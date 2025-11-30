Cea mai scumpă pâine din lume. Cum au crezut doi români că dau lovitura vieții
Cancan.ro, 30 noiembrie 2025 17:50
Ei bine, cea mai scumpă pâine din lume a devenit valoroasă datorită bijuteriilor și ceasurilor care au fost ascunse în ea. Mai exact, doi românii au crezut că vor trece neobservați după ar fi comis […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
17:50
Ei bine, cea mai scumpă pâine din lume a devenit valoroasă datorită bijuteriilor și ceasurilor care au fost ascunse în ea. Mai exact, doi românii au crezut că vor trece neobservați după ar fi comis […]
17:40
Zodia care își schimbă radical viața în decembrie 2025, potrivit faimosului Mihai Voropchievici: „Finalul de an aduce claritate, sănătate și noi începuturi” # Cancan.ro
Pe măsură ce anul se apropie de final, energiile cosmice se intensifică și ne pregătesc pentru transformări semnificative. Trecerea de la toamnă la iarnă nu este doar o schimbare a naturii, ci și una interioară, […]
Acum o oră
17:10
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România # Cancan.ro
Pe o vreme nu tocmai prietenoasă, una dintre acele zile în care nici să stai degeaba nu îți vine, Ana Morodan a sfidat orice reacție la factorii meteorologici ori climatici. Contesa digitală a făcut spectacol […]
Acum 2 ore
17:00
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de Anna Lesko # Cancan.ro
Deşi publicul o cunoaşte în primul rând ca și cântăreața plină de energie, Anna Lesko are o pasiune pentru artă care depăşeşte cu mult scena. Dincolo de lumina reflectoarelor, ea îşi dedică timpul unui univers […]
16:40
Regina Instagramului, devastată după ce și-a scanat creierul. Medicii i-au dat verdictul crunt: „Nu accept așa ceva!” # Cancan.ro
Kim Kardashian trece printr-un nou episod medical care a îngrijorat fanii. Vedeta a dezvăluit că la o scanare recentă a creierului ei, rezultatul a arătat „zone goale” și „activitate scăzută”, descoperire făcută de celebrul Dr. […]
16:30
Florina din Argeș a fost găsită moartă, în baie. Avea doar 21 de ani. Iubitul ei a făcut descoperirea # Cancan.ro
Tragedie fără margini într-o familie din Argeș. Florentina a fost descoperită fără viață în baia locuinței sale. Deocamdată, moartea tinerei de 21 de ani este învăluită în mister. Descoperirea a fost făcută sâmbătă, 29 noiembrie […]
16:10
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Are soț cu 12 ani mai tânăr: „Este un om bun și blând” # Cancan.ro
Corina Dănilă a aruncat bomba! Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, actrița a făcut o mărturisire la care nimeni nu se aștepta. S-a căsătorit în secret! Vedeta a vorbit despre partenerul ei de viață, […]
Acum 4 ore
16:00
Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București. O turtă dulce este 15 lei # Cancan.ro
Primele Târguri de Crăciun din Capitală și-au deschis porțile sâmbătă seară. Acestea au atras mii de bucureșteni dornici să intre în spiritul sărbătorilor, chiar dacă vremea nu a fost deloc prietenoasă. West Side Christmas din […]
15:30
El este Cătălin, angajatul MApN mort în accidentul din Suceava! A intrat cu mașina într-o autoutilitară: „A slujit patria” # Cancan.ro
S-a aflat identitatea bărbatului care a murit în accidentul din localitatea Molid, județul Suceava. Se pare că este vorba despre un angajat MApN. Cătălin Emanuel Buculei s-a stins din viață în data de 29 noiembrie, […]
15:20
Skincare la 4 ani, noua isterie globală! Fenomenul stupefiază lumea medicală: “E înfiorător” # Cancan.ro
Un nou val de produse cosmetice pentru copii, de la adolescenți la preșcolari, aprinde spiritele în lumea dermatologilor, scrie The Guardian. Noile game de skincare pentru „Generația Alpha” sunt catalogate drept „inutile, riscante și, sincer […]
15:10
Surpriză care a emoționat-o pe Andreea Bălan până la lacrimi! Cadoul primit de la viitorul soț, Victor Cornea # Cancan.ro
Andreea Bălan a avut parte de o surpriză emoționantă din partea viitorului ei soț, tenismanul Victor Cornea. Artista, care își serbează astăzi ziua de nume alături de toți cei care poartă numele de Andrei sau […]
15:00
Ana Morodan sau Contesa Digitală, cum este cunoscută, a luat măsuri în ceea ce privește ritmul alert în care trăiește și muncește. După o pauză de online, bruneta a surprins anul acesta pe toată lumea […]
14:40
Stefanie, o influenceriță de 32 de ani, a fost dată dispărută în urmă cu 6 zile. Cum a fost găsită # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru o celebră influenceriță. Stefanie, în vârstă de 32 de ani, a fost dată dispărută în data de 23 noiembrie. Oamenii legi au căutat-o neîncetat, iar după 6 zile au găsit-o. Din păcate, […]
14:40
Florin, un român de 51 de ani, găsit mort în Italia. Familia face un apel disperat în mediul online # Cancan.ro
O altă tragedie a avut loc în Italia! Florin s-a stins din viață în singurătate, după o viață de chinuri. Singura rudă apropiată, sora sa din Botoșani, se luptă cu durerea pierderii fratelui și cu […]
Acum 6 ore
14:00
Două zodii înfloresc în Postul Crăciunului. Prosperitate financiară și dragoste din plin pentru acești nativi # Cancan.ro
Postul Crăciunului vine cu o transformare radicală pentru două semne zodiacale. Acestea par să renască după luni întregi de încercări. Norocul începe să le surâdă exact când se așteaptă mai puțin, iar pe plan financiar […]
13:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 1 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
13:40
Alexandra Stan a fost agresată din nou! Ce i-a făcut fostul iubit: ”M-a dat afară din casă” # Cancan.ro
De o bună perioadă de timp, Alexandra Stan își ține viața amoroasă departe de ochii curioșilor. De ani de zile nu s-a mai afișat în compania unui bărbat, însă asta nu înseamnă că a fost […]
13:20
Vedeta TV, Denise Rifai, a ieșit în evidență, de-a lungul anilor, nu doar prin întrebările incomode adresate invitaților, ci și prin stilul său propriu în ceea ce privește coafura. Un cunoscut hair-stylist, mai precis Olga […]
13:00
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace” # Cancan.ro
Ioana State este una dintre cele mai apreciate comediante din România, cunoscută pentru umorul său autentic și inteligent. De la primele apariții pe scena stand-up-ului, ea a cucerit publicul prin talentul și naturalețea sa. Vedeta […]
12:50
Este weekend, zi de relaxare și voie bună. Iar ca tacâmul să fie complet este nevoie și de o porție copioasă de râs. Iar pentru asta am pregătit un banc, care cu siguranță îți va […]
12:30
Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland sau LIDL # Cancan.ro
Nu mai este un secret pentru nimeni că alimentația joacă un rol foarte important în felul în care ne se simțim. Există numeroase alimente care au proprietăți senzaționale și care ne ajută să fim mai […]
12:10
Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în fața faptului împlinit # Cancan.ro
Artistul de muzică de petrecere Tzancă Uraganu, cunoscut publicului sub acest nume de scenă, se numește în realitate Andrei Velcu. Cântărețul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marymar, cu care are o fetiță. […]
Acum 8 ore
12:00
Un nou scandal stă să explodeze, iar starul l-a dat Cornel Păsat. Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, coregraful nu a mai ținut cont de nimic și a dat de pământ cu CRBL. Se […]
11:30
Amenințare cu bombă la sediul unei televiziuni franceze! Autoritățile au evacuat toți angajații # Cancan.ro
Sediul central al France Télévisions din Paris, situat în arondismentul 15, a fost evacuat miercuri după-amiază ca urmare a unei amenințări cu bombă. Angajații postului de televiziune au fost evacuați din clădire în timp ce mai […]
11:10
Este weekend și a venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie […]
10:50
Îți mai amintești de Sabrina, de la Superstar? Cu ce se ocupă acum fata care i-a luat mințile lui Carla’s Dreams la Pro TV # Cancan.ro
Au trecut patru ani de când Sabrina Stoica a participat la concursul „SuperStar România”, reușind să impresioneze juriul cu vocea sa. De atunci, cariera ei a cunoscut o evoluție frumoasă, iar astăzi se numără printre […]
10:50
Stare de urgență în Prahova? Cererea venită după ce zeci de mii de oameni au fost afectați # Cancan.ro
Ciclonul Adel a lovit România și a adus poloi torențiale în aproape toată țara. Vremea rea a adus și numeroase probleme, mai ales în județul Prahova. Sâmbătă seara, 29 noiembrie, Administrația Națională „Apele Române” avertiza […]
10:10
Care era mâncarea preferată a Elenei Ceaușescu. Era foarte ieftină și se găsea pe toate drumurile. Acum, costă o „avere” # Cancan.ro
Nicolae Ceauşescu, conducătorul României din 1965 până la Revoluţia din 1989, era influențat mai mereu de soţia sa, Elena Ceauşescu, în luarea deciziilor. Regimul alimentar al cuplului conducător nu era prea sofisticat, deși își puteau […]
Acum 12 ore
10:00
Au trecut aproape șase ani de când Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu au dispărut de lângă familiile lor și au picat pe mâna „Monstrului din Caracal”. Gheorghe Dincă, cel care le-a răpit, se află în […]
09:30
Jaguarul de la Insula Iubirii îl face praf pe Mihai Bendeac: „Prea multă victimizare și..” # Cancan.ro
Jaguarul de la Insula Iubirii s-a întors la Antena 1. Și-a făcut apariția cu tact, a aruncat câteva priviri seducătoare către domnișoarele prezente, iar mai apoi a pus tunurile pe Mihai Bendeac. L-a ironizat, iar […]
09:30
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie # Cancan.ro
Petre Roman este căsătorit de mai bine de 16 ani cu Silvia Chifiriuc și, în ciuda diferenței de vârstă, cei doi au o căsnicie fericită. Fostul premier al României își iubește familia și știe cum […]
08:50
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor # Cancan.ro
Lavinia Stoica a fost centrul unuia dintre cele mai discutate scandaluri ale momentului. Deși inițial a susținut că și-a dat demisia, adevărul a ieșit repede la iveală: Lavinia ar fi fost, de fapt, concediată. Pe […]
08:50
Dan Alexa, sub papuc de luxe? Serghei Mizil a dezvăluit cum îl interoghează acasă iubita Denise Rifai # Cancan.ro
Dan Alexa și Denise Rifai formează cel mai nou cuplul din showbiz. Deși inițial au vrut să își țină legătura departe de ochii curioșilor, acum nu mai sunt așa „timizi” și se afișează tot mai […]
08:50
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de duminică. Lasă grijile deoparte, ia-ți câteva clipe de relaxare și bucură-te de o porție zdravănă de râs. Fie că sunteți acasă, la muncă […]
Acum 24 ore
00:10
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani # Cancan.ro
Este doliu în lumea actoriei din România! Actorul Valentin Voicilă, liderul Revoluției din Decembrie 1989 la Arad, a murit la vâsta de 67 de ani. După mai multe zile în care a fost internat în […]
00:10
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult # Cancan.ro
După ce ANAF a anunțat intensificarea controalelor și impozitarea muncii din industria adulților, Ema Karter a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă cei care activează în acest domeniu. Ce spune vedeta ale cărei […]
29 noiembrie 2025
23:50
La mai bine de 15 ani de când s-a retras din lumina reflectoarelor, o fostă asistentă TV își pregătește revenirea în televiziune. Antena 1, trustul pentru care a lucrat, i-a făcut mai multe propuneri. Printre […]
23:50
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară # Cancan.ro
Lavinia din Argeș: de la tractor, la restaurante cu pește, la scandal cu bani falși și lacrimi la mall. Cine și-ar fi imaginat că fata aia simpatică din Argeș, care făcea live-uri în timp ce […]
23:50
Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor # Cancan.ro
În ultimele săptămâni am intrat într-o gaură neagră de TikTok, Instagram și știri despre trapperii români, băieții răi ai generației Z+, care, după cum știm, sunt în centrul atenției. Ei bine, printre beat-uri, lanțuri groase, […]
23:50
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor # Cancan.ro
Simona Pătruleasa, una dintre cele mai elegante și discrete prezențe de pe micile ecrane, a făcut anul trecut mișcarea care a zguduit lumea știrilor: și-a dat demisia de la Kanal D după aproape 16 ani […]
23:50
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele # Cancan.ro
În urmă cu 20 de ani, vedetele noastre arătau „altfel”. Mult ALTFEL. Dacă azi defilează cu machiaj perfect, piele fără pori și ținute de zici că tocmai au coborât de pe covorul roșu de la […]
23:40
Cu ce boală s-a întors Florin Stamin de la Asia Express, unde a făcut echipă cu Raluca Bădulescu: ”Lucrurile merg înainte” # Cancan.ro
Aventura Ralucăi Bădulescu și a lui Florin Stamin pe traseul „Drumul Eroilor” s-a terminat în cel de-al 12-lea episod al sezonului 8 Asia Express, difuzat pe Antena 1. Cei doi au reușit să țină piept […]
23:40
Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei. ”La mulți ani”, Andrei și Andreea, în cel mai inedit mod # Cancan.ro
Pe data de 30 noiembrie, 900.000 de români îți sărbătoresc onomastica de Sfântul Apostol Andrei. Noi am pregătit o selecție cu cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări pentru a le umple sufletele de bucurie […]
23:10
Jaguarul recunoaște: Câți bani a primit, de fapt, de la Antena 1, pentru a se face de râs la Insula Iubirii 2025 # Cancan.ro
La aproape un an de la participarea la Insula iubirii, George Jaguarul a recunoscut câți bani a luat, de fapt, de la Antena 1 pentru a se face de râs în fața camerelor de filmat. […]
22:40
Tensiunile dintre autoritățile ruse și platformele tehnologice internaționale au ajuns într-un nou punct sensibil, odată cu discuțiile privind eliminarea WhatsApp de pe teritoriul țării. În acest context, utilizatorii sunt împinși către Max, o aplicație locală […]
22:40
Ce spune Maria Ciobanu despre viața în America. Artista locuiește împreună cu fiica sa, Camelia # Cancan.ro
Maria Ciobanu locuiește în Statele Unite împreună cu fiica ei, Camelia, și familia acesteia. Deși cântăreața de muzică populară se declară mulțumită de viața pe care o duce în America, ea recunoaște că îi lipsește […]
22:20
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, iar ploile dispar. În dimineața zilei de sâmbătă, 29 […]
21:50
Mira s-a despărțit de ”soțul ei”, Levi?! Postarea care a pus internetul pe jar: “L-am iubit mai mult decât pe mine” # Cancan.ro
Primele zvonuri despre despărțirea dintre Mira și Levi Elekes au apărut în vara acestui an, când cei doi au început să apară tot mai rar împreună, fie la evenimente publice, fie pe rețelele de socializare. […]
20:50
Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025 # Cancan.ro
Duminică, 30 noiembrie 2025, este ziua în care credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei. Iată o parte din tradițiile și obiceiurile de la care nu trebuie să te abați în această zi importantă. Sfântul […]
20:30
Este sfârșit de săptămână și urmează zilele legale libere în care te vei bucura de o minivacanță. Dacă ești un fan al bancurilor haioase, ai sosit la momentul potrivit pentru că cele de mai jos […]
