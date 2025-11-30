Farul - FCSB LIVE de la 20:30 , în etapa #18 din Liga 1 » Meci crucial în lupta pentru un loc de play-off
Golazo.ro, 30 noiembrie 2025 14:20
Farul Constanța va primi astăzi vizita celor de la FCSB, de la ora 20:30, în cadrul etapei #18 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Acum 10 minute
14:30
Guardiola, acuzat că trișează Trucul care l-a enervat pe antrenorul lui Leeds l-a ajutat pe Pep să evite presiunea # Golazo.ro
Daniel Farke, tehnicianul lui Leeds, a vorbit despre strategia lui Pep Guardiola care l-a înfuriat la meciul de pe „Etihad”, câștigat la limită de Manchester City, 3-2
Acum 30 minute
14:20
14:10
VAR provoacă haos în Serie A FOTO: Decizia care a încins spiritele în finalul meciului AC Milan - Lazio » L-au numit „geniu” pe arbitru # Golazo.ro
AC Milan - Lazio 1-0. Finalul meciului din etapa #13 din Serie A a fost cu adevărat haotic.
Acum o oră
13:40
Avertisment pentru FCSB Fotbalistul dorit în vară ar putea pleca pe bani mulți în străinătate: „Peste 2,5 milioane de euro!” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a dezvăluit că jucătorul dorit de FCSB este pe lista unor cluburi din străinătate.
Acum 2 ore
13:30
Flamengo, cu scandal. Atac brutal! „Vulturii” au cucerit Copa Libertadores după o finală 100% braziliană. Dar ce ajutor de la arbitru! # Golazo.ro
Flamengo este campioana Americii de Sud, după 1-0 la Lima în finala cu Palmeiras. Echipa carioca are acum 4 Cope Libertadores, cele mai multe în Brazilia
13:20
Haaland a vrut să scape VIDEO: Pep Guardiola n-a mai așteptat până la vestiare! Și-a băgat starul în ședință chiar pe teren # Golazo.ro
Atacantul Erling Haaland și antrenorul Pep Guardiola au avut o discuție tensionată pe teren, chiar la finalul partidei Manchester City - Leeds United 3-2.
13:00
FRG se plimbă Șase membri ai Federației Române de Gimnastică au fost plecați trei zile la Praga: „ Nu avem bani pentru bandaje!” # Golazo.ro
GOLAZO.ro analizeaza cheltuielile facute de membrii FRG care au mers la Congresul European Gymnastics.
12:50
Louis, la mare căutare Încă o echipă dintr-un campionat de top e pe urmele lui Munteanu: „Asemenea oportunități apar foarte rar” # Golazo.ro
Presa din Franța susține că Louis Munteanu (23 de ani) este dorit de Nantes, echipă din Ligue 1. Transferul s-ar putea realiza în perioada de mercato din ianuarie.
Acum 4 ore
12:20
Messi, în finala MLS VIDEO: Argentinianul va lupta pentru trofeu cu Thomas Muller » Încă un record doborât de starul lui Inter Miami # Golazo.ro
Inter Miami s-a calificat în finala Cupei MLS după ce a trecut fără emoții de New York City, scor 5-1. Echipa lui Lionel Messi se va duela pentru trofeu cu Vancouver Whitecaps, formația lui Thomas Muller.
12:00
Mihăilă a trezit naționala Selecționerul României, despre parcursul „tricolorelor” sub conducerea sa: „N-au mai vrut să rămână în anonimat” # Golazo.ro
Ovidiu Mihăilă, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, a vorbit despre rezultatele obținute de sportivele sale.
11:30
Scandal uriaș la HC Zalău Acuzații grave la adresa lui Gheorghe Tadici: „Ne distrugem carierele și sănătatea” » Antrenorul: „Posibil să le mai fi înjurat” # Golazo.ro
Gheorghe Tadici (73 de ani), antrenorul celor de la HC Zalău, se află în mijlocul unui nou scandal mediatic.
10:50
Stanciu, despărțire iminentă „Tricolorul” ar putea părăsi Genoa în ianuarie. Niciun minut cu De Rossi # Golazo.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, va pleca probabil de la echipa rossoblu în această iarnă, după doar șase luni în Serie A
10:40
„Așa e când nu ai valoare!” Reacție acidă după înfrângerea drastică suferită de CFR Cluj în fața lui FC Argeș: „Nu ai cum să scapi!” # Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Bogdan Cosmescu a criticat dur clubul din Gruia după înfrângerea suferită în etapa #18 din Liga 1.
Acum 6 ore
10:10
„Vrei să pleci de la Dinamo?” Criticat din toate direcțiile, Stipe Perica a răspuns fără să stea pe gânduri: „Nu e frumos!” # Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Stipe Perica (30 de ani), atacantul „câinilor”, vrea să ducă la bun sfârșit contractul cu echipa din „Ștefan cel Mare”.
09:50
„E în primii 45 din România pe postul lui” Fotbalistul lui Dinamo, ținta criticilor după meciul cu Oțelul: „E slab rău” # Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, a avut un discurs dur la adresa lui Mamadou Karamoko, atacantul „câinilor”.
09:30
N-a plătit 9 luni stadionul Clubul revelație în Liga 1, obligat de instanță să achite datorii de 50.000 de euro . Restanțe la apă și curent # Golazo.ro
FC Botoșani, una dintre surprizele plăcute ale sezonului regulat, a fost obligată de instanță să achite aproape 250.000 de lei (50.000 de euro) către Direcția pentru Sport și Agrement (DSA) Botoșani.
09:10
„Mi-au ucis singurul fiu” Fotbalist ademenit de o rețea de agenți falși, răpit, șantajat și omorât! „Familiile îi împing spre pericol” # Golazo.ro
Povestea unui jucător de 18 ani din Senegal, păcălit și dus în altă țară decât în cea promisă. Cadavrul său a fost lăsat la spital
Acum 24 ore
00:20
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB # Golazo.ro
Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Zeljko Kopic (x de ani), antrenorul „câinilor roșii” a analizat partida și și-a lăudat jucătorii pentru victorie.
00:10
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) continuă planul controversat de actualizare a actelor constitutive, în ciuda opoziției lui Adrian Mititelu și a reprezentanților săi legali.
29 noiembrie 2025
23:50
„Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan” Eroul „câinilor” din meciul cu Oțelul: „A fost foarte multă presiune pe mine” + Ce spune despre lupta la titlu # Golazo.ro
Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” știe ce nu a funcționat în jocul echipei.
23:40
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul # Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. „Câinii” s-au impus în partida de sâmbătă seara, însă meciul a fost marcat de un moment periculos în tribune.
23:40
„A permis multe trageri de timp!” Laszlo Balint, iritat de „central” la partida cu Dinamo: „A stat un minut doar pentru o înlocuire” # Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Laszlo Balint a tras primele concluzii după eșecul de pe Arena Națională.
23:30
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024! # Golazo.ro
Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul „câinilor roșii” a fost introdus pe teren.
23:20
Barcelona, răspuns acid pentru Real Președintele catalanilor, despre noile acuzații ale lui Perez: „Arată obsesia lor pentru noi!” # Golazo.ro
Joan Laporta, președintele Barcelonei, a răspuns ultimelor acuzații venite din partea omologului său, Florentino Perez.
23:10
Gest dezgustător în Europa League VIDEO. Fostul adversar al FCSB și-a bătut joc de malformația jucătorului de la VfB Stuttgart! Ce s-a întâmplat imediat după # Golazo.ro
Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4. Angelo Stiller (24 de ani), mijlocașul oaspeților, a fost ținta unor atacuri dezgustătoare din partea lui Victor Edvardsen (29 de ani).
22:00
Moment șocant în Turcia FOTO+VIDEO. Echipa lui Drăguș a marcat în timp ce jucătorii se băteau în careu! » Ce note au primit Sorescu și Maxim # Golazo.ro
Gaziantep - Eyupspor 1-2. Emmanuel Boateng (29 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat în timp ce jucătorii celor două echipe se băteau în careu.
21:40
Danemarca, următoarea țintă Ovidiu Mihăilă, după calificare: „De ce să nu facem o surpriză?” » Lorena Ostase: „Abia aștept să jucăm luni” # Golazo.ro
România - Japonia 31-27. „Tricolorele” au obținut a doua victorie la CM 2025 și calificarea în grupele principale ale competiției.
21:00
Neymar, gol și pasă decisivă VIDEO. Starul brazilian a scos Santos din zona retrogradării, deși medicii i-au spus să nu mai joace! # Golazo.ro
Santos - Sport Recife 3-0. Neymar (33 de ani) a strălucit în ultima partidă jucată de echipa sa în campionatul brazilian.
20:30
„A fost un duș rece” Secundul lui CFR Cluj, mesaj neașteptat după 0-3 cu FC Argeș: „Au avut noroc” # Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. George Ciorceri (52 de ani), antrenorul principal al „clujenilor” a cerut un penalty pentru echipa sa.
20:30
Adio trageri de timp Noua regulă care poate revoluționa fotbalul: pedepse dure pentru jucătorii care simulează accidentări # Golazo.ro
FIFA dorește să modifice regulamentul pentru a pune capăt tragerilor de timp. Forul internațional a prioritizat, în ultimii ani, creșterea timpului de joc efectiv în timpul partidelor.
20:20
„E departe play-off-ul” Antrenorul lui FC Argeș , după victoria cu CFR: „Un rezultat mare” » Cum vede șansele la play-off # Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Bogdan Andone a oferit primele reacții după victoria clară împotriva formației lui Daniel Pancu.
19:30
„Rezultat mincinos!” Mario Camora, șocat de umilința prin care a trecut CFR Cluj la Mioveni: „E greu de digerat” # Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Mario Camora (39 de ani), căpitanul „feroviarilor”, crede că scorul a fost prea dur pentru evoluția ardelenilor.
19:20
Dinamo și Oțelul se întâlnesc astăzi, pe Arena Națională, în etapa #18 din Liga 1.
19:00
Umit Akdag, dorit de un colos O echipă uriașă din Turcia a pus ochii pe român: „E coloana vertebrală a apărării” » Toate detaliile # Golazo.ro
Umit Akdag (22 de ani), fundașul celor de la Alanyaspor, este dorit de Beșiktaș.
18:50
Se strânge lupta în Formula 1! Piastri câștigă cursa de sprint din Qatar și se apropie de Lando Norris » Clasamentul cu două curse înainte de final # Golazo.ro
Oscar Piastri (24 de ani) s-a impus în cursa de sprint a Marelui Premiu din Qatar.
18:30
Crețu s-a „sucit” cu Ngezana Mesajul postat de fundașul de la FCSB, după ce tot el a spus că sud-africanul „a dormit pe el” la Belgrad # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost foarte des în centrul atenției în acest sezon la FCSB, însă nu neapărat din motive pozitive.
18:20
GOLAZO tras la indigo! FOTO. Borța a așteptat 13 luni pentru a marca din nou! În 2024: același adversar, aceeași poartă și tot o execuție de senzație # Golazo.ro
Florin Borța, fundaș lateral la FC Argeș, a marcat un gol superb în partida cu CFR Cluj din etapa #18 a Ligii 1. În urmă cu 13 ani, reușea o execuție asemănătoare împotriva aceluiași adversar și la aceeași poartă.
18:10
Golul campionatului?! FOTO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională » Daniel Pancu a împietrit # Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj. Florin Borța (26 de ani) a marcat un gol de senzație în prelungirile primei reprize.
17:50
Vine „răsplata” pentru Mondial Saudiții virează miliarde la FIFA după ce li s-a asigurat organizarea CM 2034 # Golazo.ro
Arabia Saudită e devenit principalul sponsor al FIFA, ca răsplată pentru decizia lui Gianni Infantino de a alege proiectul Riadului pentru cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial
16:50
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul de la FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al campioanei.
16:40
Totul pentru CM 2026 Posibila adversară a României va primi un bonus substanțial dacă se va califica la turneul final # Golazo.ro
Naționala statului Kosovo va primi un bonus de 1,5 milioane de euro dacă va obține calificarea la CM 2026.
16:20
Are o avere din tenis, dar nu e de ajuns Cu ce a ajuns să se ocupe jucătoarea care a învins-o pe Halep în finala RG 2017: „Sunt uluită că face asta” # Golazo.ro
Jelena Ostapenko (28 de ani, #23 WTA), campioană la Roland Garros 2017 în fața Simonei Halep, a decis să-și deschidă o afacere online în care vinde obiecte personale, la un preț accesibil.
16:10
Arbitru la detectorul de minciuni Ucrainenii l-au testat la poligraf după Shakhtar - Dinamo Kiev. Suspect de corupție # Golazo.ro
Întreaga brigadă de arbitri a fost anchetată de Comisia de Etică a federației ucrainene după Shakhtar - Dinamo Kiev 3-1
16:10
Insistă pentru Sala Sporturilor Complexul sportiv din România pe care autoritățile vor neapărat să-l modernizeze: „Dorim să investim” # Golazo.ro
Consiliul Județean Cluj a anunțat că dorește să preia în administrare Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca.
16:10
Robot „imbatabil” VIDEO. Provocarea unui inginer de la NASA pentru a-l opri pe Ronaldo a avut un final neașteptat: i-a găsit defectul! # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a acceptat o provocare inedită în ultimul cantonament al naționalei Portugaliei.
15:30
„Nu discut sub 10 milioane de euro!”. Prețul lui Louis Munteanu conform proprietarului Varga. Căci un fotbalist e o proprietate.
15:10
„Asta căutăm” Victor Angelescu, despre vizita lui Mauro Pederzoli în Italia: „Nu are legătură cu jucătorii” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre vizita directorului sportiv, Mauro Pederzoli (64 de ani), în Italia.
15:00
„Are același trening de 7 ani” Face performanță pentru România, dar este ignorată total de club: „Toate participările au fost finanțate de antrenori” # Golazo.ro
Alexia Blănaru (15 ani) a cucerit medalia de bronz la sărituri, în cadrul Campionatului Mondial de junioare de la Manila, desfășurat weekendul trecut.
15:00
„Aștept să mă sinucid” Cel mai mare talent al istoriei Angliei, despre noaptea când s-a gândit să-și ia viața: „Ea m-a convins” # Golazo.ro
Paul Gascoigne, 58 de ani, o legendă a fotbalului englez cu o viață plină de traume, de căderi, nu a uitat cel mai dificil moment. O noapte de toamnă, în 1998, pe un peron la 45 de kilometri de Londra
14:40
„Nu ne mai punem baza în el” Patronul de la FCSB despre jucătorul cu 133 de meciuri în tricoul roș-albastru: „E cam gata” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre situația lui Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul central al campioanei.
