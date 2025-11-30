Cele mai absurde anomalii climatice de pe planetă. Pământul nu se prăbușește, ci vorbește: limbajul său este extremismul
Gândul, 30 noiembrie 2025 10:50
Fiecare anomalie este un mesaj, fiecare paradox este o întrebare: Cât timp ne mai putem juca cu legile naturii? Pentru că Pământul nu este dușmanul nostru. Este doar o oglindă în care vedem iar și iar cât de fragil este echilibrul pe care îl numim „normal”, relatează Magyar Hirlap. Zăpadă în deșert, gheață în tropice […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:30
Zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița, fără apă potabilă. Oamenii se alimentează din cisterne. Primarul Câmpinei: „Să le explice doamna Buzoianu câmpinenilor de ce nu au apă. Să vină să vadă realitatea de la fața locului, nu din rapoarte frumos redactate!” # Gândul
Zeci de mii de oameni din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Potrivit autorităților, ploile abundente care au lovit cele două județe, în ultimele zile, au adus o cantitate mare de aluviuni în barajul Paltinu din Prahova, astfel că, apa nu mai poate fi tratată pentru a deveni potabilă. „La Stația de […]
11:30
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie băgate niciodată în aceeași priză. Puțini români știu acest lucru # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care sunt cele două aparate electrocasnice care nu ar trebui băgate niciodată în aceeași priză? Odată conectate împreună la aceeași sursă de alimentare cu energie electrică, ar putea să crească riscul apariției unui incendiu. Deși au devenit două electrocasnice esențiale în gospodărie, nu ar trebui să fie conectate la curent în același […]
11:30
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, subliniind că acest lucru este inacceptabil și pune în pericol traficul aerian civil. Vicepreședinta Comisiei Europene a adăugat că UE va investi 20 de milioane de euro în apărarea […]
Acum 30 minute
11:10
Lavinia Betea, mărturii despre „Machiavelli”, influentul sfătuitor al soților Ceaușescu: „Era un om inteligent, foarte cultivat” # Gândul
Lavinia Betea, una dintre cele mai respectate voci ale lumii academice, a fost invitata lui Adrian Artene, la podcastul ALTCEVA. Istoric reputat, cercetător și doctor în psihologie socială, Lavinia Betea s-a dedicat studierii istoriei noastre recente, cu un accent aparte pe perioada comunismului din România. Printre altele, la podcatul ALTCEVA, cu Adrian Artene, Lavinia Betea […]
11:10
Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB. „Du-te la palat, reziliază-ți contractul” # Gândul
Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid, l-a atacat pe Valentin Crețu, fundaș care l-a criticat în fața fanilor pe colegul său Syiabonga Ngezana. După partida din Europa League, cu Steaua Roșie, de la Belgrad, 1-0, jucătorii s-au dus în fața galeriei și suporterii i-au certat pentru o nouă înfrângere, iar Crețu a dat vina pe […]
Acum o oră
11:00
Elias Charalambous, mesaj despre Ngezana. Fundașul a gafat în ultimele meciuri ale FCSB. „Nu mai vorbiți doar despre el” # Gândul
Elias Charalambous a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana, fundașul care a greșit în ultimele meciuri ale FCSB. Apărătorul central a gafat și la ultima partidă din Europa League, cu Steaua Roșie, când sârbii au deschis scorul, iar duelul s-a încheiat cu victoria echipei din Belgrad, 1-0. Farul Constanța – FCSB se joacă duminică, de […]
11:00
Mai mulți pensionari din România primesc 400 de lei în plus la pensie, în decembrie 2025. Acești bani vor ajunge la seniorii care au venituri mici, fiind vorba despre a doua tranșă a primei speciale, așa cum prevede legislația în vigoare. În cursul lunii decembrie 2025, aproape 2,6 milioane de pensionari vor primi 400 de […]
11:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat tensiunile economice din jurul fondurilor rusești înghețate în Belgia și modul în care Uniunea Europeană încearcă să găsească o soluție de finanțare pentru sprijinirea Ucrainei. Totodată, analistul descrie importanța strategică a zonei Zaporojie și riscurile uriașe pentru Ucraina […]
10:50
Consumul regulat al unui pahar de vin roșu în timpul meselor poate oferi mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv scăderea nivelului de colesterol, scăderea tensiunii arteriale și reducerea riscului de diabet, potrivit unor experți citati de Magyar Hirlap. Cercetările sugerează că acestea spun mult mai multe decât am putea crede la prima vedere. Într-o serie […]
10:50
Cele mai absurde anomalii climatice de pe planetă. Pământul nu se prăbușește, ci vorbește: limbajul său este extremismul # Gândul
Fiecare anomalie este un mesaj, fiecare paradox este o întrebare: Cât timp ne mai putem juca cu legile naturii? Pentru că Pământul nu este dușmanul nostru. Este doar o oglindă în care vedem iar și iar cât de fragil este echilibrul pe care îl numim „normal”, relatează Magyar Hirlap. Zăpadă în deșert, gheață în tropice […]
10:40
Ion Cristoiu: „Am luat o pisicuță de milă, în scurt timp a devenit stăpâna casei. Este USR-ISTĂ clar” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre noua sa pisică a pus stăpânire pe casă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nu, aveam o Coaliție în casă între Țonți și Moti. Țonți este CDR-ist, PNL-ist, iar Moti este PSD-ist. […]
10:40
Ca să acopere pierderile uriașe, Romsilva își scoate cabanele pe platforme ca Booking, Airbnb, Expedia și Trip.com # Gândul
Conducerea Romsilva ia măsuri drastice pentru a acoperi pierderile uriașe înregistrate de cele 143 de cabane și pensiuni pe care le deține în toată țara. Jurnaliștii Profit.ro au aflat că Regia Națională a Pădurilor Romsilva se pregătește să își promoveze uniățile turistice pe platforme ca Booking, Airbnb, Expedia sau Trip.com. Potrivit sursei citate, proiectul-pilot vizează […]
Acum 2 ore
10:30
Gândul.ro vă aduce astăzi în atenție un nou test de perspicacitate. Tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți imaginea de mai sus și să descoperiți, într-un singur minut, unde se află toate cele 3 diferențe. Voi ați reușit? Varianta corectă se află mai jos, în articol. În această zi de duminică, vă aducem […]
10:20
Alegeri pentru șefia AUR, în Alba Iulia, duminică. George Simion, unicul candidat la președinția partidului # Gândul
Duminică au loc alegeri pentru șefia AUR, la Alba Iulia. George Simion este unicul candidat la președinția partidului. La data de 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al AUR a hotărât convocarea Congresului la Alba Iulia deoarece acolo este „locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria […]
10:10
„Midas” vs. Mindich. Cum a executat NABU din Ucraina cea mai mare operațiune anticorupție din istoria sa și de ce se implică UE. The Insider: „Zelenski, pus sub presiune” # Gândul
Kievul se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări politice interne de la începutul conflictului din Ucraina. În urma operațiunii „Midas”, agențiile anticorupție au acuzat înalți oficiali din sectorul energetic că desfășoară o schemă ilegală de îmbogățire și spălare de bani la scară largă. Ancheta l-a adus în prim-plan pe Tymur Mindich, un apropiat […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a discutat despre războiul din Ucraina, despre costuri, despre responsabilități și despre direcțiile politice ale Statelor Unite și ale Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Mii de miliarde s-au dus în Ucraina și au murit milioane de […]
10:00
Institutul Național de Hidrologie avertizează, duminică dimineață, că mai multe cursuri de apă din România intră sub incidența a două atenționări Cod Galben de inundații, valabile pe parcursul zilei de duminică. Situația este monitorizată atent, iar specialiștii avertizează că nivelurile pot să crească rapid, după ploile recente. Astfel, prima avertizare rămâne activă până la ora 24:00 […]
09:40
Valentin Stan: Românii din Ucraina sunt sub asediul denaționalizării. ZELENSKI a decis să închidă școli și biserici românești # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat punctele din planul de pace referitoare la protecția minorităților și interzicerea ideologiilor naziste în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ucraina va adopta normele UE Profesorul spune că Ucraina ar trebui să elimine orice […]
Acum 4 ore
09:30
Pace în Ucraina. Ginerele lui Trump, Rubio și Witkoff se întâlnesc în SUA cu delegația ucraineană # Gândul
Delegația de la Kiev a sosit în SUA ca să stabilească în următoarele zile pașii pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. Întâlnirea delegațiilor SUA și Ucrainei are loc astăzi, în Florida. Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio și trimisul special al […]
09:10
Valentin Stan: Armata rusă nu va intra în zonele demilitarizate din teritoriile pe care RUSIA le va lua de la ucraineni # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a detaliat informațiile care arată cum ar putea fi înghețat conflictul din Ucraina. Discuția se concentrează pe zonele Herson și Zaporojie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Putin e puternic, dar vorbim de teritorii […]
09:00
Dumincă, Gândul ți-a propus un nou banc spumos. Este vorba despre o traducere a unei propoziții din limba română, în limba spaniolă. Iată cum ar suna, de fapt, „Nucile astea sunt bune!” în limba spaniolă. –Vorbești spaniolă? –Desigur! –Tradu, te rog: „Nucile astea sunt bune!” –Buenas Noches! Alte bancuri haioase Cum se roagă un bărbat […]
08:50
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie # Gândul
Iată ce salariu ar trebui să ai în România pentru job–ul tău și câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie. Pentru această analiză, Gândul a luat în calcul 15 dintre cele mai populare meserii și salariile din alte 9 țări, precum: Bulgaria, Republica Moldova, Grecia, Ungaria, Italia, Spania, Germania, Anglia si SUA. Ce […]
08:40
Daniel Băluță: „Multe PROIECTE pe care le-am făcut în sectorul 4 sunt folosite de toți bucureștenii” # Gândul
Daniel Băluță, în emisiunea Marius Tucă din 25 noiembrie 2025, a subliniat importanța puterii exemplului în relațiile cu oamenii, evidențiind realizările Primăriei Sectorului 4. El a spus că Sectorul 4 gestionează cea mai importantă investiție din România în acest moment: magistrala de metrou care include Gara de Nord, Gara Progresul și 14 stații de metrou, […]
08:10
În emisiunea Marius Tucă Show din data de 25.11.2025, Daniel Băluță a evidențiat că pentru prima dată sunt patru candidați importanți care se bat pentru postul de general, în comparație cu precedentele campanii în care erau cel mult doi favoriți. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Daniel Băluță a remarcat că în ciuda atacurilor […]
08:10
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather # Gândul
Cum arată prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather. Mulți români se întreabă cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion, în România, în orașele lor. Gândul a analizat deci prognoza meteo de sărbători pentru 15 orașe din țară. Astfel, pentru fiecare oraș, […]
07:50
Dacă e duminică, atunci este momentul să vă delectăm cu un nou banc spumos. Este vorba despre dieta de slăbit Feng Shui. Iată în ce constă aceasta! Dietă pentru slăbit Feng Shui: întoarceți frigiderul cu ușa spre perete. Alte bancuri haioase Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să […]
07:40
Venus, recent în Săgetător, formează un sextil cu Pluto în Vărsător, pe 2 decembrie: zodiile își pot imagina ce prietenii le eliberează. Luna plină în Gemeni, din 4 decembrie, completează o poveste care a început acum șase luni. Zodiile își îmbunătățesc abilitățile de comunicare și este bine să învețe cum să dialogheze în spațiul care […]
Acum 6 ore
07:20
30 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Woody Allen împlinește 90 de ani, Billy Idol 70. Își pierde viața Paul Walker # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 30 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Woody Allen, născut pe 30 noiembrie 1935 în New York, este un regizor, scenarist, actor și scriitor american, considerat unul dintre cei mai influenți cineaști ai secolului XX. Cunoscut pentru umorul său […]
07:20
Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 18-a din Superligă. Roș-albii au ajuns pe locul secund în Superligă, cu 34 de puncte, în timp ce Oţelul este a 7-a, cu 24 de puncte. Dinamo a ajuns pe locul 2 în Superliga! Ce spune Zeljko Kopic 4.500 […]
07:10
Alegeri în Transnistria. Lumea „Sovietului Suprem”: cine se luptă, care sunt mizele. Plus: cum legitimează Kremlinul „scrutinul” din Tiraspol # Gândul
Astăzi, pe 30 noiembrie, în regiunea transnistreană se desfășoară alegeri pentru toate nivelurile de reprezentare: deputați în Sovietul Suprem, consilii locale, dar și șefi ai administrațiilor sătești și comunale. Procesul electoral, nerecunoscut de autoritățile Republicii Moldova și de comunitatea internațională, se desfășoară după regulile stabilite unilateral de structurile transnistrene. Ziua unică a alegerilor din stânga […]
07:10
Când Europa se clatină, Viktor Orban rămâne neclintit: Paradoxul stabilității ungare care „sfidează” un continent în derivă # Gândul
Iubit în Ungaria și criticat de Bruxelles, premierul maghiar Viktor Orban a reușit, în doar câteva săptămâni, ceea ce niciun alt lider mondial n-a putut până acum. S-a așezat la masă atât cu Trump, cât și cu Putin, și i-a convins pe cei doi președinți să acorde sprijin Ungariei, atât în ceea ce privește sancțiunile […]
06:40
România este preocupată numai de măsuri de austeritate și creșteri de taxe, în timp ce Bulgaria investește în sectorul care îi aduce un plus de 8,4% la PIB în 2025. România frânează, Bulgaria accelerează: Turismul care ne depășește # Gândul
România este o țară frumoasă pe care nimeni nu o mai vizitează. Am stabilit și un „record” pe temă: suntem singura țară din Europa care atrage mai puțini turiști internaționali astăzi decât în perioada comunistă. În 1980, țara noastră era vizitată de peste 3,4 milioane de turiști străini, iar în prezent numărul lor este puțin […]
06:10
30 noiembrie. Zi de tranziție, alegerile parlamentare bat la ușă. AEP anunță încheierea campaniei electorale, CAB decide excluderea observatorilor independenți de la procesul de renumărare a voturilor, Lasconi îl ironizează pe Iohannis # Gândul
Ziua de 30 noiembrie 2024 a fost una de tranziție, în contextul în care românii și partidele politice se pregăteau pentru alegerile parlamentare programate pentru data de 1 decembrie. Pe scena politică, decizia CCR de renumărare a voturilor înregistrate în primul tur al alegerilor prezidențiale a „pus paie pe foc”, iar în aer plutea o […]
06:10
Dan Dungaciu: „Dacă PACEA se semnează, UE ne transmite că Razboiul Rece cu Rusia va continua” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, Dan Dungaciu afirmă că Uniunea Europeană și unii actori de la București încearcă în acest moment să împiedice desfășurarea războiului în Ucraina, dar adoptă o poziție reactivă, imitând inițiativele altora fără a avea o strategie clară. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază […]
05:50
Etajele inferioare ale blocului explodat în Rahova ar putea fi SALVATE. Șef consolidări: „Oamenii vor putea intra în apartamentele puse în siguranță” # Gândul
Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că etajele superioare ale blocului care a explodat în Rahova în luna octombrie vor fi îndepărtate, urmând ca celelalte etaje, inferioare, în funcție de expertizele tehnice, să fie puse în siguranță. „Prima măsură […]
Acum 8 ore
05:10
„Compatibilitatea alcoolică” este unul dintre cele mai importante semne care influențează stabilitatea căsătoriei # Gândul
Alcoolul este invitat frecvent la nunți, cine festive și serile liniștite de acasă și țese structura socială a multor relații. O nouă analiză cuprinzătoare sugerează că, deși alcoolul este adesea considerat o sursă de conflict, „compatibilitatea” obiceiurilor de consum de alcool ale unui cuplu este un semn principal al stabilității conjugale. Aceste concluzii privind „parteneriatul […]
05:10
Ce semnificație are Sfântul Andrei, cel Întâi chemat al românilor. De ce este considerat apostolul Domnului ocrotitorul României # Gândul
Sfântul Andrei este unul dintre simbolurile României, având pentru români o profundă semnificație religioasă, culturală și identitară. Se impune ca unul dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății românești, cel care a propovăduit Evanghelia pe aceste meleaguri. Unul dintre apostolii Domnului, Andrei este considerat Ocrotitorul României, deci ocupă un loc aparte în identitatea spirituală națională. […]
04:40
Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune care este ALIMENTUL esențial pentru o cură de slăbire eficientă: „Deblochează metabolismul” # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine în ajutorul persoanelor care vor să slăbească, în perioada sărbătorilor de iarnă, cu sfaturi utile în ceea ce înseamnă alimentația din această perioadă. Într-o postare pe Intagram, ea a explicat la ce ar trebui să fim atenți atunci când ne dorim să slăbim: excluderea carbohidraților, reducerea grăsimilor și creșterea numărului […]
Acum 12 ore
01:20
„Monstrul din Caracal”, Gheorghe Dincă, cere să fie ELIBERAT, susținând că bolile de care suferă nu pot fi tratate în penitenciar. Ce au decis judecătorii, pentru moment # Gândul
Gheorghe Dincă, supranumit „monstrul din Caracal”, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru două omoruri, viol și sechestrare de persoane ar putea ieși din închisoare. Bărbatul, acum în vârstă de 72 de ani, susține că este bolnav și a cerut să îi fie întreruptă pedeapsa, după ce a executat șase ani de închisoare la […]
00:20
În cartea sa, celebrul chef Richard povestește ABUZURILE pe care le-a trăit în restaurantele pentru care a lucrat: „Bătaia aia în bucătărie…” # Gândul
În cartea pe care a scris-o, „Cooking my dreams”, lansată recent, chef Richard (Abou Zaki) povestește parcursul de la copilăria plină de neajunsuri, până la cele mai mari bucătării ale lumii. Și, cu toate că mai tot timpul apare cu un zâmbet larg pe față și transmite o energie pozitivă, el a trecut printr-o serie […]
00:00
Gheorghe Dincă cere să fie ELIBERAT, susținând că bolile de care suferă nu pot fi tratate în penitenciar. Ce au decis judecătorii, pentru moment # Gândul
Gheorghe Dincă, supranumit „monstrul din Caracal”, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru două omoruri, viol și sechestrare de persoane ar putea ieși din închisoare. Bărbatul, acum în vârstă de 72 de ani, susține că este bolnav și a cerut să îi fie întreruptă pedeapsa, după ce a executat șase ani de închisoare la […]
29 noiembrie 2025
23:20
Bătaie în Germania între susținătorii AfD și contestatari lângă un eveniment organizat de Alice Weidel. Au fost atacați jurnaliști și politicieni # Gândul
Societatea germană post-Merkel devine tot mai polarizată între guvernanții social-conservatori cu politici pro-UE și naționaliștii eurosceptici. La alegerile parlamentare din februarie, partidul Alternativa pentru Germania condusă de Alice Weidel s-a clasat pe poziția a doua după Uniunea Creștin-Democrată condusă de Friedrich Merz. Merz a devenit cancelar după ce a optat pentru o alianță între creștini […]
23:10
Prima reprezentativă de handbal feminin a României a obținut sâmbătă, la Rotterdam, a doua victorie din grupa preliminară A, cu Japonia, scor 31-27 (16-14). Deja sunt două victorii la activ, tricolorele au reușit calificarea în grupele principale, înaintea confruntării cu Danemarca, luni, de la ora 21.30. 2 meciuri și 2 victorii la Mondialul de handbal […]
23:00
S-a dat startul petrecerilor de iarnă în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere. Unii au ales să meargă la băi calde, în staţiunile Felix ori Sovata, alții profită de piscinele hotelurilor din Poiana Brașov, la care adaugă plimbări și mese festive de Ziua Națională. Pentru […]
22:40
O „crimă de onoare” șochează Olanda. Procurorii cer pedepse record pentru Ryan Al Najjar, fata găsită în mlaștină # Gândul
O tânără siriană a fost ucisă în Olanda de tatăl și frații ei pentru că au considerat că le aduce „rușine” familiei. Tânăra de 18 ani, Ryan Al Najjar, a fost găsită moartă într-o mlaștină lângă Amsterdam, cu gura lipită și mâinile legate. Parchetul Olandei consideră că este vorba despre așa-numita „crimă de onoare”. Familia a […]
22:40
Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune care este ALIMENTUL esențial pentru o cură de slăbire eficientă: „Deblochează metabolismul” # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine în ajutorul persoanelor care vor să slăbească, în perioada sărbătorilor de iarnă, cu sfaturi utile în ceea ce înseamnă alimentația din această perioadă. Într-o postare pe Intagram, ea a explicat la ce ar trebui să fim atenți atunci când ne dorim să slăbim: excluderea carbohidraților, reducerea grăsimilor și creșterea numărului […]
Acum 24 ore
22:30
Maia Sandu îi atrage atenția lui Putin: „Nu acesta este limbajul unei țări care poartă negocieri. Noi sprijinim Ucraina”. Republica Moldova a fost nevoită să își închidă spațiul aerian din cauza a 2 drone ale Rusiei # Gândul
Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord, după ce două drone ruse au încălcat suveranitatea țării. Astfel, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova, în seara zilei de 28 noiembrie. […]
21:20
Reprezentanții AUR au ajuns deja la Alba Iulia, iar liderul George Simion a anunțat programul pentru zilele următoare, inclusiv congresul extraordinar # Gândul
Lider AUR, George Simion, a anunțat sâmbătă seară, printr-un mesaj video postat pe Facebook, că a ajuns la Alba Iulia, pentru a participa la manifestațiile dedicate Zilei Naționale de 1 Decembrie, dar și pentru Congresul partidului, stabilit pentru duminică, 30 noiembrie, de la ora 16.00. Tot duminică, de la ora 12.00, va depune coroane la […]
21:10
Amenințare cu bombă la o televiziune franceză. Jurnaliștii au fost evacuați din studio în timpul transmisiei live # Gândul
Sediul central al France Télévisions din Paris, situat în arondismentul 15, a fost evacuat în urma unei amenințări cu bombă. La scurt timp după ora 17:30, ora locală, transmisia a fost întreruptă brusc când un jurnalist a anunțat în direct: „Va trebui să ne oprim din cauza unei amenințări cu bombă”, în timp ce alarma […]
20:50
Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei # Gândul
Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile, dar pentru mii de vizitatori, atmosfera festivă se lovește de realitatea dură – cea a prețurilor mult prea mari. Târgul pare că devine „un lux sezonier”, mult prea costisitor pentru un buget normal al familiilor din România. Un „ciolan crocant”, de exemplu, costă 55 lei/bucată. Dacă […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.