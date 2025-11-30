Congresul Naţional al AUR are loc azi, la Alba Iulia. George Simion e singurul candidat pentru şefia partidului

23:10

Vicepremierul Tanczos Barna a discutat sâmbătă, în exclusivitate la Digi24, despre cât de sinceră este politica românească, precizând că trebuie să existe sinceritate, dar trebuie să fie şi cumpătare în comunicare, pentru că „un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri”. El a dat exemplul pe care l-a învăţat la Ministerul Agriculturii, că nu poate să vorbească ministrul despre recolta de grâu, pentru că, dacă spune că este foarte bună, scade preţul la bursă, iar dacă zice că este o recoltă proastă, urcă preţul, astfel el având posibilitatea de a influenţa, doar printr-o propoziţie, evoluţia pieţelor.