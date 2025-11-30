Regizorul Radu Mihăileanu către americani: „Nu lăsați un trădător să distrugă valorile democratice ale Occidentului”
PressHub, 30 noiembrie 2025 10:50
Regizorul franco-român Radu Mihăileanu lansează un apel public adresat republicanilor americani, exprimându-și îngrijorarea față de direcția politică a Statelor Unite și de vulnerabilitatea ordinii democratice occidentale. Mesajul, publicat pe contul său de Facebook, are un ton profund personal și reflectă experiențele sale de copil crescut într-o dictatură comunistă, dar și îngrijorările sale geopolitice actuale.
Regizorul Radu Mihăileanu către americani: „Nu lăsați un trădător să distrugă valorile democratice ale Occidentului” # PressHub
Aktual24 | Efectele schimbărilor climatice: rezervele de apă ale României și ale altor câteva state UE se epuizează # PressHub
O analiză realizată de cercetătorii de la University College London (UCL) arată că rezerve vaste de apă dulce din Europa se reduc. Analiza a fost realizată în colaborare cu Watershed Investigations și The Guardian. Studiul, realizat pe baza datelor colectate de sateliți între 2002 și 2024, arată o scădere semnificativă a stocurilor de apă în România și alte state UE.
Şase persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma unui accident rutier produs, sâmbătă după-amiază, pe DN 17, în localitatea Ilişeşti, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, în accident au fost implicate trei autoturisme, în care se aflau în total şapte persoane.
Circulaţia rutieră pe DN7 – Valea Oltului se desfăşoară sâmbătă seara, alternativ, la km 245+600 m, în afara localităţii Boiţa, după ce mai multe pietre s-au desprins de pe versant şi au căzut pe partea carosabilă, a anunţat Poliţia. Potrivit primelor informaţii, nu s-au înregistrat persoane rănite şi nici autovehicule avariate.
Papa Leon, la Istanbul: Unitatea, ca podurile de peste Bosfor, necesită atenție și întreținere # PressHub
"Pașii noștri ne poartă ca pe un pod care unește pământul cu cerul, pe care Domnul l-a întins pentru noi. Să ne ținem mereu ochii ațintiți spre țărmurile sale, pentru a-l iubi pe Dumnezeu și pe frații noștri din toată inima, ca să mergem împreună și, într-o zi, cu toții, să ne putem întâlni."
36 de ani după Revoluție. Câte aspecte ale vieții noastre de zi cu zi s-au schimbat de fapt? Părerile sunt împărțite, lumea aflându-se într-o constantă stare de dezbatere despre „când era mai bine". Scurtmetrajul următor își propune să proiecteze, în mod cât mai obiectiv, diferența unei zile normale, a unor tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani.
Într-o țară în care frica era lege, iar tăcerea o formă de supraviețuire, documentarul audio „Securitatea – Frica" explorează cum o instituție a controlului total a reușit să intre nu doar în casele oamenilor, ci și în mințile lor. În perioada comunistă minciunile frumoase erau pictate prin propagandă, rațiunea înlocuită de manipulare, vocile oamenilor amuțite de teamă.
Consiliul Local Oradea a aprobat vineri cumpărarea la un preţ de 120.000 euro a clădirii fostului restaurant Moroşanu din Parcul Nicolae Bălcescu, pentru a comanda demolarea ei, informează Bihoreanul. Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru şi doar 4 abţineri şi a fost urgentată de faptul că parcul urmează să intre în reabilitare.
Primăria Capitalei a anunțat că sâmbătă seară, la ora 18:00, se aprinde iluminatul festiv de sărbători în București – peste 7 milioane de becuri tip LED vor străluci pe străzile orașului. „Tema din acest an – „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăiește magia Crăciunului prin muzică" propune o perspectivă nouă și unitară, în care muzica devine elementul central al sărbătorilor."
Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân în București și Ilfov. Cei care vor să ajute blănoasele pot face cerere pentru adăposturi # PressHub
Autoritățile au început distribuirea căsuțelor gratuite pentru pisicile fără stăpân din București și Ilfov. Cei care vor să ajute animăluțele de pe străzi în timpul sezonului rece pot face cerere pentru a intra în posesia acestor adăposturi. Direcția Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, în colaborare cu Fundația Ilfov Împreună și Nuclearelectrica, oferă gratuit căsuțe pentru pisicile fără stăpân.
O amplă expoziţie internaţională dedicată măştilor populare româneşti va fi deschisă între 7 decembrie 2025 şi 12 aprilie 2026 la Castelul Vsetin, Republica Cehă, sub titlul „Misterul Măştii Populare Româneşti. O punte culturală cu Valahia Moravă de-a lungul secolelor", a anunțat vineri Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, potrivit Agerpres. Evenimentul marchează un moment de referinţă în promovarea patrimoniului cultural românesc.
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski spune că „pleacă pe front” după ce a demisionat în urma unei anchete pentru corupție # PressHub
Fostul șef al Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak, a declarat că intenționează să plece pe front după ce și-a dat demisia din funcție în urma unei anchete majore privind corupția, a informat New York Post vineri, citând o scrisoare pe care acesta a trimis-o publicației. Despre subiect au scris și jurnaliștii de la Kyiv Independent.
Libertatea pe banda magnetică. Cum trăiau tinerii României comuniste între uniformă, rock și visul de altfel # PressHub
Într-o epocă a uniformelor și a tăcerii impuse, tinerii din România comunistă au găsit în muzică și în modă forme subtile de rezistență. În spatele casetelor copiate și al blugilor aduși pe ascuns, s-a născut o cultură a libertății, care, chiar și sub cenzură a continuat să se manifeste și care astăzi spune povestea unei generații.
Şase regiuni din România se află la coada clasamentului UE în ceea ce priveşte cumpărăturile online # PressHub
În 2024, existau 23 de regiuni UE în care cel puţin 80% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 de ani a comandat bunuri sau servicii prin internet, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat., informează Agerpres. Aproximativ jumătate din aceste 23 de regiuni se aflau în Ţările de Jos (toate cele 12 regiuni). Șase regiuni din România se află la coada clasamentului UE în ceea ce priveşte cumpărăturile online.
Adolescentul este veriga unei populații care menține societatea vie. Dar ce se întâmplă atunci când lumea este redusă la un uniform impus și oamenilor li se cere să fie toți la fel? Atunci tineretul și-a inventat propria formă de libertate prin muzică, prietenii și artă. Mini-documentarul „Cultura tineretului din România în perioada comunismului", realizat în cadrul unui proiect educațional, explorează această temă.
Târg de Sfântul Andrei la Muzeul Satului din Capitală. Care este prețul unui bilet și de la ce oră se poate intra # PressHub
Declarată zi de sărbătoare națională, 30 noiembrie este ziua în care români de pretutindeni își serbează onomastica împreună cu cei dragi. Cu această ocazie, între 29 noiembrie și 1 decembrie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti" organizează Târgul de Sfântul Andrei. Prețul unui bilet întreg este de 40 de lei, pentru seniori este 20 de lei.
UE lansează „Garanția pentru competențe”, noul program care ajută lucrătorii să facă tranziția către joburile viitorului # PressHub
Comisia Europeană a lansat „Skills Guarantee" – o inițiativă menită să ofere lucrătorilor șansa de a dobândi rapid competențele necesare pentru a se muta în sectoarele strategice aflate în creștere, reducând deficitul de forță de muncă și sprijinind competitivitatea economiei europene. Programul, conceput ca un pilon central al „Union of Skills", își propune să faciliteze tranziția profesională.
Reconstituiri ale ţinutelor purtate de Mihai Viteazul, Gabriel Bethlen, Isabella Jagiello şi Ecaterina de Brandenburg, la Alba Iulia # PressHub
Vizitatorii Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, amenajat în edificiul în care a locuit, în anii 1599 şi 1600, şi voievodul Mihai Viteazul, au ocazia să admire, începând din acest weekend, patru replici fidele ale veşmintelor princiare purtate de figuri emblematice ale istoriei Transilvaniei, informează Agerpres. Veşmintele a patru dintre cei mai importanţi principi ai Transilvaniei – Mihai Viteazul, Gabriel Bethlen, Isabella Jagiello şi Ecaterina de Brandenburg – sunt expuse la Alba Iulia.
Drepturile persoanelor cu dizabilități ar putea deveni drepturi europene: Parlamentul European cere o definiție comună, sancțiuni și program european de angajare # PressHub
Parlamentul European a adoptat prioritățile pentru noua strategie a UE privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2025–2030, introducând o serie de noutăți majore menite să întărească protecția și incluziunea la nivel european. Eurodeputații solicită pentru prima dată o definiție comună a „dizabilității" în toate statele membre, un sistem de sancțiuni aplicabile instituțiilor și companiilor care încalcă drepturile persoanelor cu dizabilități.
Uniunea Europeană a prezentat vineri noul său plan de prevenire, pregătire și răspuns pentru crizele sanitare, un cadru operațional menit să întărească reziliența sistemelor de sănătate și să coordoneze reacțiile statelor membre în fața amenințărilor transfrontaliere. Conceput pe baza lecțiilor pandemiei de COVID-19, planul reprezintă cea mai ambițioasă reformă a arhitecturii europene de sănătate din ultimii ani.
Pe piața românească, dealerii second-hand preferă vehiculele care au parcurs mai mult de 150.000 de kilometri, scrie Ziarul de Iași. Strategia lor se bazează pe verificări amănunțite ale istoricului și pe reducerea riscurilor, demonstrând că vechimea mașinii nu spune totul, arată o cercetare efectuată de carVertical. Conform studiului realizat anul acesta de carVertical între iunie și octombrie, dealerii preferă mașinile „bătrâne".
28 noiembrie 2025
Orchestra Filarmonicii George Enescu va susține două concerte în Polonia cu ocazia Închiderii Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025 # PressHub
Orchestra Filarmonicii George Enescu va susține două concerte simfonice în Polonia, sub bagheta dirijorului său principal, Gabriel Bebeșelea, și cu talentatul violoncelist Jaemin Han ca solist, pe 30 noiembrie și 1 decembrie, cel de Ziua Națională putând fi ascultat și de melomanii din România, la Radio România Muzical (RRM) și pe www.romania-muzical.ro, începând cu ora 19:00.
Fie că sunt folosit în scopuri de recunoaștere, de intimidare, sau pur și simplu ca arme performante cu care se poate lovi la mare distanță, dronele și-au demonstrat capacitatea formidabilă în războiul din Ucraina. Atât rușii cât și ucrainenii au dezvoltat flote performante, de sute de mii de unități, de la unele mici și ieftine, până la drone strategice sofisticate.
Spotmedia: Marea vulnerabilitate a industriei de apărare rusească. Sancțiuni „invizibile”, dar decisive propuse de experți din SUA # PressHub
Un grup american de experţi a identificat mai multe potenţiale sancțiuni mai puţin vizibile, dar cu potențial cheie, despre care spune că ar putea perturba serios efortul de război al Rusiei în Ucraina, după ce luna trecută au fost vizate cele mai mari companii petroliere ale Kremlinului, scrie Spotmedia. În rundele anterioare au fost aplicate sancțiuni vizibile, dar experții propun acum măsuri care vizează vulnerabilități mai profunde ale industriei de apărare rusești.
Peste 15.000 de credincioşi din toată ţara au venit, vineri, la Mănăstirea Prislop pentru a se închina Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cunoscut creştinilor, înainte de canonizare, ca părintele Arsenie Boca, sau Sfântul Ardealului, scrie Agerpres. În ciuda vremii friguroase, cu ceaţă şi o ploaie măruntă, de toamnă târzie, credincio
Guvernul a adoptat modificările la pensiile magistraților. Marți, angajarea răspunderii în fața Parlamentului # PressHub
Guvernul a aprobat, în ședința extraordinară de vineri, noul proiect de modificare a pensiilor magistraților, care prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate. „Proiectul de lege a fost aprobat de Guvern și va urma procedura […] Articolul Guvernul a adoptat modificările la pensiile magistraților. Marți, angajarea răspunderii în fața Parlamentului apare prima dată în PRESShub.
Șoc la Kiev: Șeful cancelariei prezidențiale Andrii Iermak demisionează după perchezițiile anticorupție # PressHub
Se spunea la Kiev că este indispensabil președintelui Zelenski, că este executantul perfect al agendei prezidențiale, și totuși Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale a demisionat după ce procurorii Biroului Național Anticorupție (NABU) i-au percheziționat biroul în cursul zilei de 28 noiembrie. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent. Perchezițiile par să […] Articolul Șoc la Kiev: Șeful cancelariei prezidențiale Andrii Iermak demisionează după perchezițiile anticorupție apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Anamaria Gavrilă o acuză pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei, că este ”omul SRI” # PressHub
Anamaria Gavrilă, lidera POT, o acuză pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei, că este ”omul SRI”. ”Cum lucrează Dumnezeu. În seara aceasta, Marian Vanghelie la Dan Diaconescu a dezvăluit că doamna Anca Alexandrescu a fost primită la Spitalul SRI acum câteva zile. Eu știam asta de aproximativ o săptămână, dar am […] Articolul Aktual24 | Anamaria Gavrilă o acuză pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei, că este ”omul SRI” apare prima dată în PRESShub.
Expoziţie unicat în România la Muzeul Național de Artă din Timișoara – „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi” # PressHub
Muzeul Naţional de Artă Timişoara (MNArT) a vernisat, vineri, o expoziţie unicat în România denumită „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până azi”, ea fiind dedicată unor valoroase opere de artă care au dispărut sau au avut de suferit în mari dezastre. Aceasta poartă vizitatorii într-o călătorie narativă unică, ghidată de vocea unui […] Articolul Expoziţie unicat în România la Muzeul Național de Artă din Timișoara – „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi” apare prima dată în PRESShub.
Bărbat reținut după ce a amențințat că va incendia casa fostei partenere. Avea carburant și cuțite asupra sa # PressHub
În Covasna, un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a amenințat că va incendia domiciliul fostei sale partenere. Poliția a găsit asupra sa o sticlă de carburant, o brichetă și cuțite. Suspectul este anchetat sub control judiciar, informează News.ro. Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, suspectul s-a deplasat la […] Articolul Bărbat reținut după ce a amențințat că va incendia casa fostei partenere. Avea carburant și cuțite asupra sa apare prima dată în PRESShub.
O doctoriță care a eliberat 34 de concedii medicale false a fost condamnată cu suspendare # PressHub
Claudia Maris Marghitaș, medic coordonator al Compartiment Pneumologie la Spitalul Orășenesc Făget a semnat un acord de vinovăție cu procurorii și a recunoscut faptele pentru care este acuzată. Astfel, dacă va fi acceptată de instanța de judecată, doctorița va primi o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendare. Potrivit procurorilor din cadrul […] Articolul O doctoriță care a eliberat 34 de concedii medicale false a fost condamnată cu suspendare apare prima dată în PRESShub.
Porții de ciolan, costiță și concerte de 1 Decembrie: CJ Ilfov cheltuie peste 90.000 € pentru Ziua Națională # PressHub
O instituție aflată în subordinea președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a achitat suma de 60.000 de euro din bani publici pentru un festin de 1 decembrie, organizat în orașul Buftea. Meniul include „10.000 de porții de ciolan și costiță, cârnați de casă cu fasole, alături de salată de varză murată, pâine și ceai”. La […] Articolul Porții de ciolan, costiță și concerte de 1 Decembrie: CJ Ilfov cheltuie peste 90.000 € pentru Ziua Națională apare prima dată în PRESShub.
Ministerul Apărării, cu responsabilitățile cele mai mari în această perioadă în care rușii testează România, trebuie să facă față unei crize de neîncredere declanșată de complicațiile ministrului demisionar. Ionuț Moșteanu, 51 de ani, a fost nevoit să-și dea demisia din funcția de ministru al Apărării, după o anchetă prelungită făcută de cotidianul Libertatea. Cum a […] Articolul Ionuț Moșteanu, demisie așteptată de multă vreme de Armată? apare prima dată în PRESShub.
Chișinău accelerează extinderea singurului aeroport internațional, în timp ce competiția cu aeroportul din Iași se intensifică # PressHub
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău are planuri să se extindă anul viitor cu un nou terminal, pe fondul unei creșteri explozive a traficului și a unei competiții tot mai strânse cu Aeroportul din Iași. Cu peste 5 milioane de pasageri deja procesați în 2025 și o prognoză care urcă spre 6 milioane până la […] Articolul Chișinău accelerează extinderea singurului aeroport internațional, în timp ce competiția cu aeroportul din Iași se intensifică apare prima dată în PRESShub.
Ilie Bolojan, declarații înaintea ședinței extraordinare de Guvern, convocată pentru proiectul privind pensiile magistraților și rectificarea bugetară # PressHub
Guvernul s-a reunit vineri, de la ora 15,00, în ședință extraordinară, pentru a adopta proiectul privind pensiile magistraților, după ce a primit avizul CSM. Pe agenda ședinței Executivului este și un proiect de act normativ referitor la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025. Premierul Ilie Bolojan a susținut declarații de presă la începutul ședinței […] Articolul Ilie Bolojan, declarații înaintea ședinței extraordinare de Guvern, convocată pentru proiectul privind pensiile magistraților și rectificarea bugetară apare prima dată în PRESShub.
Ce nume sunt vehiculate în USR pentru funcția de ministru al Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu (surse) # PressHub
Deputatul USR Bogdan Rodeanu și fostul deputat USR Nicu Fălcoi sunt printre numele vehiculate în USR pentru Ministerul Apărării Naționale după demisia lui Ionuț Moșteanu, au declarat surse din partid pentru G4Media. Bogdan Rodeanu este deputat USR de Galați și este vicepreşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților. Nicu […] Articolul Ce nume sunt vehiculate în USR pentru funcția de ministru al Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu (surse) apare prima dată în PRESShub.
Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, a emis ordinul prin care a fost suspendat mandatul primarului din comuna Livezile, aflat în arest la domiciliu şi urmărit penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor. Cioarbă a confirmat vineri, pentru Agerpres, emiterea acestui ordin, în baza căruia atribuţiile primarului au fost preluate de viceprimar, precizând […] Articolul Mandatul primarului din Livezile, aflat în arest la domiciliu, a fost suspendat apare prima dată în PRESShub.
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că găsirea unei soluții pentru utilizarea activelor rusești înghețate este „din ce în ce mai urgentă”. Declarația sa vine ca replică la refuzului reiterat premierului belgian Bart De Wever de a permite utilizarea activelor rusești înghețate ,deținute de firma belgiană Euroclear, ca sprijin monetar acordat Ucrainei, relatează The Guardian. […] Articolul Merz cere soluții urgente pentru utilizarea activelor rusești, după refuzul Belgiei apare prima dată în PRESShub.
Trump vrea o „pauză permanentă” a migrației din țările din lumea a treia după atacul de la Washington # PressHub
Donald Trump a declarat că va „suspenda permanent migrația din toate țările din lumea a treia”, la o zi după ce doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington DC, un atac care a devenit rapid o temă importantă în ofensiva președintelui împotriva imigrației. Într-o postare pe rețelele sociale care începea cu „o […] Articolul Trump vrea o „pauză permanentă” a migrației din țările din lumea a treia după atacul de la Washington apare prima dată în PRESShub.
Florin Iordache, cu soție fost judecător, nu e de acord cu micșorarea pensiilor magistraților # PressHub
Consiliul Legislativ, instituție condusă de Florin Iordache, fost parlamentar PSD și artizan al legilor justiției, prin care s-a stabilit că pensiile magistraților să fie mai mari cu 25% decât ultimul salariu, a dat aviz negativ pe legea guvernului Bolojan privind reforma pensiilor judecătorilor și procurorilor. Avizul este consultativ. Iordache susține că „prin intervenţiile preconizate, care, […] Articolul Florin Iordache, cu soție fost judecător, nu e de acord cu micșorarea pensiilor magistraților apare prima dată în PRESShub.
Pe fondul controverselor legate de CV-ul său, Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că-și depune demisia. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe Facebook. „Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru […] Articolul Ionuț Moșteanu a demisionat apare prima dată în PRESShub.
Aproape 8 milioane de jucării periculoase, confiscate de autoritățile vamale ale UE sub coordonarea OLAF # PressHub
Peste 7,8 milioane de jucării contrafăcute și periculoase au fost confiscate de autoritățile vamale din 13 state membre ale UE în cadrul operațiunilor coordonate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), scrie publicația Sud Vest. Activitatea OLAF s-a desfășurat în cadrul operațiunii LUDUS V, o operațiune vamală și polițienească comună condusă de Europol, care viza […] Articolul Aproape 8 milioane de jucării periculoase, confiscate de autoritățile vamale ale UE sub coordonarea OLAF apare prima dată în PRESShub.
Cel mai influent demnitar în administrația prezidențială ucraineană, în vizorul anchetei de corupție Energoatom # PressHub
Oficialii anticorupție ucraineni au descins vineri la domiciliul principalului consilier al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, aducând cea mai mare anchetă de corupție foarte aproape de președinte. „Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Special Anticorupție (SAP) desfășoară percheziții la sediul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei”, a anunțat NABU într-o postare pe Facebook. „Acțiunile de […] Articolul Cel mai influent demnitar în administrația prezidențială ucraineană, în vizorul anchetei de corupție Energoatom apare prima dată în PRESShub.
Permisele de conducător de ambarcațiune trebuie înlocuite până la sfârșitul anului. Cum se obține avizul psihologic necesar # PressHub
Noile documente sunt integrate în sistemele electronice ale Autorității Navale Române (ANR), oferind acces rapid la date și facilitând intervențiile în caz de incident. Pentru turiști și navigatori amatori, noul permis permite o mobilitate mult mai mare pe apele internaționale. Cererea de schimbare a vechilor permise trebuie însoțită de un aviz pishologic eliberat de un […] Articolul Permisele de conducător de ambarcațiune trebuie înlocuite până la sfârșitul anului. Cum se obține avizul psihologic necesar apare prima dată în PRESShub.
Cazul chirurgului ieșean care a ars penisul unui băiețel, la Spitalul de Copii. Ce daune s-au cerut și câte au fost plătite până acum # PressHub
Medicul din Iași care a ars penisul unui băiețel în timpul unei operații de rutină ar putea scăpa doar cu plata unei câtimi din daunele stabilite de judecători, scrie Ziarul de Iași. Spitalul de Copii a pierdut deja 200.000 de euro. Omniasig SA a plătit și ea 16.000 de euro, pe care încearcă să-i recupereze […] Articolul Cazul chirurgului ieșean care a ars penisul unui băiețel, la Spitalul de Copii. Ce daune s-au cerut și câte au fost plătite până acum apare prima dată în PRESShub.
SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA anunță finalizarea proiectului NOSOCONTROL – Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila» # PressHub
Articolul SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA anunță finalizarea proiectului NOSOCONTROL – Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila» apare prima dată în PRESShub.
27 noiembrie 2025
Craiova a obţinut anul acesta locul I în competiţia celor mai frumoase târguri de Crăciun organizată anual de European Best Destinations, site turistic partener oficial al Comisiei Europene, informează Agerpres. Anunţul a fost făcut joi după-amiază când s-a şi încheiat procesul de vot în urma căruia Târgul de Crăciun din Craiova s-a clasat pe podiumul […] Articolul Craiova, locul I într-un top european al celor mai frumoase târguri de Crăciun apare prima dată în PRESShub.
Premierul Ilie Bolojan: Execuția bugetară pe primele 10 luni ale anului: deficitul scade, încasările din TVA cresc constant # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că din execuția bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant”. „Deficitul bugetar este în octombrie de 5,72%, față de 6,22% în aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea cu 0,5% reprezintă jumătate de miliard de lei. Veniturile bugetului general au însumat […] Articolul Premierul Ilie Bolojan: Execuția bugetară pe primele 10 luni ale anului: deficitul scade, încasările din TVA cresc constant apare prima dată în PRESShub.
Consiliul Județean Cluj, prima instituție publică din România complet digitalizată pentru cetățeni # PressHub
Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a anunțat joi, în cadrul unei conferințe de presă, faptul că la Cluj s-a ajuns la momentul în care întreg procesul de transmitere a documentelor dinspre sau către cetățeni se poate realiza digital, prin intermediul platformei „Ghișeul Unic”. Astfel, Consiliul Județean Cluj devine prima instituție publică din România, […] Articolul Consiliul Județean Cluj, prima instituție publică din România complet digitalizată pentru cetățeni apare prima dată în PRESShub.
Târgul de Crăciun din Oradea, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului, se va deschide oficial vineri, 28 noiembrie. Târgul va avea loc în perioada 28 noiembrie – 26 decembrie, iar programul de vizitare este 16:00 – 22:00 în timpul săptămânii și 12:00 – 22:00 în weekend, a anunțat organizatorul târgului, Visit Oradea. Deschiderea […] Articolul Se deschide Târgul de Crăciun din Oradea. Programul concertelor și spectacolelor apare prima dată în PRESShub.
