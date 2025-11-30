Îți mai amintești de Sabrina, de la Superstar? Cu ce se ocupă acum fata care i-a luat mințile lui Carla’s Dreams la Pro TV
Cancan.ro, 30 noiembrie 2025 10:50
Au trecut patru ani de când Sabrina Stoica a participat la concursul „SuperStar România”, reușind să impresioneze juriul cu vocea sa. De atunci, cariera ei a cunoscut o evoluție frumoasă, iar astăzi se numără printre […]
Acum 5 minute
11:30
Amenințare cu bombă la sediul unei televiziuni franceze! Autoritățile au evacuat toți angajații # Cancan.ro
Sediul central al France Télévisions din Paris, situat în arondismentul 15, a fost evacuat miercuri după-amiază ca urmare a unei amenințări cu bombă. Angajații postului de televiziune au fost evacuați din clădire în timp ce mai […]
Acum 30 minute
11:10
Este weekend și a venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie […]
Acum o oră
10:50
10:50
Stare de urgență în Prahova? Cererea venită după ce zeci de mii de oameni au fost afectați # Cancan.ro
Ciclonul Adel a lovit România și a adus poloi torențiale în aproape toată țara. Vremea rea a adus și numeroase probleme, mai ales în județul Prahova. Sâmbătă seara, 29 noiembrie, Administrația Națională „Apele Române” avertiza […]
Acum 2 ore
10:10
Care era mâncarea preferată a Elenei Ceaușescu. Era foarte ieftină și se găsea pe toate drumurile. Acum, costă o „avere” # Cancan.ro
Nicolae Ceauşescu, conducătorul României din 1965 până la Revoluţia din 1989, era influențat mai mereu de soţia sa, Elena Ceauşescu, în luarea deciziilor. Regimul alimentar al cuplului conducător nu era prea sofisticat, deși își puteau […]
10:00
Au trecut aproape șase ani de când Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu au dispărut de lângă familiile lor și au picat pe mâna „Monstrului din Caracal”. Gheorghe Dincă, cel care le-a răpit, se află în […]
Acum 4 ore
09:30
Jaguarul de la Insula Iubirii îl face praf pe Mihai Bendeac: „Prea multă victimizare și..” # Cancan.ro
Jaguarul de la Insula Iubirii s-a întors la Antena 1. Și-a făcut apariția cu tact, a aruncat câteva priviri seducătoare către domnișoarele prezente, iar mai apoi a pus tunurile pe Mihai Bendeac. L-a ironizat, iar […]
09:30
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie # Cancan.ro
Petre Roman este căsătorit de mai bine de 16 ani cu Silvia Chifiriuc și, în ciuda diferenței de vârstă, cei doi au o căsnicie fericită. Fostul premier al României își iubește familia și știe cum […]
08:50
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor # Cancan.ro
Lavinia Stoica a fost centrul unuia dintre cele mai discutate scandaluri ale momentului. Deși inițial a susținut că și-a dat demisia, adevărul a ieșit repede la iveală: Lavinia ar fi fost, de fapt, concediată. Pe […]
08:50
Dan Alexa, sub papuc de luxe? Serghei Mizil a dezvăluit cum îl interoghează acasă iubita Denise Rifai # Cancan.ro
Dan Alexa și Denise Rifai formează cel mai nou cuplul din showbiz. Deși inițial au vrut să își țină legătura departe de ochii curioșilor, acum nu mai sunt așa „timizi” și se afișează tot mai […]
08:50
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de duminică. Lasă grijile deoparte, ia-ți câteva clipe de relaxare și bucură-te de o porție zdravănă de râs. Fie că sunteți acasă, la muncă […]
Acum 12 ore
00:10
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani # Cancan.ro
Este doliu în lumea actoriei din România! Actorul Valentin Voicilă, liderul Revoluției din Decembrie 1989 la Arad, a murit la vâsta de 67 de ani. După mai multe zile în care a fost internat în […]
00:10
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult # Cancan.ro
După ce ANAF a anunțat intensificarea controalelor și impozitarea muncii din industria adulților, Ema Karter a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă cei care activează în acest domeniu. Ce spune vedeta ale cărei […]
29 noiembrie 2025
23:50
La mai bine de 15 ani de când s-a retras din lumina reflectoarelor, o fostă asistentă TV își pregătește revenirea în televiziune. Antena 1, trustul pentru care a lucrat, i-a făcut mai multe propuneri. Printre […]
23:50
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară # Cancan.ro
Lavinia din Argeș: de la tractor, la restaurante cu pește, la scandal cu bani falși și lacrimi la mall. Cine și-ar fi imaginat că fata aia simpatică din Argeș, care făcea live-uri în timp ce […]
23:50
Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor # Cancan.ro
În ultimele săptămâni am intrat într-o gaură neagră de TikTok, Instagram și știri despre trapperii români, băieții răi ai generației Z+, care, după cum știm, sunt în centrul atenției. Ei bine, printre beat-uri, lanțuri groase, […]
23:50
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor # Cancan.ro
Simona Pătruleasa, una dintre cele mai elegante și discrete prezențe de pe micile ecrane, a făcut anul trecut mișcarea care a zguduit lumea știrilor: și-a dat demisia de la Kanal D după aproape 16 ani […]
23:50
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele # Cancan.ro
În urmă cu 20 de ani, vedetele noastre arătau „altfel”. Mult ALTFEL. Dacă azi defilează cu machiaj perfect, piele fără pori și ținute de zici că tocmai au coborât de pe covorul roșu de la […]
23:40
Cu ce boală s-a întors Florin Stamin de la Asia Express, unde a făcut echipă cu Raluca Bădulescu: ”Lucrurile merg înainte” # Cancan.ro
Aventura Ralucăi Bădulescu și a lui Florin Stamin pe traseul „Drumul Eroilor” s-a terminat în cel de-al 12-lea episod al sezonului 8 Asia Express, difuzat pe Antena 1. Cei doi au reușit să țină piept […]
23:40
Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei. ”La mulți ani”, Andrei și Andreea, în cel mai inedit mod # Cancan.ro
Pe data de 30 noiembrie, 900.000 de români îți sărbătoresc onomastica de Sfântul Apostol Andrei. Noi am pregătit o selecție cu cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări pentru a le umple sufletele de bucurie […]
23:10
Jaguarul recunoaște: Câți bani a primit, de fapt, de la Antena 1, pentru a se face de râs la Insula Iubirii 2025 # Cancan.ro
La aproape un an de la participarea la Insula iubirii, George Jaguarul a recunoscut câți bani a luat, de fapt, de la Antena 1 pentru a se face de râs în fața camerelor de filmat. […]
22:40
Tensiunile dintre autoritățile ruse și platformele tehnologice internaționale au ajuns într-un nou punct sensibil, odată cu discuțiile privind eliminarea WhatsApp de pe teritoriul țării. În acest context, utilizatorii sunt împinși către Max, o aplicație locală […]
22:40
Ce spune Maria Ciobanu despre viața în America. Artista locuiește împreună cu fiica sa, Camelia # Cancan.ro
Maria Ciobanu locuiește în Statele Unite împreună cu fiica ei, Camelia, și familia acesteia. Deși cântăreața de muzică populară se declară mulțumită de viața pe care o duce în America, ea recunoaște că îi lipsește […]
Acum 24 ore
22:20
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, iar ploile dispar. În dimineața zilei de sâmbătă, 29 […]
21:50
Mira s-a despărțit de ”soțul ei”, Levi?! Postarea care a pus internetul pe jar: “L-am iubit mai mult decât pe mine” # Cancan.ro
Primele zvonuri despre despărțirea dintre Mira și Levi Elekes au apărut în vara acestui an, când cei doi au început să apară tot mai rar împreună, fie la evenimente publice, fie pe rețelele de socializare. […]
20:50
Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025 # Cancan.ro
Duminică, 30 noiembrie 2025, este ziua în care credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei. Iată o parte din tradițiile și obiceiurile de la care nu trebuie să te abați în această zi importantă. Sfântul […]
20:30
Este sfârșit de săptămână și urmează zilele legale libere în care te vei bucura de o minivacanță. Dacă ești un fan al bancurilor haioase, ai sosit la momentul potrivit pentru că cele de mai jos […]
20:10
Horoscop 30 noiembrie 2025. Află ce rezervă astrele pentru fiecare zodie! Berbec: 21 martie – 20 aprilie Ai chef să lenevești și să-i lași pe alții să îți facă treaba. Profită de timpul liber și […]
20:10
Ex-vedetele Kanal D, luate la ochi! Burtica suspectă i-a pus pe gânduri pe fani. Este sau nu însărcinată? # Cancan.ro
Alexandrina, iubita lui Andrei, a atras atenția fanilor după ce a apărut cu o burtică suspectă, stârnind numeroase speculații, inclusiv că ar fi însărcinată. Fosta concurentă de la Casa Iubirii a decis să clarifice situația […]
20:10
Magia Crăciunului a venit mai devreme! Bucureștiul a fost luminat de sărbătoare! Foto & video # Cancan.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Cu puțin inainte de a intrat oficial în iarnă, Bucureștiul s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare și a fost iluminat festiv. CANCAN.RO vă prezintă imagini și video direct din inima Capitalei! […]
19:40
Surprize mari pentru nativii a cinci zodii. Ei vor fi protejați de Sfântul Andrei, iar această perioadă aduce și oportunități de dezvoltare personală și profesională. Este momentul ideal pentru a pune în practică idei noi, […]
19:20
Au trecut două săptămâni de când Horia Moculescu nu mai este printre noi. Nidia, fiica regretatului compozitor, nu poate accepta nici acum gândul că nu își va mai vedea părintele niciodată. Artista a dat peste […]
18:50
Sătulă să-și tot vadă fiica de 13 ani stând pe telefon, o mamă i l-a confiscat. La scurt timp, a fost găsită moartă # Cancan.ro
O fată de 13 ani din Sankt Petersburg, Rusia, este acuzată că și-ar fi ucis mama după ce aceasta i-ar fi confiscat telefonul, în urma unor certuri legate de obsesia ei pentru rețelele sociale. Mama […]
18:40
Suma colosală care s-a plătit pentru venirea lui Ronaldinho în România! Euforie totală la Iași # Cancan.ro
În aceste zile, brazilianul Ronaldinho a fost vedeta României. Vedeta fotbalului internațional a ajuns la Iași pentru un meci demonstrativ. Care este, de fapt, suma colosală pe care organizatorii au plătit-o pentru venirea lui în […]
18:40
Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o familie fericită de 4 ani, chiar dacă unii cârcotași au menționat că artista s-a căsătorit fiind mult prea tânără, respectiv la 18 ani. Și-a găsit sufletul pereche, iar […]
18:30
Lacrimi amare pentru Meghan Markle! Surprinsă plângând într-o bibliotecă, după ce s-a aflat că ar putea divorța de Prințul Harry # Cancan.ro
Au apărut mai multe zvonuri conform cărora relația dintre Meghan Markle și prințul Harry ar fi ajuns într-un moment tensionat, după ce ducesa a fost văzută plângând într-o librărie din Montecito, orașul în care locuiesc […]
17:50
Lia a intrat în Casa iubirii (sezonul 4) la începutulm lunii aprilie. Încă de la început a făcut furori în rândul băieților din casă, dar și printre cei din fața micilor ecrane. Dornică să își […]
17:40
Nicolae Guță, mărturii tulburătoare despre momentul când a vrut să-și ia viața: ”Nici acum nu știu să trăiesc fără el” # Cancan.ro
Nicolae Guță, la un pas de moarte după dispariția fratelui său Samir în 2013. Durerea pierderii l-a împins pe artist în cea mai întunecată perioadă a vieții urma să facă un gest necugetat. Manelistul a […]
17:10
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde! # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. În imaginea de mai sus s-au strecurat 3 greșeli. Ai la dispoziție maximum 15 secunde ca să le găsești. Crezi că te încadrezi în […]
17:00
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom # Cancan.ro
Ziua Națională a României a fost marcată într-un mod cu totul special la bordul unui zbor Tarom, unde pasagerii au avut parte de o surpriză neașteptată și profund emoționantă. În timp ce aeronava survola norii, […]
16:40
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare # Cancan.ro
Anotimpul rece ne învăluie cu mantia lui de gheață. Fulgii albi, pufoși, cad blând, acoperind piscurile munților cu un covor imaculat pe care pasionații de sporturi alpine se vor întrece în giumbușlucuri sau coborâri în […]
16:40
În urma unui studiu – care a urmărit evoluția a 16 trăsături ale oamenilor de-a lungul vieții – le-a arătat cercetătorilor că inteligența emoțională, autocontrolul, conștiinciozitatea, rezistența la prejudecăți, autocontrolul se îmbunătățesc odată cu vârsta. […]
16:00
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc # Cancan.ro
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit de o autoutilitară. În urma impactului violent, ambele autovehicule au ieșit de pe carosabil și au ajuns în […]
15:50
Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă # Cancan.ro
Un tragic accident de muncă a avut loc pe 28 noiembrie 2025, în localitatea Caselette, provincia Torino, Italia. Un român, în vârstă de 63 de ani, și-a pierdut viața vineri, după ce a căzut în […]
15:50
Anca Serea, soția lui Adi Sînă de la Akcent, a fost surprinsă în ipostaze greu de crezut. Imaginile ne-o arată în genunchi, într-un magazin de decorațiuni! Dacă nu erau pozele surprinse de CANCAN.RO, zicea lumea […]
15:40
Iancu Sterp, prima reacție după ce a fost acuzat că a snopit în bătaie un cioban: „L-am văzut o dată-n viață” # Cancan.ro
Familia Sterp este, din nou, implicată într-un scandal de proporții. De data aceasta, cel care a călcat pe bec este Iancu Sterp. Acesta este acuzat că a snopit în bătaie un cioban. Victima a făcut […]
15:10
Lista completă a școlilor care nu fac școală vinerea! Ministrul Educației a făcut anunțul # Cancan.ro
Elevii din 18 școli din România vor merge la cursuri fizic doar patru zile pe săptămână, iar vinerea orele vor fi susținute exclusiv online, ca parte a unui program-pilot lansat de Ministerul Educației. Acest program […]
14:40
Cum arată bradul de Crăciun al Minodorei? Artista a fost aspru criticată pentru alegerea făcută # Cancan.ro
Ca în fiecare an, Minodora este prima care împodobește bradul. Vedeta are grijă ca toată casa să fie decorată de Crăciun chiar înainte de data de 1 decembrie. Și în acest an a făcut la […]
14:10
Gabi Tamaș, altercație cu Mihai Bendeac: ”Ne-au despărțit bodyguarzii! Era să mă bat rău de tot” # Cancan.ro
Mihai Bendeac, dezvăluiri incredibile despre Gabi Tamaș. Actorul și fostul fotbalist au fost aproape să ajungă la violență într-un club, în urmă cu ceva timp. Cei doi se aflau sub influența alcoolului, iar totul a […]
14:10
Fotografie rară: doi ofițeri străini acoperiți la București, niznai la o cafeluță în centru! | EXCLUSIV # Cancan.ro
Multe imagini ne-au trecut prin mâini, însă această fotografie este una aparte. Doi bărbați, plăcuți, eleganți, își beau tacticos cafeaua la una dintre terasele Bucureștiului. În stânga, terminând un trabuc, se afla Murat Buyukerk, un […]
