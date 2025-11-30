Dan Dungaciu: „Dacă PACEA se semnează, UE ne transmite că Razboiul Rece cu Rusia va continua”
Gândul, 30 noiembrie 2025 06:10
În emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, Dan Dungaciu afirmă că Uniunea Europeană și unii actori de la București încearcă în acest moment să împiedice desfășurarea războiului în Ucraina, dar adoptă o poziție reactivă, imitând inițiativele altora fără a avea o strategie clară. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
06:40
România este preocupată numai de măsuri de austeritate și creșteri de taxe, în timp ce Bulgaria investește în sectorul care îi aduce un plus de 8,4% la PIB în 2025. România frânează, Bulgaria accelerează: Turismul care ne depășește # Gândul
România este o țară frumoasă pe care nimeni nu o mai vizitează. Am stabilit și un „record” pe temă: suntem singura țară din Europa care atrage mai puțini turiști internaționali astăzi decât în perioada comunistă. În 1980, țara noastră era vizitată de peste 3,4 milioane de turiști străini, iar în prezent numărul lor este puțin […]
Acum o oră
06:10
30 noiembrie. Zi de tranziție, alegerile parlamentare bat la ușă. AEP anunță încheierea campaniei electorale, CAB decide excluderea observatorilor independenți de la procesul de renumărare a voturilor, Lasconi îl ironizează pe Iohannis # Gândul
Ziua de 30 noiembrie 2024 a fost una de tranziție, în contextul în care românii și partidele politice se pregăteau pentru alegerile parlamentare programate pentru data de 1 decembrie. Pe scena politică, decizia CCR de renumărare a voturilor înregistrate în primul tur al alegerilor prezidențiale a „pus paie pe foc”, iar în aer plutea o […]
06:10
Dan Dungaciu: „Dacă PACEA se semnează, UE ne transmite că Razboiul Rece cu Rusia va continua” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, Dan Dungaciu afirmă că Uniunea Europeană și unii actori de la București încearcă în acest moment să împiedice desfășurarea războiului în Ucraina, dar adoptă o poziție reactivă, imitând inițiativele altora fără a avea o strategie clară. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază […]
Acum 2 ore
05:50
Etajele inferioare ale blocului explodat în Rahova ar putea fi SALVATE. Șef consolidări: „Oamenii vor putea intra în apartamentele puse în siguranță” # Gândul
Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că etajele superioare ale blocului care a explodat în Rahova în luna octombrie vor fi îndepărtate, urmând ca celelalte etaje, inferioare, în funcție de expertizele tehnice, să fie puse în siguranță. „Prima măsură […]
05:10
„Compatibilitatea alcoolică” este unul dintre cele mai importante semne care influențează stabilitatea căsătoriei # Gândul
Alcoolul este invitat frecvent la nunți, cine festive și serile liniștite de acasă și țese structura socială a multor relații. O nouă analiză cuprinzătoare sugerează că, deși alcoolul este adesea considerat o sursă de conflict, „compatibilitatea” obiceiurilor de consum de alcool ale unui cuplu este un semn principal al stabilității conjugale. Aceste concluzii privind „parteneriatul […]
05:10
Ce semnificație are Sfântul Andrei, cel Întâi chemat al românilor. De ce este considerat apostolul Domnului ocrotitorul României # Gândul
Sfântul Andrei este unul dintre simbolurile României, având pentru români o profundă semnificație religioasă, culturală și identitară. Se impune ca unul dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății românești, cel care a propovăduit Evanghelia pe aceste meleaguri. Unul dintre apostolii Domnului, Andrei este considerat Ocrotitorul României, deci ocupă un loc aparte în identitatea spirituală națională. […]
Acum 4 ore
04:40
Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune care este ALIMENTUL esențial pentru o cură de slăbire eficientă: „Deblochează metabolismul” # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine în ajutorul persoanelor care vor să slăbească, în perioada sărbătorilor de iarnă, cu sfaturi utile în ceea ce înseamnă alimentația din această perioadă. Într-o postare pe Intagram, ea a explicat la ce ar trebui să fim atenți atunci când ne dorim să slăbim: excluderea carbohidraților, reducerea grăsimilor și creșterea numărului […]
Acum 6 ore
01:20
„Monstrul din Caracal”, Gheorghe Dincă, cere să fie ELIBERAT, susținând că bolile de care suferă nu pot fi tratate în penitenciar. Ce au decis judecătorii, pentru moment # Gândul
Gheorghe Dincă, supranumit „monstrul din Caracal”, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru două omoruri, viol și sechestrare de persoane ar putea ieși din închisoare. Bărbatul, acum în vârstă de 72 de ani, susține că este bolnav și a cerut să îi fie întreruptă pedeapsa, după ce a executat șase ani de închisoare la […]
Acum 8 ore
00:20
În cartea sa, celebrul chef Richard povestește ABUZURILE pe care le-a trăit în restaurantele pentru care a lucrat: „Bătaia aia în bucătărie…” # Gândul
În cartea pe care a scris-o, „Cooking my dreams”, lansată recent, chef Richard (Abou Zaki) povestește parcursul de la copilăria plină de neajunsuri, până la cele mai mari bucătării ale lumii. Și, cu toate că mai tot timpul apare cu un zâmbet larg pe față și transmite o energie pozitivă, el a trecut printr-o serie […]
00:00
Gheorghe Dincă cere să fie ELIBERAT, susținând că bolile de care suferă nu pot fi tratate în penitenciar. Ce au decis judecătorii, pentru moment # Gândul
Gheorghe Dincă, supranumit „monstrul din Caracal”, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru două omoruri, viol și sechestrare de persoane ar putea ieși din închisoare. Bărbatul, acum în vârstă de 72 de ani, susține că este bolnav și a cerut să îi fie întreruptă pedeapsa, după ce a executat șase ani de închisoare la […]
29 noiembrie 2025
23:20
Bătaie în Germania între susținătorii AfD și contestatari lângă un eveniment organizat de Alice Weidel. Au fost atacați jurnaliști și politicieni # Gândul
Societatea germană post-Merkel devine tot mai polarizată între guvernanții social-conservatori cu politici pro-UE și naționaliștii eurosceptici. La alegerile parlamentare din februarie, partidul Alternativa pentru Germania condusă de Alice Weidel s-a clasat pe poziția a doua după Uniunea Creștin-Democrată condusă de Friedrich Merz. Merz a devenit cancelar după ce a optat pentru o alianță între creștini […]
23:10
Prima reprezentativă de handbal feminin a României a obținut sâmbătă, la Rotterdam, a doua victorie din grupa preliminară A, cu Japonia, scor 31-27 (16-14). Deja sunt două victorii la activ, tricolorele au reușit calificarea în grupele principale, înaintea confruntării cu Danemarca, luni, de la ora 21.30. 2 meciuri și 2 victorii la Mondialul de handbal […]
23:00
S-a dat startul petrecerilor de iarnă în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere. Unii au ales să meargă la băi calde, în staţiunile Felix ori Sovata, alții profită de piscinele hotelurilor din Poiana Brașov, la care adaugă plimbări și mese festive de Ziua Națională. Pentru […]
Acum 12 ore
22:40
O „crimă de onoare” șochează Olanda. Procurorii cer pedepse record pentru Ryan Al Najjar, fata găsită în mlaștină # Gândul
O tânără siriană a fost ucisă în Olanda de tatăl și frații ei pentru că au considerat că le aduce „rușine” familiei. Tânăra de 18 ani, Ryan Al Najjar, a fost găsită moartă într-o mlaștină lângă Amsterdam, cu gura lipită și mâinile legate. Parchetul Olandei consideră că este vorba despre așa-numita „crimă de onoare”. Familia a […]
22:40
Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune care este ALIMENTUL esențial pentru o cură de slăbire eficientă: „Deblochează metabolismul” # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine în ajutorul persoanelor care vor să slăbească, în perioada sărbătorilor de iarnă, cu sfaturi utile în ceea ce înseamnă alimentația din această perioadă. Într-o postare pe Intagram, ea a explicat la ce ar trebui să fim atenți atunci când ne dorim să slăbim: excluderea carbohidraților, reducerea grăsimilor și creșterea numărului […]
22:30
Maia Sandu îi atrage atenția lui Putin: „Nu acesta este limbajul unei țări care poartă negocieri. Noi sprijinim Ucraina”. Republica Moldova a fost nevoită să își închidă spațiul aerian din cauza a 2 drone ale Rusiei # Gândul
Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord, după ce două drone ruse au încălcat suveranitatea țării. Astfel, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova, în seara zilei de 28 noiembrie. […]
21:20
Reprezentanții AUR au ajuns deja la Alba Iulia, iar liderul George Simion a anunțat programul pentru zilele următoare, inclusiv congresul extraordinar # Gândul
Lider AUR, George Simion, a anunțat sâmbătă seară, printr-un mesaj video postat pe Facebook, că a ajuns la Alba Iulia, pentru a participa la manifestațiile dedicate Zilei Naționale de 1 Decembrie, dar și pentru Congresul partidului, stabilit pentru duminică, 30 noiembrie, de la ora 16.00. Tot duminică, de la ora 12.00, va depune coroane la […]
21:10
Amenințare cu bombă la o televiziune franceză. Jurnaliștii au fost evacuați din studio în timpul transmisiei live # Gândul
Sediul central al France Télévisions din Paris, situat în arondismentul 15, a fost evacuat în urma unei amenințări cu bombă. La scurt timp după ora 17:30, ora locală, transmisia a fost întreruptă brusc când un jurnalist a anunțat în direct: „Va trebui să ne oprim din cauza unei amenințări cu bombă”, în timp ce alarma […]
20:50
Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei # Gândul
Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile, dar pentru mii de vizitatori, atmosfera festivă se lovește de realitatea dură – cea a prețurilor mult prea mari. Târgul pare că devine „un lux sezonier”, mult prea costisitor pentru un buget normal al familiilor din România. Un „ciolan crocant”, de exemplu, costă 55 lei/bucată. Dacă […]
20:50
Asia devastată de inundații. Cum periclitează Inteligența Artificială misiunile de salvare din Thailanda # Gândul
Sute de oameni au murit în urma inundațiilor și a alunecărilor de teren care au lovit Asia. În Indonezia au murit 303 persoane, iar alte 279 sunt date dispărute. În acest context, autoritățile avertizează populația să nu mai folosească inteligența artificială pentru a crea imagini cu animale în timpul inundațiilor. Cele mai multe victime sunt […]
20:40
GALA Mari Sportivi ProSport 2025 | Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare” # Gândul
Irina Deleanu, șefa Federația Română de Gimnastică Ritmică, a vorbit la Gala Mari Sportivi ProSport despre realizările din 2025 din această ramură sportivă, dar și despre obiectivul pentru următorul an. Deleanu, care a câștigat medalii la Campionatele Mondiale şi Europene de gimnastică ritmică, se poate lăuda acum cu performanțele Amaliei Lică. În vârstă de doar […]
20:30
Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă, 300 de lei # Gândul
Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile, dar pentru mii de vizitatori, atmosfera festivă se lovește de realitatea dură – cea a prețurilor mult prea mari. Târgul pare că devine „un lux sezonier”, mult prea costisitor pentru un buget normal al familiilor din România. Un „ciolan crocant”, de exemplu, costă 55 lei/bucată. Dacă […]
20:30
Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee # Gândul
În direcția Limansk sunt raportate tot mai des atacuri ale soldaților ruși echipați inadecvat pentru războiul modern din secolul 21, o tactică utilizată după modelul sovietic de la începerea războiului la scară largă din 2022. După ce a pierdut aproape 1 milion de soldați , Vladimir Putin insistă să ocupe regiunea Donbas și să răstoarne regimul […]
20:20
În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică” și cereau „curățenie morală” în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție” cu proaspăt demisul Moșteanu # Gândul
Ministrul Apărării și vicepremierul Ionuț Mosteanu a demisionat ieri la prânz din funcție, după o cascadă de nereguli privind studiile, absolvite sau nu, din CV-urile sale. Numai că, în 2021, când un alt membru al Guvernului de la acel moment avea probleme similare, același Ionuț Moşteanu întreba cu exigență cum poate fi condusă digitalizarea şi […]
20:00
AUR vrea ANULAREA legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Anul trecut, România a oprit exploatarea acestor animale pentru blană # Gândul
AUR vrea anularea legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Practic, aleșii își doresc ca fermele de animale să își continue nestingherite activitatea în România. Anul trecut, țara noastră devenea al 22-lea stat din Europa care lua hotărârea să pună lacăt pe fermele de șinșile și nurci exploatate pentru blană. Contrar propriului discurs, potrivit […]
19:50
Zodia care va păși cu GREU în 2026. Astrologul Alina Bădic prezintă Horoscopul 30 noiembrie – 6 decembrie # Gândul
Zodia care va păși cu GREU în 2026. Astrologul Alina Bădic prezintă Horoscopul 30 noiembrie – 6 decembrie. Zodia care va păși cu GREU în 2026 Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie vine cu multe surprize pentru toți nativii. Zodiile traversează perioade decisive, în așteptarea anului 2026, scrie b1tv.ro. Dintre toți […]
19:40
Pace în Ucraina. Zelenski anunță că negocierile cu SUA, din Florida, se îndreaptă, spre finalizarea planului de pace # Gândul
O delegație ucraineană urmează să ajungă în SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg. Grupul — care îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și pe prim-viceministrul de Externe, Sergiy Kyslytsya — urmează să […]
19:30
România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins și în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun # Gândul
Luminițele s-au aprins și în București, iar acum, orașul cel mai important al României intră în spiritul sărbătorilor. Momentul este marcat printr-o serie de concerte susținute pe scena amenajată în centrul orașului, eveniment deschis publicului. 7 milioane de beculețe au fost aprinse pe principalele artere din oraș. Sunt și trei târguri de Crăciun în oraș, […]
19:10
Sistemul SOS auto… mai mult încurcă, decât ajută. Sunt multe apeluri accidentale la 112, care costă autorităţile milioane de euro # Gândul
Peste jumătate dintre apelurile SOS trimise din maşini la 112 sunt false, pentru că șoferii apasă de multe ori din greşeală butonul care face legătura cu numărul de urgenţe. Această confuzie costă autoritățile milioane de euro. Astfel, potrivit observatornews.ro, dispecerii 112 primesc tot mai multe apeluri de urgență, făcute de ceasuri, telefoane sau mașini. În […]
19:00
În timp ce în Bulgaria crește numărul milionarilor cu economii la bancă, în România tendința este negativă. Peste 500.000 de români și-au lichidat conturile de economii anul acesta # Gândul
România și Bulgaria sunt două țări vecine, cu istoric și obiective europene comune, dar cu realități economice radical diferite. În timp ce la sud de Dunăre numărul bulgarilor cu depozite bancare de peste un milion de leva este în creștere, grație creșterii economice, românii se confruntă cu un fenomen opus. Inflația ridicată și salariile înghețate […]
18:50
România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun # Gândul
Luminițele s-au aprins în București, iar acum, orașul intră în spiritul sărbătorilor. Momentul este marcat printr-o serie de concerte susținute pe scena amenajată în centrul orașului, eveniment deschis publicului. 7 milioane de beculețe au fost aprinse pe principalele artere din oraș. Sunt și trei târguri de Crăciun în oraș, în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi […]
18:20
Pace în Ucraina. Delegația lui Zelenski ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. WSJ: Witkoff a oferit Ucrainei scutiri de taxe, în loc de livrare de arme # Gândul
O delegație ucraineană urmează să ajungă în SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg. Grupul — care îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și pe prim-viceministrul de Externe, Sergiy Kyslytsya — urmează să […]
18:10
Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile” credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari # Gândul
Emiratele Arabe Unite ridică un nou resort turistic de lux în Ras Al Khaimah, al 6-lea cel mai populat oraș. Construcția evoluează rapid, un turn enorm se înalță deasupra mării pe o insulă artificială. Va găzdui magazine de lux, spectacole și restaurante rafinate – „o destinație opulentă și distractivă pe plajă”, se arată pe site. […]
18:00
Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Viktor Orban, anunț șoc după vizita de la Kremlin: „Singura soluție este ca Ucraina să devină din nou un stat tampon.” # Gândul
O delegație ucraineană urmează să ajungă în SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg. Grupul — care îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și pe prim-viceministrul de Externe, Sergiy Kyslytsya — urmează să […]
18:00
În ce domenii se fac ANGAJĂRI, înainte de Sărbători. Salariile sunt mari și bonusurile generoase, dar și efortul pe măsură # Gândul
Înainte de sărbători, nu prea este indicat să cauți „cel mai bun loc de muncă din lume”, pentru că ritmul angajărilor este mai scăzut, dar există – totuși – unele domenii în care se caută oameni, pe „ultima sută de metri”. Angajatorii caută personal calificat, în special în perioada sezonului de iarnă, când gradul de […]
18:00
Statul din Europa în care se găsește cea mai periculoasă pârtie de schi. Este dedicată celor experimentați # Gândul
V-ați gândit că ar fi momentul să vă rezervați o vacanță de câteva zile peste hotare, cu gândul de a schia și de a vă bucura de iarnă? Există și zone care pot fi abordate de pasionații sporturilor de iarnă, dar care sunt experimentați, au condiție fizică și sunt foarte atenți. De exemplu, există un […]
Acum 24 ore
17:50
(P) De la planificare la realizare. Activitatea prestată de Executivul Societății Salubrizare Sector 5 # Gândul
Societatea de Salubrizare Sector 5 S.A. se adresează cetățenilor din sectorul 5 care pot contribui activ la sortarea responsabilă a deşeurilor din comunitatea din care fac parte. La nivelul unităților administrativ – teritoriale, transportul deşeurilor municipale și al deşeurilor similare colectate separat, de la detinătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care […]
17:30
La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și stațiunea montană se acționează cu utilaje de deszăpezire # Gândul
Nu e decembrie încă, dar în unele zone ale României a început să ningă ca în plină iarnă. Rânca este cel mai bun exemplu. Drumarii intervin pe șoselele din Rânca și le recomandă șoferilor să nu se deplaseze dacă nu au mașinile echipate corespunzător pentru vremea rece. În imaginile surprinse, se vede cum stațiunea, dar […]
17:20
În urmă cu mai multe luni, reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) clarificau un aspect esențial pentru toți șoferii din România. La început de an, neliniștea mai multor proprietari de autovehicule a fost alimentată de o informație care s-a propagat rapid în spațiul public. Și anume, că autoturismele cu o vechime de peste 15 ani ar […]
17:20
La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și Rânca se acționează cu utilaje de dezăpezire # Gândul
Nu e decembrie încă, dar unele zone ale României au început să fie năpustite de zăpadă. Rânca este cel mai bun exemplu. Drumarii intervin pe șoselele din Rânca și le recomandă șoferilor să nu se deplaseze dacă nu au mașinile echipate corespunzător pentru vremea rece. În imaginile surprinse, se vede cum stațiunea, dar și pârtia […]
17:20
(P) Continuă intervențiile pentru îmbunătățirea infrastructurii din Sectorul 5. Rampă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului # Gândul
Echipele de infrastructură din Sectorul 5 au finalizat o nouă rampă destinată amplasării pubelelor pe strada Tunsu Petre. Totodată, au fost efectuate reparații locale pe strada Sirenelor. „Echipele noastre au fost din nou pe teren pentru a răspunde rapid nevoilor comunității. Echipele lucrează pentru finalizarea mai multor lucrări, iar de curând au terminat o nouă […]
17:20
Echipa companiei Salubrizare Sector 5 este orientată de valorile fundamentale care îi conferă o identitate distinctă în peisajul competitiv al pieței. Aceasta îşi dedică eforturile pentru a dezvolta continuu o inițiativă inovatoare, menită să faciliteze diseminarea de materiale informative esențiale. Prin intermediul acestei inițiative, societatea își propune să abordeze cu regularitate şi rigurozitate obstacolele și […]
17:10
„Ce nu te distruge, te face mai puternic”. Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan? # Gândul
„Puterea nu provine din capacitatea fizică, ci din voința neclintită”, spunea Mahatma Gandhi. Un editorialist de la Financial Times îl descrie acum pe fostul primar al Istanbulului Ekrem Imamoglu, pe care l-a intervievat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, ca „primul lider al Opoziției care deja l-a învins pe cel mai puternic lider […]
17:00
Negocierile de pace din Ucraina au ajuns la faza pe votcă? Băiatul lui Trump lansează „Trumpvodka” # Gândul
Fiul liderului de la Casa Albă, Eric Trump, a anunțat lansarea propriei mărci de votcă. „Trumpvodka” costă 47 de dolari, de câteva ori mai scumpă decât prețul mediu al votcii în Statele Unite. Donald Trump, care susține că nu consumă alcool, a avut propriul brand de votcă în 2005, produs care nu s-a vândut cum […]
17:00
Fostul fotbalist Gabi Tamaș și actorul Mihai Bendeac, SCANDAL într-un club. „Eram amândoi beți și ne-au despărțit bodyguarzii” # Gândul
Actorul Mihai Bendeac a făcut public, recent, un episod tensionat petrecut cu Gabi Tamaș, într-un club. Astfel, o întâlnire aparent amicală a degenerat rapid într-un conflict, scandalul pornind de la o confuzie ciudată legată de „rudenie”, pe fondul consumului de alcool de ambele părți. Abordarea inițială a venit din partea lui Tamaș și a fost […]
17:00
Marius Şumudică, fost jucător și antrenor la Rapid, a spus că nu mai vine la meciurile echipei în Giuleşti. El a avut un conflict cu unii fani, pe vremea în care pregătea formația vișinie, aceștia aruncând cu bulgări în el. Șumudică nu mai e antrenorul Rapidului din luna mai a acestui an. Preluase echipa în […]
16:40
Negocierile de pace din Ucraina au ajuns la faza pe vodkă? Băiatul lui Trump lansează „Trumpvodka” # Gândul
Fiul liderului de la Casa Albă, Eric Trump, a anunțat lansarea propriei mărci de vodcă. „Trumpvodka” costă 47 de dolari, de câteva ori mai scumpă decât prețul mediu al vodcii în Statele Unite. Donald Trump, care susține că nu consumă alcool, a avut propriul brand de vodcă în 2005, produs care nu s-a vândut cum […]
16:30
Ce show a făcut familia Trump în luxosul resort Mar a Lago, de Ziua Recunoștinței. Imagini de la petrecerea spectaculoasă # Gândul
Președintele Donald Trump a sărbătorit Ziua Recunoștinței la luxoasa sa proprietate Mar-a-Lago din Florida, alături de prima doamnă, Melania Trump, și mai mulți membri ai familiei lor extinse. Pe rețelele de socializare circulă mai multe videoclipuri de la petrecerea familiei Trump. Într-unul dintre ele, președintele Americii este filmat în timp ce sosește la cina fastuoasă, […]
16:30
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Alin Petrache, declarații despre Cupa Națiunilor la rugby: „Acest campionat nou va aduce meciuri puternice” # Gândul
Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRG), a fost prezent la gală, acolo unde a discutat despre Cupa Națiunilor, noua competiție la rugby care „va aduce meciuri puternice”. România va fi parte a Grupei A, în această competiție. La Cupa Națiunilor, România va fi parte a Grupei A. Președintele […]
16:20
Cum vrea cel mai bogat mogul al Kievului, Rinat Ahmetov, să salveze Ucraina în această iarnă # Gândul
Lituania nu sprijină Ucraina doar cu bani și armament pentru a lupta împotriva invaziei rusești, ci și cu livrare de gaze în cantități semnificative. Prima livrare de gaze naturale lichefiate din SUA pentru Ucraina tocmai s-a realizat prin terminalul unui oraș-port lituanian, Klapeida. În ciuda încărcăturii grele a terminalului, Lituania a acorda prioritate Ucrainei. Kievul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.