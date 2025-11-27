Ioana Dogioiu, despre incidentul de la Parlament: „Ofiţerul de presă nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic cu jurnaliştii, să îi împingă”
DigiFM.ro, 27 noiembrie 2025 15:50
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre incidentul de la Parlament, când presa a fost împiedicată să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan, că ofiţerul de presă nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic cu jurnaliştii, să îi împingă, ea arătând că ”pentru orice formă de protecţie fizică a premierului există echipa SPP”.
• • •
Acum 30 minute
16:10
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a fost destul de nasol!” # DigiFM.ro
Lucian Viziru a trecut prin momente delicate recent, când a fost internat în spital timp de trei săptămâni din cauza unor probleme de sănătate. Artistul a vorbit abia acum despre episodul dificil prin care a trecut, mărturisind că experiența i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții.
Acum o oră
15:50
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre incidentul de la Parlament, când presa a fost împiedicată să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan, că ofiţerul de presă nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic cu jurnaliştii, să îi împingă, ea arătând că ”pentru orice formă de protecţie fizică a premierului există echipa SPP”.
15:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă instituirea "serviciului naţional" pentru tinerii majori: „Teama nu evită niciodată pericolul!” # DigiFM.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi instituirea unui "serviciu naţional" de zece luni pentru tinerii majori, care va fi "strict militar" şi voluntar, menit "să răspundă nevoilor armatei" în faţa ameninţărilor ruse şi riscurilor crescute de conflict, informează AFP.
Acum 2 ore
15:20
Schimbări pentru aeroporturile din București. Băneasa ar putea opera doar ziua, iar Otopeni rămâne fără zonă de îmbarcare rapidă # DigiFM.ro
Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce de ani de zile persoanele care şi-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea acestuia din cauza zgomotului produs de avioane. În cazul în care pe acest aeroport nu s-ar mai desfăşura operaţiuni aviatice, el ar fi retrocedat moştenitorilor prinţului George Valentin Bibescu, cel care a înfiinţat aeroportul.
15:20
Un pastor penticostal din București, în vârstă de 72 de ani, plasat sub control judiciar. Este acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore # DigiFM.ro
Un bărbat de 72 de ani, pastor penticostal, este cercetat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti după ce, timp de aproape doi ani, a desfăşurat acte de natură sexuală asupra unei fete de 15 ani. El ar fi profitat de vulnerabilitatea adolescentei şi de faptul că ea îl percepea ca pe o figură paternă, pretextând că acele practici ar fi avut scop spiritual. El a fost iniţial reţinut, dar propunerea procurorilor de arestare preventivă a fost respinsă de judecător, bărbatul fiind plasat sub control judiciar.
15:10
Un primar dintr-o comună din Mehedinţi a murit în urma unui infarct. Se deplasa, ca pasager, cu maşina de serviciu # DigiFM.ro
Primarul comunei Gogoşu din judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu (PSD), în vârstă de 59 de ani, a murit, joi, în urma unui infarct suferit în timp ce se îndrepta spre serviciu, cu maşina. El nu se afla la volan.
Acum 6 ore
12:20
A fost identificat suspectul în atacul de la Washington. Bărbatul a lucrat cu armata americană şi CIA în Afganistan, e căsătorit și are cinci copii # DigiFM.ro
Cetăţeanul afgan suspectat de faptul că a deschis focul împotriva a doi militari din cadrul Gărzii Naţionale la Washington, în apropierea Casei Albe, a lucrat cu armata americană şi Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) în Afganistan înainte să fie scos din ţară şi adus în Statele Unite, scrie presa americană, relatează AFP.
12:10
CSM, aviz negativ pentru noul proiect privind pensiile de serviciu. Avizul este consultativ, Guvernul îşi poate asuma răspunderea # DigiFM.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, aviz negativ pe proiectul pensiilor speciale. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ.
11:20
Sâmbătă se aprind luminile de sărbători în Capitală. Se deschide şi Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei # DigiFM.ro
Primăria Capitalei dă startul sărbătorilor de iarnă, sâmbătă, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piaţa Constituţiei.
11:00
Proprietarii concursului Miss Universe sunt suspectaţi de fraudă şi trafic cu arme. „Informaţii cheie sunt pe cale să fie conectate” # DigiFM.ro
Concursul de frumuseţe Miss Univers se confruntă cu noi probleme, după ce coproprietarul său mexican a fost acuzat de trafic cu droguri şi cu arme, iar coproprietara sa thailandeză este vizată de un mandat de arestare pentru fraudă, informează AFP.
10:50
Cum arată femeia ideală pentru Cătălin Botezatu. Designerul a avut relații cu numeroase femei celebre: „Nu mai am răbdare” # DigiFM.ro
Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai cunoscuți și admirați bărbați din România, se apropie de pragul celor 60 de ani, pe care îi va împlini în decembrie anul viitor. Deși imaginea lui publică a fost mereu asociată cu succesul, eleganța și un farmec care a atras numeroase femei celebre, designerul recunoaște că planul sentimental a rămas zona în care nu a găsit încă stabilitatea dorită. Relațiile sale, inclusiv cele cu Bianca Drăgușanu sau Tania Budi, au avut intensitate, dar nu au rezistat în timp.
10:50
Papa Leon al XIV-lea, în prima călătorie în străinătate. Suveranul Pontif va fi primit la Ankara de Erdogan # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea va pleca joi într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan, un debut în străinătate foarte aşteptat într-un context regional tensionat, potrivit AFP.
10:40
Unsprezece persoane au murit şi alte două au fost rănite joi dimineaţă, în sud-vestul Chinei, după ce un tren a lovit un grup de muncitori, au anunţat autorităţile feroviare, citate de AFP şi dpa.
10:40
Chivu, după eşecul suferit de Inter Milano la Madrid: Nu trebuie să ne pierdem optimismul # DigiFM.ro
Antrenorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a afirmat că elevii să "nu trebuie să-şi piardă optimismul" după eşecul suferit în faţa formaţiei Atletico Madrid (scor 1-2), miercuri seara, pe stadionul Metropolitano, în etapa a cincea a Ligii Campionilor la fotbal, informează EFE.
Acum 8 ore
10:30
Ruşii încep să resimtă efectele economice negative ale războiului lui Putin. Motorul economic al ţării prezintă multiple fracturi # DigiFM.ro
Pe măsură ce războiul preşedintelui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă, ruşii încep să se confrunte cu impactul său tot mai mare asupra fiecărui aspect al vieţii lor cotidiene, transmite Bloomberg.
10:30
România, împărțită între iarnă și primăvară. Zonele din țară unde vor fi 20 de grade azi # DigiFM.ro
Finalul lunii noiembrie aduce un contrast meteo nemaiîntâlnit. România se împarte astăzi între temperaturi de iarnă și primăvară, care urcă până la 20 de grade în unele regiuni. Meteorologii ANM anunță o zi cu fenomene meteo extreme pentru această perioadă, de la ploi și vânt puternic până la lapoviță, ninsoare și valori termice de aprilie.
09:30
Tânăr căutat de patru zile de salvamontişti în Bucegi. A fost folosit şi un elicopter Black Hawk # DigiFM.ro
Un elicopter Black Hawk a fost utilizat, în premieră, pentru a transporta salvamontişti şi jandarmi montani într-o zonă greu accesibilă din Munţii Bucegi, unde este căutat un tânăr dispărut duminică în zona Ţigăneşti.
09:20
Donald Trump denunţă un "act de teroare" şi imigraţia după atacul asupra a doi soldaţi ai Gărzii Naţionale # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a denunţat miercuri un "act de teroare" şi a promis că îşi va consolida politicile antiimigraţie după ce doi soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi la Washington, D.C., şi rămân în stare critică, potrivit autorităţilor, în timp ce presa americană relatează că suspectul, care a venit în SUA din Afganistan în 2021, a lucrat cu armata americană în această ţară, relatează AFP.
09:20
Programul Rabla 2026, în pericol. Diana Buzoianu: „Decizia vine luna viitoare. Fără fonduri AFM, nu continuă” # DigiFM.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 va fi luată în următoarea lună, când se va stabili bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
09:10
Pompierii încearcă să stingă incendiul uriaş care a izbucnit într-un complex imobiliar din Hong Kong. Cel puţin 44 de persoane au murit, 279 de persoane încă date dispărute # DigiFM.ro
Pompierii din Hong Kong încearcă joi să stingă incendiul violent care a cuprins mai multe zgârie-nori rezidenţiali în renovare, provocând cel puţin 44 de morţi şi sute de dispăruţi, potrivit autorităţilor din regiunea chineză.
Acum 24 ore
16:50
Miliardarul Richard Branson, mărturii sfâșietoare după moartea soției: „S-a stins repede și fără durere”. Ce au făcut în ultimele ore # DigiFM.ro
Miliardarul Richard Branson a făcut noi declarații despre drama pe care o trăiește, dezvăluind detalii sfâșietoare despre ultimele clipe ale soției sale, Lady Joan, care s-a stins „rapid și fără durere”.
Ieri
16:10
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost dificile. Mi-am pierdut vederea la ochiul drept, iar cel stâng nu este în stare prea bună # DigiFM.ro
Elton John a mărturisit că ultimele 15 luni din viața sa au fost „dificile”, în timp ce a oferit noi informații despre starea sa de sănătate.
15:50
Diego Simeone despre posibilitatea de a antrena altă echipă decât Atlético: „Îmi imaginez că aş putea antrena Inter într-o zi” # DigiFM.ro
Antrenorul echipei Atlético Madrid, Diego Simeone, a declarat într-o conferinţă de presă înaintea meciului din Liga Campionilor împotriva formaţiei Inter Milano, pregătită de Cristian Chivu, că s-ar vedea antrenând la clubul italian.
15:40
Nicuşor Dan: „Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente iar acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani.
15:10
Parlamentul European cere, printr-o rezoluție adoptată miercuri, 26 noiembrie, măsuri ambițioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență.
14:20
Ionuţ Moşteanu: „Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând și va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând, fiind vorba despre ”o capacitate care va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc” şi răspunsul României în faţa provocărilor de tip dronă.
14:20
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la moartea mamei ei # DigiFM.ro
În 23 noiembrie s-au împlinit doi ani de la moartea Ronei Hartner. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, într-un spital din Franța, la câteva luni după ce fusese diagnosticată cu cancer la plămâni și metastaze pe creier. În urma ei a rămas o fiică minoră, Rita Sumalya, pe care o creștea singură.
14:10
Nouă spitale din Bucureşti şi Serviciul de Ambulanţă vor asigura asistenţa medicală de urgenţă pe 1 Decembrie # DigiFM.ro
Nouă spitale de adulţi şi copii şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, a informat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.
14:00
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a durat trei ani # DigiFM.ro
Un bărbat de 56 de ani din Italia este anchetat pentru fraudă și uz de identitate după ce s-a deghizat în mama sa decedată pentru a continua să-i încaseze pensia, potrivit publicației Corriere della Sera.
14:00
Grindeanu: Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii în proiectul privind cumulul pensie-salariu # DigiFM.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nimeni nu doreşte să existe excepţii în proiectul privind interzicerea cumulului pensie - salariu la stat, dar există nişte decizii ale Curţii Constituţionale care trebuie respectate.
13:40
Eddie Murphy vorbește deschis despre lupta cu o tulburare mintală: "Credeam că sunt doar ciudat. Nu știam că am o boală" # DigiFM.ro
În noul documentar "Being Eddie", Eddie Murphy își deschide sufletul despre experiența sa cu tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD).
13:20
Nu poate exista pace în Ucraina, fără consimţământul Kievului şi al Europei, declară cancelarul Friedrich Merz # DigiFM.ro
Un acord de pace pentru Ucraina nu poate fi semnat fără consimţământul Kievului şi al Europei, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, citat de DPA.
13:20
Din februarie 2026, călătorii fără viză vor avea nevoie de autorizație electronică pentru a intra sau tranzita Regatul Unit. Cum se obţine # DigiFM.ro
Călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie începând din februarie 2026, anunţă Ambasada britanică.
13:10
Mesajul emoționant transmis de Doru Octavian Dumitru la o lună de când a suferit un AVC și a fost operat de urgență: „Reflectă sută la sută ce gândesc acum” # DigiFM.ro
A trecut o lună de când actorul Doru Octavian Dumitru a fost internat de urgență în spital, în urma unui accident vascular cerebral (AVC), pentru care a fost operat. Recent, actorul a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut și despre recunoștința sa pentru șansa la viață primită.
13:10
Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că a urmărit-o și amenințat-o în trafic. Fostul primar susține la rândul său că şi el ar fi fost urmărit de femeie # DigiFM.ro
O femeie de 33 de ani îl acuză fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie că a ameninţat-o şi ar fi urmărit-o cu o maşină în mai multe zone din Bucureşti, au declarat miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare.
13:00
Paula Seling, invitată la matinalul Digi FM: emoție, colinde și o poveste incredibilă despre accidentul pe trotinetă # DigiFM.ro
Paula Seling a fost invitata Oanei Zamfir și a lui Vlad Craioveanu în matinalul Digi FM. Artista a vorbit despre accidentul recent suferit pe trotinetă, despre operația cu implant de titan și despre perioada de recuperare. Ea a povestit și cum a revenit pe scenă la doar două săptămâni după intervenție.
11:00
Unguru’ Bulan: Cum a doborât Leontin ‘Leo Messi’ o dronă rusească cu murături și… țuică! # DigiFM.ro
Unguru’ Bulan îl aduce în prim-plan pe Leontin Messișanu – zis și „Leo Messi”, pentru felul în care „șutează” sticlele de vodcă. Povestea lui? De colecție!Drona rătăcită care a ajuns în grădina lui devine motiv de epopee moldovenească: borcane de murături aruncate în aer, pliciuri neputincioase, praștie, vecini supărați că plopul e „jumate în curtea lor”, negocieri rezolvate cu un pahar de țuică și chiar avioane de luptă care vin să recupereze „goanga”.
10:50
Trump foloseşte tradiţia graţierii curcanilor de Ziua Recunoştinţei pentru a-şi ataca adversarii politici. Pe cine a numit „grăsan dezgustător” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a profitat marţi de tradiţia de Ziua Recunoştinţei de a graţia curcani pentru a-şi ataca adversarii politici democraţi, relatează AFP.
10:50
Meteorologii anunță ploi abundente în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. De miercuri urmează o răcire bruscă a vremii # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, începând de miercuri, ploile vor cuprinde toate regiunile ţării, iar până duminică seară se vor acumula cantităţi importante de apă. În nordul Moldovei, dar şi la munte, de joi seară vor fi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări, atingând viteze de 45-50 de kilometri pe oră. De miercuri, vremea se răceşte semnificativ, mai întâi în vest şi nord-vest, iar apoi şi în restul ţării. În Bucureşti, cerul se va înnora, iar de joi va ploua, temperaturile fiind în scădere.
09:50
Soţia lui Richard Branson, Joan, a murit. Magnatul britanic se declară „cu inima frântă” şi îi aduce un omagiu „celei mai bune prietene” # DigiFM.ro
Sir Richard Branson, fondatorul companiei Virgin Group şi unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Marea Britanie, a anunţat marţi moartea soţiei sale, Lady Joan, cu care era împreună de aproape 50 de ani.
09:40
Ceremonia de aprindere a flăcării olimpice are loc miercuri. Se deschide perioada Jocurilor Olimpice de iarnă: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!” # DigiFM.ro
Ceremonia de sprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina va avea loc în Archaia Olympia, sanctuarul în care au avut loc Jocurile Olimpice Antice. Comitetul Olimpic Elen (HOC) a trebuit să modifice ceremonia, care nu va putea avea loc în aer liber în faţa ruinelor vechi de 2.600 de ani ale templului zeiţei Hera, aşa cum prevede tradiţia. Ceremonia va avea loc în interiorul Muzeului Olimpic, de la ora 10.30.
09:20
Rusia „face concesii” şi Ucraina este „mulţumită” de negocierile pentru acordul de pace, susţine Trump. Planul iniţial de pace „era doar o schiţă” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Rusia „face concesii” în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, iar Kievul este „mulţumit” de modul în care decurg negocierile, transmite Sky News.
09:20
O fată de 11 ani a fost înjunghiată de mama ei, în Timișoara. Copila a fost dusă de urgenţă la spital # DigiFM.ro
O fată de 11 ani, din Timişoara, a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de mamă. Tatăl fetei a chemat salvarea care a preluat-o pe şi a dus-o la spital cu patru plăgi înjunghiate.
09:20
Fostul preşedinte al Braziliei Jair Bolsonaro trebuie să înceapă ispăşirea pedepsei de 27 de ani de închisoare. A epuizat, fără succes, toate căile de recurs # DigiFM.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a epuizat toate căile de atac împotriva condamnării sale la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit unui document publicat marţi de Curtea Supremă, şi va trebui să-şi ispăşească pedeapsa, relatează AFP şi Reuters.
25 noiembrie 2025
16:40
Ministrul polonez al apărării: NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecţiei flancului său estic împotriva dronelor # DigiFM.ro
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecţiei flancului său estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a lansat marţi avioane de luptă în urma intrării unor drone în spaţiul său aerian - relatează Reuters.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Un vehicul folosit de papa Francisc în timpul unei vizite la Betleem, în urmă cu mai bine de un deceniu, a fost transformat într-o clinică medicală mobilă, pe care liderii creştini speră să o folosească în curând pentru a oferi îngrijiri medicale copiilor palestinieni din Gaza, transmite Reuters.
16:20
Traian Băsescu: „O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu declară, marţi, după pătrunderea de noi drone în spaţiul aerian românesc, că am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare pentru că am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim ridicoli. O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti, spune Băsescu, care consideră că ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, ori nu avem priceperea să le utilizăm.
15:50
Un oficial american afirmă că Ucraina a acceptat un acord de pace menit să pună capăt războiului inițiat de Rusia # DigiFM.ro
Un oficial american afirmă că Ucraina a acceptat un acord pentru a pune capăt războiului lansat de Rusia, rămânând doar „detalii minore” de finalizat, chiar dacă președintele Volodimir Zelenski spune că negocierile sunt departe de a se încheia.
15:20
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o tăietură minusculă" # DigiFM.ro
Ceea ce părea un incident banal s-a transformat, în doar câteva zile, într-o urgență medicală pentru Melinda Howard, o femeie de 63 de ani din Mississippi.
13:30
Drulă salută proiectul ce incriminează tăierile ilegale de copaci: „Pune capăt abuzurilor tolerate de primari” # DigiFM.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, salută proiectul inițiat de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, conform căruia tăierile urbane ilegale de copaci ar urma să devină infracțiuni.
