Avertisment: Recunoașterea de facto a Crimeei ca parte din Rusia ar putea bloca extracția gazelor din Marea Neagră românească

Cris-Tim Family Holding S.A. (BVB: CFH), liderul pieței de mezeluri și ready-meals (mâncăruri gata preparate) din România, raportează venituri de 853,1 milioane de lei pentru primele nouă luni din 2025, în creștere cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținută de o creștere de 5% în segmentul Mezeluri și un avans puternic de 21% la nivelul segmentului Ready Meals. Profitabilitatea a avansat într-un ritm superior veniturilor, EBITDA crescând cu 15%, la 143,7 milioane de lei, iar profitul net cu 30%, la 82,6 milioane de lei.