Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie. Mesaje și urări pentru familie, prieteni, colegi și parteneri
Gândul, 30 noiembrie 2025 12:50
Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie, cruce roșie. În fiecare an, la această dată din calendarul ortodox, este prăznuit Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, al marinarilor și al pescarilor. În această zi sfântă, persoanele care se numesc „Andrei”, „Andreea” sau au alte nume derivate își serbează onomastica. Iată ce mesaje și urări poți trimite către familie, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
13:00
„Chimia” golfului: Cum a devenit președintele Finlandei cel mai apropiat lider european de Trump # Gândul
Relația dintre președintele finlandez Alexander Stubb și președintele american Donald Trump a devenit unul dintre cele mai neașteptate și semnificative fenomene diplomatice ale ultimelor luni. Presa a investigat modul în care Stubb a reușit să câștige favoarea lui Trump și să transforme Finlanda într-unul dintre partenerii cheie ai SUA. Ce ne interesează: Ce i-a apropiat […]
13:00
George Simion este reales pentru un nou mandat în fruntea partidului AUR. Liderul formațiunii a denunțat anularea alegerilor # Gândul
George Simion a fost reales duminică, în cadrul Congresului AUR de la Alba Iulia, pentru un nou mandat ca președinte al Alianței pentru Unirea Românilor. Liderul formațiunii a obținut votul majoritar al delegaților prezenți la Congres. Președintele AUR, George Simion, a vorbit în cadrul discursului său, despre necesitatea obținerii AUR a peste 50% la următoarele […]
Acum 30 minute
12:50
Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie. Mesaje și urări pentru familie, prieteni, colegi și parteneri # Gândul
Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie, cruce roșie. În fiecare an, la această dată din calendarul ortodox, este prăznuit Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, al marinarilor și al pescarilor. În această zi sfântă, persoanele care se numesc „Andrei”, „Andreea” sau au alte nume derivate își serbează onomastica. Iată ce mesaje și urări poți trimite către familie, […]
12:40
Ion Cristoiu: „Ajutorul pentru refugiați a ascuns SUME incredibile date celor care i-au cazat. Au putut să ceară oricât” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a explicat ce ar însemna publicarea sumelor trimise ca ajutor militar către Ucraina. Invitatul susține că în spatele acestor ajutoare se ascund mecanisme de corupție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ajungem la afacerea de corupție din Ucraina” Cristoiu […]
12:40
Motivul pentru care zeci de mii de refugiați ucraineni din Scoția ar putea rămâne fără adăpost. „Ne-au întrebat dacă le-am cere să plece“ # Gândul
Ucraineni care au fugit din calea războiului în Scoția s-ar putea trezi pe stradă, după ce localnicilor care i-au primit în casele lor li s-au retras alocațiile lunare din partea statului, relatează Daily Mail. Aproximativ 28.000 de persoane, majoritatea femei și copii, au căutat refugiu în Scoția, după ce tancurile lui Vladimir Putin au intrat […]
12:40
AUR a adoptat în Congres o Rezoluție pentru „apărarea triadei democratice”: drepturi, Constituție, justiție echitabilă # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat, duminică, în Congres, la Alba Iulia, o rezoluție privind „apărarea triadei democratice: drepturile omului, suveranitatea constituțională, justiția echitabilă”, în care critică deciziile Curții Constituționale, ale Curții de Justiție a UE, ale Biroului Electoral Central și ale instanțelor naționale, prezentate ca factori de erodare a votului, a supremației Constituției și […]
12:40
George Simion, în Congresul AUR de la Alba Iulia: Orice e posibil în 2026, chiar și să fiu arestat # Gândul
George Simion vine cu un scenariu exploziv pentru 2026. Liderul suveranist, reales duminică președinte al AUR, susține că este posibilă atât arestarea sa de către „sistemul represiv”, cât și ajungerea AUR la guvernare. „Voi începe cel de al doilea mandat al meu ca președinte într-o perioadă de maximă incertitudine. Orice e posibil pentru anul 2026: […]
Acum o oră
12:30
Celebra Anastasia Soare, supranumită și Regina Sprâncenelor, și-a concediat propria fiică de la compania pe care o conduce. De altfel, ea și-a construit un business de succes, cosmetizând sprâncenele celebrităților de la Hollywood. Deși ar fi putut să-i dea fiicei sale sume uriașe de bani ca să stea acasă, aceasta a angajat-o la firma ei. […]
12:10
Ion Cristoiu: „În momentul în care se face public ajutorul dat UCRAINEI, vom vedea că cifra este uriașă. Românii vor fi revoltați” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a adresat subiectul sprijinului acordat Ucrainei, atrăgând atenția la lipsa de transparență a autorităților române cu privire la sumele exacte care au fost alocate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre modul în […]
12:10
Mii de români s-au înghesuit în Catedrala Mântuirii Neamului de Sfântul Andrei, Ocrotitorul României. Imagini spectaculoase de la slujbă # Gândul
Cozi impresionante de creștini așteptă să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului duminică, de Sfântul Andrei – Ocrotitorul României şi al acestui lăcaş. Mai multe slujbe sunt oficiate la Catedrala Naţională, de Sfântul Andrei – Ocrotitorul României, iar luni cu prilejul Zilei Naţionale. Mii de români au luat cu asalt lăcașul sfânt, iar coada pare interminabilă pentru […]
Acum 2 ore
12:00
Se credea sau nu Ceaușescu „trimisul lui Dumnezeu pe pământ”? Lavinia Betea: „Fenomenul puterii este extrem de nociv” # Gândul
Lavinia Betea, istoric reputat, cercetător și doctor în psihologie socială, a fost invitata lui Adrian Artene la podcastul „ALTCEVA”. Printre altele, ea a răspuns la întrebarea: „Se credea sau nu Ceaușescu „trimisul lui Dumnezeu pe pământ”. Lavinia Betea a subliniat și că „Fenomenul puterii este extrem de nociv”. „Da, al lui Mihai Viteazu, se trăgea […]
12:00
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astăzi în funcția de prim-vicepreședinte al AUR, în cadrul Congresului partidului care are loc la Alba-Iulia, potrivit unor surse de la vârful formațiunii, într-una dintre cele mai interesante mutări de pe scena politică din ultima perioadă. Cunoscut pentru analizele sale geopolitice, Dan Dungaciu este profesor universitar la Universitatea din […]
11:50
Ion Cristoiu: La un an de la Anularea Alegerilor pe țară, alegerile pe București sunt nule și neavenite # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre viitoarele alegeri pentru primăria Bucureștiului, care vor avea loc duminica viitoare, pe 7 decembrie 2025. Publicistul susține că „alegerile pe București sunt nule și neavenite”. „Practic, a mai rămas o săptămână până la alegerile pe București. Te-ai fi așteptat, […]
11:40
Rusia vs. Ucraina, diplomație turbulentă și avertisment al istoriei recente. Moscova a încălcat Memorandumul de la Budapesta și Acordurile de la Minsk. „Slăbiciunea Europei, expusă dureros. SUA stabilește termenii negocierilor” # Gândul
O săptămână tumultoasă a consumat multă energie, a schimbat puțin și a expus slăbiciunea Europei. Pe 19 noiembrie 2025, secretarul armatei americane, Dan Driscoll, a prezentat un plan de pace în 28 de puncte – cel mai detaliat de până acum – pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Deși originile planului și […]
11:40
Gigi Nețoiu: „Politicienii au cântat destul. A venit și rândul artiștilor. DRULĂ a plecat în trei minute” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre întâlnirea cu Drulă din Piața Obor și despre viziunea sa pentru modernizarea Bucureștiului. Invitatul a spus că orașul este blocat și că are deja un plan bine stabilit pentru cetățenii din Capitală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
11:40
Astăzi, vă aducem în atenție un nou banc savuros cu celebrul personaj Bulă. Scurtul dialog avut cu soția lui, Bubulina, stârnește amuzamentul. Spor la râs. – Bulă, ce tot faci acolo? – Nimic, Bubulino. – Cum nimic? De o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie. – Da, căutam data de expirare… Călugărița tinerică Bulă […]
11:30
Zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița, fără apă potabilă. Oamenii se alimentează din cisterne. Primarul Câmpinei: „Să le explice doamna Buzoianu câmpinenilor de ce nu au apă. Să vină să vadă realitatea de la fața locului, nu din rapoarte frumos redactate!” # Gândul
Zeci de mii de oameni din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Potrivit autorităților, ploile abundente care au lovit cele două județe, în ultimele zile, au adus o cantitate mare de aluviuni în barajul Paltinu din Prahova, astfel că, apa nu mai poate fi tratată pentru a deveni potabilă. „La Stația de […]
11:30
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie băgate niciodată în aceeași priză. Puțini români știu acest lucru # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care sunt cele două aparate electrocasnice care nu ar trebui băgate niciodată în aceeași priză? Odată conectate împreună la aceeași sursă de alimentare cu energie electrică, ar putea să crească riscul apariției unui incendiu. Deși au devenit două electrocasnice esențiale în gospodărie, nu ar trebui să fie conectate la curent în același […]
11:30
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, subliniind că acest lucru este inacceptabil și pune în pericol traficul aerian civil. Vicepreședinta Comisiei Europene a adăugat că UE va investi 20 de milioane de euro în apărarea […]
11:10
Lavinia Betea, mărturii despre „Machiavelli”, influentul sfătuitor al soților Ceaușescu: „Era un om inteligent, foarte cultivat” # Gândul
Lavinia Betea, una dintre cele mai respectate voci ale lumii academice, a fost invitata lui Adrian Artene, la podcastul ALTCEVA. Istoric reputat, cercetător și doctor în psihologie socială, Lavinia Betea s-a dedicat studierii istoriei noastre recente, cu un accent aparte pe perioada comunismului din România. Printre altele, la podcatul ALTCEVA, cu Adrian Artene, Lavinia Betea […]
11:10
Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB. „Du-te la palat, reziliază-ți contractul” # Gândul
Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid, l-a atacat pe Valentin Crețu, fundaș care l-a criticat în fața fanilor pe colegul său Syiabonga Ngezana. După partida din Europa League, cu Steaua Roșie, de la Belgrad, 1-0, jucătorii s-au dus în fața galeriei și suporterii i-au certat pentru o nouă înfrângere, iar Crețu a dat vina pe […]
Acum 4 ore
11:00
Elias Charalambous, mesaj despre Ngezana. Fundașul a gafat în ultimele meciuri ale FCSB. „Nu mai vorbiți doar despre el” # Gândul
Elias Charalambous a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana, fundașul care a greșit în ultimele meciuri ale FCSB. Apărătorul central a gafat și la ultima partidă din Europa League, cu Steaua Roșie, când sârbii au deschis scorul, iar duelul s-a încheiat cu victoria echipei din Belgrad, 1-0. Farul Constanța – FCSB se joacă duminică, de […]
11:00
Mai mulți pensionari din România primesc 400 de lei în plus la pensie, în decembrie 2025. Acești bani vor ajunge la seniorii care au venituri mici, fiind vorba despre a doua tranșă a primei speciale, așa cum prevede legislația în vigoare. În cursul lunii decembrie 2025, aproape 2,6 milioane de pensionari vor primi 400 de […]
11:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat tensiunile economice din jurul fondurilor rusești înghețate în Belgia și modul în care Uniunea Europeană încearcă să găsească o soluție de finanțare pentru sprijinirea Ucrainei. Totodată, analistul descrie importanța strategică a zonei Zaporojie și riscurile uriașe pentru Ucraina […]
10:50
Consumul regulat al unui pahar de vin roșu în timpul meselor poate oferi mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv scăderea nivelului de colesterol, scăderea tensiunii arteriale și reducerea riscului de diabet, potrivit unor experți citati de Magyar Hirlap. Cercetările sugerează că acestea spun mult mai multe decât am putea crede la prima vedere. Într-o serie […]
10:50
Cele mai absurde anomalii climatice de pe planetă. Pământul nu se prăbușește, ci vorbește: limbajul său este extremismul # Gândul
Fiecare anomalie este un mesaj, fiecare paradox este o întrebare: Cât timp ne mai putem juca cu legile naturii? Pentru că Pământul nu este dușmanul nostru. Este doar o oglindă în care vedem iar și iar cât de fragil este echilibrul pe care îl numim „normal”, relatează Magyar Hirlap. Zăpadă în deșert, gheață în tropice […]
10:40
Ion Cristoiu: „Am luat o pisicuță de milă, în scurt timp a devenit stăpâna casei. Este USR-ISTĂ clar” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre noua sa pisică a pus stăpânire pe casă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nu, aveam o Coaliție în casă între Țonți și Moti. Țonți este CDR-ist, PNL-ist, iar Moti este PSD-ist. […]
10:40
Ca să acopere pierderile uriașe, Romsilva își scoate cabanele pe platforme ca Booking, Airbnb, Expedia și Trip.com # Gândul
Conducerea Romsilva ia măsuri drastice pentru a acoperi pierderile uriașe înregistrate de cele 143 de cabane și pensiuni pe care le deține în toată țara. Jurnaliștii Profit.ro au aflat că Regia Națională a Pădurilor Romsilva se pregătește să își promoveze uniățile turistice pe platforme ca Booking, Airbnb, Expedia sau Trip.com. Potrivit sursei citate, proiectul-pilot vizează […]
10:30
Gândul.ro vă aduce astăzi în atenție un nou test de perspicacitate. Tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți imaginea de mai sus și să descoperiți, într-un singur minut, unde se află toate cele 3 diferențe. Voi ați reușit? Varianta corectă se află mai jos, în articol. În această zi de duminică, vă aducem […]
10:20
Alegeri pentru șefia AUR, în Alba Iulia, duminică. George Simion, unicul candidat la președinția partidului # Gândul
Duminică au loc alegeri pentru șefia AUR, la Alba Iulia. George Simion este unicul candidat la președinția partidului. La data de 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al AUR a hotărât convocarea Congresului la Alba Iulia deoarece acolo este „locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria […]
10:10
„Midas” vs. Mindich. Cum a executat NABU din Ucraina cea mai mare operațiune anticorupție din istoria sa și de ce se implică UE. The Insider: „Zelenski, pus sub presiune” # Gândul
Kievul se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări politice interne de la începutul conflictului din Ucraina. În urma operațiunii „Midas”, agențiile anticorupție au acuzat înalți oficiali din sectorul energetic că desfășoară o schemă ilegală de îmbogățire și spălare de bani la scară largă. Ancheta l-a adus în prim-plan pe Tymur Mindich, un apropiat […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a discutat despre războiul din Ucraina, despre costuri, despre responsabilități și despre direcțiile politice ale Statelor Unite și ale Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Mii de miliarde s-au dus în Ucraina și au murit milioane de […]
10:00
Institutul Național de Hidrologie avertizează, duminică dimineață, că mai multe cursuri de apă din România intră sub incidența a două atenționări Cod Galben de inundații, valabile pe parcursul zilei de duminică. Situația este monitorizată atent, iar specialiștii avertizează că nivelurile pot să crească rapid, după ploile recente. Astfel, prima avertizare rămâne activă până la ora 24:00 […]
09:40
Valentin Stan: Românii din Ucraina sunt sub asediul denaționalizării. ZELENSKI a decis să închidă școli și biserici românești # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat punctele din planul de pace referitoare la protecția minorităților și interzicerea ideologiilor naziste în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ucraina va adopta normele UE Profesorul spune că Ucraina ar trebui să elimine orice […]
09:30
Pace în Ucraina. Ginerele lui Trump, Rubio și Witkoff se întâlnesc în SUA cu delegația ucraineană # Gândul
Delegația de la Kiev a sosit în SUA ca să stabilească în următoarele zile pașii pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. Întâlnirea delegațiilor SUA și Ucrainei are loc astăzi, în Florida. Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio și trimisul special al […]
09:10
Valentin Stan: Armata rusă nu va intra în zonele demilitarizate din teritoriile pe care RUSIA le va lua de la ucraineni # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a detaliat informațiile care arată cum ar putea fi înghețat conflictul din Ucraina. Discuția se concentrează pe zonele Herson și Zaporojie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Putin e puternic, dar vorbim de teritorii […]
Acum 6 ore
09:00
Dumincă, Gândul ți-a propus un nou banc spumos. Este vorba despre o traducere a unei propoziții din limba română, în limba spaniolă. Iată cum ar suna, de fapt, „Nucile astea sunt bune!” în limba spaniolă. –Vorbești spaniolă? –Desigur! –Tradu, te rog: „Nucile astea sunt bune!” –Buenas Noches! Alte bancuri haioase Cum se roagă un bărbat […]
08:50
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie # Gândul
Iată ce salariu ar trebui să ai în România pentru job–ul tău și câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie. Pentru această analiză, Gândul a luat în calcul 15 dintre cele mai populare meserii și salariile din alte 9 țări, precum: Bulgaria, Republica Moldova, Grecia, Ungaria, Italia, Spania, Germania, Anglia si SUA. Ce […]
08:40
Daniel Băluță: „Multe PROIECTE pe care le-am făcut în sectorul 4 sunt folosite de toți bucureștenii” # Gândul
Daniel Băluță, în emisiunea Marius Tucă din 25 noiembrie 2025, a subliniat importanța puterii exemplului în relațiile cu oamenii, evidențiind realizările Primăriei Sectorului 4. El a spus că Sectorul 4 gestionează cea mai importantă investiție din România în acest moment: magistrala de metrou care include Gara de Nord, Gara Progresul și 14 stații de metrou, […]
08:10
În emisiunea Marius Tucă Show din data de 25.11.2025, Daniel Băluță a evidențiat că pentru prima dată sunt patru candidați importanți care se bat pentru postul de general, în comparație cu precedentele campanii în care erau cel mult doi favoriți. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Daniel Băluță a remarcat că în ciuda atacurilor […]
08:10
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather # Gândul
Cum arată prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather. Mulți români se întreabă cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion, în România, în orașele lor. Gândul a analizat deci prognoza meteo de sărbători pentru 15 orașe din țară. Astfel, pentru fiecare oraș, […]
07:50
Dacă e duminică, atunci este momentul să vă delectăm cu un nou banc spumos. Este vorba despre dieta de slăbit Feng Shui. Iată în ce constă aceasta! Dietă pentru slăbit Feng Shui: întoarceți frigiderul cu ușa spre perete. Alte bancuri haioase Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să […]
07:40
Venus, recent în Săgetător, formează un sextil cu Pluto în Vărsător, pe 2 decembrie: zodiile își pot imagina ce prietenii le eliberează. Luna plină în Gemeni, din 4 decembrie, completează o poveste care a început acum șase luni. Zodiile își îmbunătățesc abilitățile de comunicare și este bine să învețe cum să dialogheze în spațiul care […]
07:20
30 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Woody Allen împlinește 90 de ani, Billy Idol 70. Își pierde viața Paul Walker # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 30 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Woody Allen, născut pe 30 noiembrie 1935 în New York, este un regizor, scenarist, actor și scriitor american, considerat unul dintre cei mai influenți cineaști ai secolului XX. Cunoscut pentru umorul său […]
07:20
Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 18-a din Superligă. Roș-albii au ajuns pe locul secund în Superligă, cu 34 de puncte, în timp ce Oţelul este a 7-a, cu 24 de puncte. Dinamo a ajuns pe locul 2 în Superliga! Ce spune Zeljko Kopic 4.500 […]
07:10
Alegeri în Transnistria. Lumea „Sovietului Suprem”: cine se luptă, care sunt mizele. Plus: cum legitimează Kremlinul „scrutinul” din Tiraspol # Gândul
Astăzi, pe 30 noiembrie, în regiunea transnistreană se desfășoară alegeri pentru toate nivelurile de reprezentare: deputați în Sovietul Suprem, consilii locale, dar și șefi ai administrațiilor sătești și comunale. Procesul electoral, nerecunoscut de autoritățile Republicii Moldova și de comunitatea internațională, se desfășoară după regulile stabilite unilateral de structurile transnistrene. Ziua unică a alegerilor din stânga […]
07:10
Când Europa se clatină, Viktor Orban rămâne neclintit: Paradoxul stabilității ungare care „sfidează” un continent în derivă # Gândul
Iubit în Ungaria și criticat de Bruxelles, premierul maghiar Viktor Orban a reușit, în doar câteva săptămâni, ceea ce niciun alt lider mondial n-a putut până acum. S-a așezat la masă atât cu Trump, cât și cu Putin, și i-a convins pe cei doi președinți să acorde sprijin Ungariei, atât în ceea ce privește sancțiunile […]
Acum 8 ore
06:40
România este preocupată numai de măsuri de austeritate și creșteri de taxe, în timp ce Bulgaria investește în sectorul care îi aduce un plus de 8,4% la PIB în 2025. România frânează, Bulgaria accelerează: Turismul care ne depășește # Gândul
România este o țară frumoasă pe care nimeni nu o mai vizitează. Am stabilit și un „record” pe temă: suntem singura țară din Europa care atrage mai puțini turiști internaționali astăzi decât în perioada comunistă. În 1980, țara noastră era vizitată de peste 3,4 milioane de turiști străini, iar în prezent numărul lor este puțin […]
06:10
30 noiembrie. Zi de tranziție, alegerile parlamentare bat la ușă. AEP anunță încheierea campaniei electorale, CAB decide excluderea observatorilor independenți de la procesul de renumărare a voturilor, Lasconi îl ironizează pe Iohannis # Gândul
Ziua de 30 noiembrie 2024 a fost una de tranziție, în contextul în care românii și partidele politice se pregăteau pentru alegerile parlamentare programate pentru data de 1 decembrie. Pe scena politică, decizia CCR de renumărare a voturilor înregistrate în primul tur al alegerilor prezidențiale a „pus paie pe foc”, iar în aer plutea o […]
06:10
Dan Dungaciu: „Dacă PACEA se semnează, UE ne transmite că Razboiul Rece cu Rusia va continua” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, Dan Dungaciu afirmă că Uniunea Europeană și unii actori de la București încearcă în acest moment să împiedice desfășurarea războiului în Ucraina, dar adoptă o poziție reactivă, imitând inițiativele altora fără a avea o strategie clară. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.