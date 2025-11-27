Preotul, sursă de sprijin în crizele maternității: Teza de doctorat a Alexandrei Nadane, lansată la București
Basilica.ro, 27 noiembrie 2025 17:50
Alexandra Nadane și-a lansat miercuri, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, cartea „Maternitatea și crizele sale. O perspectivă sociologică”. Volumul, apărut la Editura Didactică și Pedagogică, reprezintă teza sa de doctorat în Sociologie. Alături de autoare au participat Prof. Univ. Dr. Cristina Gavriluță de la Facultatea de Filosofie și Științe…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 15 minute
17:50
Preotul, sursă de sprijin în crizele maternității: Teza de doctorat a Alexandrei Nadane, lansată la București # Basilica.ro
Alexandra Nadane și-a lansat miercuri, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, cartea „Maternitatea și crizele sale. O perspectivă sociologică”. Volumul, apărut la Editura Didactică și Pedagogică, reprezintă teza sa de doctorat în Sociologie. Alături de autoare au participat Prof. Univ. Dr. Cristina Gavriluță de la Facultatea de Filosofie și Științe…
Acum 4 ore
15:40
Ziua Națională a României, sărbătorită la Chișinău. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: Prietenia dintre cele două maluri ale Prutului, un legământ temeinic # Basilica.ro
Ambasada României la Chișinău a organizat, miercuri, o recepție în cinstea Zilei Naționale a României. Cu această ocazie, Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a subliniat legătura profundă dintre cele două maluri ale Prutului, un adevărat „legământ temeinic, trainic”. „Prietenia profundă dintre cele două maluri ale Prutului este un legământ temeinic, trainic. Și devine mai…
15:00
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a devenit ocrotitorul bisericii din satul său natal, Vlădeni, județul Brașov, după ce Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oferit miercuri lăcașului de cult un al doilea hram în cinstea marelui teolog. „Aş dori să oferim acestei biserici al doilea hram, închinat celui care s-a născut aici şi a devenit…
14:50
Educația religioasă în contextul globalizării: Concluziile simpozionului organizat de profesorii de Religie din Capitală # Basilica.ro
Simpozionul Național „Educația religioasă în contextul globalizării”, desfășurat marți la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, a adus în atenție necesitatea adaptării și îmbunătățirii educației religioase în școala românească, în fața provocărilor lumii contemporane. Simpozionul a reunit clerici, profesori universitari și cadre didactice de religie din întreaga țară, fiind organizat de Asociația Profesorilor de Religie…
14:50
Două ministere ale Guvernului României lansează un program de prevenție pentru 670.000 de persoane vulnerabile # Basilica.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Sănătății, derulează un program național axat pe prevenție, destinat unui număr de 670.000 de persoane vulnerabile. Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la finalul conferinței de lansare a inițiativei #FărăDiabet. Conectăm România rurală la sănătate. Potrivit ministrului, programul beneficiază de…
14:40
Președinta Maia Sandu a participat la recepția organizată de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale # Basilica.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat miercuri la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României. La eveniment au mai fost prezenți Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, și Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Președinta Maia Sandu și-a exprimat recunoștința pentru susținerea de către România a procesului de aderare a Republicii…
14:40
Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală # Basilica.ro
Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse pentru prima dată la București cu ocazia hramului Bisericii „Sf. Gherghe” – Nou, anunță parohia de la kilometrul zero. Pelerinajul va avea loc între 4 și 7 decembrie. Moaștele vor fi aduse din Grecia de o delegație condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolitul de Serres și Nigrita. „Sfântul odor…
14:40
Sectorul cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor are un nou coordonator # Basilica.ro
Sectorul cimitire, monumente şi servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor are un nou coordonator. Este vorba despre părintele Florin Ionică, preot paroh la Parohia Afumați 2 din Protoieria Ilfov Nord. Potrivit Ziarului Lumina, Permanența Consiliului eparhial l-a numit în această funcție în ședința desfășurată marți. Anterior, părintele Florin Ionică îndeplinise funcția de inspector eparhial în cadrul…
Acum 6 ore
13:20
Primul hram al unei noi parohii din Anglia: Centru de stabilitate și încredere pentru românii din zonă # Basilica.ro
Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough, Marea Britanie, înființată în 2025, și-a serbat primul hram. Noua parohie se așază armonios ca un centru de stabilitate și de încredere pentru românii din zonă, a spus la finalul Liturghiei Excelența Sa Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. La…
12:20
Episcopia Italiei și Consulatul General al României la Roma organizează o expoziție despre ia tradițională # Basilica.ro
Episcopia Italiei și Consulatul General al României la Roma organizează, pe 30 noiembrie, expoziția „TradițIE și neam”, dedicată păstrării și promovării valorilor și tradițiilor naționale în rândul comunității românești din Peninsulă. În cadrul evenimentului va fi prezentată ia românească, așa cum este ea văzută și țesută de către grupurile de șezători ale parohiilor Roma Tuscolano…
12:20
Sfântul Sofronie de Vrața omagiat la Chirnogi de clerici și oameni de cultură români și bulgari # Basilica.ro
Protopopiatul Oltenița, Parohia Chirnogi din județul Călărași și Colecția muzeală etnografică „Dunărica” Chirnogi au organizat miercuri, la Biserica „Sf. Nicolae” Chirnogi, Simpozionul „Sfântul Sofronie de Vrața – punte cultural-spirituală între poporul român și cel bulgar”. Au participat părintele paroh Adrian Postolea şi părintele Dănuț Dumitru Ioniță, slujitorii bisericii, clerici de la cealaltă parohie din localitate,…
Acum 8 ore
11:40
Cununia ortodoxă a unui român adoptat în Islanda a dezvăluit povestea emoționantă a capelei românești de la Reykjavik # Basilica.ro
Părintele Ioan Florin Florescu de la parohia românească din Edinburgh (Scoția), desemnat preot misionar al comunității românești din Islanda, a relatat pe Facebook o conversație pe care a purtat-o după oficierea unei cununii la Reykjavik, capitala Islandei. „În weekendul trecut am slujit în Islanda, am vizitat multe familii de români și am spovedit până spre…
11:20
Colindele și cântecele de Crăciun interpretate de Grupul psaltic „Tronos” sunt disponibile pe Spotify, aplicație pentru streaming audio, lider la nivel mondial. Anunțul a fost făcut de către părintele arhidiacon Mihail Bucă, fondatorul și liderul „Tronos”. „Poate nu v-ați gândit, dar mântuirea sufletelor noastre poate veni chiar și prin colinde. Cu texte simple, pe înțelesul…
11:10
Arhim. Serafim Man, 90 ani de la naștere: A rectitorit Rohia și l-a călugărit pe Nicolae Steinhardt # Basilica.ro
Joi se împlinesc nouă decenii de la nașterea Arhimandritului Serafim Man, fost stareț al Mănăstirii Rohia din județul Maramureș. A fost fiu duhovnicesc al vrednicului de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira și părinte duhovnicesc al monahului Nicolae Steinhardt. S-a născut la Boiereni, județul Maramureș. Fiind al cincilea copil al familiei Vasile și Terezia Man, a primit…
Acum 12 ore
09:10
Ți-am pregătit 5 știri importante de ieri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Comunicat: Te Deum în biserici de Ziua Națională a României De Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste…
09:10
O statuie ecvestră a lui Mihai Viteazul a fost dezvelită la Zalău. PS Benedict: Un manual de istorie în aer liber # Basilica.ro
O statuie ecvestră a voievodului Mihai Viteazul a fost inaugurată, miercuri, la Zalău, în cadrul unei ceremonii la care au luat parte autoritățile locale, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, precum și numeroși cetățeni. Preasfințitul Părinte Benedict, alături de un sobor de preoți, a oficiat slujba de sfințire a monumentului. În cuvântul ținut, PS Benedict a…
Acum 24 ore
00:00
Calendar Ortodox, 27 noiembrie Sf. Mare Mucenic Iacob Persul Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul a fost dregător la curtea regelui perşilor, Isdegherd I (399-420). Creştin de la strămoşi, de neam cinstit şi luminat, el îşi luase soţie creştină şi vieţuia în bogăţie şi în cinste, fiind foarte preţuit de regele perşilor, care l-a rânduit mai-marele palatelor…
26 noiembrie 2025
21:50
PS Samuel Bistrițeanul, la sărbătoarea Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”: Sfânta Ecaterina să vă fie model # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a participat, alături de elevii și profesorii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, la sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, unul dintre ocrotitorii instituției școlare. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la care au participat peste o mie de elevi…
20:10
Mitropolitul Nicolae s-a întâlnit cu preoții români la Adunarea Generală a Protopopiatului din Sudul SUA # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, s-a întâlnit, în perioada 21-22 noiembrie, cu preoții români în cadrul Adunării Generale a Protopopiatului din Sudul Statelor Unite ale Americii. Întâlnirea a avut loc la Parohia „Sfânta Maria” din Cedar Park, Texas, unde mitropolitul și clericii s-au reunit în noua biserică, sfințită duminică, pentru două zile de…
20:00
Noul sediu al Consulatului României la Birmingham a fost binecuvântat de Arhiepiscopul Atanasie # Basilica.ro
Noul sediu al Consulatului General al României la Birmingham a fost binecuvântat luni de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ceremonia de binecuvântare a avut loc în prezența Consulului general, Excelența Sa Mihaela Savu, și a angajaților instituției. În cadrul evenimentului, a fost subliniată importanța dialogului permanent dintre instituțiile statului și…
19:50
Documentarul Trinitas TV despre Sfântul Arsenie de la Prislop, proiectat în premieră la Sibiu cu sala plină # Basilica.ro
Documentarul realizat de Trinitas TV despre Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a avut marți premiera la Sibiu. Sala cinematografului a fost plină. Din acest motiv organizatorii au anunțat imediat o a doua vizionare, găzduită la Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”. Regizorul filmului, Mara Ionescu, a subliniat dificultatea…
19:30
Binecuvântarea bisericii românești din Cedar Park, Texas: Maica Domnului a rânduit totul # Basilica.ro
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a binecuvântat cu agheasmă Biserica „Sfânta Maria” din Cedar Park, Texas. Construcția noii biserici a început în anul 2024, iar momentele cheie din edificarea lăcașului de cult au avut loc în preajma marilor praznice ale Maicii Domnului: Adormirea, Nașterea și Intrarea în biserică a Maicii Domnului. „Niciuna dintre aceste…
19:20
Ziua Națională, sărbătorită de românii din Viena printr-o serie de manifestări culturale # Basilica.ro
Românii din Viena sărbătoresc Ziua Națională print-o serie de evenimente care a debutat duminica trecută și se va încheia de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei. Orchestra Națională din Iaşi a susținut duminică seară un concert cu lucrări de Enescu, Porumbescu, Bartók, de Falla și Puccini, alături de tenorii Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă. Evenimentul…
18:30
Nou film de Yelena Popovic: Un sfânt din sec. IV inspiră o poveste de pocăință plasată în lumea interlopă din Chicago # Basilica.ro
Sfântul Moise Arapul a inspirat cel mai recent lung metraj scris și regizat de Yelena Popovic, autoarea filmului biografic Man of God („Omul lui Dumnezeu” – despre viața Sfântului Ierarh Nectarie). Moses the Black nu este despre viața unui sfânt, ci despre moștenirea lui spirituală pentru lumea de astăzi. Pelicula spune o poveste despre pocăință a…
Ieri
18:00
Ruinele Bazilicii din Niceea au ieșit complet la suprafață după șapte secole: Locul unde a avut loc primul Sinod Ecumenic # Basilica.ro
Bazilica „Sfinților Părinți din Niceea”, aflată în zona unde a avut loc primul Sinod Ecumenic, a ieșit complet la suprafață, potrivit presei locale. Aceasta a fost scufundată vreme de peste 700 de ani în apele lacului Iznik din Turcia. Ruinele au fost descoperite în 2014 în urma analizării unor imagini aeriene, însă la vremea aceea…
18:00
Episcopia Canadei invită copiii să participe la Tabăra de iarnă „Sf. Teodora de la Sihla” organizată la Mănăstirea Mono, Ontario, între 26 și 30 decembrie. Programul taberei include: cateheze, conferințe, lecții de pictură, săniuș și sporturi de iarnă, foc de tabără și activități duhovnicești. Prețul taberei este de 500 CAD/pers. pentru copiii din parohiile membre…
17:00
Conferință interdisciplinară la Facultatea de Teologie din București: Implicații ale tehnologiei în viața adolescenților # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București desfășoară joi Conferința Națională Interdisciplinară „Provocări și oportunități contemporane” cu tema „Implicații ale tehnologiei în viața adolescenților și tipuri de impact în sănătate, familie și societate”. Evenimentul va debuta în Amfiteatrul „I. G. Coman” și va reuni preoți, teologi, profesori și specialiști în științele educație. Vor fi prezentate lucrări…
17:00
La Colegiul Național „Sfântul Sava” din București a avut loc miercuri, 26 noiembrie 2025, Simpozionul național „Educația religioasă în contextul globalizării”. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
16:40
Un proiect transfrontalier va forma preoți care vor să se implice în sprijinirea comunităților din zona rurală # Basilica.ro
Asociația Vasiliada a Mitropoliei Olteniei a organizat luni o conferință de presă în care și-a anunțat participarea ca partener într-un proiect transfrontalier va forma preoți, studenți teologi și asistenți sociali care își doresc să se implice în sprijinirea comunităților izolate din mediul rural, unde persoanele vulnerabile nu au acces suficient la servicii sociale. Evenimentul s-a…
15:50
Hram la Colegiul Ortodox din Cluj-Napoca: Peste o mie de elevi au participat la slujbă în Catedrala Mitropolitană # Basilica.ro
Colegiul Ortodox „Mitropolit Nicolae Colan” din Cluj-Napoca și-a sărbătorit marți unul dintre hramuri, Sfânta Ecaterina. Peste o mie de elevi au participat la slujba de la Catedrala Mitropolitană. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care are o legătură aparte cu colegiul, deoarece a fost duhovnic…
15:50
PS Samuel Bistrițeanul, la sărbătoarea Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”: Sfânta Ecaterina să vă fie model # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a participat, alături de elevii și profesorii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, la sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, unul dintre ocrotitorii instituției școlare. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la care au participat peste o mie de elevi…
15:40
Episcopia de Bălți a organizat simpozionul omagial „Credință, continuitate și identitate națională în Basarabia” # Basilica.ro
Episcopia de Bălți, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a organizat, marți, Simpozionul Omagial „Credință, Continuitate și Identitate Națională în Basarabia”. Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a spus că acest eveniment și-a propus să aibă un rol în formarea duhovnicească a tinerilor care au participat la lucrări. „Astăzi, în cadrul…
15:30
Legăturile Facultății de Teologie din Sibiu cu sfinții români din secolul 20, subliniată la Zilele Șaguniene 2025 # Basilica.ro
Zilele Șaguniene au continuat, marți, la Sibiu, prin evidențierea legăturilor dintre sfinții români din secolul 20 și Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din localitate. Mai precis, este vorba despre Simpozionul Național „Teologie și sfințenie în Ortodoxia românească a secolului XX. Contextul sibian”, potrivit Mitropoliei Ardealului. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a evidențiat legăturile Sfântului…
14:50
Comisia Mixtă Internațională de Dialog Teologic între Federația Luterană Mondială (FLM) și Bisericile Ortodoxe s-a reunit săptămâna trecută la Strasbourg, pentru a pregăti sesiunea plenară programată în mai 2026. Reuniunea a avut loc, în perioada 16-18 noiembrie, la Institutul de Studii Ecumenice din Strasbourg, instituție a Federației Luterane Mondiale care găzduiește de peste șase decenii…
14:40
Parohia Ghighiu va avea în curând propria biserică: PS Timotei Prahoveanul a sfințit piatra de temelie # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel marți să sfințească piatra de temelie a bisericii Parohiei Ghighiu din comuna Bărcănești, județul Prahova. Este primul lăcaș de cult al parohiei, care de peste două decenii funcționează într-un paraclis amenajat în fosta școală din localitate. Numeroși clerici…
14:20
Premieră în România: Romfilatelia a lansat timbre cu miros de brad dedicate Nașterii Domnului și Anului Nou # Basilica.ro
În premieră în țara noastră, Romfilatelia a lansat o emisiune filatelică dedicată sărbătorilor de iarnă care poartă mirosul crengilor de brad, topit în cerneala tiparului. Emisiunea „Crăciun 2025” are în componență două mărci poștale, o coliță filatelică dantelată, un plic „prima zi” și o mapă filatelică având un produs special de colecție, în tiraj limitat.…
14:00
Corul Tronos Junior a susținut marți un concert la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, Republica Moldova, aducând publicului cântări folclorice și bizantine dedicate Zilei Naționale a României. Concertul a fost organizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), în cadrul inițiativelor dedicate păstrării și afirmării identității românești în comunitățile din nordul și…
13:30
Moment festiv în Cetatea Unirii: 50 de ani de la reînființarea Episcopiei de Alba Iulia # Basilica.ro
Arhiepiscopia Alba Iuliei a organizat, marți, în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan” din incinta ansamblului Catedralei Reîntregirii și Încoronării, din Cetatea Unirii, un eveniment dedicat aniversării 50 de ani de la reînființarea vechiului scaun episcopal al Bălgradului, prin Episcopia de Alba Iulia. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, alături…
13:20
Biserica Parohiei „Lucaci” din București și-a sărbătorit miercuri, 26 noiembrie 2025, hramul „Sfântul Stelian Paflagonul”. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
13:00
Sărbători cu Basilica Travel: Boboteaza la Iordan și pelerinaj în Țara Sfântă pe urmele Mântuitorului # Basilica.ro
Agenția de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române ne propune să începem anul 2026 cu un pelerinaj în Țara Sfântă, unde Boboteaza este celebrată conform calendarului nerevizuit, în 18 ianuarie. Pelerinii vor merge de Bobotează la Râul Iordan și vor participa la Liturghia oficiată de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului. Pe lângă acest…
12:40
Moaștele Sf. Calinic de la Cernica au adus alinare copiilor internați la Spitalul Marie Curie din Capitală și familiilor lor # Basilica.ro
Un fragment din moaștele Sf. Calinic de la Cernica a fost adus miercuri la capela Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din Capitală, de o delegație a mănăstirii ilfovene Cernica în fruntea căreia s-a aflat Arhim. Vasile Pîrjol, starețul așezământului monahal. Evenimentul a fost prilejuit de hramul capelei, care este pusă sub…
12:10
În imagini: De hramul Sf. Stelian, moaștele Sf. Calinic de la Cernica au fost aduse la capela Spitalului Marie Curie # Basilica.ro
Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Calinic de la Cernica a fost adusă spre închinare la capela Spitalului Marie Curie, cu ocazia hramului închinat Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor.
11:50
De Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum (mulțumire) în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit…
11:40
Peste 15.000 de pelerini sunt așteptați la proclamarea locală a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop # Basilica.ro
Peste 15.000 de oameni sunt așteptați, în perioada 27-28 noiembrie, la manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, au anunțat autoritățile din județul Hunedoara. În acest sens, măsurile legate de ordinea publică sunt asigurate de efective ale Jandarmeriei, Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Pentru a se…
11:10
PS Teofil Trotușanul: Inelul Sf. Ecaterina, simbolul legământului sfânt pe care îl încheiem cu Dumnezeu la Botez # Basilica.ro
„Inelul Sfintei Ecaterina este simbolul legământului sfânt pe care îl încheiem cu Dumnezeu la botez”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul marți, când a slujit la hramul Parohiei din Sfântu Ilie, comuna Șcheia, județul Suceava. „Ne oferim inima și viața Domnului, devenind fii după har și moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Pe parcursul vieții întâlnim ispite…
10:10
PS Ignatie: Un egoist, centrat doar pe sine, pe propriile lui nevoi, nu are răbdare cu cei din jurul său # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vorbit duminică la Boușori, județul Vaslui, despre Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, afirmând că ne este pus în față comportamentul unei persoane egoiste, care idolatriza bunurile materiale. Preasfinția Sa a explicat că un astfel de om nu poate fi sensibil la nevoile celor din jur și cu atât…
09:10
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate marți pe Basilica.ro. Programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025 În ziua de 30 noiembrie 2025, începând cu ora 7.00 și până la ora 10.00 vor avea loc slujbele…
00:10
Calendar Ortodox, 26 noiembrie Sfântul Alipie Stâlpnicul Alipie, sluga lui Hristos, îşi avea patria în cetatea Adrianopole, ce este în părţile Paflagoniei. Domnul l-a ales chiar din pântecele maicii sale, fiindcă maică-sa când era îngreuiată cu dânsul şi aproape de naştere, a văzut într-o noapte o vedenie ca aceasta. I se părea că ţine în…
25 noiembrie 2025
20:00
Zilele Șaguniene: Documentarul despre Sfântul Dumitru Stăniloae a fost prezentat la Sibiu # Basilica.ro
Documentarul despre Sfântul Preot Dumitru Stăniloae, realizat de Trinitas TV, a fost proiectat luni seară la Sibiu, în cadrul Zilelor Șaguniene 2025. Prezent la eveniment, regizorul documentarului, pr. George Adrian Aniculoaie, a vorbit despre ajutorul pe care la primit din partea sfântului în producerea filmului. „De fiecare dată Sfântul Dumitru Stăniloae m-a îndrumat, pentru că…
19:20
Maestrul Eugen Doga a fost evocat la Atena printr-o seară muzicală organizată de Uniunea Moldo-Elenă „Alexandros Ipsilantis”. Banii strânși în cadrul evenimentului au fost redirecționați către Centrul Maternal „În Brațele Mamei” al Misiunii Sociale „Diaconia”. Maestrul Eugen Doga a fost un compozitor din Republica Moldova, care a scris muzică pentru peste 200 de filme. La…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.