†) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte)
30 noiembrie 2025
Calendar ortodox, 30 noiembrie Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret din Galileea, fiind fiul lui Iona şi fratele lui Simon-Petru. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dar, dacă a auzit, a doua zi…
• • •
Acum o oră
00:10
†) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte)
Calendar ortodox, 30 noiembrie Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret din Galileea, fiind fiul lui Iona şi fratele lui Simon-Petru. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dar, dacă a auzit, a doua zi…
Acum 6 ore
20:10
Arhim. Clement Haralam: Prin tot ce a făcut, Sfântul Andrei poate fi pildă pentru orice om de bună credință # Basilica.ro
Viața Sfântului Apostol Andrei poate fi pildă pentru orice persoană de bună credință, a spus Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, la Slujba Privegherii, oficiată sâmbătă, pentru Sfântul Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. Din felul în care a trăit Sfântul Apostol Andrei înțelegem cât de simplă și puternică este chemarea…
19:10
În Duminica a 30-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie de la Catedrala Naţională. Slujba va fi săvârșită de Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și…
Acum 12 ore
16:40
Ziua Unirii Bucovinei cu România, sărbătorită la Mănăstirea Putna: Avem datoria să ne rugăm pentru sfânt-strămoșii noștri # Basilica.ro
Ziua Unirii Bucovinei cu România a fost sărbătorită, vineri, la Mănăstirea Putna, în contextul în care, în acest an, s-au împlinit 107 ani de la unirea acestei provincii cu țara mamă. Evenimentele au început la ora 14:00, cu o slujbă de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darul unirii și pentru a cinsti…
14:40
Muzeul Mitropolitan din Iași a găzduit, vineri, vernisajul expoziției de fotografie „Inedit. Athos și Meteora acum 100 de ani”, în prezența Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Expoziția reunește imagini documentare surprinse în Sfântul Munte Athos și Meteora la începutul secolului 20, oferind o oportunitate rară de a explora viața monahală din…
13:30
Ziua Națională a României, marcată la Belgrad de PS Ieronim și Familia Regală a Serbiei # Basilica.ro
Ziua Națională a României a fost sărbătorită, joi, la Belgrad, de către Ambasada României din țara vecină, printr-o recepție la care a fost prezent și Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. Momentul festiv a fost onorat de prezența unor invitați din mediul diplomatic, cultural și de membri ai Casei Regale a Serbiei. Au fost prezenți…
Acum 24 ore
04:10
Fiecare viață este un dar: mărturia Părintelui Dragoș Bălinișteanu despre Ioana, fetița care a trăit doar patru ore după naștere # Basilica.ro
Părintele Dragoș Bălinișteanu este tată a șapte copii, dintre care unul în cer. La scurt timp după ce părintele și doamna preoteasă Otilia au aflat că li se va naște al treilea copil, medicii le-au dat o veste dificilă: fetița lor, Ioana, avea acranie. Li s-a spus să renunțe, dar ei au ales viața. Ioana…
Ieri
00:00
Calendar ortodox 29 noiembrie Sf. Mc. Paramon şi Filumen Sfântul Mucenic Paramon († 250) a pătimit în timpul împăratului Deciu (249-251), din porunca lui Aquilin, conducătorul Nicomidiei. Aquilin întemnițase 370 de creștini. Aceștia au fost duși la templul zeului Poseidon și obligați să jertfească acestei zeități greco-romane. Paramon văzând cum atâți creștini își așteptau sfârșitul…
28 noiembrie 2025
22:10
Fiecare viață este un dar: mărturia Părintelui Dragoș Bălinișteanu despre Ioana, fetița care a trăit doar patru ore după naștere # Basilica.ro
Părintele Dragoș Bălinișteanu este tată a șapte copii, dintre care unul în cer. La scurt timp după ce părintele și doamna preoteasă Otilia au aflat că li se va naște al treilea copil, medicii le-au dat o veste dificilă: fetița lor, Ioana, avea acranie. Li s-a spus să renunțe, dar ei au ales viața. Ioana…
19:20
Zi de rugăciune și slujire la sinaxa monahală din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului # Basilica.ro
Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, a găzduit joi sinaxa monahală din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, desfășurată sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. În deschidere, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Episcop vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie, alături de un sobor de stareți și duhovnici din…
18:40
Primul proiect filantropic al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a încheiat cu succes # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a anunțat joi încheierea, cu succes, a primului său proiect filantropic. Proiectul a fost dedicat susținerii a 821 de copii din 40 de centre de plasament din cinci județe din țară: Constanța, Buzău, Călărași, Ialomița și Botoșani. Fiecare beneficiar a primit un pachet care a constat într-o pereche…
17:10
175 de ani de la înființarea Colegiului Național Andrei Șaguna: O școală care modelează inimi și caractere # Basilica.ro
Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov a sărbătorit, săptămâna aceasta, împlinirea a 175 de ani de la înființare, prilej cu care Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oferit o gramată mitropolitană instituției de învățământ. În mesajul său, IPS Laurențiu a subliniat rolul important al acestei instituții în istoria educației din Transilvania. „Colegiul Național „Andrei Șaguna”…
16:20
Simpozion dedicat Zilei Naționale și Zilei Bucovinei la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava # Basilica.ro
Seria manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, Zilei Bucovinei și sărbătorii Sfântului Apostol Andrei a început joi, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu Simpozionul „1 Decembrie – Ziua Națională a României, Sfântul Apostol Andrei și Ziua Bucovinei”. Programul a debutat cu rugăciunea „Tatăl nostru” și intonarea Imnului Național, urmate de mesajul prof. Nicolae…
15:50
Noua biserică de la Mănăstirea Prislop va primi moaștele Sfântului Arsenie, spune Mitropolitul Laurențiu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a anunțat că, după finalizarea lucrărilor la noua biserică mare a Mănăstirii Prislop, lăcașul de cult va primi spre ocrotire moaștele Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie. Mitropolitul Ardealului a subliniat că ridicarea noii biserici a întâmpinat numeroase încercări, însă lucrarea continuă cu nădejde și binecuvântare. „Ne rugăm Bunului Dumnezeu să îi…
15:50
IPS Irineu: Colindul rămâne, an după an, aceeași vestire proaspătă și potrivită sufletului omenesc # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a participat la a 16-a ediție a concertului caritabil „ColinDAR”, desfășurată joi la Casa de Cultură a Studenților din Craiova, ocazie cu care a vorbit despre virtuțile colindelor. Mitropolitul a spus că emoțiile trăite în preajma Praznicului Nașterii Domnului sunt cele mai curate și mai puternice pe care le poate…
15:30
Românii din Ungaria s-au reunit joi la Giula pentru a sărbători Ziua Națională. La eveniment au participat membri ai comunității locale, reprezentanți ai administrației ungare, oficiali ai statului român și invitați din diferite regiuni. La manifestarea organizată de Consulatul General al României la Giula a participat și o delegație a Episcopiei Ungariei, condusă de Preasfințitul…
15:30
Canonizările recente, mărturii că Biserica noastră este vie și sfințitoare: Mitropolitul Laurențiu la Mănăstirea Prislop # Basilica.ro
Cei 16 sfinți din secolul trecut a căror canonizare a fost proclamată în 2025, Anul Centenar al Patriarhiei Române, sunt tot atâtea „mărturii că Biserica noastră este o Biserică vie, este o biserică sfințitoare, care dă sfinți”, a spus Mitropolitul Laurențiu al Ardealului vineri, cu prilejul proclamării locale a canonizării Sf. Cuv. Arsenie de la…
15:20
PS Damaschin Dorneanul, mesaj către tineri: Curăția inimii, în această lume, se păstrează cu greu, dar nu este imposibil # Basilica.ro
„Curăția inimii, în această lume, se păstrează cu greu, dar nu este imposibil”, a afirmat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, într-un interviu acordat Ziarului Lumina, vorbind despre provocările tinerilor în societatea contemporană. Preasfinția Sa a subliniat că, în ciuda avalanșei de stimuli digitali și tentații care fragmentează viața interioară,…
14:10
Mitropolitul Irineu: Sf. Arsenie de la Prislop L-a urmat pe Mântuitorul Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața # Basilica.ro
„Cu adevărat, Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop L-a urmat pe Mântuitorul Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața. Pentru aceasta, Dumnezeu l-a preamărit pe el și i-a dat un nume pe care noi astăzi îl avem în calendar, pe care noi îl cinstim”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, vineri, în cuvântul de…
13:50
Românii din Catania au participat la Sfânta Liturghie, în cripta Sfântului Nicolae de la Bari # Basilica.ro
Parohia românească din Catania a participat la Sfânta Liturghie ortodoxă oficiată la Bari în cripta Sfântului Nicolae. Potrivit Episcopiei Italiei, enoriașii din Catania au îmbrăcat straiele de sărbătoare și au călătorit 500 de kilometri pentru a participa la sfânta slujbă. Alături de părintele Mihai Gabriel Ichim, parohul bisericii „Sfânta Muceniță Agata” din Catania, la Sfânta…
12:30
August a devenit, după canonizările recente, luna cu cele mai multe sărbători ale sfinților români. Încă din anul 1950 până în prezent, calendarul Bisericii Ortodoxe Române s-a îmbogățit cu aproape 200 de noi sfinți, mulți dintre aceștia fiind de neam român. „Sfinţii români se împart în două categorii mari: cei din secolele 3-6, numiţi protoromâni,…
12:30
Românii din jurul granițelor încep Postul Crăciunului: Mesajul Mitropolitului Basarabiei # Basilica.ro
O mare parte din românii din jurul granițelor – mai precis cei care urmează calendarul nerevizuit – încep vineri Postul Crăciunului. Românii care țin postul conform calendarului nerevizuit – pe stil vechi – vor celebra în 4 decembrie Intrarea în biserică a Maicii Domnului și în 19 decembrie îl vor pomeni pe Sf. Ier. Nicolae.…
12:20
Bucovina, spațiu al prezenței lui Dumnezeu: Mesajul Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților de Ziua Bucovinei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Bucovinei, îndemnându-i pe credincioși să privească acest ținut ca pe „un spațiu al prezenței lui Dumnezeu”. Ierarhul a oferit zece îndemnuri duhovnicești prin care cheamă la prețuirea Bucovinei ca pe un spațiu al credinței, al identității și al continuității istorice. Înaltpreasfinția…
11:40
Un secol de la nașterea arhim. Andrei Scrima va fi marcat printr-o conferință omagială la București # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va găzdui marți, 2 decembrie, o conferință omagială dedicată marcării a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima. Conferința, intitulată „Arhim. Andrei Scrima – mistică, erudiție, dialog”, va avea loc, de la ora 17:00, în Amfiteatrul „I.G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.…
11:20
Mii de credincioși au participat joi la procesiunea dedicată Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Galațiului și al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, potrivit TVR. Procesiunea „Călători pe cărările sfinților” a deschis programul zilelor dedicate ocrotitorului spiritual al Galațiului. Anul acesta este cu semnificație specială. Se împlinesc 33 de ani de când Sfântul Apostol Andrei a fost proclamat…
11:00
Conferință interdisciplinară despre implicațiile tehnologiei în viața adolescenților la Facultatea de Teologie din București # Basilica.ro
A doua ediție a conferinței naționale interdisciplinare „Provocări și oportunități contemporane”, desfășurată joi la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a avut tema „Implicații ale tehnologiei în viața adolescenților și tipuri de impact în sănătate, familie și societate”. Prima sesiune a fost moderată de părintele conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecanul…
09:40
Ziua Bucovinei: Cu 107 ani în urmă, la Cernăuți, bucovinenii se pronunțau pentru unirea cu România # Basilica.ro
Ziua Bucovinei este marcată anual pe 28 noiembrie, dată la care, în urmă cu 107 ani, Congresul General al Bucovinei a votat în unanimitate unirea provinciei istorice cu Regatul României. Ziua a fost instituită în 2015 în amintirea momentului din 28 noiembrie 1918. Acest eveniment istoric a avut loc în sala sinodală de la Palatul…
09:40
Fotogeografica 2025 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: Societatea de Geografie din România împlinește 150 de ani # Basilica.ro
Salonul Național de Fotografie „FOTOGEOGRAFICA 2025” va fi vernisat marți, 2 decembrie 2025, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Evenimentul face parte din seria de manifestări dedicată aniversării a 150 de ani de la înființarea Societății de Geografie din România, partener onorific al evenimentului. Expoziția aduce în fața publicului o selecție realizată din peste 1.800 de…
08:50
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse pentru prima dată la București cu ocazia hramului Bisericii „Sf. Gherghe” – Nou, anunță parohia de la kilometrul zero. Citește mai mult. Sfântul Dumitru Stăniloae…
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh # Basilica.ro
Calendar Ortodox 28 noiembrie Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop Cuviosul Părinte Arsenie s-a născut în ziua de 29 septembrie 1910, în satul Vața de Sus, din județul Hunedoara, primind la botez numele de Zian-Vălean. În casa părinților săi, Iosif-Petru și Creștina Boca, oameni simpli și mult ostenitori, Cuviosul a crescut în frica lui…
27 noiembrie 2025
20:20
Gala „Bucuria Vindecării”, ediția a V-a, desfășurată duminică la Ateneul Român, a adus împreună aproape 900 de pacienți oncologici și susținători ai acestora, într-un eveniment dedicat vindecării, solidarității și recunoștinței. La eveniment au avut acces gratuit pacienții oncologici și susținătorii acestora, pe baza unui document medical oficial. Gala a reunit artiști îndrăgiți, precum Eliza Băleanu,…
20:10
Preoții români din Midlands, Marea Britanie, în ședință de lucru cu Arhiepiscopul Atanasie # Basilica.ro
Preoții români din Protopopiatul Midlands s-au reunit luni. Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a prezidat ședința protopopială dedicată coordonării și întăririi activității pastorale din regiune. Întâlnirea s-a desfășurat la Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough. Pe agenda ședinței s-au aflat aspecte legate de buna rânduială administrativă, coerența slujirii liturgice…
20:00
Românii din Voivodina au celebrat luni Ziua Națională a României în cadrul recepției oficiale organizate la Consulatul General al României la Vârșeț. Evenimentul a reunit peste 350 de români din regiunea Voivodina și reprezentanți ai autorităților române și sârbe, precum și ai Episcopiei Daciei Felix. Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a subliniat importanța momentelor…
19:30
Episcopul Ioan Casian al Canadei a slujit duminică în mijlocul credincioșilor Misiunii „Sf. Ier. Nectarie de Eghina” din Kelowna, provincia British-Columbia, unde a îndemnat la o raportare corectă asupra bogăției. „Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae spune că tendința omului de a-și umple viața cu bunuri materiale este, de fapt, o formă căzută a dorului natural…
19:10
Sf. Cuvios Arsenie de la Prislop a fost evocat de preoții de caritate din Sectorul 1 al Capitalei # Basilica.ro
Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a fost evocat de preoții de caritate din Sectorul 1 al Capitalei în cadrul reuniunii desfășurate joi la Centrul de îngrijire Luxab. Diaconul Teodor Sandu a prezentat o lucrare despre Sfântul Arsenie de la Prislop, în contextul apropierii zilei de prăznuire a sfântului, în data de 28 noiembrie.…
18:30
Comunitatea românească din Aabenraa, Danemarca, și-a sărbătorit pentru prima dată hramul în propriul lăcaș de cult # Basilica.ro
Comunitatea românească din Aabenraa, Danemarca, și-a sărbătorit pentru prima dată hramul în lăcașul de cult propriu, achiziționat recent. Slujba de hram, cu ocazia sărbătorii Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș și Sfinților Cuvioși Stelian Paflagonul, Alipie Stâlpnicul și Nicon Propovăduitorul pocăinței, a fost oficiată de Episcopul Macarie al Europei de Nord. Preasfinția Sa a…
17:50
Preotul, sursă de sprijin în crizele maternității: Teza de doctorat a Alexandrei Nadane, lansată la București # Basilica.ro
Alexandra Nadane și-a lansat miercuri, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, cartea „Maternitatea și crizele sale. O perspectivă sociologică”. Volumul, apărut la Editura Didactică și Pedagogică, reprezintă teza sa de doctorat în Sociologie. Alături de autoare au participat Prof. Univ. Dr. Cristina Gavriluță de la Facultatea de Filosofie și Științe…
15:40
Ziua Națională a României, sărbătorită la Chișinău. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: Prietenia dintre cele două maluri ale Prutului, un legământ temeinic # Basilica.ro
Ambasada României la Chișinău a organizat, miercuri, o recepție în cinstea Zilei Naționale a României. Cu această ocazie, Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a subliniat legătura profundă dintre cele două maluri ale Prutului, un adevărat „legământ temeinic, trainic”. „Prietenia profundă dintre cele două maluri ale Prutului este un legământ temeinic, trainic. Și devine mai…
15:00
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a devenit ocrotitorul bisericii din satul său natal, Vlădeni, județul Brașov, după ce Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oferit miercuri lăcașului de cult un al doilea hram în cinstea marelui teolog. „Aş dori să oferim acestei biserici al doilea hram, închinat celui care s-a născut aici şi a devenit…
14:50
Educația religioasă în contextul globalizării: Concluziile simpozionului organizat de profesorii de Religie din Capitală # Basilica.ro
Simpozionul Național „Educația religioasă în contextul globalizării”, desfășurat marți la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, a adus în atenție necesitatea adaptării și îmbunătățirii educației religioase în școala românească, în fața provocărilor lumii contemporane. Simpozionul a reunit clerici, profesori universitari și cadre didactice de religie din întreaga țară, fiind organizat de Asociația Profesorilor de Religie…
14:50
Două ministere ale Guvernului României lansează un program de prevenție pentru 670.000 de persoane vulnerabile # Basilica.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Sănătății, derulează un program național axat pe prevenție, destinat unui număr de 670.000 de persoane vulnerabile. Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la finalul conferinței de lansare a inițiativei #FărăDiabet. Conectăm România rurală la sănătate. Potrivit ministrului, programul beneficiază de…
14:40
Președinta Maia Sandu a participat la recepția organizată de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale # Basilica.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat miercuri la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României. La eveniment au mai fost prezenți Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, și Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Președinta Maia Sandu și-a exprimat recunoștința pentru susținerea de către România a procesului de aderare a Republicii…
14:40
Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală # Basilica.ro
Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse pentru prima dată la București cu ocazia hramului Bisericii „Sf. Gherghe” – Nou, anunță parohia de la kilometrul zero. Pelerinajul va avea loc între 4 și 7 decembrie. Moaștele vor fi aduse din Grecia de o delegație condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolitul de Serres și Nigrita. „Sfântul odor…
14:40
Sectorul cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor are un nou coordonator # Basilica.ro
Sectorul cimitire, monumente şi servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor are un nou coordonator. Este vorba despre părintele Florin Ionică, preot paroh la Parohia Afumați 2 din Protoieria Ilfov Nord. Potrivit Ziarului Lumina, Permanența Consiliului eparhial l-a numit în această funcție în ședința desfășurată marți. Anterior, părintele Florin Ionică îndeplinise funcția de inspector eparhial în cadrul…
13:20
Primul hram al unei noi parohii din Anglia: Centru de stabilitate și încredere pentru românii din zonă # Basilica.ro
Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough, Marea Britanie, înființată în 2025, și-a serbat primul hram. Noua parohie se așază armonios ca un centru de stabilitate și de încredere pentru românii din zonă, a spus la finalul Liturghiei Excelența Sa Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. La…
12:20
Episcopia Italiei și Consulatul General al României la Roma organizează o expoziție despre ia tradițională # Basilica.ro
Episcopia Italiei și Consulatul General al României la Roma organizează, pe 30 noiembrie, expoziția „TradițIE și neam”, dedicată păstrării și promovării valorilor și tradițiilor naționale în rândul comunității românești din Peninsulă. În cadrul evenimentului va fi prezentată ia românească, așa cum este ea văzută și țesută de către grupurile de șezători ale parohiilor Roma Tuscolano…
12:20
Sfântul Sofronie de Vrața omagiat la Chirnogi de clerici și oameni de cultură români și bulgari # Basilica.ro
Protopopiatul Oltenița, Parohia Chirnogi din județul Călărași și Colecția muzeală etnografică „Dunărica” Chirnogi au organizat miercuri, la Biserica „Sf. Nicolae” Chirnogi, Simpozionul „Sfântul Sofronie de Vrața – punte cultural-spirituală între poporul român și cel bulgar”. Au participat părintele paroh Adrian Postolea şi părintele Dănuț Dumitru Ioniță, slujitorii bisericii, clerici de la cealaltă parohie din localitate,…
11:40
Cununia ortodoxă a unui român adoptat în Islanda a dezvăluit povestea emoționantă a capelei românești de la Reykjavik # Basilica.ro
Părintele Ioan Florin Florescu de la parohia românească din Edinburgh (Scoția), desemnat preot misionar al comunității românești din Islanda, a relatat pe Facebook o conversație pe care a purtat-o după oficierea unei cununii la Reykjavik, capitala Islandei. „În weekendul trecut am slujit în Islanda, am vizitat multe familii de români și am spovedit până spre…
11:20
Colindele și cântecele de Crăciun interpretate de Grupul psaltic „Tronos” sunt disponibile pe Spotify, aplicație pentru streaming audio, lider la nivel mondial. Anunțul a fost făcut de către părintele arhidiacon Mihail Bucă, fondatorul și liderul „Tronos”. „Poate nu v-ați gândit, dar mântuirea sufletelor noastre poate veni chiar și prin colinde. Cu texte simple, pe înțelesul…
11:10
Arhim. Serafim Man, 90 ani de la naștere: A rectitorit Rohia și l-a călugărit pe Nicolae Steinhardt # Basilica.ro
Joi se împlinesc nouă decenii de la nașterea Arhimandritului Serafim Man, fost stareț al Mănăstirii Rohia din județul Maramureș. A fost fiu duhovnicesc al vrednicului de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira și părinte duhovnicesc al monahului Nicolae Steinhardt. S-a născut la Boiereni, județul Maramureș. Fiind al cincilea copil al familiei Vasile și Terezia Man, a primit…
