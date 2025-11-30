Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său, în 2006: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce spune despre agresor

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat sâmbătă despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său, în 2006, pe când se afla la conducea Agenţiei Domeniilor Statului, că Dumnezeu l-a trimis înapoi şi că a fost un moment de cumpănă, dar nu a rămas cu sechele. El a mai spus că l-a iertat pe agresor în sala de judecată şi că, deşi instanţa a stabilit că trebuie să îi dea 10.000 de euro, nu i-a cerut acestuia banii.

