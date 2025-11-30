Daniel-Raj Stoican a cucerit medalia de aur la Europenele de box Under-23
DigiFM.ro, 30 noiembrie 2025 09:50
Pugilistul român Daniel-Raj Stoican a cucerit medalia de aur la categoria 70 kg, sâmbătă, la Campionatele Europene de box Under-23 de la Budapesta, după ce l-a învins în finală pe georgianul Luka Nikabadze.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
10:10
Împușcături în California. Cel puţin patru morţi şi zece răniţi. „Anchetatorii examinează toate posibilităţile” # DigiFM.ro
Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite în împuşcături care au avut loc sâmbătă seara în Stockton, un oraş din statul California, în vestul Statelor Unite, în timpul weekendului prelungit de Ziua Recunoştinţei, conform unui anunţ făcut de poliţia locală, transmite AFP.
Acum o oră
09:50
09:40
Vânzările online de Black Friday din SUA au atins un record de 11,8 miliarde de dolari. Estimări pentru Cyber Monday # DigiFM.ro
Americanii au cheltuit un nivel record de 11,8 miliarde de dolari la cumpărăturile online de Black Friday, în creştere cu 9,1% faţă de anul trecut, potrivit datelor finale publicate de Adobe Analytics, care monitorizează peste un trilion de vizite pe site-uri de retail din Statele Unite, relatează Reuters.
09:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia, notează AFP.
Acum 4 ore
07:10
Tradiții și superstiții de Sfântul Andrei: noaptea lupilor, usturoiul și grâul la încolțit. De ce e Ocrotitorul României și mesaje pentru 30 noiembrie.
Acum 24 ore
18:20
Preşedintele Trump anunță că spaţiul aerian al Venezuelei trebuie considerat închis în „întregime” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spaţiul aerian al Venezuelei şi cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters.
17:40
Australianul Oscar Piastri (McLaren) a câştigat sâmbătă cursa de sprint în Marele Premiu al Qatarului, devansându-i pe britanicul George Russell (Mercedes) şi pe coechipierul său Lando Norris.
17:40
Numele de Andrei sau Andreea, precum şi derivate ale acestora sunt purtate de 986.365 de persoane care îşi sărbătoresc onomastica, duminică, de Sfântul Apostol Andrei.
17:00
Staruri celebre la Hollywood vor asista alături de familia regală britanică la concertul de colinde găzduit de prinţesa Kate # DigiFM.ro
Actriţele Kate Winslet şi Hannah Waddingham şi actorul Chiwetel Ejiofor se vor număra printre vedetele care vor asista alături de familia regală britanică la concertul anual de colinde de Crăciun de la Abaţia Westminster din Londra, găzduit de Kate, prinţesa de Wales, a anunţat sâmbătă biroul de presă al acesteia, informează Reuters.
16:30
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din Dâmboviţa şi Prahova. 14 județe, plasate sub cod galben # DigiFM.ro
Hidrologii au emis sâmbătă o avertizare cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, valabilă până duminică la prânz, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore.
16:20
„Decizii dificile”. Autorităţile din Grecia plasează regiunea Atena şi două insule din Marea Egee în stare de urgenţă hidrologică # DigiFM.ro
Autorităţile din Grecia au plasat regiunea Atena şi două insule din Marea Egee în stare de urgenţă hidrologică, pentru a accelera lucrările de infrastructură şi pentru a răspunde unei ameninţări crescânde de penurie de apă, exacerbată de o secetă cronică, informează AFP.
15:00
Cătălin Drulă, despre demisia lui Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării: „Un gest de onoare” # DigiFM.ro
Demisia lui Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării este "un gest pe care îl vedem rar în politica românească" a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, candidatul USR la funcţia de primar al Capitalei, Cătălin Drulă.
14:40
Kiefer Sutherland, star în filmul de Crăciun „Tinsel Town”. 40 de ani de carieră, recunoscător pentru un astfel de rol: O adevărată provocare, a fost foarte emoţionant # DigiFM.ro
Kiefer Sutherland, a cărui carieră se întinde pe patru decenii, a declarat că a reuşit să îşi extindă repertoriul interpretativ datorită noului film de Crăciun "Tinsel Town".
14:20
Zelenski anunţă că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru a discuta planul de pace propus de americani # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că o delegaţie condusă de secretarul Consiliului naţional de securitate, Rustem Umerov, se află deja în drum spre Statele Unite pentru a continua discuţiile privind un acord care să pună capăt războiului cu Rusia, informează AFP şi Reuters.
13:10
350 de persoane au murit în urma inundațiilor provocate de ploile torenţiale, în Asia de Sud-Est # DigiFM.ro
Bilanţul inundaţiilor provocate de ploile torenţiale din Indonezia, Thailanda şi Malaezia se ridică la aproximativ 350 de morţi sâmbătă, potrivit celor mai recente date prezentate de autorităţile locale, relatează AFP.
12:30
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această iniţiativă, "strecurată pe furiş în lege", e în afara deciziei politice agreate de partidele care susţin Guvernul.
12:20
Cod galben de ploi în 13 judeţe şi în Capitală, până duminică la 14:00. Lapoviţă şi ninsoare la munte # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, o atenţionare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până duminică la 14:00, în zone din 13 judeţe şi în Bucureşti, precum şi o informare de precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, în zone montane.
10:40
Papa Leon a intrat în Moscheea Albastră din Istanbul, s-a descălţat, dar nu s-a rugat: Am vrut doar să o vizitez # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea a intrat sâmbătă într-o moschee, pentru prima dată în timpul pontificatului său, vizitând Moscheea Sultan Ahmed, cunoscută şi sub numele de Moscheea Albastră din Istanbul. Cu toate acestea, spre deosebire de predecesorii săi, nu s-a oprit să se roage în a treia zi a vizitei sale în Turcia, informează EFE şi Reuters.
Ieri
10:10
Condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, fostul preşedinte al Hondurasului va fi graţiat de Trump # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri, cu două zile înainte de alegerile prezidenţiale din Honduras pe care intenţionează să le influenţeze, că îl va graţia pe fostul preşedinte hondurian de dreapta Juan Orlando Hernandez, condamnat anul trecut la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri, notează AFP.
09:50
S-a deschis faimosul Târg de Crăciun de la Nürnberg, unul dintre cele mai vechi din Germania # DigiFM.ro
Faimosul Târg de Crăciun de la Nürnberg (Nürnberger Christkindlesmarkt) s-a deschis oficial vineri, informează dpa.
09:30
Şeful de cabinet al lui Zelenski a demisionat în urma uriașului scandal de corupţie de la Kiev. Mesajul președintelui Ucrainei # DigiFM.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că şeful său de cabinet, Andrii Iermak, şi-a prezentat demisia în urma unui scandal de corupţie care a căpătat amploare odată cu percheziţiile efectuate mai devreme în aceeaşi zi la domiciliul acestuia, transmite Reuters.
09:30
Oscar Piastri a dominat singura sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu al Qatarului # DigiFM.ro
Australianul Oscar Piastri (McLaren) a stabilit cel mai rapid timp în singura sesiune de antrenamente libere de vineri înaintea Marelui Premiu al Qatarului, penultima etapă a sezonului de Formula 1, unde coechipierul său britanic Lando Norris, clasat pe locul doi în sesiune, are o primă şansă de a câştiga titlul mondial, scrie AFP.
28 noiembrie 2025
17:40
O zi dedicată celor mai surprinzătoare momente din istoria României, cu hituri pe limba ta. Din matinal, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, unde ne vor vizita, ne vor povesti și ne vor cânta invitați precum Istoria pe Răzătoare, Mihai Mărgineanu și mulți alții, care vor face din Ziua Națională o sărbătoare la Digi FM. Până seara târziu, fiecare program va aduce povești neștiute despre istoria românilor și a României, iar muzica va fi 100% românească.
16:40
Măsuri de securitate pentru 1 Decembrie 2025. Jandarmeria anunță reguli stricte și restricții de trafic în București # DigiFM.ro
Jandarmeria Capitalei va fi prezentă cu 1.000 de jandarmi pentru asigurarea măsurilor de siguranţă şi pentru protecţia participanţilor la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României organizate în zona Arcului de Triumf.
16:30
Bolojan: „Va fi aprobat proiectul privind pensiile magistraților; marți, cel mai probabil, angajarea răspunderii în Parlament” # DigiFM.ro
Guvernul va aproba proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților și urmează, cel mai probabil, să-și angajeze răspunderea în Parlament marți, pe 2 decembrie, a anunțat premierul Ilie Bolojan.
14:30
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr. Pink au încurajat-o să revină la pictură # DigiFM.ro
Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, continuă să atragă atenția cu talentul său artistic. La doar 18 ani, tânăra a reușit să vândă un tablou pentru 20.000 de euro, confirmându-și pasiunea pentru pictură și maturitatea creativă.
14:10
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului şi-a făcut publică diploma de studii: "Pentru a nu exista niciun fel de dubii şi speculaţii" # DigiFM.ro
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, şi-a făcut publică diploma de studii, din care rezultă că a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice şi a susţinut examenul de licenţă la Universitatea din Bucureşti.
14:00
O pensionară din Elveția, lăsată fără 107.000 de euro de un fals Brad Pitt. A crezut că e într-o relație cu actorul: "Mi-a dat de înțeles că e îndrăgostit de mine" # DigiFM.ro
După ce a urmărit un cont Instagram dedicat lui Brad Pitt, o femeie din Elveţia a intrat într-o relaţie cu un escroc care i-ar fi sustras o sută de mii de franci elveţieni. 107.000 de euro, mai exact. Înşelăciunea aminteşte de nefericita întâmplare mediatizată anul trecut a unei femei franceze în vârstă de 50 de ani, care credea, la rândul ei, că are o conversaţie cu vedeta americană, scrie Le Figaro.
12:30
Marian Vanghelie, executat silit de ANAF. Fiscul are de recuperat aproape 14 milioane de lei de la fostul primar al Sectorului 5 # DigiFM.ro
ANAF inițiază procedura de executare silită în cazul fostului primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare, conform unui comunicat de presă al instituției.
12:30
Dominic Fritz, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Ministerul Apărării: "Am un mare respect pentru decizia lui. A fost un ministru integru" # DigiFM.ro
Dominic Fritz, președintele USR, a avut o reacție rapidă după ce Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării. Cel mai probabil, partidul pe care-l conduce va da un nou nume pentru MApN.
12:10
Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării: "Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română." # DigiFM.ro
Ionuț Moșteanu a demisionat vineri, 28 noiembrie, din funcția de ministru al Apărării, după scandalul legat de studiile sale universitare.
12:00
Șeful administrației prezidențiale ucrainene, vizat de raiduri anticorupție. Și-a oferit "cooperarea deplină" în cadrul anchetei # DigiFM.ro
Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a confirmat că autoritățile anticorupție ale țării efectuează raiduri la reședința sa și și-a oferit 'cooperarea deplină' în cadrul anchetei, relatează EFE.
12:00
Vremea se va răci în acest weekend, iar meteorologii prognozează pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică (28-30 noiembrie) ploi, lapoviţă, ninsoare şi vânt puternic. De asemenea, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, o atenţionare cod galben de ploi abundente în zona montană şi deluroasă a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Buzău, în sudul judeţului Hunedoara şi în zona de munte a judeţului Mehedinţi. Potrivit sursei citate, cantităţile de apă acumulate vor depăşi local 60-80 de l/mp.
12:00
Doi fotbalişti sauditi au fost jefuiți la Paris. Au rămas fără obiecte ce valorează 240.000 de euro # DigiFM.ro
Doi fotbalişti sauditi, ale căror nume nu au fost dezvăluite, susţin că au fost victimele unui furt din camera lor de hotel la Paris, relatează Le Parisien.
11:30
Atenţionare de călătorie. Grevă generală în Italia. Va fi afectată circulaţia tuturor mijloacelor de transport # DigiFM.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, că la data de 28.11.2025, în intervalul orar 00.01 – 24.00 va fi organizată grevă generală la nivel naţional care va afecta toate sectoarele de activitate, publice sau private, respectiv: transport aerian, feroviar, maritim, public local, privat etc.
11:20
Oscar Piastri refuză să-l ajute pe Lando Norris în lupta pentru titlul de campion mondial. „Am discutat pe scurt despre asta, iar răspunsul este nu” # DigiFM.ro
Australianul Oscar Piastri nu vrea să-l ajute pe britanicul Lando Norris, coechipierul său de la McLaren, să câştige titlul mondial. Cei doi rămân în cursă, alături de olandezul Max Verstappen (Red Bull), cu două Grand Prix-uri înainte de finalul campionatului, inclusiv Grand Prix-ul din Qatar de acest weekend, relatează L'Equipe.
11:10
Germania a elaborat un „plan secret” pentru a face faţă unui potenţial atac al Rusiei asupra teritoriului NATO # DigiFM.ro
Germania a elaborat un "plan secret" pentru a face faţă unui potenţial atac al Rusiei asupra teritoriului NATO, unul dintre punctele centrale fiind desfăşurarea a circa 800.000 de soldaţi germani, americani şi din alte state NATO pe linia frontului, scrie publicaţia The Wall Street Journal (WSJ), citată de EFE.
10:40
În fiecare an, 1 Decembrie ne reamintește cine suntem: un popor care învață, se reinventează și merge înainte. Cu această ocazie, Digi World prezintă trei producții originale, create cu emoție, curaj și rigoare, care vorbesc despre frici, vieți salvate și despre performanța științifică românească. Este modul nostru de a ne celebra - prin cunoaștere și povești care inspiră și deschid noi drumuri.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Tânăra de 20 de ani din Garda Naţională împuşcată miercuri la Washington a murit, anunţă Donald Trump # DigiFM.ro
Sarah Beckstrom, tânăra de 20 de ani membră a Gărzii Naţionale care a fost împuşcată miercuri la Washington de un suspect afgan, într-un atac comis în apropiere de Casa Albă, a murit, a anunţat joi seara preşedintele Donald Trump, relatează CNN şi The Guardian.
09:30
Ilie Bolojan, despre controversele din CV-ul lui Ionuț Moșteanu: „Am încercat să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome!” Ce a răspuns când a fost întrebat dacă ar trebui să-și dea demisia # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, referindu-se la controversele din CV-ul ministrului Ionuţ Moşteanu, că decizia privind o eventuală retragere de la Ministerul Apărării o ia acesta, precizând că el nu lucrează cu CV-uri sau cu diplome, ci vrea să obţină maximul posibil pe domeniul respectiv.
09:00
FCSB, învinsă de Steaua Roşie Belgrad, în Europa League. Charalambous: La cum am jucat azi, nu reuşeam nimic nici dacă adversarii rămâneau în nouă # DigiFM.ro
FCSB a fost învinsă de Steaua Roşie Belgrad cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Rajko Mitic'' din Belgrad, în etapa a cincea din competiţia de fotbal Europa League.
08:50
Cel mai grav incendiu din Hong Kong, din ultimii aproape 80 de ani. Bilanţul tragediei a ajuns la 94 de morţi. Peste 250 de persoane sunt date dispărute # DigiFM.ro
Bilanţul morţilor în urma incendiului din blocurile-turn din Hong Kong se ridică la 94, în timp ce misiunile de căutare-salvare se apropie de sfârşit.
08:40
Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, relevă prognoza pentru intervalul 1 - 29 decembrie, făcută publică vineri de meteorologi, transmite News.ro.
08:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea TVA în iulie a fost o necesitate, iar dacă Guvernul nu ar fi mers la Comisia Europeană cu un pachet de măsuri negociat în prealabil, României i-ar fi fost suspendate fondurile europene.
08:20
Descoperă Târgul de Crăciun București 2025: program complet, activități pentru copii, concerte, prețuri și atracții în Piața Constituției, Universitate și Opera Națională. Află când vine Moș Crăciun și ce surprize te așteaptă în Capitala Sărbătorilor de Iarnă.
27 noiembrie 2025
16:50
Putin refuză să semneze cu o conducere „ilegitimă” a Ucrainei și condiționează încetarea ostilităților de retragerea forțelor Kievului # DigiFM.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta, informează Reuters.
16:10
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a fost destul de nasol!” # DigiFM.ro
Lucian Viziru a trecut prin momente delicate recent, când a fost internat în spital timp de trei săptămâni din cauza unor probleme de sănătate. Artistul a vorbit abia acum despre episodul dificil prin care a trecut, mărturisind că experiența i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții.
15:50
Ioana Dogioiu, despre incidentul de la Parlament: „Ofiţerul de presă nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic cu jurnaliştii, să îi împingă” # DigiFM.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre incidentul de la Parlament, când presa a fost împiedicată să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan, că ofiţerul de presă nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic cu jurnaliştii, să îi împingă, ea arătând că ”pentru orice formă de protecţie fizică a premierului există echipa SPP”.
15:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă instituirea "serviciului naţional" pentru tinerii majori: „Teama nu evită niciodată pericolul!” # DigiFM.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi instituirea unui "serviciu naţional" de zece luni pentru tinerii majori, care va fi "strict militar" şi voluntar, menit "să răspundă nevoilor armatei" în faţa ameninţărilor ruse şi riscurilor crescute de conflict, informează AFP.
15:20
Schimbări pentru aeroporturile din București. Băneasa ar putea opera doar ziua, iar Otopeni rămâne fără zonă de îmbarcare rapidă # DigiFM.ro
Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce de ani de zile persoanele care şi-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea acestuia din cauza zgomotului produs de avioane. În cazul în care pe acest aeroport nu s-ar mai desfăşura operaţiuni aviatice, el ar fi retrocedat moştenitorilor prinţului George Valentin Bibescu, cel care a înfiinţat aeroportul.
