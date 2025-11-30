Reacţia unei turiste din Brazilia la repetiţiile pentru parada de 1 Decembrie de la Alba Iulia: O ţară superbă

16:20

Începând cu acest final de an, petardele şi pocnitorile nu mai sunt doar periculoase, ci şi complet interzise prin lege. Cei care le mai folosesc riscă până la 7.500 de lei amendă sau chiar închisoare de până la cinci ani. Pentru cine îşi doreşte un show de artificii în noaptea de Revelion, singura variantă legală este angajarea unei firme autorizate, cu pirotehnişti. Măsura vine după ani întregi de accidente grave, dar şi pentru protejarea animalelor de companie.