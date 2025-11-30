Germania ar putea relua subvenţionarea achiziţiilor de vehicule electrice
Financial Intelligence, 30 noiembrie 2025 15:40
Guvernul german ar urma să revitalizeze o schemă de subvenţionare pentru a încuraja gospodăriile cu venituri medii şi […] The post Germania ar putea relua subvenţionarea achiziţiilor de vehicule electrice appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
15:40
Israel: Premierul Netanyahu i-a cerut oficial preşedintelui să-l graţieze în legătură cu faptele de corupţie # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat oficial o graţiere prezidenţială în procesul său de corupţie, explicând că speră […] The post Israel: Premierul Netanyahu i-a cerut oficial preşedintelui să-l graţieze în legătură cu faptele de corupţie appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Polonia: Preşedintele Karol Nawrocki anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova # Financial Intelligence
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, după ce liderul executivului ungar […] The post Polonia: Preşedintele Karol Nawrocki anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Guvernul german ar urma să revitalizeze o schemă de subvenţionare pentru a încuraja gospodăriile cu venituri medii şi […] The post Germania ar putea relua subvenţionarea achiziţiilor de vehicule electrice appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piaţa internaţională de armament # Financial Intelligence
Occidentul duce o luptă “murdară şi necompetitivă” împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat […] The post Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piaţa internaţională de armament appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
15:00
Planul „real” al lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina „dezvăluit”: o injecție de 300 de miliarde de dolari pentru America și misiuni spațiale comune cu Rusia pe Marte… dar Putin ar putea avea totuși ultimul cuvânt # Financial Intelligence
Donald Trump ar fi dornic să încheie acorduri comerciale cu Vladimir Putin ca o modalitate de a pune […] The post Planul „real” al lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina „dezvăluit”: o injecție de 300 de miliarde de dolari pentru America și misiuni spațiale comune cu Rusia pe Marte… dar Putin ar putea avea totuși ultimul cuvânt appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Oficialii ucraineni și americani se vor întâlni în Florida pentru a discuta propunerile de încetare a războiului Rusiei # Financial Intelligence
Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner se vor întâlni cu delegația de la Kiev, după un alt […] The post Oficialii ucraineni și americani se vor întâlni în Florida pentru a discuta propunerile de încetare a războiului Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Irlanda „este punctul slab al Europei” din cauza lipsei cheltuielilor militare și „o țintă ușoară în vizorul Rusiei” dacă Putin intenționează să atace UE fără a provoca NATO, avertizează experții # Financial Intelligence
Deși Irlanda are luxul de a fi una dintre țările europene cele mai îndepărtate de conflictul din Ucraina […] The post Irlanda „este punctul slab al Europei” din cauza lipsei cheltuielilor militare și „o țintă ușoară în vizorul Rusiei” dacă Putin intenționează să atace UE fără a provoca NATO, avertizează experții appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Planul secret al Germaniei pentru războiul cu Rusia: un plan secret arată cum 800.000 de soldați vor fi trimiși pe fronturile Europei, Putin fiind gata să atace teritoriul NATO „înainte de 2029” (Daily Mail) # Financial Intelligence
Germania a elaborat un plan secret de 1.200 de pagini care detaliază modul în care până la 800.000 […] The post Planul secret al Germaniei pentru războiul cu Rusia: un plan secret arată cum 800.000 de soldați vor fi trimiși pe fronturile Europei, Putin fiind gata să atace teritoriul NATO „înainte de 2029” (Daily Mail) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
13:50
Polonia/ Unităţi germane cu sisteme Patriot au fost activate vineri din cauza unor avioane de vânătoare ruseşti # Financial Intelligence
Unităţi ale forţelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri […] The post Polonia/ Unităţi germane cu sisteme Patriot au fost activate vineri din cauza unor avioane de vânătoare ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
11:50
Kazahstanul cere Ucrainei să înceteze atacurile asupra terminalului CPC după oprirea exporturilor de petrol # Financial Intelligence
CPC, care transportă 1% din petrolul mondial, oprește exporturile Ucraina atacă CPC cu drone navale Kazahstanul afirmă că […] The post Kazahstanul cere Ucrainei să înceteze atacurile asupra terminalului CPC după oprirea exporturilor de petrol appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
10:10
ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 32,4% în primele zece luni din 2025 # Financial Intelligence
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, faţă de […] The post ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 32,4% în primele zece luni din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Cel puțin încă trei zile fără apă în Prahova și Dâmbovița; furnizorul ESZ Prahova a oprit furnizarea din cauza nivelului scăzut al apei din Barajul Paltinu # Financial Intelligence
Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă cel puțin încă trei […] The post Cel puțin încă trei zile fără apă în Prahova și Dâmbovița; furnizorul ESZ Prahova a oprit furnizarea din cauza nivelului scăzut al apei din Barajul Paltinu appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Mulți investitori instituționali se așteaptă ca aurul să atingă 5.000 de dolari anul viitor (sondaj Goldman Sachs) # Financial Intelligence
Goldman Sachs a chestionat investitorii instituționali cu privire la aur și a constatat că mulți se așteaptă ca […] The post Mulți investitori instituționali se așteaptă ca aurul să atingă 5.000 de dolari anul viitor (sondaj Goldman Sachs) appeared first on Financial Intelligence.
09:00
După atacul cu drone asupra terminalului petrolier CPC, Kazahstanul redirecționează urgent exporturile de petrol către rute alternative # Financial Intelligence
Kazahstanul redirecționează urgent exporturile de petrol către rute alternative din cauza unei situații de urgență în apele portului […] The post După atacul cu drone asupra terminalului petrolier CPC, Kazahstanul redirecționează urgent exporturile de petrol către rute alternative appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Kazahstanul critică Ucraina pentru atacul cu drone asupra terminalului petrolier CPC; CPC a anunțat sâmbătă că exporturile de petrol au fost oprite # Financial Intelligence
Kazahstanul a criticat duminică Ucraina pentru un atac cu drone asupra terminalului din Marea Neagră al Consorțiului Conductei […] The post Kazahstanul critică Ucraina pentru atacul cu drone asupra terminalului petrolier CPC; CPC a anunțat sâmbătă că exporturile de petrol au fost oprite appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
08:00
Elveţienii votează asupra unui serviciu civil obligatoriu şi unei taxe climatice pentru superbogaţi # Financial Intelligence
Elveţienii votează duminică pentru eventuala înlocuire a serviciului militar cu un serviciu civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de […] The post Elveţienii votează asupra unui serviciu civil obligatoriu şi unei taxe climatice pentru superbogaţi appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
21:10
Șeful securității Ucrainei, Rustem Umerov, va conduce negocierile cu Rusia privind soluționarea conflictului # Financial Intelligence
Decretul intră în vigoare cu efect imediat și vine în urma demisiei fostului său șef de cabinet, Andrey […] The post Șeful securității Ucrainei, Rustem Umerov, va conduce negocierile cu Rusia privind soluționarea conflictului appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Contractele futures globale se redeschid după ce operatorul bursier CME a suferit o întrerupere de mai multe ore # Financial Intelligence
Piețele globale de contracte futures au fost perturbate timp de câteva ore vineri, după ce CME Group, cel […] The post Contractele futures globale se redeschid după ce operatorul bursier CME a suferit o întrerupere de mai multe ore appeared first on Financial Intelligence.
21:00
„Jumătate din Kiev fără electricitate” — 2 morți și 38 de răniți în urma unui atac „grav” al Rusiei – Kiev Independent # Financial Intelligence
Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului în noaptea de 29 noiembrie, ucigând […] The post „Jumătate din Kiev fără electricitate” — 2 morți și 38 de răniți în urma unui atac „grav” al Rusiei – Kiev Independent appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Zelensky și Macron vor purta discuții despre „pacea durabilă” la Paris, pe 1 decembrie # Financial Intelligence
Președintele Volodymyr Zelensky va vizita Parisul pe 1 decembrie pentru a discuta cu președintele francez Emmanuel Macron despre […] The post Zelensky și Macron vor purta discuții despre „pacea durabilă” la Paris, pe 1 decembrie appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
16:10
Preşedintele american Donald Trump declară spaţiul aerian al Venezuelei “închis în întregime” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spaţiul aerian al Venezuelei şi cel din proximitate trebuie considerat […] The post Preşedintele american Donald Trump declară spaţiul aerian al Venezuelei “închis în întregime” appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Producția industrială – accelerare sincronizată, în principalele blocuri economice ale lumii, după evoluțiile divergente din 2023 și 2024 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Climatul din sfera industriei (motorul economiei din perspectiva ofertei agregate) s-a ameliorat pe plan mondial […] The post Producția industrială – accelerare sincronizată, în principalele blocuri economice ale lumii, după evoluțiile divergente din 2023 și 2024 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Ucraina revendică atacul asupra a două petroliere din “flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră # Financial Intelligence
Ucraina a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit […] The post Ucraina revendică atacul asupra a două petroliere din “flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Spaţiul aerian al Republicii Moldova, închis temporar după incursiunea unor drone # Financial Intelligence
Spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, timp de […] The post Spaţiul aerian al Republicii Moldova, închis temporar după incursiunea unor drone appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Nuclearelectrica anunță revenirea la putere nominală a Unității 2 CNE Cernavodă # Financial Intelligence
SN Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 2 CNE Cernavodă a revenit la putere nominală în dimineața zilei de […] The post Nuclearelectrica anunță revenirea la putere nominală a Unității 2 CNE Cernavodă appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că […] The post Grindeanu: Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Grupul TTS a recuperat, în trimestrul al treilea, aproape integral pierderile înregistrate în primul semestru # Financial Intelligence
În trimestrul al treilea, Grupul TTS a recuperat aproape integral pierderile înregistrate în primul semestru, rezultatele financiare ale […] The post Grupul TTS a recuperat, în trimestrul al treilea, aproape integral pierderile înregistrate în primul semestru appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Citatul săptămânii: „După un secol de așteptări și promisiuni, România nu are nevoie de un nou început, ci de o nouă conștiință. O conștiință care să transforme identitatea în proiect, patriotismul în strategie și memoria în viziune. Aceasta este adevărata renaștere.” (Gen. Corneliu PIVARIU) – Citiți, luni, “La 107 ani de la edificarea statului național unitar, România este somată de istorie să-și scrie și să realizeze un narativ strategic puternic” # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „După un secol de așteptări și promisiuni, România nu are nevoie de un nou început, ci de o nouă conștiință. O conștiință care să transforme identitatea în proiect, patriotismul în strategie și memoria în viziune. Aceasta este adevărata renaștere.” (Gen. Corneliu PIVARIU) – Citiți, luni, “La 107 ani de la edificarea statului național unitar, România este somată de istorie să-și scrie și să realizeze un narativ strategic puternic” appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Creștere de 3% a veniturilor Cris-Tim, la 853,1 milioane de lei, la nouă luni # Financial Intelligence
În primele nouă luni ale anului 2025, Cris-Tim Family Holding a înregistrat venituri totale de 853,1 milioane de […] The post Creștere de 3% a veniturilor Cris-Tim, la 853,1 milioane de lei, la nouă luni appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Lion Capital raportează un profit net consolidat de 251 milioane lei, la nouă luni, pe fondul veniturilor din dividende și evaluării activelor la valoarea justă # Financial Intelligence
Lion Capital raportează un profit net consolidat în suma de 251 milioane lei, la nouă luni, pe fondul […] The post Lion Capital raportează un profit net consolidat de 251 milioane lei, la nouă luni, pe fondul veniturilor din dividende și evaluării activelor la valoarea justă appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Grupul Bittnet a realizat o cifră de afaceri consolidată de 173,7 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 41,9%; Pierdere de 18,4 milioane lei # Financial Intelligence
În primele 9 luni din 2025, grupul Bittnet a realizat o cifră de afaceri consolidată de 173,7 milioane […] The post Grupul Bittnet a realizat o cifră de afaceri consolidată de 173,7 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 41,9%; Pierdere de 18,4 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Argintul a depășit aurul în 2025, cu o creștere de aproximativ 71%, comparativ cu 54% în cazul aurului. […] The post Argintul a atins niveluri record în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Palantir înregistrează cea mai slabă lună din ultimii doi ani, pe fondul vânzării masive a acțiunilor din domeniul IA # Financial Intelligence
Palantir a înregistrat o scădere de 16% în noiembrie, cea mai slabă lună din august 2023. Investitorii au […] The post Palantir înregistrează cea mai slabă lună din ultimii doi ani, pe fondul vânzării masive a acțiunilor din domeniul IA appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Companiile aeriene din întreaga lume afectate de rechemarea în service a modelului A320 de către Airbus # Financial Intelligence
Airbus a declarat că a identificat o problemă cu radiația solară care afectează datele critice pentru gestionarea zborului. […] The post Companiile aeriene din întreaga lume afectate de rechemarea în service a modelului A320 de către Airbus appeared first on Financial Intelligence.
08:00
La întâlnirea Viktor Orban – Vladimir Putin, s-a discutat posibilitatea achiziționării de către Ungaria a activelor rusești sancționate — Novak # Financial Intelligence
Mult depinde de negocierile comerciale, a remarcat oficialul La întâlnirea Viktor Orban – Vladimir Putin, s-a discutat posibilitatea […] The post La întâlnirea Viktor Orban – Vladimir Putin, s-a discutat posibilitatea achiziționării de către Ungaria a activelor rusești sancționate — Novak appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Șeful de cabinet al lui Zelensky, Andriy Yermak, demisionează în contextul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Andriy Yermak, șeful Biroului Președintelui, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la […] The post Șeful de cabinet al lui Zelensky, Andriy Yermak, demisionează în contextul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina (Kiev Independent) appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Două petroliere din ‘flotă fantomă’ a Rusiei au suferit explozii şi incendii în Marea Neagră, în largul Turciei # Financial Intelligence
Două petroliere din aşa-zisă ‘flotă fantomă’ a Rusiei au suferit vineri explozii în Marea Neagră, în apropierea Strâmtorii […] The post Două petroliere din ‘flotă fantomă’ a Rusiei au suferit explozii şi incendii în Marea Neagră, în largul Turciei appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Demisia lui Yermak ar putea fi o încercare de a preveni votul de neîncredere în Rada – TASS # Financial Intelligence
Demisia șefului de cabinet al lui Vladimir Zelensky, Andrey Yermak, ar putea fi o încercare de a preveni […] The post Demisia lui Yermak ar putea fi o încercare de a preveni votul de neîncredere în Rada – TASS appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Orban consideră că rezultatele discuțiilor cu Putin la Moscova sunt pozitive; „Aprovizionarea cu energie a Ungariei rămâne fiabilă” # Financial Intelligence
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a descris rezultatele întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, care a avut loc […] The post Orban consideră că rezultatele discuțiilor cu Putin la Moscova sunt pozitive; „Aprovizionarea cu energie a Ungariei rămâne fiabilă” appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Consiliul Fiscal: Volumul cheltuielilor cu pensii și salarii a continuat să crească în 2025; O colectare mai bună a veniturilor fiscale este o problemă de siguranță națională # Financial Intelligence
Sinteză • Economia României, în pofida unor progrese importante în numeroase domenii, a avut o evoluție nesustenabilă, mai […] The post Consiliul Fiscal: Volumul cheltuielilor cu pensii și salarii a continuat să crească în 2025; O colectare mai bună a veniturilor fiscale este o problemă de siguranță națională appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Doi candidaţi, un grec şi un belgian, au intrat în cursa pentru preşedinţia Eurogrupului, organismul care reuneşte miniştrii […] The post Un grec şi un belgian candidează la preşedinţia Eurogrupului appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Stocarea energiei va reprezenta o oportunitate în 2026 şi 2027 (Niculescu, ANRE) # Financial Intelligence
Stocarea energiei va reprezenta o oportunitate în 2026 şi 2027, iar eliminarea dublei taxări pentru această activitate economică […] The post Stocarea energiei va reprezenta o oportunitate în 2026 şi 2027 (Niculescu, ANRE) appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Ministerul Finanţelor: Ultima ediţie Fidelis din 2025 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% # Financial Intelligence
Ultima ediţie Fidelis din 2025, ce se va desfăşura în perioada 5 – 12 decembrie, vine cu dobânzi […] The post Ministerul Finanţelor: Ultima ediţie Fidelis din 2025 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) deschide o nouă etapă a extinderii sale internaţionale, iar pe 1 decembrie […] The post CONAF organizează la Paris, pe 1 decembrie, Gala “Women in Economy” appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Grupul Electrica a afişat un profit net în creştere de aproape trei ori, în primele nouă luni # Financial Intelligence
Profit net de 839,8 mil. RON, în creștere cu 537,4 mil. RON față de profitul de 302,4 mil. […] The post Grupul Electrica a afişat un profit net în creştere de aproape trei ori, în primele nouă luni appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Guvernul consolidează cadrul de guvernanţă corporativă aplicabil întreprinderilor publice şi atribuţiile AMEPIP # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de hotărâre care modifică şi completează HG nr. 617/2023 şi HG nr. […] The post Guvernul consolidează cadrul de guvernanţă corporativă aplicabil întreprinderilor publice şi atribuţiile AMEPIP appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Wizz Air confirmă că unele aeronave A320 necesită actualizare de software;unele zboruri pot fi afectate în weekend # Financial Intelligence
Operatorul aerian Wizz Air a confirmat vineri seara că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste […] The post Wizz Air confirmă că unele aeronave A320 necesită actualizare de software;unele zboruri pot fi afectate în weekend appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Radu Miruţă – interimar la Ministerul Apărării; decretul a fost publicat în Monitorul Oficial # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, preia interimatul la Ministerul Apărării Naţionale, după ce, vineri seara, a fost publicat în […] The post Radu Miruţă – interimar la Ministerul Apărării; decretul a fost publicat în Monitorul Oficial appeared first on Financial Intelligence.
28 noiembrie 2025
18:50
Reputatul diplomat Vasile Pușcaș își lansează cartea “Magna Civitas. The Worlds of Our World”, de Ziua Națională a României # Financial Intelligence
Ernest H. Latham, Jr., PhD, istoric și diplomat la Washington, D.C.: În “Magna Civitas. Lumile lumii noastre”, profesorul […] The post Reputatul diplomat Vasile Pușcaș își lansează cartea “Magna Civitas. The Worlds of Our World”, de Ziua Națională a României appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Cătălin Stancu, Horvath: “Gazul natural va avea un impact semnificativ asupra evoluției prețului pe piața angro a energiei electrice”; SORIN Elisei: “Era prețurilor la gaz de peste 40 de euro pe termen lung nu este una sustenabilă” # Financial Intelligence
“Creșterea costurilor marginale ale producției de gaze naturale ridică provocări pentru modelul ordinii de merit” “Industriile dependente de […] The post Cătălin Stancu, Horvath: “Gazul natural va avea un impact semnificativ asupra evoluției prețului pe piața angro a energiei electrice”; SORIN Elisei: “Era prețurilor la gaz de peste 40 de euro pe termen lung nu este una sustenabilă” appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.