Germania cere Comisiei Europene să mențină deschise toate opțiunile tehnologice pentru industria auto

22:40

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a avertizat, la Digi 24, asupra faptului că o recunoaştere de facto a peninsulei Crimeea drept teritoriu aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi exploatarea gazelor din apele teritoriale în Marea Neagă. Primele gaze din perimetrul Neptun Deep, cu rezerve cât consumul de acum al României pe zece ani, ar urma să fie extrase începând din 2027.