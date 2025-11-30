Farul - FCSB LIVE de la 20:30 , în etapa #18 din Liga 1 » Meci crucial în lupta pentru un loc de play-off

Golazo.ro, 30 noiembrie 2025 14:20

Farul Constanța va primi astăzi vizita celor de la FCSB, de la ora 20:30, în cadrul etapei #18 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 10 minute
14:30
Guardiola, acuzat că trișează Trucul care l-a enervat pe antrenorul lui Leeds l-a ajutat pe Pep să evite presiunea Golazo.ro
Daniel Farke, tehnicianul lui Leeds, a vorbit despre strategia lui Pep Guardiola care l-a înfuriat la meciul de pe „Etihad”, câștigat la limită de Manchester City, 3-2
Acum 30 minute
14:20
Farul - FCSB LIVE de la 20:30 , în etapa #18 din Liga 1 » Meci crucial în lupta pentru un loc de play-off Golazo.ro
Farul Constanța va primi astăzi vizita celor de la FCSB, de la ora 20:30, în cadrul etapei #18 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
14:10
VAR provoacă haos în Serie A FOTO: Decizia care a încins spiritele în finalul meciului  AC Milan - Lazio » L-au numit „geniu” pe arbitru Golazo.ro
AC Milan - Lazio 1-0. Finalul meciului din etapa #13 din Serie A a fost cu adevărat haotic.
Acum o oră
13:40
Avertisment pentru FCSB Fotbalistul dorit în vară ar putea pleca pe bani mulți în străinătate:  „Peste 2,5 milioane de euro!” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a dezvăluit că jucătorul dorit de FCSB este pe lista unor cluburi din străinătate.
Acum 2 ore
13:30
Flamengo, cu scandal. Atac brutal! „Vulturii” au cucerit Copa Libertadores după o finală 100% braziliană. Dar ce ajutor de la arbitru! Golazo.ro
Flamengo este campioana Americii de Sud, după 1-0 la Lima în finala cu Palmeiras. Echipa carioca are acum 4 Cope Libertadores, cele mai multe în Brazilia
13:20
Haaland a vrut să scape VIDEO: Pep Guardiola n-a mai așteptat până la vestiare! Și-a băgat starul în ședință chiar pe teren Golazo.ro
Atacantul Erling Haaland și antrenorul Pep Guardiola au avut o discuție tensionată pe teren, chiar la finalul partidei Manchester City - Leeds United 3-2.
13:00
FRG se plimbă Șase membri ai Federației Române de Gimnastică au fost plecați trei zile la Praga: „ Nu avem bani pentru bandaje!” Golazo.ro
GOLAZO.ro analizeaza cheltuielile facute de membrii FRG care au mers la Congresul European Gymnastics.
12:50
Louis, la mare căutare Încă o echipă dintr-un campionat de top e pe urmele lui Munteanu: „Asemenea oportunități apar foarte rar” Golazo.ro
Presa din Franța susține că Louis Munteanu (23 de ani) este dorit de Nantes, echipă din Ligue 1. Transferul s-ar putea realiza în perioada de mercato din ianuarie.
Acum 4 ore
12:20
Messi, în finala MLS  VIDEO: Argentinianul va lupta pentru  trofeu cu Thomas Muller » Încă un record doborât de starul lui Inter Miami Golazo.ro
Inter Miami s-a calificat în finala Cupei MLS după ce a trecut fără emoții de New York City, scor 5-1. Echipa lui Lionel Messi se va duela pentru trofeu cu Vancouver Whitecaps, formația lui Thomas Muller.
12:00
Mihăilă a trezit naționala Selecționerul României, despre parcursul „tricolorelor” sub conducerea sa: „N-au mai vrut să rămână în anonimat” Golazo.ro
Ovidiu Mihăilă, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, a vorbit despre rezultatele obținute de sportivele sale.
11:30
Scandal uriaș la HC Zalău Acuzații grave la adresa lui Gheorghe Tadici: „Ne distrugem carierele și sănătatea” » Antrenorul: „Posibil să le mai fi înjurat” Golazo.ro
Gheorghe Tadici (73 de ani), antrenorul celor de la HC Zalău, se află în mijlocul unui nou scandal mediatic.
10:50
Stanciu, despărțire iminentă „Tricolorul” ar putea părăsi Genoa în ianuarie. Niciun minut cu De Rossi Golazo.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, va pleca probabil de la echipa rossoblu în această iarnă, după doar șase luni în Serie A
10:40
„Așa e când nu ai valoare!” Reacție acidă după înfrângerea drastică suferită de CFR Cluj în fața lui FC Argeș: „Nu ai cum să scapi!” Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Bogdan Cosmescu a criticat dur clubul din Gruia după înfrângerea suferită în etapa #18 din Liga 1.
Acum 6 ore
10:10
„Vrei să pleci de la Dinamo?” Criticat din toate direcțiile, Stipe Perica a răspuns fără să stea pe gânduri: „Nu e frumos!” Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Stipe Perica (30 de ani), atacantul „câinilor”, vrea să ducă la bun sfârșit contractul cu echipa din „Ștefan cel Mare”.
09:50
„E în primii 45 din România pe postul lui”  Fotbalistul lui Dinamo, ținta criticilor după meciul cu Oțelul: „E slab rău” Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, a avut un discurs dur la adresa lui Mamadou Karamoko, atacantul „câinilor”.
09:30
N-a plătit 9 luni stadionul Clubul revelație în Liga 1, obligat de instanță să achite  datorii de 50.000 de euro . Restanțe la apă și curent Golazo.ro
FC Botoșani, una dintre surprizele plăcute ale sezonului regulat, a fost obligată de instanță să achite aproape 250.000 de lei (50.000 de euro) către Direcția pentru Sport și Agrement (DSA) Botoșani.
09:10
„Mi-au ucis singurul fiu” Fotbalist ademenit de o rețea de agenți falși, răpit, șantajat și omorât! „Familiile îi împing spre pericol” Golazo.ro
Povestea unui jucător de 18 ani din Senegal, păcălit și dus în altă țară decât în cea promisă. Cadavrul său a fost lăsat la spital
Acum 24 ore
00:20
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB Golazo.ro
Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Zeljko Kopic (x de ani), antrenorul „câinilor roșii” a analizat partida și și-a lăudat jucătorii pentru victorie.
00:10
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA” Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) continuă planul controversat de actualizare a actelor constitutive, în ciuda opoziției lui Adrian Mititelu și a reprezentanților săi legali.
29 noiembrie 2025
23:50
„Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan” Eroul „câinilor” din meciul cu Oțelul: „A fost foarte multă presiune pe mine” + Ce spune despre lupta la titlu Golazo.ro
Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” știe ce nu a funcționat în jocul echipei.
23:40
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. „Câinii” s-au impus în partida de sâmbătă seara, însă meciul a fost marcat de un moment periculos în tribune.
23:40
„A permis multe trageri de timp!” Laszlo Balint, iritat de „central” la partida cu Dinamo: „A stat un minut doar pentru o înlocuire” Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Laszlo Balint a tras primele concluzii după eșecul de pe Arena Națională.
23:30
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024! Golazo.ro
Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul „câinilor roșii” a fost introdus pe teren.
23:20
Barcelona, răspuns acid pentru Real Președintele catalanilor, despre noile acuzații ale lui Perez: „Arată obsesia lor pentru noi!” Golazo.ro
Joan Laporta, președintele Barcelonei, a răspuns ultimelor acuzații venite din partea omologului său, Florentino Perez.
23:10
Gest dezgustător în Europa League VIDEO. Fostul adversar al FCSB și-a bătut joc de malformația jucătorului de la VfB Stuttgart! Ce s-a întâmplat imediat după Golazo.ro
Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4. Angelo Stiller (24 de ani), mijlocașul oaspeților, a fost ținta unor atacuri dezgustătoare din partea lui Victor Edvardsen (29 de ani).
22:00
Moment șocant în Turcia FOTO+VIDEO. Echipa lui Drăguș a marcat în timp ce jucătorii se băteau în careu! » Ce note au primit Sorescu și Maxim Golazo.ro
Gaziantep - Eyupspor 1-2. Emmanuel Boateng (29 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat în timp ce jucătorii celor două echipe se băteau în careu.
21:40
 Danemarca, următoarea țintă Ovidiu Mihăilă, după calificare: „De ce să nu facem o surpriză?” » Lorena Ostase: „Abia aștept să jucăm luni” Golazo.ro
România - Japonia 31-27. „Tricolorele” au obținut a doua victorie la CM 2025 și calificarea în grupele principale ale competiției.
21:00
Neymar, gol și pasă decisivă VIDEO. Starul brazilian a scos Santos din zona retrogradării, deși medicii i-au spus să nu mai joace! Golazo.ro
Santos - Sport Recife 3-0. Neymar (33 de ani) a strălucit în ultima partidă jucată de echipa sa în campionatul brazilian.
20:30
„A fost un duș rece” Secundul lui CFR Cluj, mesaj neașteptat după 0-3 cu FC Argeș: „Au avut noroc” Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. George Ciorceri (52 de ani), antrenorul principal al „clujenilor” a cerut un penalty pentru echipa sa.
20:30
Adio trageri de timp Noua regulă care poate revoluționa fotbalul:  pedepse dure pentru jucătorii care simulează accidentări Golazo.ro
FIFA dorește să modifice regulamentul pentru a pune capăt tragerilor de timp. Forul internațional a prioritizat, în ultimii ani, creșterea timpului de joc efectiv în timpul partidelor.
20:20
„E departe play-off-ul” Antrenorul lui  FC Argeș , după victoria cu CFR: „Un rezultat mare” » Cum vede șansele la play-off Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Bogdan Andone a oferit primele reacții după victoria clară împotriva formației lui Daniel Pancu.
19:30
„Rezultat mincinos!” Mario Camora, șocat de umilința prin care a trecut CFR Cluj la Mioveni:  „E greu de digerat” Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Mario Camora (39 de ani), căpitanul „feroviarilor”, crede că scorul a fost prea dur pentru evoluția ardelenilor.
19:20
Dinamo - Oțelul LIVE de la 20:45, în etapa #18 din Liga 1 » Echipele de start Golazo.ro
Dinamo și Oțelul se întâlnesc astăzi, pe Arena Națională, în etapa #18 din Liga 1.
19:00
Umit Akdag, dorit de un colos O echipă uriașă din Turcia a pus ochii pe român: „E coloana vertebrală a apărării” » Toate detaliile Golazo.ro
Umit Akdag (22 de ani), fundașul celor de la Alanyaspor, este dorit de Beșiktaș.
18:50
Se strânge lupta în Formula 1! Piastri câștigă cursa de sprint din Qatar și se apropie de Lando Norris » Clasamentul cu două curse înainte de final Golazo.ro
Oscar Piastri (24 de ani) s-a impus în cursa de sprint a Marelui Premiu din Qatar.
18:30
Crețu s-a „sucit” cu Ngezana Mesajul postat de fundașul de la FCSB, după ce tot el a spus că sud-africanul „a dormit pe el” la Belgrad Golazo.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost foarte des în centrul atenției în acest sezon la FCSB, însă nu neapărat din motive pozitive.
18:20
GOLAZO tras la indigo! FOTO. Borța a așteptat 13 luni pentru a marca din nou! În 2024: același adversar, aceeași poartă și tot o execuție de senzație Golazo.ro
Florin Borța, fundaș lateral la FC Argeș, a marcat un gol superb în partida cu CFR Cluj din etapa #18 a Ligii 1. În urmă cu 13 ani, reușea o execuție asemănătoare împotriva aceluiași adversar și la aceeași poartă.
18:10
Golul campionatului?! FOTO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj. Florin Borța (26 de ani) a marcat un gol de senzație în prelungirile primei reprize.
17:50
Vine „răsplata” pentru Mondial Saudiții virează miliarde la FIFA după ce li s-a asigurat organizarea CM 2034 Golazo.ro
Arabia Saudită e devenit principalul sponsor al FIFA, ca răsplată pentru decizia lui Gianni Infantino de a alege proiectul Riadului pentru cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial
16:50
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!” Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul de la FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al campioanei.
16:40
Totul pentru CM 2026 Posibila adversară a României va primi un bonus substanțial dacă se va califica la turneul final Golazo.ro
Naționala statului Kosovo va primi un bonus de 1,5 milioane de euro dacă va obține calificarea la CM 2026.
16:20
Are o avere din tenis, dar nu e de ajuns Cu ce a ajuns să se ocupe jucătoarea care a învins-o pe Halep în finala RG 2017: „Sunt uluită că face asta” Golazo.ro
Jelena Ostapenko (28 de ani, #23 WTA), campioană la Roland Garros 2017 în fața Simonei Halep, a decis să-și deschidă o afacere online în care vinde obiecte personale, la un preț accesibil.
16:10
Arbitru la detectorul de minciuni Ucrainenii l-au testat la poligraf după Shakhtar - Dinamo Kiev. Suspect de corupție Golazo.ro
Întreaga brigadă de arbitri a fost anchetată de Comisia de Etică a federației ucrainene după Shakhtar - Dinamo Kiev 3-1
16:10
Insistă pentru Sala Sporturilor   Complexul sportiv din România pe care autoritățile vor neapărat să-l modernizeze:  „Dorim să investim” Golazo.ro
Consiliul Județean Cluj a anunțat că dorește să preia în administrare Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca.
16:10
Robot „imbatabil” VIDEO. Provocarea unui inginer de la NASA pentru a-l opri pe Ronaldo a avut un final neașteptat: i-a găsit defectul! Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a acceptat o provocare inedită în ultimul cantonament al naționalei Portugaliei.
15:30
Radu Naum Cum să strici o jucărie Golazo.ro
„Nu discut sub 10 milioane de euro!”. Prețul lui Louis Munteanu conform proprietarului Varga. Căci un fotbalist e o proprietate.
15:10
„Asta căutăm”  Victor Angelescu, despre vizita lui Mauro Pederzoli în Italia: „Nu are legătură cu jucătorii” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre vizita directorului sportiv, Mauro Pederzoli (64 de ani), în Italia.
15:00
„Are același trening de 7 ani”  Face performanță pentru România, dar este ignorată total de club: „Toate participările au fost finanțate de antrenori” Golazo.ro
Alexia Blănaru (15 ani) a cucerit medalia de bronz la sărituri, în cadrul Campionatului Mondial de junioare de la Manila, desfășurat weekendul trecut.
15:00
„Aștept să mă sinucid” Cel mai mare talent al istoriei Angliei, despre noaptea când s-a gândit să-și ia viața: „Ea m-a convins” Golazo.ro
Paul Gascoigne, 58 de ani, o legendă a fotbalului englez cu o viață plină de traume, de căderi, nu a uitat cel mai dificil moment. O noapte de toamnă, în 1998, pe un peron la 45 de kilometri de Londra
14:40
„Nu ne mai punem baza în el”  Patronul de la FCSB despre jucătorul cu 133 de meciuri în tricoul roș-albastru: „E cam gata” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre situația lui Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul central al campioanei.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.