„Eminența cenușie”: Ce rol a jucat Andrii Iermak, fostul șeful al Biroului Președintelui Zelenski, în politica ucraineană și de ce plecarea sa reprezintă un adevărat cutremur politic
G4Media, 28 noiembrie 2025 22:50
Volodimir Zelenski a anunțat că șeful biroului său prezidențial și cel mai apropiat aliat, Andrii Iermak, și-a prezentat vineri demisia, pe care președintele care a acceptat-o. În cei cinci ani în care a ocupat această funcție, Iermak a trecut de la rolul de fost consilier prezidențial la eminența cenușie a politicii ucrainene, un adevărat vicepreședinte […]
• • •
Acum 5 minute
23:10
Câteva mii de manifestanți pro-europeni au ieşit vineri pe străzile din Tbilisi pentru a marca împlinirea unui an de la suspendarea, la sfârşitul anului 2024, a procesului de aderare a ţării la Uniunea Europeană, o decizie care a declanşat o mişcare de contestare masivă, notează agenția AFP, citată de Agerpres. Mii de manifestanţi, mulţi fluturând […]
Acum 30 minute
22:50
Volodimir Zelenski a anunțat că șeful biroului său prezidențial și cel mai apropiat aliat, Andrii Iermak, și-a prezentat vineri demisia, pe care președintele care a acceptat-o. În cei cinci ani în care a ocupat această funcție, Iermak a trecut de la rolul de fost consilier prezidențial la eminența cenușie a politicii ucrainene, un adevărat vicepreședinte […]
Acum o oră
22:40
Cel mai longeviv câine din toate timpurile a trăit 31 de ani. Bobi a sfidat legile vieții, spre uimirea medicilor veterinari, stabilind un record greu de egalat # G4Media
Bobi, cel mai bătrân câine din lume, a murit la vârsta de 31 de ani și 165 de zile. Patrupedul s-a stins din viață în casa lui din satul portughez Conqueiros, unde a trăit toată viața alături de familia Costa.
22:40
Quebecul afirmă că va intensifica măsurile de combatere a manifestărilor publice de religie printr-o nouă lege radicală care, susțin criticii, afectează în mod disproporționat musulmanii, potrivit The Guardian. Proiectul de lege 9, introdus joi de coaliția de guvernare Coalition Avenir Québec, interzice rugăciunea în instituțiile publice, inclusiv în colegii și universități. De asemenea, interzice rugăciunea […]
22:20
17 cartonaşe roşii acordate într-un meci din sferturile Cupei Boliviei, după o încăierare generală la finalul meciului # G4Media
17 cartonaşe roşii au fost acordate marţi în meciul dintre Real Oruro şi Blooming, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Cupei Boliviei, scor 2-2, transmite News.ro. Meciul dintre Totora Real Oruro şi Blooming, manşă secundă din sferturile de finală ale Cupei Boliviei, a început cu un gol al gazdelor, marcat de Julio […]
Acum 2 ore
22:10
Aerul poluat ar putea afecta beneficiile pentru sănătate ale exercițiilor fizice, arată un studiu # G4Media
O nouă analiză sugerează că beneficiile pentru sănătate ale exercițiilor fizice regulate scad drastic în cartierele cu aer poluat, scrie Euronews. Persoanele care fac sport frecvent au un risc mai mic de deces în general. Însă expunerea la niveluri ridicate de poluare a aerului poate reduce această protecție în timp, în special în cazul cancerului […]
21:50
Iulian Chiriţa a cucerit medalia mondială de argint, vineri, alături de partenera galeză de U19 dublu mixt, Anna Hursey, la Cluj-Napoca, transmite News.ro. Într-o atmosferă superbă şi încurajaţi de spectatori, vicecampionii europeni U19 en titre sunt, începând de azi, şi vicecampioni mondiali la dublu mixt. Cele patru victorii în care şi-au unit forţele la masa […]
21:50
Airbus recheamă urgent peste 6.000 de avioane A320, după un incident grav de control al zborului / Wizz Air, printre companiile vizate de rechemări # G4Media
Airbus a anunţat vineri o rechemare masivă pentru o parte semnificativă a flotei globale A320, după ce o problemă de software legată de radiaţiile solare a fost identificată ca risc pentru funcţionarea sistemelor de control al zborului, relatează CNBC, citat de News.ro. Măsura vizează aproximativ 6.000 de aeronave, peste jumătate din totalul global al avioanelor […]
21:30
Secretarul american de Stat, Marco Rubio, intenționează să nu participe săptămâna viitoare la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO într-un moment cheie pentru Ucraina # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio intenționează să nu participe la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare, au declarat doi oficiali americani, fiind o absență extrem de neobișnuită a celui mai înalt diplomat american de la o reuniune transatlantică cheie, scrie Reuters. Secretarul de stat adjunct Christopher Landau va […]
Acum 4 ore
21:10
Un petrolier „sancționat” care se îndrepta spre portul rusesc Novorossiisk a luat foc în Marea Neagră / Cel mai probabil a fost lovit de o mină # G4Media
Petrolierul Kairos, care arbora pavilionul Gambiei și se îndrepta spre portul rus Novorossiisk, a luat foc după o explozie în Marea Neagră, la nord de Bosfor. Mai multe surse maritime speculează că ar fi lovit o mină, potrivit BBC. Conform datelor ucrainene, acest petrolier este sancționat de Uniunea Europeană, Marea Britanie și Elveția pentru participarea […]
21:10
Federația Europeană pentru Transport și Mediu recomandă UE să respingă cererea producătorilor auto legată de biocombustibili / Aceștia nu ar fi neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2 # G4Media
Comisia Europeană ar trebui să reziste solicitărilor producătorilor de automobile de a permite utilizarea biocombustibililor pentru autovehicule după 2035, afirmă Federația Europeană pentru Transport și Mediu. Cunoscut și ca T&E, grupul susține că acest tip de carburanți este disponibil în cantități limitate și nu este cu adevărat neutru din punct de vedere al emisiilor de […]
21:00
Qualcomm dezvăluie versiunea mai puțin puternică a lui Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Aceasta va debuta luna viitoare pe OnePlus 15R # G4Media
Când Qualcomm a anunțat în noiembrie lansarea chipsetului Snapdragon 8 Elite Gen 5, a menționat că o versiune non-Elite era în curs de dezvoltare, concepută pentru a alimenta o gamă mai accesibilă de telefoane flagship. Acum acel chip a sosit în sfârșit, iar, potrivit The Verge, vine cu același set de caracteristici de bază, deși are unele scăderi de performanță.
21:00
Black Friday schimbă obiceiurile de consum din România / Fast-foodul și produsele pentru animale urcă în topul comenzilor # G4Media
Perioada reducerilor a devenit una dintre cele mai aglomerate pentru comerțul rapid. Românii comandă tot mai des produse variate. Platformele de livrare sunt folosite atât pentru achiziții impulsive, cât și pentru cumpărături de bază. Date recente dintr-o analiză realizată de Glovo arată o diversificare puternică a comenzilor. Consumatorii se îndreaptă masiv spre restaurante, supermarketuri și magazine specializate, […]
21:00
Ministerul polonez al Agriculturii vrea să cumpere magazinele Carrefour din Polonia pentru a crea un retailer alimentar de stat, care să combată „dominația lanțurilor de discount străine” / Carrefour ar intenționa să plece și din România # G4Media
Ministerul polonez al Agriculturii a recomandat guvernului să achiziționeze activele din Polonia ale gigantului francez Carrefour, care intenționează să se retragă din Polonia, scrie Notes from Poland. Acestea ar putea fi apoi utilizate pentru a crea o rețea de retail alimentar de stat care ar contribui la combaterea „dominației lanțurilor de discount străine" și ar […]
20:40
Formula 1: Oscar Piastri, în pole pentru cursa de sprint din Qatar / Verstappen doar pe locul 6 / Norris pornește al treilea # G4Media
Oscar Piastri va pleca din pole position în cursa de Sprint din Qatar, după ce australianul a stabilit cel mai rapid timp în calificările pentru cursa de Sprint. Pilotul McLaren l-a depășit pe George Russell cu 0.032s, iar Lando Norris a încheiat pe locul trei, la 0.044s în spatele coechipierului său.
20:30
Ultimii 11 papagali din specia Ara lui Spix care trăiesc în sălbăticie au fost infectaţi cu un virus incurabil şi letal, a anunţat joi guvernul brazilian, situaţia reprezentând o ameninţare serioasă la adresa supravieţuirii acestei specii de culoare albastră, care a inspirat filmul de animaţie „Rio", transmite AFP, citată de Agerpres. Cele 11 exemplare au […]
20:30
Ministerul bulgar de Interne va cumpăra aproape 700 de SUV-uri și motociclete cu banii strânși în fondul finanțat din amenzile aplicate șoferilor # G4Media
Ministerul de Interne al Bulgariei a anunțat planuri de achiziționare a 405 SUV-uri 4×4 și 285 motociclete pentru a echipa direcțiile sale din Sofia și regionale, potrivit documentelor de achiziții publice publicate săptămâna aceasta, scrie Novinite. Decizia vine după anularea achiziției a 575 de autoturisme, evaluate inițial la 126.514.133 leva (aproximativ 64,7 milioane de euro) […]
20:20
Rusia ameninţă cu blocarea completă a aplicaţiei WhatsApp: „Limitarea progresivă a apelurilor WhatsApp a început în august” # G4Media
Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia, ca urmare a încălcării legilor locale şi lipsei măsurilor de prevenire a folosirii acestuia pentru fraude, a avertizat vineri autoritatea rusă de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor, Roskomnadzor, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Limitarea progresivă a apelurilor WhatsApp a început în august, aşa cum […]
20:20
Ministrul Finanţelor, despre rectificarea bugetară: Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente/ Ţinta de deficit de 8,4% rămâne intactă # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, despre rectificarea bugetară adoptată în şedinţa de Guvern, că înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente, a adăugat el. Ministrul mai spune că accentul, în următoarea perioadǎ, va fi pe asigurarea cofinanţărilor necesare […]
20:10
Compania de robotaxi Waymo a lui Google a anunțat că va începe să ofere curse pe autostrăzi pentru clienții robotaxi din Los Angeles, Phoenix și zona golfului San Francisco, ceea ce reprezintă un pas important pentru vehiculele autonome, potrivit TheGuardian.
20:10
Europa are nevoie de un deceniu pentru a-şi construi infrastructura digitală militară dominată de inteligenţa artificială, susţine CEO-ul Airbus # G4Media
Europa va avea nevoie de cel puţin zece ani pentru a-şi construi infrastructura digitală militară necesară pe viitorul câmp de luptă dominat de inteligenţa artificială, a declarat CEO-ul Airbus, Guillaume Faury, citat de CNBC, transmite News.ro.
20:00
Fosta mare handbalistă Bojana Popović preia CSM Bucureşti / Cristina Neagu, aşteptată să revină ca manager # G4Media
Campioana CSM Bucureşti a anunţat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie, de fosta mare jucătoare Bojana Popović, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului, transmite News.ro. "Pentru noi, această decizie depăşeşte cadrul strict sportiv. Ea reprezintă o declaraţie de ambiţie şi un pas ferm în direcţia profesionalismului, stabilităţii […]
19:50
Ordonanța de Urgență a Guvernului privind a doua rectificarea bugetului de stat din acest an prevede tăieri și la venituri, și la cheltuieli, suplimentări la trei ministere și tăieri de alocări la alte 15 ordonatori de credite sunt propuși la tăieri de alocări, potrivit agenției Mediafax. Cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, proiect […]
19:50
Tribunalul Cluj obligă Primăria din Cluj-Napoca să legalizeze o vilă construită fără autorizație # G4Media
O femeie din Cluj Napoca, proprietara unei case tip vilă care a fost ridicată fără autorizație, a dat în judecată Primăria Cluj-Napoca pentru a legaliza situația juridică a imobilului, iar instanța i-a dat câștig de cauză, scrie ActualdeCluj.ro Primăria Cluj Napoca are obligația să achite și cheltuielile de judecată de mii de euro. Prin cererea […]
19:40
Bilanţul inundaţiilor care au lovit Asia de Sud-Est s-a agravat considerabil vineri, depăşind pragul de 300 de decese, cu cel puţin 145 de morţi în Thailanda şi 174 în Indonezia, transmite Agerpres. În Indonezia, precum şi în Malaezia vecină şi în Thailanda, aceleaşi imagini cu oraşe inundate, oameni rămaşi izolaţi în urma creşterii nivelului apelor […]
Acum 6 ore
19:00
VIDEO&FOTO Expoziție grandioasă la Timișoara. 100 de piese originale vorbesc despre Pompei, orașul înghițit de erupția vulcanului Vezuviu # G4Media
Muzeul de Artă din Timișoara a inaugurat astăzi, la Palatul Baroc, cea mai amplă expoziție organizată vreodată de instituție, dedicată memoriei vizuale a orașului Pompei și transformărilor sale culturale de-a lungul secolelor. Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi" aduce la Timișoara peste 100 de piese originale de patrimoniu care nu […]
18:50
Alibaba lansează Quark AI Glasses, noii săi ochelari inteligenţi cu modelele lingvistice de inteligenţă artificială Qwen integrate # G4Media
Alibaba a lansat joi pe piaţă noii săi ochelari inteligenţi alimentaţi de inteligenţă artificială, Quark AI Glasses, pe măsură ce gigantul tehnologic chinez îşi intensifică ofensiva pe segmentul de consum al AI, unde concurenţa devine tot mai puternică, transmite CNBC, conform News.ro.
18:50
Scandal uriaș privind diplome false în Polonia: 29 de persoane vizate, între care foști europarlamentari, un primar, rectori și cadre universitare # G4Media
Procurorii polonezi au pus sub acuzare 29 de persoane în scandalul diplomelor false din Polonia, acuzațiile vizând corupție, fraudă, trafic de influență și eliberarea de documente educaționale falsificate. Printre inculpați se numără primarul unui oraș major, foști membri ai Parlamentului European, rectori și cadre universitare, transmite MEDIAFAX. Cazul are ca punct central universitatea privată Collegium […]
18:50
Autoritățile din Suedia au anunțat că familia regală suedeză a participat la un exercițiu de simulare a războiului. Anunțul a
18:40
Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu și l-a numit pe Radu Miruță pentru interimatul în funcția de vicepremier, ministru al Apărării Naționale # G4Media
Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, decretele prin care a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu și l-a numit pe Radu Miruță pentru interimatul în funcția de vicepremier, ministru al Apărării Naționale. „Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 28 noiembrie 2025, următoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț […] © G4Media.ro.
18:30
Adolescenții români acuzați de tentativă de viol în Irlanda de Nord au fost achitați / Acuzațiile au stârnit revolte de stradă în această vară # G4Media
Acuzațiile de tentativă de viol împotriva a doi adolescenți români, care au declanșat revolte pe motive rasiale în toată Irlanda de Nord, au fost retrase, potrivit BBC. Băieții, în vârstă de 14 și 15 ani, au fost acuzați că au încercat să violeze o elevă în Ballymena, pe 7 iunie. Într-o audiere anterioară, s-a afirmat […] © G4Media.ro.
18:10
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate # G4Media
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitat, transmite News.ro. Proiectul de lege adoptat de Guvern prevede următoarele modificări în domeniul pensiilor de serviciu […] © G4Media.ro.
18:00
Ministrul Economiei îşi publică diplomele, după ce a fost atacat de Victor Ponta: Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul / Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi-a publicat vineri diplomele, după ce a fost atacat de deputatul Victor Ponta, care l-a acuzat că ”a făcut o facultate la Bucureşti şi alta la Târgu Jiu în acelaşi timp”. ”Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjaţi de măsurile […] © G4Media.ro.
18:00
Numele de Andrei sau Andreea, precum şi derivate ale acestora sunt purtate de 986.365 de persoane care îşi sărbătoresc onomastica, duminică, de Sfântul Apostol Andrei, transmite Agerpres. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, sunt 548.298 de bărbaţi cu numele de Andrei sau derivate şi 438.067 de femei cu […] © G4Media.ro.
17:50
Un cosmodrom din Kazakhstan a fost avariat în timpul lansării unei rachete / Aceasta transporta un echipaj ruso-american către ISS # G4Media
Dimensiune text Platforma de lansare a cosmodromului Baikonur, din Kazahstan, a suferit avarii în timpul lansării unei rachete Soyuz care transporta un echipaj ruso-american către Stația Spațială Internațională, a declarat agenția spațială rusă Roscosmos citată de Le Monde. © G4Media.ro.
17:50
Mac and cheese americane adaptate la cașcavalul românesc/ Sunt complet diferite de pastele cu brânză # G4Media
Paste mac and cheese, mulți am auzit de ele, dar nu tot la fel de mulți stiu cum se prepară. În realitate, foarte simplu. Este o rețetă de efect, clasica mâncare pe care o poți prepa în timp record și fără mare efort. Condiția originală este să ai o brânză Cheddar bună, dar ea poati […] © G4Media.ro.
17:40
Polonia a reţinut doi cetăţeni ucraineni şi trei belaruşi sub acuzaţia de a fi acţionat la ordinele serviciilor de informaţii străine, au anunţat vineri procurorii, în contextul în care Varşovia avertizează asupra încercărilor Rusiei de a destabiliza ţările care susţin Kievul, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. Polonia afirmă că este adesea ţinta […] © G4Media.ro.
17:40
Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak, considerat pe scară largă cea mai influentă figură din guvernul ucrainean, a demisionat, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, citat de BBC. Începând de vineri dimineață, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) efectuează o percheziție la domiciliul lui Iermak. Zelenski a declarat că, în prezent, […] © G4Media.ro.
17:30
Oradea va fi alimentată cu apă din barajul Oşorhei, printr-o investiţie de 238 milioane de euro # G4Media
Consiliul Local Oradea a aprobat, vineri, indicatorii tehnico-economici şi studiul de fezabilitate pentru una dintre cele mai importante investiţii în infrastructura de apă a municipiului: realizarea unei noi aducţiuni care va alimenta Uzinele de apă 1, 4 şi 5 din barajul Oşorhei printr-un proiect în valoare de peste 238 milioane de euro, finanţat aproape integral […] © G4Media.ro.
17:20
Militarii din cadrul grupului de luptă NATO din România participă la parada de 1 decembrie # G4Media
Militarii din cadrul grupului de luptă NATO din ţara noastră (FLF-BG) vor participa la parada de Ziua Naţională a României, transmite Agerpres. „Este o mândrie pentru militarii noştri să poată defila alături de fraţii de arme români, cu care împărtăşesc aceleaşi valori: simţul datoriei, devotamentul şi angajamentul pentru apărarea păcii. Este o mândrie să fim […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:00
Parlamentul german a aprobat bugetul federal pentru 2026, ce include cheltuieli de 525 miliarde de euro # G4Media
Camera inferioară a parlamentului german a aprobat vineri bugetul Germaniei pentru 2026, care va include cheltuieli în valoare de 525 miliarde de euro, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Proiectul de buget federal include împrumuturi de peste 180 de miliarde de euro, cea mai mare valoare a acestora din istoria Germaniei, cu excepţia […] © G4Media.ro.
17:00
SUA sunt gata să recunoască Crimeea și Donbasul ca teritorii rusești în schimbul încetării războiului (The Telegraph, surse) # G4Media
Statele Unite sunt gata să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și a altor teritorii ucrainene ocupate pentru a asigura un acord de încetare a războiului, scrie The Telegraph. Potrivit surselor citate de Telegraph, Donald Trump l-a trimis pe Steve Witkoff și pe ginerele său Jared Kushner pentru a face oferta directă lui Vladimir Putin la […] © G4Media.ro.
17:00
O scrisoare de o valoare inestimabilă descrie compunerea unui concert de către Mozart, la vârsta de 4 ani # G4Media
Wolfgang Amadeus Mozart, în vârstă de 4 ani, stă la masă, îşi înmoaie stângaci pana în călimară şi compune un concert pentru pian. Tatăl său examinează compoziţia şi izbucneşte în lacrimi la vederea talentului fiului său. Scena este descrisă într-o scrisoare a unui prieten al familiei Mozart – una dintre cele 12 pe care Fundaţia […] © G4Media.ro.
16:50
Tineri paralizați complet în urma unor accidente învată să meargă din nou, la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
Complet paralizați în urma unor accidente grave, tineri considerați fără șanse de a-și mai reveni vreodată, contrazic toate estimările și învață să meargă din nou, la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov. După accidente rutiere, accidente de muncă sau în urma unor căderi de la înălțime, pacienți care rămân imobilizați […] © G4Media.ro.
16:50
Tribunalul Vaslui a prelungit arestul preventiv pentru omul de afaceri Fănel Bogos şi alţi trei inculpaţi din dosar # G4Media
Tribunalul Vaslui a prelungit, vineri, măsura arestului preventiv pentru omul de afaceri Fănel Bogos şi alţi trei inculpaţi din dosar, decizia nefiind definitivă, transmite Agerpres. „Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi. (…) Prelungeşte durata măsurii arestării preventive dispusă prin încheierea nr. […] © G4Media.ro.
16:40
Piața de lux din China trece printr-o schimbare profundă, una care îi surprinde chiar și pe marii jucători ai industriei. Un exemplu simbolic s-a petrecut în septembrie, când Bernard Arnault, șeful LVMH și unul dintre cei mai influenți oameni din moda globală, a sosit la Shanghai. Vizita lui ar fi trebuit să fie una obișnuită: […] © G4Media.ro.
16:40
Ministrul elen de Finanţe, Kyriakos Pierrakakis, va candida la preşedinţia Eurogrupului, un rol cu ajutorul căruia ar putea conduce unul din principalele organisme europene de luare a deciziilor economice, transmite Bloomberg, citată de Agerpres. Pierrakakis ar urma să facă anunţul în cursul zilei de vineri, înaintea termenului limită fixat de Bruxelles la ora 17:00, au […] © G4Media.ro.
16:40
„Povestea spune că putem”. Cinci mari sportivi români povestesc cum au devenit campioni după ce au pierdut / O inițiativă Banca Transilvania de 1 decembrie despre cum crești după înfrângeri # G4Media
Banca Transilvania lansează, de 1 decembrie, o nouă ediție a inițiativei „Povestea spune că putem”, care să ne reamintească faptul că, după fiecare cădere, vine întotdeauna momentul revenirii, acea clipă în care oamenii își regăsesc forța, își reconstruiesc drumul și reușesc să meargă mai departe. Campania „Povestea spune că putem” este un proiect devenit tradiție […] © G4Media.ro.
16:40
Rase de câini care pot fi de ajutor în situații dificile: Ce rase ies în evidență datorită abilităților # G4Media
De-a lungul istoriei, câinii au fost aliații oamenilor în momente grele. Fie că vorbim despre protecție, rezistență, inteligență sau capacitatea de a se adapta rapid, anumite rase ies în evidență datorită abilităților. © G4Media.ro.
16:20
O bulă în domeniul roboților umanoizi ar putea fi în curs de formare, a avertizat joi agenția principală de planificare economică din China, relatează The Verge. © G4Media.ro.
