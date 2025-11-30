E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura
Antena Sport, 30 noiembrie 2025 11:20
Neluţu Varga a anunţat că nu îl va vinde pe Louis Munteanu pe mai puţin de 10 milioane de euro, în contextul în care există mai multe echipe care s-au interesat de atacantul de 23 de ani în ultima perioadă. Pe lista cluburilor care îl doresc pe internaţionalul român se află mai nou şi Nantes,
• • •
Acum 30 minute
11:40
Verstappen bagă spaima în Piastri și Norris înainte de cursa din Qatar: “Mai deranjant pentru cei de lângă mine” # Antena Sport
Max Verstappen va pleca de pe poziția a treia în cursa Marelui Premiu din Qatar, în ceea ce poate însemna ultima sa șansă de a rămâne în lupta pentru titlu. Olandezul va fi în spatele rivalilor Oscar Piastri și Lando Norris la start, însă acest lucru crede că e o problemă pentru piloții McLaren, nu
11:40
România – Germania LIVE VIDEO (13:00, AntenaPLAY). Tricolorii debutează la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 # Antena Sport
România debutează, duminică, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, care se desfăşoară la Chengdu (China), în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie, exclusiv în AntenaPLAY. Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu, Iulian Chiriţă şi Darius Movileanu sunt reprezentanţii României la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025. România – Germania LIVE
Acum o oră
11:20
11:10
“Se poate da Louis Munteanu pe 10 milioane de euro?”. Cristi Balaj nu a stat pe gânduri # Antena Sport
Cristi Balaj a vorbit despre Louis Munteanu și posibilitatea ca atacantul de la CFR Cluj să plece de la echipa din Gruia pe suma cerută de patronul Neluțu Varga. Prezent la meciul demonstrativ al cărui protagonist a fost Ronaldinho, fostul arbitru și președinte al ardelenilor a analizat situația jucătorului de 23 de ani. Balaj a
11:10
Acum 2 ore
10:50
România şi-a aflat deja primele două adversare din grupa principală a Campionatului Mondial # Antena Sport
România a obţinut matematic calificarea în grupa principală a Campionatului Mondial, după ce a obţinut două victorii, cu Croaţia şi Japonia. În aşteptarea duelului cu favorita grupei, Danemarca, tricolorele ştiu deja două adversare din grupa principală. Grupa A preliminară se împerechează cu Grupa B, formând grupa principală 1, unde ajung primele trei clasate din grupele
10:40
Golden State Warriors, o nouă victorie în absența lui Steph Curry. Minnesota câștigă la limită cu Boston # Antena Sport
Fără Steph Curry care va lipsi cel puțin o săptămână, Golden State a reușit să întoarcă un deficit de 10 puncte pentru a câștiga al 11-lea meci al sezonului. Jimmy Butler a fost cel mai bun marcator al gazdelor cu 24 de puncte, tot el contribuind și cu 10 pase decisive și 8 recuperări, însa
10:20
Dinamo visează la 20 de milioane de euro. Cum vrea conducerea să ajungă la bugetul imens # Antena Sport
Eugen Voicu, unul dintre acționarii clubului Dinamo, a acordat un interviu în care a analizat situația financiară a clubului alb-roșu și a menționat care este bugetul la care visează. Omul de afaceri crede că echipa aflată în prezent pe locul 2 în Liga 1 poate ajunge la 20 de milioane de euro, însă un factor
Acum 4 ore
09:50
Scandal imens în Serie A! Lazio, în “silenzio stampa” după o decizie controversată: “Imaginile vorbesc” # Antena Sport
Derby-ul din Serie A dintre AC Milan și Lazio nu a fost unul lipsit de tensiuni imense, cel mai controversat moment petrecându-se chiar în prelungirile meciului. La scorul de 1-0 pentru "diavolii roșii", formația lui Maurizio Sarri a cerut un penalty după ce mingea l-a lovit în mână pe Pavlovic, însă centralul Giuseppe Collu le-a
09:20
Fotbalul românesc este pe cale să sufere o modificare majoră, după ce "Legea Novak", care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, a fost aprobată în Camera Deputaților. Nu toate echipele din România se bucură de această schimbare care urmează să se producă, iar printre ele se numără și Oțelul
09:10
Farul – FCSB LIVE TEXT (20:30). Şansă uriaşă pentru roş-albaştri să se apropie de play-off # Antena Sport
Farul şi FCSB se întâlnesc în etapa a 18-a din Liga 1. Partida va avea loc duminică, de la ora 20:30, şi va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe as.ro. Meciul este unul extrem de important pentru FCSB, chiar dacă mai sunt 13 meciuri până la finalul sezonului regulat. O victorie ar aduce
09:00
Lando Norris, răspund dur pentru Max Verstappen: “Vorbeşte prostii!” De la ce a pornit totul # Antena Sport
Lando Norris se pregăteşte să câştige primul său titlu mondial, dar are timp şi de un mic război al declaraţiilor cu Max Verstappen, pe care l-a acuzat că "vorbeşte prostii" după cursa de sprint din Qatar, câştigată de Oscar Piastri. La Doha, Verstappen fusese cel care declarase că titlul din acest an s-ar fi decertat
08:50
Flamengo e “regina” Americii de Sud. Trupa din Rio a câștigat Copa Libertadores după o finală cu Palmeiras # Antena Sport
Flamengo a câştigat Copa Libertadores sâmbătă, după ce a învins în finală o altă echipă braziliană, pe Palmeiras, cu scorul de 1-0, pe Estadio Monumental din Lima. Unicul gol al partidei a fost înscris de Danilo (67), cu o lovitură de cap, la un corner executat de uruguayanul Giorgian De Arrascaeta. Flamengo a cucerit pentru
08:30
Lionel Messi e magic! Un nou record doborât și calificare în finala MLS cu Inter Miami # Antena Sport
Inter Miami a învins-o pe New York City în finala Conferinței de Est din MLS și s-a calificat astfel în ultimul act al campionatului nord-american. Într-o seară în care formația din Florida s-a impus cu un categoric 5-1, Lionel Messi a doborât un nou record în istoria fotbalului, devenind lider solitar în clasamentul fotbaliștilor cu
08:10
Gigi Becali pregătește “curățenia” de iarnă la FCSB. Trei jucători, OUT din planurile patronului # Antena Sport
FCSB își dorește să își solidifice lotul pentru partea a doua a campionatului, însă conducerea clubului are în plan să și renunțe la anumiți jucători în "fereastra" de mercato care se apropie. Gigi Becali a decis care sunt numele fotbaliștilor la care vrea să renunțe și are și un plan de rezervă în cazul în
Acum 12 ore
00:00
Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen # Antena Sport
Finalul acestui sezon de Campionat Mondial de Formula 1 a fost mult mai echilibrat decât mulţi s-ar fi aşteptat, mai ales după descalificările lui Lando Norris şi Oscar Piastri de la Las Vegas. Totuşi, în urma cursei de sprint a Marelui Premiu din Qatar, câştigată de Piastri, Lando Norris este cel care are şanse reale
29 noiembrie 2025
23:50
Adrian Mazilu, în extaz după ce a debutat pentru Dinamo și a revenit pe teren: “De când așteptam…” # Antena Sport
Adrian Mazilu s-a arătat extrem de entuziasmat după ce a debutat în tricoul lui Dinamo la câteva luni după ce a fost transferat de la Brighton. Intrat în minutul 89 al duelului câștigat contra Oțelului, atacantul care s-a confruntat cu probleme a vorbit despre momentul în care Zeljko Kopic a decis să-l introducă în teren,
23:50
Dinamo a obținut sâmbătă seară o victorie importantă în etapa a 18-a a Superligii, 1-0 cu Oțelul Galați pe Arena Națională. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 37 de Cătălin Cîrjan, care a finalizat cu o lovitură de cap precisă o acțiune construită de dinamoviști cu 14 pase consecutive. La final de
23:30
Laszlo Balint a acordat câteva declarații după ce Oțelul Galați a pierdut pe Arena Națională contra lui Dinamo, scor 0-1. Tehnicianul moldovenilor s-a arătat mulțumit de jocul elevilor săi, cu precădere în repriza a doua, după care s-a declarat dezamăgit de rezultatul final. Dinamo a obținut o nouă victorie în campionat și a urcat pe
23:30
Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 18-a din Superligă. Cătălin Cîrjan a marcat unicul gol al meciului în minutul 37, trimiţând în plasă cu o lovitură de cap, din careu, la centrarea lui Jordan Ikoko. Cătălin Cîrjan a fost scurt în declaraţii la final. "Îmi
23:10
Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 18-a din Superligă. Cătălin Cîrjan a marcat unicul gol al meciului în minutul 37, trimiţând în plasă cu o lovitură de cap, din careu, la centrarea lui Jordan Ikoko. Gălăţenii au replicat prin şutul bun al lui Paulinho, din
Acum 24 ore
22:50
Situaţie incredibilă în Turcia! Echipa lui Maxim a marcat în timp ce jucătorii se băteau # Antena Sport
Moment incredibil în Turcia. În timpul partidei Gaziantep – Eyupspor 1-2, s-a petrecut un moment ciudat. În cel de-al cincilea minut de prelungiri, Drissa Camara a căzut în careul lui Eyupspor, dar centralul a lăsat jocul liber. De-aici a urmat o dispută între fotbalişti, în care inclusiv portarul gazdelor, Zafer Gorgen, a fost implicat. Emmanuel
22:50
Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole # Antena Sport
Dramatismul ajunge la cote maxime în Formula 1, iar penultimul "episod" al acestui sezon din "Marele Circ" urmează să se consume pe circuitul din Qatar. La Lusail, Oscar Piastri va pleca din pole-position, după ce australianul a câștigat și cursa de sprint, iar în spatele său se vor afla Lando Norris și Max Verstappen. Cursa
22:30
Max Verstappen, discurs dur după calificările Marelui Premiu din Qatar: “Suntem foarte departe de lider” # Antena Sport
Max Verstappen a încheiat pe locul 3 calificările Marelui Premiu din Qatar, în spatele rivalilor la titlu, Lando Norris și Oscar Piastri. La interviul acordat imediat după încheierea celor trei stinturi, cvadruplul campion mondial a vorbit despre prestația monopostului său și a prefațat cursa de duminică. Verstappen crede că mașina sa s-a descurcat mai bine
22:20
Ovidiu Mihăilă, înainte de România – Danemarca: „De ce n-am încerca să mai facem o surpriză?” # Antena Sport
România a trecut cu 31-27 de Japonia, iar pentru echipa naţională urmează un meci greu, cu Danemarca. Totuşi, în uruma victoriei cu Japonia, România a obținut calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial Olanda și Germania. Ultimul meci al grupei, cu Danemarca, va avea loc pe 1 decembrie, de la 21:30. Ovidiu Mihăilă a făcut
21:40
“Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari”. Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar # Antena Sport
Oscar Piastri s-a arătat extrem de fericit după ce a obținut un nou rezultat bun în Qatar și a terminat pe primul loc în calificări. Pilotul McLaren a prefațat de asemenea cursa de duminică și a vorbit și despre lupta la titlu dintre el și Lando Norris, care s-a redus la 22 de puncte după
21:30
În Qatar vom avea parte de ultimul weekend cu sprint. Au mai rămas 58 de puncte puse în joc până la finalul sezonului. Lando Norris este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 390 de puncte, în timp ce Max Verstappen şi Oscar Piastri împart locul al doilea, amândoi cu câte 366 de puncte. Oscar
21:10
Partida dintre Dinamo și Oțelul trebuia să înceapă la ora 20:45, însă startul partidei de pe Arena Națională a fost întârziat. Jucătorii celor două echipe au intrat pe teren cu 10 minute mai târziu decât era preconizat conform programului. Dinamo – Oțelul nu a început la ora programată, în urma unor probleme tehnice la carul
20:50
Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate” # Antena Sport
Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior și cel mai bogat ucrainean, a depus două oferte pentru afaceri din România. Una dintre firmele pe care le vrea apropiatul lui Mircea Lucescu e Liberty, care e și principalul sponsor de la Oțelul Galați. Cealaltă se numește ArcelorMittal Tubular Products Iași. Cum negocierile se apropie de final, nu este
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Carnavalul de la Iași appeared first on Antena Sport.
20:20
Barcelona, victorie pe Camp Nou contra lui Deportivo Alaves. Catalanii, lideri în La Liga # Antena Sport
Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, în faţa formaţiei Deportivo Alaves, scor 3-1, după ce oaspeţii au deschis scorul chiar în primul minut. În urma rezultatului de pe Camp Nou, formația lui Hansi Flick a urcat provizoriu pe primul loc în La Liga. Barcelona, peste Real Madrid în ierarhia La Liga
19:50
Bogdan Andone, după FC Argeș – CFR Cluj 3-0: “E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte” # Antena Sport
Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a 18-a din Superligă. În acest moment, formaţia piteşteană se află pe locul 5 în Liga 1. Legat de o participare a echipei piteştene în play-off, tehncianul Bogdan Andone a transmis că misiunea este în continuare dificilă. "E greu
19:50
“Dinamită, ce faci?”. Adi Mutu, în apel video cu un fost coechipier la demonstrativul lui Ronaldinho # Antena Sport
Meciul demonstrativ de la Iași care l-
19:30
Genoa dă semne de revenire în campionat cu Daniele De Rossi pe banca tehnică a echipei. Astfel, formaţia italiană patronată de Dan Şucu a trecut cu 2-1 de Hellas Verona. Jucând în faţa propriilor suporteri, Genoa a învins cu 2-1 pe Hellas Verona, prin golurile lui Lorenzo Colombo (40) şi Morten Thorsby (62). Nicolae Stanciu […] The post Genoa, o nouă victorie în Serie A. Ce a făcut Nicolae Stanciu appeared first on Antena Sport.
18:50
Dezastru la Legia Varșovia, după plecarea lui Iordănescu! Fosta campioană a Poloniei nu își mai revine # Antena Sport
Dezastru total la Legia Varșovia! Echipa nu își revine după plecarea lui Edi Iordănescu! După ce a învins Sahtior, în Europa, fostul selecționer a fost eliminat din Cupă și a cerut, pentru a treia oară, să plece de la echipă. Cei din conducerea clubului nu s-au mai putut împotrivi și au acceptat demisia lui Iordănescu. […] The post Dezastru la Legia Varșovia, după plecarea lui Iordănescu! Fosta campioană a Poloniei nu își mai revine appeared first on Antena Sport.
18:50
Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a 18-a din Superligă. Mario Camora a vorbit despre eşecul înregistrat de CFR Cluj şi crede că singurul obiectiv realizabil pentru ardeleni rămâne acum câştigarea Cupei. “E greu de digerat acest eşec. Aveam încredere că puteam să revenim la […] The post Mario Camora a anunţat obiectivul echipei după un nou eşec: “Trebuie să ne reglăm” appeared first on Antena Sport.
18:50
Bayern Munchen, victorie dramatică în prelungiri! Bavarezii s-au salvat de la o rușine # Antena Sport
Bayern Munchen a obținut o victorie dramatică în fața lui St. Pauli într-un meci din etapa cu numărul 12 din Bundesliga. Outsideri clar în duelul de pe Allianz Arena, elevii lui Alexander Blessin au fost la un pas de a scoate un egal istoric, însă totul a fost năruit în minutele de prelungiri, când Luis […] The post Bayern Munchen, victorie dramatică în prelungiri! Bavarezii s-au salvat de la o rușine appeared first on Antena Sport.
18:30
S-a încheiat scandalul la FCSB? Valentin Crețu, selfie alături de Ngezana: “Nu mor caii când voi câinii!” # Antena Sport
FCSB a pierdut cu Steaua Roşie Belgrad, chiar dacă a avut avantajul unui om în plus. La finalul partidei, fanii i-au luat la rost pe fotbalişti. Interesant este că, unul dintre jucători – Creţu – a avut o ieşire la adresa altui coleg. Ce s-a întâmplat imediat după meci? Cum fanii erau foarte supăraţi, Creţu […] The post S-a încheiat scandalul la FCSB? Valentin Crețu, selfie alături de Ngezana: “Nu mor caii când voi câinii!” appeared first on Antena Sport.
18:30
România, “cerută” la Mondial de un dublu câștigător de Champions League: “Exact ca Italia, trebuie să fie acolo” # Antena Sport
România va avea de disputat un baraj pentru a ajunge la Cupa Mondială, “tricolorii” fiind nevoiți să treacă de Turcia și de învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo pentru a accede la turneul final. Cu câteva luni înainte de semifinala play-off-ului, italianul Christian Panucci și-a exprimat dorința de a o vedea pe naționala lui Mircea […] The post România, “cerută” la Mondial de un dublu câștigător de Champions League: “Exact ca Italia, trebuie să fie acolo” appeared first on Antena Sport.
18:00
Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut # Antena Sport
Cristi Borcea e plin de bani şi a ştiut mereu să aibă gustul afacerilor. El a patronat o mare companie din România, care i-a adus un încasări uriaşe, de 300 de milioane de euro, cum chiar el a recunoscut. Asta se întâmpla în primii ani după Revoluţie, când omul de afaceri a dat un adevărat […] The post Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut appeared first on Antena Sport.
17:40
Partida din campionat dintre FC Argeș și CFR Cluj a oferit un gol fabulos marcat de formația piteșteană. La scorul de 1-0, elevii lui Bogdan Andone au scăpat pe un contraatac, iar Florin Borța l-a executat pe Otto Hindrich cu un șut din colț care a rămas mulți jucători șocați. Pe finalul primei reprize de […] The post Eurogol marcat în FC Argeș – CFR Cluj. Nimănui nu i-a venit să creadă appeared first on Antena Sport.
17:30
Louis Munteanu a început să fie din nou asociat cu diverse mutări pentru perioada de mercato de iarnă, după ce în vară a ratat transferul de la CFR Cluj. Cu patru cluburi care s-au interesat de serviciile sale, jucătorul de 23 de ani a ales echipa pentru care și-ar dori să evolueze, în cazul în […] The post Louis Munteanu și-a decis viitorul. Unde vrea să joace atacantul de la CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
17:20
Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu # Antena Sport
Românul Cristi Chivu se bucură de un salariu uriaş la Inter. Dacă inițial s-a vehiculat că salariul tehnicianului român la Inter este de două milioane de euro pe an, se pare că românul este plătit chiar mai bine. Potrivit Goal Italia, salariul lui Cristi Chivu este de 2,5 milioane de euro pe an. Dacă ar […] The post Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu appeared first on Antena Sport.
17:00
Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint din Qatar și s-a ales cu opt puncte în plus în clasamentul piloților. George Russell a încheiat în spatele său, în timp ce podiumul a fost completat de Lando Norris. Max Verstappen, al treilea concurent în lupta la titlu, a terminat cursa de sprint pe locul 4. Lando […] The post Lando Norris: “A fost o cursă lungă, am forţat destul de mult” appeared first on Antena Sport.
17:00
Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: “Nu vom inventa roată sau apa caldă” # Antena Sport
Oscar Piastri a oferit o primă reacție după ce a câștigat cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu din Qatar. Pilotul McLaren s-a declarat fericit cu ce a reușit până acum în weekend-ul asiatic, unde a fost cel mai rapid și în unica sesiune de antrenamente, după care a vorbit despre calificările pentru cursa de […] The post Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: “Nu vom inventa roată sau apa caldă” appeared first on Antena Sport.
16:40
Afacerea care îi aduce lui Mihai Rotaru 5.383.000 euro în această iarnă. Tun financiar dat cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Fotbalul este o maşină de făcut bani, dacă sunt şi rezultate. Dovada o reprezintă Universitatea Craiova, care tinde să devină o afacere profitabilă pentru Mihai Rotaru. Numai până acum, din banii strânşi de la UEFA, clubul aşteaptă să încaseze 5.383.000 euro, în urma participării în Conference League. Pentru a ajunge la această sumă, alb-albaștrii au […] The post Afacerea care îi aduce lui Mihai Rotaru 5.383.000 euro în această iarnă. Tun financiar dat cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
16:30
“I-a pronunțat numele?”. Elias Chralambous s-a pronunțat după scandalul de la FCSB provocat de Vali Crețu # Antena Sport
Elias Charalambous a abordat unul dintre cele mai discutate subiecte din jurul FCSB-ului în această perioadă, și anume scandalul provocat de Vali Crețu după eșecul roș-albaștrilor contra Stelei Roșii în Europa League. Cipriotul a încercat să aplaneze conflictul și să pună la îndoială faptul că fundașul dreapta a făcut referire la Siyabonga Ngezana în momentul […] The post “I-a pronunțat numele?”. Elias Chralambous s-a pronunțat după scandalul de la FCSB provocat de Vali Crețu appeared first on Antena Sport.
15:50
A refuzat naţionala României şi poate prinde un transfer uriaş! Echipa care îl vrea pe colegul lui Ianis Hagi # Antena Sport
Umit Akdag (22 de ani), care a evoluat la EURO U21 pentru România, dar ulterior a refuzat să joace pentru naţionala mare, e aproape de transferul carierei. Beşiktaş îl vrea pe colegul lui Ianis Hagi, după ce acesta a impresionat la Alanyaspor. Umit Akdag e dorit de Beşiktaş Potrivit Fotomac, Umit Akdag e una dintre […] The post A refuzat naţionala României şi poate prinde un transfer uriaş! Echipa care îl vrea pe colegul lui Ianis Hagi appeared first on Antena Sport.
15:50
“E o problemă!” Elias Charalambous s-a enervat la conferinţa de presă: “Nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii” # Antena Sport
Elias Charalambous a fost iritat de anumite întrebări ale jurnaliştilor, în timpul conferinţei de presă dinaintea meciului Farul Constanţa – FCSB, din etapa cu numărul 18 a Ligii 1. Antrenorul roş-albaştrilor a vorbit şi despre situaţia lui Siyabonga Ngezana, jucător criticat dur după înfrângerea de pe terenul sârbilor de la Steaua Roşie Belgrad. Înaintea meciului […] The post “E o problemă!” Elias Charalambous s-a enervat la conferinţa de presă: “Nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii” appeared first on Antena Sport.
15:20
Meciul dintre FC Argeş şi CFR Cluj, din etapa cu numărul 18 a Ligii 1, va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 16:30. FC Argeş se află pe loc de play-off, dar are mare nevoie de victorie, după două înfrângeri în ultimele două etape. De partea cealaltă, clujenii dau semne […] The post FC Argeş – CFR Cluj LIVE TEXT (16:30). Continuă lupta pentru play-off în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
