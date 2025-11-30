(P) Salubrizare 5: Servicii complete pentru o comunitate curată
Gândul, 30 noiembrie 2025 14:50
Salubrizare Sector 5 S.A. este o societate constituită conform legislației în vigoare, inclusiv Legea nr. 31/1990 referitoare la societăți și Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aceasta are calitatea de operator exclusiv pentru serviciile de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București. Societatea funcționează ca o entitate juridică românească de tip societate […]
Acum 5 minute
15:00
15:00
Astăzi în jurul orei 13:47, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani. Intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, ambulanța SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă. La […]
15:00
Succes fulminant pentru 4 zodii, în decembrie 2025. Tranzitul lui Uranus prin casa banilor va aduce câștiguri neașteptate # Gândul
Luna decembrie 2025 aduce prosperitate și câștiguri neașteptate pentru 4 zodii, potrivit astrologilor. Succesul bate la ușă pentru acești nativi, în următoarele săptămâni, iar tranzitul lui Uranus prin casa banilor va atrage o situație financiară favorabilă. Iată mai jos cine sunt nativii norocoși. Planul financiar și planul carierei se vor afla în centrul atenției, în […]
Acum 15 minute
14:50
14:50
Un număr tot mai mare de chinezi bogați încearcă să-și înființeze firme pentru gestionarea averii de familie și să se stabilească în Emiratele Arabe, fenomen ce reflectă o frustrare vizavi de dificultatea tot mai mare de a se stabili în Singapore, considerată mult timp o destinație populară pentru asiaticii bogați, transmite Financial Times. În ultimul […]
14:50
Biserică, cuprinsă de flăcări în Luncani. Autoritățile au intervenit de urgență la fața locului # Gândul
Acum 30 minute
14:40
(P) Salubrizare 5: Servicii de înaltă calitate pentru un mediu igienizat și lipsit de deșeuri # Gândul
Pentru a asigura prestarea unor servicii de înaltă calitate, Societatea Salubrizare 5 se bazează pe un personal bine pregătit și dedicat protejării drepturilor cetățenilor din Sectorul 5, contribuind la menținerea unui mediu igienizat și lipsit de deşeuri. Salubrizare Sector 5 oferă următoarele servicii: a) Colectarea separată și transportul distinct al deșeurilor menajere, precum și al […]
14:40
Măsurile Guvernului Bolojan nu impresionează Comisia Europeană. Prognoza UE este că PIB-ul României va rămâne scăzut # Gândul
Majorările de taxe și TVA ale lui Ilie Bolojan nu par să fi dat prea multe roade în ochii Comisiei Europene. Creșterea reală a PIB-ului României este așteptată să rămână scăzută, la 0,7 % în 2025 și 1,1 % în 2026, potrivit C.E. Partea bună? Economia continuă să crească datorită unei redresări treptate a investițiilor […]
Acum o oră
14:30
NATO este în alertă: Polonia a activat sistemul Patriot din cauza avioanelor MiG-31 rusești din apropierea graniței # Gândul
Polonia și-a pus sistemul de apărare aeriană Patriot în alertă, după ce avioane de vânătoare rusești MiG-31 au zburat, vineri, în apropierea frontierei de vest, relatează Bild. Potrivit ziarului, pe 28 noiembrie, patru avioane de vânătoare au zburat spre vest, fără a părăsi spațiul aerian rusesc. Ca răspuns, Polonia a „activat” două sisteme de rachete […]
14:30
(P) Salubrizare Sector 5: Servicii de înaltă calitate pentru un mediu igienizat și lipsit de deșeuri # Gândul
14:20
Lavinia Betea, istoric, cercetător și doctor în psihologie socială, a fost invitată în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit despre legenda care circula din perioada comunistă, despre Arsenie Boca, precum și despre o presupusă situație, dezmințită ulterior, care ar fi avut loc cu Nicu Ceaușescu. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, […]
14:20
Cel puțin patru persoane au murit și alte 10 sunt rănite într-un atac armat care a izbucnit într-un local unde avea loc o petrecere de ziua de naștere a unui copil în Stockton, California. Departamentul de Poliție din Stockton a răspuns la un apel în jurul orei 18:00, sâmbătă, 29 noiembrie, în apropiere de blocul […]
14:20
Clarinetistul Nelu Moldoveanu, membru marcant al Orchestrei „Doina Argeșului”, a murit pe 24 noiembrie 2025, la vârsta de 64 de ani. El a lăsat în urmă o carieră dedicată promovării muzicii populare din Argeș-Muscel, dar și o moștenire artistică apreciată de colegi și de public. Originar dintr-o familie cu tradiție în muzica populară, Nelu Moldoveanu […]
Acum 2 ore
14:00
Explozie în Sydney — un rezervor cu substanțe chimice care a sărit în aer provoacă unul dintre cele mai mari incendii # Gândul
În zona industrială a Sydney-ului a explodat un rezervor cu substanțe chimice. Potrivit presei locale, două persoane au fost rănite. Incidentul a avut loc în timpul unui incendiu puternic. Imagini publicate pe rețelele de socializare arată momentul în care o minge de foc străbate cerul metropolei Sydney și aruncă în aer bucăți de beton de […]
14:00
(P) Primăria Sectorului 5 anunță consultări online: Vrem să transformăm „zona Șinei” într-un parc modern și sustenabil # Gândul
Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, a lansat o consultare publică pentru transformarea așa-numitei „zone a Șinei” într-un parc modern și sustenabil, cu ajutorul finanțărilor europene. „Pentru că vocea comunității contează, Primăria Sectorului 5 vă invită să completați chestionarele de mai jos, referitoare la două dintre proiectele pe care vrem să le demarăm […]
13:50
Scandal în Israel după ce Netanyahu i-a cerut președintelui Israelului, Isaac Hertzog, să îl grațieze. Se anunță proteste, premierul e cercetat în mai multe cazuri de corupție # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat grațiere prezidențială, șefului de stat Isaac Hertzog. Premierul este implicat în mai multe anchete cazuri de corupție în curs de desfășurare, transmite Al Jazeera. Duminică, biroul președintelui israelian a declarat că Netanyahu a înaintat o cerere de grațiere președintelui Isaac Herzog. Acest lucru vine la câteva zile după ce […]
13:40
Lavinia Betea, despre singura persoană care avea curajul să spună adevărul, în perioada comunistă: „S-a râs mult pe seama ei” # Gândul
Lavinia Betea, istoric, cercetător și doctor în psihologie socială, a fost invitată în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat, printre altele, despre faptul că femeile care făceau parte din CPEx erau ironizate, precum și despre condițiile de trai din perioada comunistă. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja […]
13:40
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, tot mai mulți revin la profețiile lui Nostradamus, ale cărui catrene au alimentat, de secole, imaginația oamenilor. Una dintre previnile care circulă în spațiul public este despre o „minge de foc” care ar urma să lovească Terra spre sfârșitul acestui an. Interpretările date în online au […]
13:40
13:30
George Simion candidează pentru un nou mandat la șefia AUR: „Cea mai grea povară a fost lupta cu sistemul” # Gândul
George Simion vine azi, la Alba Iulia, în fața delegaților AUR reuniți la congres pentru a cere un nou mandat de președinte al formațiunii. Acesta și-a prezentat deja bilanțul actualului mandat, în care arată că partidul a crescut de la 10% în 2020 la peste 40% în 2025, și-a dublat numărul de parlamentari și a […]
13:30
Cel mai cunoscut cinematograf din Paris se închide din cauza unei invazii cu ploșnițe. Spectatorii au fost mușcați la un eveniment cu Sigourney Weaver # Gândul
Celebra Cinematecă Franceză (Cinémathèque Française) din Paris a fost închisă, temporar, vineri, din cauza unei infestări cu ploșnițe. Decizia vine după ce angajații și vizitatorii au observat aceste creaturi care se hrănesc cu sânge de la oameni și animale, inclusiv în timpul unui master class susținut de actrița de la Hollywood Sigourney Weaver, relatează France […]
13:20
George Simion urmează să fie votat, în cadrul Congresului AUR de la Alba Iulia, pentru un nou mandat ca președinte al Alianței pentru Unirea Românilor. Liderul formațiunii a obținut votul majoritar al delegaților prezenți la Congres. Președintele AUR, George Simion, a vorbit în cadrul discursului său, despre necesitatea obținerii AUR a peste 50% la următoarele […]
13:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 1 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
13:10
Netanyahu i-a solicitat președintelui Israelului, Isaac Hertzog, să fie grațiat. Premierul e cercetat în mai multe cazuri de corupție # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat grațiere prezidențială, șefului de stat Isaac Hertzog. Premierul este implicat în mai multe anchete cazuri de corupție în curs de desfășurare. Duminică, biroul președintelui israelian a declarat că Netanyahu a înaintat o cerere de grațiere președintelui Isaac Herzog. Acest lucru vine la câteva zile după ce președintele american Donald […]
Acum 4 ore
13:00
„Chimia” golfului: Cum a devenit președintele Finlandei cel mai apropiat lider european de Trump # Gândul
Relația dintre președintele finlandez Alexander Stubb și președintele american Donald Trump a devenit unul dintre cele mai neașteptate și semnificative fenomene diplomatice ale ultimelor luni. Presa a investigat modul în care Stubb a reușit să câștige favoarea lui Trump și să transforme Finlanda într-unul dintre partenerii cheie ai SUA. Ce ne interesează: Ce i-a apropiat […]
13:00
George Simion este reales pentru un nou mandat în fruntea partidului AUR. Liderul formațiunii a denunțat anularea alegerilor # Gândul
George Simion a fost reales duminică, în cadrul Congresului AUR de la Alba Iulia, pentru un nou mandat ca președinte al Alianței pentru Unirea Românilor. Liderul formațiunii a obținut votul majoritar al delegaților prezenți la Congres. Președintele AUR, George Simion, a vorbit în cadrul discursului său, despre necesitatea obținerii AUR a peste 50% la următoarele […]
12:50
Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie. Mesaje și urări pentru familie, prieteni, colegi și parteneri # Gândul
Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie, cruce roșie. În fiecare an, la această dată din calendarul ortodox, este prăznuit Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, al marinarilor și al pescarilor. În această zi sfântă, persoanele care se numesc „Andrei”, „Andreea” sau au alte nume derivate își serbează onomastica. Iată ce mesaje și urări poți trimite către familie, […]
12:40
Ion Cristoiu: „Ajutorul pentru refugiați a ascuns SUME incredibile date celor care i-au cazat. Au putut să ceară oricât” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a explicat ce ar însemna publicarea sumelor trimise ca ajutor militar către Ucraina. Invitatul susține că în spatele acestor ajutoare se ascund mecanisme de corupție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ajungem la afacerea de corupție din Ucraina” Cristoiu […]
12:40
Motivul pentru care zeci de mii de refugiați ucraineni din Scoția ar putea rămâne fără adăpost. „Ne-au întrebat dacă le-am cere să plece“ # Gândul
Ucraineni care au fugit din calea războiului în Scoția s-ar putea trezi pe stradă, după ce localnicilor care i-au primit în casele lor li s-au retras alocațiile lunare din partea statului, relatează Daily Mail. Aproximativ 28.000 de persoane, majoritatea femei și copii, au căutat refugiu în Scoția, după ce tancurile lui Vladimir Putin au intrat […]
12:40
AUR a adoptat în Congres o Rezoluție pentru „apărarea triadei democratice”: drepturi, Constituție, justiție echitabilă # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat, duminică, în Congres, la Alba Iulia, o rezoluție privind „apărarea triadei democratice: drepturile omului, suveranitatea constituțională, justiția echitabilă”, în care critică deciziile Curții Constituționale, ale Curții de Justiție a UE, ale Biroului Electoral Central și ale instanțelor naționale, prezentate ca factori de erodare a votului, a supremației Constituției și […]
12:40
George Simion, în Congresul AUR de la Alba Iulia: Orice e posibil în 2026, chiar și să fiu arestat # Gândul
George Simion vine cu un scenariu exploziv pentru 2026. Liderul suveranist, reales duminică președinte al AUR, susține că este posibilă atât arestarea sa de către „sistemul represiv”, cât și ajungerea AUR la guvernare. „Voi începe cel de al doilea mandat al meu ca președinte într-o perioadă de maximă incertitudine. Orice e posibil pentru anul 2026: […]
12:30
Celebra Anastasia Soare, supranumită și Regina Sprâncenelor, și-a concediat propria fiică de la compania pe care o conduce. De altfel, ea și-a construit un business de succes, cosmetizând sprâncenele celebrităților de la Hollywood. Deși ar fi putut să-i dea fiicei sale sume uriașe de bani ca să stea acasă, aceasta a angajat-o la firma ei. […]
12:10
Ion Cristoiu: „În momentul în care se face public ajutorul dat UCRAINEI, vom vedea că cifra este uriașă. Românii vor fi revoltați” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a adresat subiectul sprijinului acordat Ucrainei, atrăgând atenția la lipsa de transparență a autorităților române cu privire la sumele exacte care au fost alocate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre modul în […]
12:10
Mii de români s-au înghesuit în Catedrala Mântuirii Neamului de Sfântul Andrei, Ocrotitorul României. Imagini spectaculoase de la slujbă # Gândul
Cozi impresionante de creștini așteptă să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului duminică, de Sfântul Andrei – Ocrotitorul României şi al acestui lăcaş. Mai multe slujbe sunt oficiate la Catedrala Naţională, de Sfântul Andrei – Ocrotitorul României, iar luni cu prilejul Zilei Naţionale. Mii de români au luat cu asalt lăcașul sfânt, iar coada pare interminabilă pentru […]
12:00
Se credea sau nu Ceaușescu „trimisul lui Dumnezeu pe pământ”? Lavinia Betea: „Fenomenul puterii este extrem de nociv” # Gândul
Lavinia Betea, istoric reputat, cercetător și doctor în psihologie socială, a fost invitata lui Adrian Artene la podcastul „ALTCEVA”. Printre altele, ea a răspuns la întrebarea: „Se credea sau nu Ceaușescu „trimisul lui Dumnezeu pe pământ”. Lavinia Betea a subliniat și că „Fenomenul puterii este extrem de nociv”. „Da, al lui Mihai Viteazu, se trăgea […]
12:00
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astăzi în funcția de prim-vicepreședinte al AUR, în cadrul Congresului partidului care are loc la Alba-Iulia, potrivit unor surse de la vârful formațiunii, într-una dintre cele mai interesante mutări de pe scena politică din ultima perioadă. Cunoscut pentru analizele sale geopolitice, Dan Dungaciu este profesor universitar la Universitatea din […]
11:50
Ion Cristoiu: La un an de la Anularea Alegerilor pe țară, alegerile pe București sunt nule și neavenite # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre viitoarele alegeri pentru primăria Bucureștiului, care vor avea loc duminica viitoare, pe 7 decembrie 2025. Publicistul susține că „alegerile pe București sunt nule și neavenite”. „Practic, a mai rămas o săptămână până la alegerile pe București. Te-ai fi așteptat, […]
11:40
Rusia vs. Ucraina, diplomație turbulentă și avertisment al istoriei recente. Moscova a încălcat Memorandumul de la Budapesta și Acordurile de la Minsk. „Slăbiciunea Europei, expusă dureros. SUA stabilește termenii negocierilor” # Gândul
O săptămână tumultoasă a consumat multă energie, a schimbat puțin și a expus slăbiciunea Europei. Pe 19 noiembrie 2025, secretarul armatei americane, Dan Driscoll, a prezentat un plan de pace în 28 de puncte – cel mai detaliat de până acum – pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Deși originile planului și […]
11:40
Gigi Nețoiu: „Politicienii au cântat destul. A venit și rândul artiștilor. DRULĂ a plecat în trei minute” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre întâlnirea cu Drulă din Piața Obor și despre viziunea sa pentru modernizarea Bucureștiului. Invitatul a spus că orașul este blocat și că are deja un plan bine stabilit pentru cetățenii din Capitală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
11:40
Astăzi, vă aducem în atenție un nou banc savuros cu celebrul personaj Bulă. Scurtul dialog avut cu soția lui, Bubulina, stârnește amuzamentul. Spor la râs. – Bulă, ce tot faci acolo? – Nimic, Bubulino. – Cum nimic? De o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie. – Da, căutam data de expirare… Călugărița tinerică Bulă […]
11:30
Zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița, fără apă potabilă. Oamenii se alimentează din cisterne. Primarul Câmpinei: „Să le explice doamna Buzoianu câmpinenilor de ce nu au apă. Să vină să vadă realitatea de la fața locului, nu din rapoarte frumos redactate!” # Gândul
Zeci de mii de oameni din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Potrivit autorităților, ploile abundente care au lovit cele două județe, în ultimele zile, au adus o cantitate mare de aluviuni în barajul Paltinu din Prahova, astfel că, apa nu mai poate fi tratată pentru a deveni potabilă. „La Stația de […]
11:30
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie băgate niciodată în aceeași priză. Puțini români știu acest lucru # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care sunt cele două aparate electrocasnice care nu ar trebui băgate niciodată în aceeași priză? Odată conectate împreună la aceeași sursă de alimentare cu energie electrică, ar putea să crească riscul apariției unui incendiu. Deși au devenit două electrocasnice esențiale în gospodărie, nu ar trebui să fie conectate la curent în același […]
11:30
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, subliniind că acest lucru este inacceptabil și pune în pericol traficul aerian civil. Vicepreședinta Comisiei Europene a adăugat că UE va investi 20 de milioane de euro în apărarea […]
11:10
Lavinia Betea, mărturii despre „Machiavelli”, influentul sfătuitor al soților Ceaușescu: „Era un om inteligent, foarte cultivat” # Gândul
Lavinia Betea, una dintre cele mai respectate voci ale lumii academice, a fost invitata lui Adrian Artene, la podcastul ALTCEVA. Istoric reputat, cercetător și doctor în psihologie socială, Lavinia Betea s-a dedicat studierii istoriei noastre recente, cu un accent aparte pe perioada comunismului din România. Printre altele, la podcatul ALTCEVA, cu Adrian Artene, Lavinia Betea […]
11:10
Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB. „Du-te la palat, reziliază-ți contractul” # Gândul
Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid, l-a atacat pe Valentin Crețu, fundaș care l-a criticat în fața fanilor pe colegul său Syiabonga Ngezana. După partida din Europa League, cu Steaua Roșie, de la Belgrad, 1-0, jucătorii s-au dus în fața galeriei și suporterii i-au certat pentru o nouă înfrângere, iar Crețu a dat vina pe […]
Acum 6 ore
11:00
Elias Charalambous, mesaj despre Ngezana. Fundașul a gafat în ultimele meciuri ale FCSB. „Nu mai vorbiți doar despre el” # Gândul
Elias Charalambous a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana, fundașul care a greșit în ultimele meciuri ale FCSB. Apărătorul central a gafat și la ultima partidă din Europa League, cu Steaua Roșie, când sârbii au deschis scorul, iar duelul s-a încheiat cu victoria echipei din Belgrad, 1-0. Farul Constanța – FCSB se joacă duminică, de […]
11:00
Mai mulți pensionari din România primesc 400 de lei în plus la pensie, în decembrie 2025. Acești bani vor ajunge la seniorii care au venituri mici, fiind vorba despre a doua tranșă a primei speciale, așa cum prevede legislația în vigoare. În cursul lunii decembrie 2025, aproape 2,6 milioane de pensionari vor primi 400 de […]
11:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat tensiunile economice din jurul fondurilor rusești înghețate în Belgia și modul în care Uniunea Europeană încearcă să găsească o soluție de finanțare pentru sprijinirea Ucrainei. Totodată, analistul descrie importanța strategică a zonei Zaporojie și riscurile uriașe pentru Ucraina […]
10:50
Consumul regulat al unui pahar de vin roșu în timpul meselor poate oferi mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv scăderea nivelului de colesterol, scăderea tensiunii arteriale și reducerea riscului de diabet, potrivit unor experți citati de Magyar Hirlap. Cercetările sugerează că acestea spun mult mai multe decât am putea crede la prima vedere. Într-o serie […]
10:50
Cele mai absurde anomalii climatice de pe planetă. Pământul nu se prăbușește, ci vorbește: limbajul său este extremismul # Gândul
Fiecare anomalie este un mesaj, fiecare paradox este o întrebare: Cât timp ne mai putem juca cu legile naturii? Pentru că Pământul nu este dușmanul nostru. Este doar o oglindă în care vedem iar și iar cât de fragil este echilibrul pe care îl numim „normal”, relatează Magyar Hirlap. Zăpadă în deșert, gheață în tropice […]
