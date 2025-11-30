Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie. Mesaje și urări pentru familie, prieteni, colegi și parteneri

06:40

România este o țară frumoasă pe care nimeni nu o mai vizitează. Am stabilit și un „record” pe temă: suntem singura țară din Europa care atrage mai puțini turiști internaționali astăzi decât în perioada comunistă. În 1980, țara noastră era vizitată de peste 3,4 milioane de turiști străini, iar în prezent numărul lor este puțin […]