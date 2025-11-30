Cele mai absurde anomalii climatice de pe planetă. Pământul nu se prăbușește, ci vorbește: limbajul său este extremismul

Fiecare anomalie este un mesaj, fiecare paradox este o întrebare: Cât timp ne mai putem juca cu legile naturii? Pentru că Pământul nu este dușmanul nostru. Este doar o oglindă în care vedem iar și iar cât de fragil este echilibrul pe care îl numim „normal”, relatează Magyar Hirlap. Zăpadă în deșert, gheață în tropice […]

