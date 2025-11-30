Reacţia unei turiste din Brazilia la repetiţiile pentru parada de 1 Decembrie de la Alba Iulia: O ţară superbă
ObservatorNews, 30 noiembrie 2025 07:50
Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie au fost date peste cap de ploaie și ceață. Parada aeriană a fost anulată ieri, dar sunt totuşi şanse ca mâine să vedem pe cer elicoptere şi avioane de luptă. Va fi prima Zi Naţională cu Nicuşor Dan preşedinte, dar şi fără un ministru al Apărării cu drepturi depline, după scandalul care a dus la demisia lui Ionuţ Moşteanu. Repetiţii s-au făcut şi la Alba-Iulia.
• • •
Lucrările la Barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni din Prahova şi Dâmboviţa fără apă potabilă # ObservatorNews
Mai multe localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă! Motivul? Ploile abundente şi lucrările care se fac la Barajul Paltinu. Acestea au dus la murdărirea apei, ceea ce a făcut imposibilă furnizarea către locuitori. Ministrul Mediului a declarat într-o postare pe reţelele de socializare că, anterior, Hidroelectrica şi furnizorii de apă au dat asigurări că lucrările nu vor afecta populaţia.
Sediul France Télévisions din Paris, evacuat în urma unei alerte cu bombă. Emisia a fost întreruptă în direct # ObservatorNews
Sediul central al France Télévisions din Paris a fost evacuat în urma unei alerte cu bombă. Prezentatorii şi invitaţii au fost scoşi din platou chiar în timpul unei transmisiuni în direct. Alerta a fost dată de Serviciile de stat, iar mai multe echipe de poliţişti au fost trimise la faţa locului. După o oră şi jumătate angajaţilor li s-a permis să se întoarcă în clădire. O anchetă este acum în desfăşurare. Acum două săptămâni, redacţia BFMTV, a fost de asemenea evacuată în urma unei alerte cu bombă, care s-a dovedit a fi falsă.
Vremea de mâine 30 noiembrie. Strat de zăpadă de 15 cm la munte şi temperaturi scăzute în toată ţara # ObservatorNews
Vremea se anunţă mohorâtă în toată ţara, cu ploi extinse, precipitaţii mixte în vest şi sud-vest şi ninsori la altitudini mari, unde se va depune un strat de zăpadă de până la 15 centimetri. Meteorologii avertizează că vântul va avea intensificări în sudul şi sud-estul ţării, cantităţile de apă vor fi local însemnate, iar temperaturile vor rămâne scăzute, cu maxime de cel mult 13 grade şi condiţii de ceaţă în mai multe zone.
Noua organizație de tineret a AfD stârnește furie în Germania: ciocniri între demonstranți și poliție # ObservatorNews
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a lansat sâmbătă noua organizație de tineret, Generation Deutschland, în cadrul unui congres desfășurat la Giessen, marcat de proteste masive și violențe, care au întârziat reuniunea cu două ore și au dus la rănirea mai multor persoane, printre care şi în jur de 15 agenţi ai forţelor de ordine.
O insulă din Hawaii este deținută aproape în totalitate de un singur om. Este vorba despre Lanai, a șasea insulă ca mărime din arhipelag. Pe insulă trăiesc aproximativ 4.000 de oameni care depind de deciziile proprietarului.
Şofer beat, la spital după ce a intrat cu maşina într-un buldoexcavator, în Dâmboviţa # ObservatorNews
Un bărbat a ajuns la spital, după ce a intrat cu autoturismul într-un buldoexcavator staţionat în afara părţii carosabile, pe un drum din judeţul Dâmboviţa. Testul de alcoolemie pe care i l-au făcut poliţiştii a arătat că bărbatul era în stare avansată de ebrietate.
Antena, 32 de ani alături de români: mii de ore de programe, mii de oameni angrenţi și noi show-uri # ObservatorNews
Antena sărbătoreşte 32 de ani în care a fost alături de români prin programele şi mai ales prin oamenii săi.
Capitala se pregătește de Sărbători: luminițe aprinse și târguri de Crăciun deschise în centrul orașului # ObservatorNews
S-au aprins luminiţele de Crăciun în Capitală. Şapte milioane de leduri împodobesc în acest an oraşul pe principalele bulevarde. Butonul a fost apăsat de fiul primarului interimar al Capitalei. Tot sâmbătăseară s-au deschis încă două târguri de Crăciun în Capitală: la Universitate şi în Piaţa Constituţiei.
Papa Leon, vizită la Moschee Albastră din Instanbul. S-a descălţat la intrare, dar a refuzat să se roage # ObservatorNews
Papa Leon al XIV-lea a vizitat celebra Moschee Albastră de la Istanbul, într-un gest de respect faţă de majoritatea musulmană a ţării. A trecut însă peste momentul de rugăciune în tăcere. Liderul spiritual al catolicilor va ajunge în Liban, unde este aşteptat aducă speranţa păcii.
Întors acasă, Leonard Doroftei și-a deschis propria sală de box: "Prin muncă am bătut talentul” # ObservatorNews
După ani petrecuți printre străini, după zile și nopți în sălile de antrenament și în ring, după lovituri primite din toate direcțiile, Leonard Doroftei a înțeles că cel mai bine îi este tot acasă. Și-a ridicat propria sală, "atelierul de box", cum îi spune, și a luat-o de la capăt, de această dată ca antrenor. Iar acum speră să descopere aici, în România, viitorul campion mondial.
Motivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lume # ObservatorNews
Criză aviatică de proporţii în pragul sărbătorilor de iarnă. Zeci de români nu au mai putut să plece din Paris după ce producătorul Airbus a reţinut la sol 6.500 de avioane A320, jumătate din flota globală. Specialiştii au descoperit că radiațiile solare ar putea interfera cu computerele de bord, iar aernovalele ar putea fi în pericol.
Brazi high-tech și decorațiuni personalizate. Cât ajungi să plătești pentru atmosfera perfectă de sărbători # ObservatorNews
Brazi "de‑a gata". E moda acestei ierni. Sunt pomi artificiali cu instalații de lumini montate, controlați din aplicaţie şi care au şi muzică integrată. Astfel, decoratul devine simplu și rapid. Cererea pentru astfel de brazi a crescut cu cel puțin 30% față de anii trecuți.
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat" # ObservatorNews
Operaţiune amplă de căutare a unui turist britanic, dispărut în munţii Bucegi în urmă cu o săptămână. Echipele de salvare răscolesc masivul în lung şi în lat, zi şi noapte pentru a da de urma lui. Ministerul de Interne a trimis pentru prima dată un elicopter Black hawk în zonă. Părinţii băiatului au venit din Marea Britanie să participe la căutări. Mama lui a vorbit în exclusivitate pentru Observator, despre drama prin care trece.
Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie, date peste cap de vreme: "Concentrare maximă", ordinul comandantului # ObservatorNews
Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie au fost date peste cap de ploaie și ceață. Parada aeriană a fost anulată astăzi, dar sunt totuşi şanse ca luni să vedem pe cer elicoptere şi avioane de luptă. Va fi prima Zi Naţională cu Nicuşor Dan preşedinte, dar şi fără un Ministru al Apărării cu drepturi depline, după scandalul care a dus la demisia lui Ionuţ Moşteanu.
La munte a venit iarna, la fix pentru vacanţa de 1 Decembrie. Ninge de dimineaţă la Rânca, iar zăpada s-a strâns repede într-un stat consistent. Peisajul i-a bucurat în special pe cei mici, care s-au bătut cu bulgării şi au făcut oameni de zăpadă. Şoferii însă nu au fost la fel de fericiţi. Au circulat ceva mai greu, însă odată ajunşi în staţiune efortul a meritat.
Cum s-a produs accidentul din Suceava. Locotenentul MAPN mai avea 15 km până acasă: "Roţile nu mai sunt" # ObservatorNews
Accident grav în Suceava. Un locotenent-colonel din MAPN a murit după ce a intrat cu maşina pe contrasens şi a lovit în plin o dubă care circula regulamentar. După impact, ambele autoturisme au ajuns în casele unor localnici. Angajatul MAPN lucra la Bucureşti şi se îndrepta spre casă. Cu 15 kilometri înainte de destinaţie ar fi adormit la volan.
Guvernarea Bolojan, demontată de sindicate. FNSA a publicat o listă cu 25 de "puncte negre" # ObservatorNews
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a publicat o listă de 25 de "puncte negre" ale guvernării Ilie Bolojan, care, potrivit sindicatului, ar reflecta realitatea din spatele declarațiilor oficiale. La cinci luni de la preluarea mandatului, FNSA susține că executivul a slăbit statul de drept, a trimis acasă 40.000 de bugetari, a îngheţat salariile și a adâncit sărăcia pentru milioane de români, informează News.ro.
Inundații în Dâmbovița. Pompierii au intervenit în mai multe gospodării afectate de precipitații abundente # ObservatorNews
Mai multe gospodării din județul Dâmbovița au fost inundate sâmbătă ca urmare a precipitațiilor abundente. Pompierii au fost trimiși în misiune pentru a scoate apa din curțile localnicilor.
O fetiţă și părinții ei, răniți într-un accident la Timişoara. Şoferul vinovat a fugit de la locul faptei # ObservatorNews
Un accident rutier a avut loc sâmbătă pe Splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara, unde un șofer a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un autoturism în care se aflau trei persoane. Impactul s-a produs pe direcția Podul Eroilor - Splaiul Sofocle, după ce conducătorul unui BMW ar fi pierdut controlul și ar fi ajuns pe sensul opus de mers, informează News.ro.
Accident de groază în Timişoara, un copil de 8 ani şi părinţii lui răniţi. Şoferul vinovat a fugit # ObservatorNews
O fetiţă de 8 ani şi ambii părinţi ai acesteia au fost răniţi şi duşi la spital, după ce şoferul unei maşini a intrat pe contrasens pe o stradă din Timişoara şi a provocat un accident rutier. Şoferul vinovat a fugit de la locul accidentului, iar acum poliţiştii îl caută.
Insula Thassos, lovită grav de furtuna Adel. Viiturile au măturat drumuri, case şi maşini # ObservatorNews
Insula Thassos din nordul Greciei, una dintre destinaţiile preferate de vacanţă ale românilor, lovită de furtuna Adel. Precipitaţiile au adus peste 80 de litri de apă per metru pătrat, iar viiturile au măturat drumuri, maşini şi case.
O cisternă încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat (GPL), înmatriculată în Ucraina, s-a răsturnat sâmbătă după-amiază pe drumul național DN 26, pe sectorul Blăgești-Oancea, în județul Vaslui. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un șanț, însă primele verificări arată că nu există scurgeri de combustibil și nici risc de explozie, informează News.ro.
Bărbat din Dolj, arestat preventiv pentru că şi-ar fi violat fiica vitregă în vârstă de 15 ani # ObservatorNews
Un bărbat în vârst de 43 de ani din judeţul Dolj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că şi-a violat fiica vitregă de 15 ani. Raporturile sexuale ar fi avut loc în repetate rânduri.
Terasele din Năvodari au dispărut. Apele Române vor putea să-şi revendice terenurile vândute ilegal # ObservatorNews
Terasele și beach-barurile au dispărut de pe plajele din Năvodari. Peste 70 de construcții din cea mai scumpă stațiune de pe litoral au fost demolate, iar ministrul Mediului anunță măsuri şi mai dure. Va modifica legea plajelor, iar în cazul imobilelor construite ilegal, statul își va revendica terenurile de pe litoral. Oamenii din HoReCa se tem că această decizie va afecta grav turismul.
Cisternă ucraineană cu 19 tone de GPL, răsturnată în Vaslui. Zona, securizată de pompieri # ObservatorNews
O cisternă încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat (GPL), înmatriculată în Ucraina, s-a răsturnat sâmbătă după-amiază pe drumul național DN 26, pe sectorul Blăgești-Oancea, în județul Vaslui. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un șanț, însă primele verificări arată că nu există scurgeri de combustibil și nici risc de explozie, informează News.ro.
Petardele şi pocnitorile, interzise. Amenzi și închisoare pentru cei care încalcă legea de Revelion # ObservatorNews
Începând cu acest final de an, petardele şi pocnitorile nu mai sunt doar periculoase, ci şi complet interzise prin lege. Cei care le mai folosesc riscă până la 7.500 de lei amendă sau chiar închisoare de până la cinci ani. Pentru cine îşi doreşte un show de artificii în noaptea de Revelion, singura variantă legală este angajarea unei firme autorizate, cu pirotehnişti. Măsura vine după ani întregi de accidente grave, dar şi pentru protejarea animalelor de companie.
Mesaj amenințător al lui Donald Trump: "Închideți spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei" # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a lansat sâmbătă un mesaj cu ton amenințător pe platforma Truth Social, cerând "închiderea în întregime" a spațiului aerian din jurul Venezuelei. Avertismentul este adresat piloților, companiilor aeriene și traficanților de droguri, în contextul intensificării prezenței militare a SUA în zona Caraibelor.
Copilă de 14 ani din Brăila, violată de propriul unchi, un bărbat de 35 de ani. Individul, arestat # ObservatorNews
Un bărbat de 35 de ani dintr-o localitate din județul din Brăila a fost arestat preventiv pentru că și-a violat nepoata de 14 ani, anunță polițiștii brăileni.
Accident rutier cu 6 victime, 3 adulți și 3 copii, în Suceava. A fost nevoie de un echipaj de descarcerare # ObservatorNews
Un accident rutier a avut loc pe raza localității Ilișești, pe DN17. Șase persoane au fost rănite, dintre care trei adulți și trei minori. Toți sunt conștienți și cooperanți, prezentând multiple leziuni.
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi # ObservatorNews
Hidrologii au emis sâmbătă o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, valabilă până duminică la prânz, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza pentru următoarele 48 de ore, informează Agerpres.
Drulă către Ciucu: "Dacă nu vine la dezbatere, să se retragă. Bucureștiul nu are nevoie de un primar laș" # ObservatorNews
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl acuză pe liberalul Ciprian Ciucu că evită dezbaterile electorale din ultima săptămână de campanie și îi cere fie să participe la două confruntări publice, fie să se retragă din cursa pentru București. Drulă susține că bucureștenii au dreptul la o competiție de idei și îl acuză atât pe Ciucu, cât și pe Daniel Băluță, că fug de discuții deschise despre viziunea lor pentru oraș.
Școlile din România, unite într-o campanie antidrog. Profesori şi elevi caută soluții împotriva dependenţelor # ObservatorNews
În școlile din toată țara, ora de dirigenție capătă o miză nouă în cadrul campaniei antidrog "Conștient, nu dependent", un proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Românei. Este un proiect care îi provoacă pe adolescenți să vorbească deschis despre riscuri, alegeri și responsabilitate. Profesorii și elevii caută soluții împreună, iar cele mai bune idei devin exemple de bună practică la nivel național.
Ultimele pregătiri pentru târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei. Magia sărbătorilor luminează Capitala # ObservatorNews
Este weekendul în care se deschid și târgurile de Crăciun din Capitală. În Piața Constituției se află peste 100 de căsuțe pline cu bunătăți: de la celebrul vin fiert, la must cald, kürtőskalács, clătite, acadele și gogoși.
Atmosferă de poveste și în Germania, unde s-a deschis celebrul târg de Crăciun de la Nürnberg, unul dintre cele mai vechi și mai cunoscute din țară. O tânără îmbrăcată în costum de înger a dat startul festivităților, recitând un poem tradițional de la balconul unei biserici. Evenimentul a atras deja numeroși vizitatori, curioși să trăiască magia începutului de Advent.
Sistemul SOS auto, sursă de apeluri accidentale la 112. Confuzia costă autorităţile milioane de euro # ObservatorNews
Date îngrijorătoare din dispeceratul 112. Peste jumătate dintre apelurile SOS trimise din maşini sunt false şi de vină nu e sistemul inteligent. Şoferii apasă de multe ori din greşeală butonul care face legătura cu numărul de urgenţă.
Rechemare masivă a Airbus A320 şi mii de zboruri anulate, după o defecţiune de software. Anunţul Wizz Air # ObservatorNews
O problemă de software identificată de Airbus la aeronavele A320, declanşată de expunerea la radiaţii solare şi capabilă să afecteze controlul zborului, a dus la o rechemare masivă a mii de avioane în întreaga lume. Una dintre flotele vizate, operată de compania aeriană low-cost Wizz Air, a primit actualizarea necesară în cursul nopţii, iar compania confirmă că toate zborurile programate sunt operate conform orarului.
Pregătiri pentru parada militară de 1 Decembrie. Şoferilor li se recomandă să evite zonele de antrenament # ObservatorNews
Pregătiri intense pentru parada de Ziua Naţională! Şoferilor care au treabă astăzi şi mâine prin Bucureşti li se recomandă să evite zonele de antrenament.
De profesie medic neurochirurg, Constantin Titian Filip candidează independent la Primăria Capitalei, sub sloganul "Un erou, un patriot!"
Dâmboviţa ar putea lua o nouă înfăţişare. Şase proiecte propun un nou coridor verde-albastru al Bucureștiului # ObservatorNews
Râul Dâmboviţa ar putea deveni, în viitor, un coridor verde-albastru, accesibil și conectat la viața orașului. Un spațiu comun între oameni, natură și oraș. Şase proiecte inedite de revitalizare a zonei au fost desemnate câştigătoare în cadrul Concursului Dâmboviţa 2035. Acestea vor fi expuse public ca parte a unui campanii de conştentizare dedicate potenţialului zonei.
Cod galben de vreme severă în 13 judeţe şi în Bucureşti. Când scăpăm de frig şi ploi # ObservatorNews
Ploi abundente, lapoviţă şi ninsoare vor afecta mare parte din ţară până duminică la prânz. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod galben pentru 13 judeţe şi Bucureşti, iar în zona montană sunt aşteptate precipitaţii mixte şi strat nou de zăpadă.
Georgia marchează un an de la blocarea negocierilor de aderare la UE. Mii de oameni au protestat la Tbilisi # ObservatorNews
Noapte de revoltă în capitala Georgiei! Mii de oameni au ieşit pe străzile din Tbilisi ca să marcheze un an de când guvernul a blocat drumul ţării spre Uniunea Europeană. Manifestanţii au fluturat steaguri europene şi georgiene. "Nu vom lăsa un guvern pro-rus să ne fure viitorul european" au scandat cetăţenii. Georgia se confruntă cu o criză politică de la alegerile parlamentare de anul trecut, pe care opoziţia le-a contestat şi spun că au fost manipulate în favoarea partidului de guvernământ.
Pistol cu muniţie, găsit la câţiva paşi de Târgul de Crăciun din Strasbourg. Măsurile de securitate, sporite # ObservatorNews
Un pistol funcţional şi mai multe cartuşe au fost descoperite într-un tufiș aflat la câţiva paşi de Târgul de Crăciun din Strasbourg. Autorităţile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cum a ajuns arma de foc acolo, în plin sezon turistic.
Capitala aprinde în această seară iluminatul festiv de Crăciun. Începe magia Sărbătorilor în Bucureşti # ObservatorNews
Astăzi, la ora 18:00, Bucureștiul intră oficial în atmosfera sărbătorilor. Peste 7 milioane de becuri LED vor lumina Capitala, într-un concept care pune muzica în centrul poveștii de iarnă - "Trăiește magia Crăciunului prin muzică", informează News.ro.
Gheorghe Macovei candidează la Primăria Capitalei, susţinut de Partidul România Mare, sub sloganul "Un om dintre oameni!".
SONDAJ: Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? # ObservatorNews
Prețurile cresc de la an la an la târgurile de Crăciun, iar principala nemulțumire a comercianților rămâne nivelul tot mai ridicat al taxelor impuse de organizatori. Cheltuielile mari se reflectă inevitabil și în prețul produselor tradiționale, ceea ce îi face pe tot mai mulți vizitatori să se plângă că spiritul sărbătorilor vine la pachet cu costuri exagerate.
Trump promite graţierea fostului lider al Hondurasului, condamnat la 45 de ani pentru trafic de droguri # ObservatorNews
Un mesaj postat de Donald Trump pe reţeaua sa socială a bulversat scena politică din Honduras: fostul preşedinte al ţării, condamnat pentru trafic de droguri, ar urma să fie graţiat. Anunţul apare cu zile înaintea unui scrutin cu rezultat imprevizibil, potrivit News.ro.
Un nou incident cu drone în Republica Moldova. Vineri, două drone au survolat ilegal spaţiul aerian al ţării # ObservatorNews
Vineri seară, două drone au survolat ilegal nordul Republicii Moldova. În urma incidentului, autorităţile statului vecin au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord, informează NewsMaker.md, citat de News.ro.
