Cancan.ro
Decizie surprinzătoare a instanței în cazul senatoarei Valentina Aldea: cererea sa de ordin de protecție împotriva Oanei Ungureanu, femeia care a agresat-o în parcare cu o rangă, a fost respinsă! ”Respinge cererea ca neîntemeiată. În […]
Acum 8 ore
15:00
Destinații ieftine de Crăciun în Europa. Orașele în care poți avea sărbători de vis la prețuri mai mici # Cancan.ro
Pe măsură ce luna decembrie se apropie, românii încep să își facă planuri pentru vacanța de sărbători. Chiar și cei care nu dispun de un buget consistent pot găsi opțiuni atractive, deoarece în Europa există […]
14:50
Ultimul mesaj postat de Jasmina, tânăra moartă în accidentul produs de prietena ei: „Nu suntem pe pământ atât de mult timp…” # Cancan.ro
Un grav accident rutier produs pe 26 noiembrie, pe Calea Ferentari din București, a dus la moartea unei tinere de 20 de ani și a zguduit comunitatea din care aceasta făcea parte. Tragedia s-a petrecut […]
14:40
Cum arată Andreea Esca fără pic de machiaj la 53 de ani! Știrista a recunoscut: „Niște make-up ar fi fost indicat” # Cancan.ro
Andreea Esca a debutat în televiziune în urmă cu mai bine de 30 de ani și mereu a avut o imagine impecabilă. Pe rețelele de socializare, jurnalista de la PRO TV a publicat un clip […]
14:40
Lavinia Betea dezvăluie secretele familiei Ceaușescu la ”Altceva cu Adrian Artene”: le-a prezis sau nu Arsenie Boca că vor fi uciși?! # Cancan.ro
Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00, pe canalul Altceva cu Adrian Artene, vă invităm la un nou episod special al podcastului, având-o ca invitată pe una dintre cele mai respectate voci ale lumii academice: […]
14:30
În acest final de săptămână, în campionatele de top din Europa sunt programate trei meciuri de cinci stele. De la Ligue 1 până la Serie A și Premier League, fanii fotbalului vor avea un program […]
14:10
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada # Cancan.ro
După valul de discuții apărute în jurul posibilității ca Ella Vișan să participe la Survivor 2026, dar și după mesajele „călduțe” transmise indirect fostei sale „ispite” din Thailanda, Teo pare că a răspuns în stilul […]
14:10
Simona Sensual nu mai există. În 2025, fosta „bombă sexy” a showbizului românesc trăiește o viață cu totul diferită: brunetă, discretă, fără operații estetice, a scris o carte despre religie-psihologie și duce o viață care […]
14:00
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile # Cancan.ro
O româncă de 48 de ani, stabilită în Italia, a fost ucisă de fostul său partener italian, iar ancheta se află într-un punct delicat. Ce s-a descoperit la autopsia Danielei i-a uimit pe anchetatori, care […]
13:50
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor # Cancan.ro
Bogdan Mocanu și iubita lui s-au despărțit! Cei doi au mai trecut printr-o separare în urmă cu câteva luni, iar acum au decis din nou să meargă pe drumuri diferite. Cei doi păreau că au […]
13:30
Influencerul Dorian Popa atrage din nou atenția în mediul online, după ce și-a prezentat achiziția Rolls-Royce Phantom, precum și prețul plătit pentru CASCO. Artistul a publicat imagini și detalii despre automobilul său, o limuzină de […]
13:30
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid # Cancan.ro
Carmen Grebenișan trăiește una dintre cele mai intense și frumoase perioade din viața sa, la două luni după ce a devenit mamă pentru prima oară. Venirea pe lume a micuțului Kadri, fiul ei și al […]
13:20
Adina Buzatu se pregătește de nuntă! Și asta pentru că fiica ei, Sara, și-a găsit jumătatea și, după o relație de câțiva ani, cererea în căsătorie a avut loc și planurile sunt făcute. Stilista va […]
13:10
Iubitul Jasminei, fata care a murit în accidentul produs de prietena ei, este devastat de durere. Mesajul lui de adio e sfâșietor: „Cumințenia mea” # Cancan.ro
O tânără de doar 20 de ani s-a stins din viață într-un accident rutier teribil. Jamina se afla în mașină, împreună cu prietena sa care conducea cu viteză și deodată s-au izbit de un stâlp. […]
Acum 12 ore
13:00
Pentru a-ți crea ținutele elegante când afară este rece, ai nevoie de: botine elegante. Fie că vorbim despre o seară de gală, un cocktail sofisticat sau o recepție cu dress code, alegerea încălțămintei poate ridica […]
13:00
Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Dă stare de bine în creier” # Cancan.ro
S-a descoperit alimentul perfect pentru cei care vor să-şi îmbunătăţească starea de spirit, să aibă o memorie mai bună sau să slăbească sănătos. Renumitul medic nutriționist, Mihaela Bilic recomandă consumul unui tip de carne care […]
12:50
Marian Vanghelie, executat silit de ANAF! Câte milioane de lei datorează fostul edil statului # Cancan.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală a început procedurile de executare silită împotriva lui Marian Vanghelie, după ce instanța a stabilit definitiv obligația acestuia de a achita peste 13,7 milioane de lei, sumă rezultatată din măsura […]
12:50
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe […]
12:50
Românii plecați în străinătate trimit tot mai des flori acasă: un obicei care a devenit o punte emoțională între familii # Cancan.ro
Tot mai mulți români stabiliți în afara țării aleg să trimită flori rudelor din România, iar acest gest simplu a devenit una dintre cele mai întâlnite forme prin care își arată apropierea față de cei […]
12:30
Fenomene meteo severe în România! ANM a emis cod galben de ploi puternice, viscol, ninsori și îngheț # Cancan.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo pentru intervalul 28 noiembrie, ora 10:00, și 30 noiembrie, ora 20:00. În această perioadă, țara va fi afectată de ploi abundente, lapoviță, ninsori și temperaturi […]
12:30
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat din funcție! Ce bilanț are mandatului său? # Cancan.ro
Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, decizie care marchează încheierea mandatului său în Guvernul Bolojan. În cadrul acestuia, Moșteanu a ocupat simultan funcțiile de vicepremier din partea USR și de ministru […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.