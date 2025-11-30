Incident pe calea ferată în Caraș-Severin: este investigat un posibil act de sabotaj
Digi24.ro, 30 noiembrie 2025 15:50
Un incident grav a avut loc pe calea ferată în județul Caraș-Severin unde un tren de călători a lovit sâmbătă seară o osie pusă pe șine de persoane necunoscute. CFR investighează un posibil act de sabotaj.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
16:10
Viktor Orban, abandonat de președintele Poloniei. Karol Nawrocki a anulat o întâlnire cu premierul ungar din cauza vizitei la Moscova # Digi24.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews.
16:10
Moment emoționant la 10.000 de metri: un jandarm a cântat la vioară imnul României în avion # Digi24.ro
Un moment special și emoționant i-a surprins pe pasagerii unui zbor de duminică, atunci când un jandarm aflat în avion a interpretat la vioară imnul României, la peste 10.000 de metri altitudine. Evenimentul a stârnit reacții puternice și aplauze, transformând zborul într-o celebrare neașteptată a Zilei Naționale.
16:10
Gheorghiu: Săptămâna viitoare intrăm în reforma companiilor. Luăm decizia finală despre primele 10 companii din energie și transport # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a prezentat bilanțul la o lună din momentul în care a preluat mandatul de viceprim-ministru. Aceasta a anunțat că săptămâna viitoare vor lua decizia finală referitoare la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi vor începe lucrul concret cu ele. De asemenea, Oana Gheorghiu susține că va veni în următoarele săptămâni cu primele măsuri clare de simplificare a debirocratizării şi că lucrează la o strategie unitară privind digitalizarea.
Acum 30 minute
15:50
Un incident grav a avut loc pe calea ferată în județul Caraș-Severin unde un tren de călători a lovit sâmbătă seară o osie pusă pe șine de persoane necunoscute. CFR investighează un posibil act de sabotaj.
Acum o oră
15:40
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan # Digi24.ro
Un moment solemn din ceremoniile de la Alba Iulia, depunerea coroanelor de flori de Ziua Națională, a fost întrerupt de huiduieli în clipa în care a fost anunțată coroana depusă din partea președintelui Nicușor Dan. Reacția a venit din partea unei părți a publicului prezent în fața Catedralei Încoronării.
15:20
Unitățile germane care controlează sistemele Patriot din Polonia, activate vineri din cauza MiG-urilor Rusiei # Digi24.ro
Unităţi ale forţelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spaţiului aerian polonez prezenţa unor avioane de vânătoare ruseşti care operau în vestul Ucrainei, informează Agerpres. Potrivit ediţiei de duminică a ziarului „Bild”, avioane de vânătoare ruseşti model MiG-31 au zburat vineri în direcţia Poloniei şi au provocat reacţia apărării aeriene poloneze şi a militarilor germani care operează sisteme Patriot pe teritoriul acestei ţări.
Acum 2 ore
15:00
Internări sistate la Spitalul din Câmpina: pacienți trimiși la Ploiești. Lipsa apei face imposibilă sterilizarea echipamentelor # Digi24.ro
Internările au fost suspendate la Spitalul Municipal Câmpina, după ce lipsa apei a făcut imposibilă sterilizarea instrumentarului medical. Pacienții care pot fi amânați sunt rugați să revină peste câteva zile, iar cei care au nevoie de asistență imediată sunt îndrumați către Ploiești, a explicat directorul medical, Călin Tiu. Aproximativ 80 de pacienți rămân internați, iar spitalul încearcă să gestioneze cazurile urgente prin sterilizarea materialelor în două tranșe pe zi, tot la Ploiești.
15:00
„Îngropat de viu”: Povestea muncitorului din Irlanda care a stat într-un sicriu, în pământ, timp de 61 de zile # Digi24.ro
Mick Meaney, un muncitor din Irlanda, era sărac lipit pământului, însă credea că dacă va sta într-un sicriu, sub pământ, mai mult decât oricine altcineva a îndrăznit vreodată, va deveni faimos. Așa a început în 1968 cascadoria celui ce avea să rămână îngropat de viu timp de 61 de zile.
14:50
Gestul aparent banal care te poate costa 20.000 de euro în avion. Companiile aeriene franceze introduc cele mai dure sancțiuni # Digi24.ro
Companiile aeriene franceze au introdus cele mai dure sancțiuni din Europa pentru pasagerii care nu respectă regulile de siguranță la bord. Folosirea telefonului sau a unui dispozitiv electronic în momentele în care este interzis poate duce la amenzi de până la 20.000 de euro și la interdicții de zbor de până la patru ani. Noile măsuri, publicate în Jurnalul Oficial al Franței, vizează comportamentele care pun în pericol zborurile și activitatea echipajului, pe fondul creșterii incidentelor raportate în aviația europeană.
14:40
Serghei Lavrov e furios pe sancțiunile impuse Rusiei și acuză Occidentul că „luptă murdar” # Digi24.ro
Occidentul duce o luptă „murdară şi necompetitivă” împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite EFE, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
14:10
Ploile abundente au creat probleme în mai multe județe din țară. Șosele afectate și gospodării sub apă # Digi24.ro
Ploile abundente din ultimele zile au provocat probleme în mai multe zone din țară. Pe Valea Oltului mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au ajuns pe șosea, îngreunând traficul în zonă. De asemenea, mai multe curți din municipiul Pitești au fost inundate în urma precipitațiile abundente. Administrația Națională de Meteorologie a transmis un cod galben de ploi și precipitații semnificative, valabil astăzi, pentru mai multe județe, inclusiv Prahova, Buzău și Argeș.
14:00
Criză de apă în Câmpina. Oamenii stau la coadă pentru câteva bidoane, magazinele sunt goale. „Am luat apă dintr-o băltoacă” # Digi24.ro
Criza apei lovește puternic în Câmpina, unde locuitorii stau la coadă cu bidoanele pentru câțiva litri, iar magazinele au rămas complet fără apă. Oamenii spun că situația a devenit critică, unii ajungând să folosească apa adunată în fața blocului. În localitate au fost amplasate cisterne și containere, după ce Stația de Tratare Voila a fost blocată de turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu. Edilul orașului avertizează că este o situație fără precedent și că autoritățile încearcă să asigure în primul rând apa potabilă pentru spitale și centrele sociale.
13:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu un proces de corupție de lungă durată, a înaintat o cerere oficială președintelui țării Isaac Herzog pentru a-l grația, relatează Sky News.
12:40
Puterea și Opoziția, prezente la manifestațiile de 1 decembrie din Alba Iulia. Ce lideri vor fi în Capitala Unirii # Digi24.ro
Capitala Marii Uniri devine scena răfuielilor politice de 1 Decembrie. Tensiunile politice dintre Putere și Opoziție se mută la Alba Iulia, asta după ce atât premierul României, cât și liderii partidelor AUR și S.O.S se vor afla în același oraș. De asemenea, la Alba Iulia își va face prezența și Călin Georgescu, însă la un eveniment diferit față de George Simion, cel pe care l-a susținut anul trecut în alegerile prezidențiale.
12:20
Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene # Digi24.ro
Numărul persoanelor ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, a anunţat sâmbătă ministerul sănătăţii din enclavă, potrivit Reuters.
12:20
Diana Buzoianu acuză Apele Române: Nu au luat în calcul că va ploua și acum pasează vina. „Au amenințat că vin peste minister” # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, lansează acuzații grave după ce mai multe localități din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. În urmă cu câteva zile, ea spunea la Digi24 că alimentarea nu va fi afectată și că a primit garanții de la instituțiile din subordine, însă acum afirmă că responsabilii „nu au luat în calcul nici măcar scenariul evident că va ploua”. Buzoianu acuză lipsa de profesionalism, analize greșite și pasarea responsabilității între autorități, susținând că cei vinovați „vor plăti”. Ministra avertizează că, în plină criză, unii reprezentanți ai instituțiilor implicate au amenințat că, dacă se iau măsuri împotriva lor, „toate sindicatele vor veni peste Ministerul Mediului”, o reacție pe care o consideră „halucinantă” în condițiile în care zeci de mii de oameni sunt privați de acces la apă potabilă.
Acum 6 ore
12:10
Oamenii de ştiinţă au înregistrat peste 2.000 de urme de falii seismice active în Grecia, creând prima bază de date completă din această ţară lovită de cutremure, a anunţat sâmbătă un membru al echipei de cercetare care a realizat studiul, notează AFP, potrivit Agerpres.
11:50
Cât din teritoriul Americii ar putea intra în raza de acțiune a rachetelor rusești Oreșnik, dacă Putin le desfășoară în Venezuela # Digi24.ro
După ce a încălcat deja tratatele internaționale prin mutarea armelor nucleare în Belarus, Rusia semnalează acum planuri de a desfășura în Venezuela rachete balistice puternice care pot ajunge în SUA.
11:10
Cum transformă familia Trump președinția în bani: afaceri globale, presiuni politice și acuzații de corupție (The Guardian) # Digi24.ro
La un an după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, familia sa a lansat o ofensivă globală de afaceri care se suprapune cu decizii politice majore și ridică întrebări privind conflictele de interese. De la proiecte imobiliare accelerate în Serbia și Vietnam, până la tarife reduse, grațieri controversate și acces la tehnologii sensibile, o investigație The Guardian arată cum inițiativele comerciale ale familiei Trump au coincis cu presiuni politice, intervenții ale statelor gazdă și acuzații de favoritism la nivel internațional. În timp ce Casa Albă neagă orice „abuz de funcție”, experții în etică avertizează că acest model de putere și profit riscă să submineze instituții democratice din întreaga lume.
11:10
Noi alerte de vreme rea: Ninsori la munte, cod galben de ploi în Tulcea. Unde se depune strat de zăpadă # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineață, o informare de ploi moderate cantitativ în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, dar şi de lapoviţă şi ninsoare în zonele montane, valabilă până în această seară.
11:00
Prefectul din Prahova, acuzații la adresa Apelor Române: Ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol # Digi24.ro
Prefectul din județul Prahova face acuzații dure la adresa companiei Apele Române. Daniel Nicodim susține că instituția a dat asigurări că nu vor exista probleme la alimentarea cu apă în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu. 12 localități, dintre care și municipiul Câmpina și orașele Băicoi și Brează au rămas fără apă de vineri seară, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila.
10:50
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW # Digi24.ro
În ultimele zile, Vladimir Putin și mass-media de stat rusă au promovat agresiv o narațiune falsă, susținând că linia frontului ucrainean este pe punctul de a se prăbuși inevitabil. Dar acest lucru nu este adevărat, potrivit unei noi evaluări realizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA.
Acum 8 ore
10:00
Regele romilor îi ironizează pe politicieni: „Oare sunt singurul care are diplome pe bune?” # Digi24.ro
Regele romilor îi ironizează pe politicieni în urma scandalului legat de studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu. Dorin Cioabă și-a publicat, într-o postare pe Facebook, diplomele pe care deține. Acesta deține două licențe, ambele obținute la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu: una în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene și una în Drept. De asemenea, Cioabă are și un master în Drept.
09:40
Cel puțin încă trei zile fără apă în Prahova și Dâmbovița. Primele măsuri: școli închise în Câmpina, apă distribuită de la primărie # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă cel puțin încă trei zile, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila. Apele Române estimează că alimentarea nu poate fi reluată mai devreme de 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, în timp ce autoritățile din Câmpina au luat primele măsuri. Toate școlile și grădinițele vor fi închise pe 2 decembrie, apa menajeră este distribuită cu cisterne, iar în oraș au fost amplasate containere cu apă potabilă.
09:10
REZULTATE LOTO - Duminică, 30 noiembrie 2025: Report de aproape 8 milioane de euro la Joker. Programul agențiilor # Digi24.ro
Duminică, 30 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 27 noiembrie, Loteria Română a acordat 27.520 de câștiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.
09:00
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai mare pentru noi” # Digi24.ro
Cea mai mare amenințare pentru România ar fi ca Ucraina să fie ocupată de Federația Rusă, spune un fost șef al Armatei. Generalul Ștefan Dănilă a explicat pentru jurnaliștii de la Adevărul că în scenariul în care Rusia și-ar instala baze militare în Ucraina, atunci Kievul ar putea începe ostilități la adresa României. „Nici măcar nu ar mai trebui să facă rușii pe față acest lucru, s-ar folosi de ucraineni”, spune el.
08:50
Aniversarea unui copil din California s-a transformat într-o tragedie, după ce 14 persoane au fost împușcate într-o sală de evenimente din Stockton, iar patru dintre ele au murit. Printre victime se află și copii.
Acum 12 ore
08:10
Michael Jackson lansa albumul „Thriller”. Acesta urma să devină unul dintre cele mai bine vândute albume din istorie, cu hituri precum „Billie Jean” sau „Beat It”.
07:50
Szijjarto, replică pentru Merz: Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Viktor Orban la Moscova # Digi24.ro
Ungaria duce o politică externă independentă şi nu are nevoie de permisiunea Uniunii Europene pentru a discuta cu Rusia, a declarat ministrul de Externe Peter Szijjarto. Declarația vine după comentariul cancelarului german Friedrich Merz potrivit căruia premierul Viktor Orban a vizitat Moscova fără mandat de la Bruxelles.
07:40
Departamentul de Stat al SUA suspendă eliberarea vizelor pentru cetăţenii afgani, după atacul din Washington # Digi24.ro
Administraţia americană a ordonat diplomaţilor săi din întreaga lume să înceteze procesarea cererilor de viză ale cetăţenilor afgani, potrivit unui document al Departamentului de Stat consultat de Reuters.
07:10
Trafic restricționat în București de Ziua Națională a României: Ce strǎzi se închid pe 1 decembrie. Rutele ocolitoare recomandate # Digi24.ro
Luni, 1 Decembrie, Bucureștiul va fi gazda paradei militare organizate cu prilejul Zilei Naționale a României. La eveniment vor participa mai mult de 2.900 de militari din structurile de apărare, peste 200 de mijloace tehnice, dintre care 60 într-o expoziție statică, precum și 45 de aeronave
07:10
Rusia rescrie istoria în teritoriile ocupate: monumente ucrainene, transformate în instrumente de propagandă. Cum e legitimată invazia # Digi24.ro
În zonele ocupate ale Ucrainei, Rusia s-a ocupat intens de crearea, reconstrucția și demolarea unui număr mare de monumente. Potrivit istoricului ucrainean Yuri Latysh, această activitate se înscrie într-un model ideologic clar, anunță Meduza.
07:10
Un „recif” subacvatic format din armele naziștilor din Al Doilea Război Mondial a contribuit la explozia vieții marine # Digi24.ro
În apele salmastre de pe coasta germană se află un teritoriu subacvatic plin de bombe, torpile și mine folosite de armata nazistă a Germaniei. Aruncate de pe barje la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și uitate, muniție care este estimată la mii de proiectile s-a aglomerat de-a lungul anilor. Formează un covor ruginit pe fundul mâlos și puțin adânc al mării din golful Lübeck, în extremitatea vestică a Mării Baltice, scrie The Guardian.
07:10
Sfântul Apostol Andrei 2025. Obicei interzis de preot pe 30 noiembrie: „Este o regulă cu importanță deosebită” # Digi24.ro
Sfântul Apostol Andrei 2025. Obicei interzis de preot pe 30 noiembrie: „Este o regulă cu importanță deosebită”
07:10
De la pergament la digital: Inteligența artificială ajută cercetătorii să exploreze cea mai mare arhivă evreiască medievală # Digi24.ro
Cairo Geniza, cea mai mare colecție de documente evreiești medievale din lume, a fost obiectul a nenumărate ore de studiu din partea cercetătorilor timp de peste un secol. Cercetători din Israel speră să facă noi descoperiri despre istoria evreilor, prin încărcarea unei baze de date digitale cu manuscrise vechi de până la o mie de ani într-un nou instrument de transcriere care folosește inteligența artificială, scrie The Jerusalem Post.
07:10
Escrocherii cu investiţii pe TikTok și Instagram. Expert financiar: „Sub umbrela inteligenței artificiale, poți să vinzi orice gunoi” # Digi24.ro
Consultantul financiar Adrian Asoltanie a declarat în emisiunea „În fața ta” că în prezent, cu ajutorul inteligenței artificiale, „orice gunoi” poate fi vândut pe rețelele sociale și a avertizat cu privire la fraudele cu investiții. El a explicat că a documentat și trimis link-uri cu platforme de tranzacționare de pe TikTok și Instagram către Autoritatea de Supraveghere Financiară, care i-a răspuns să le trimită la poliție. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la ora 14:00, la Digi24.
07:10
Cui să îi spui „La mulți ani” de Sfântul Andrei. Preotul explică importanța celui mai popular nume sărbătorit pe 30 noiembrie # Digi24.ro
Cui să îi spui „La mulți ani” de Sfântul Andrei. Preotul explică importanța celui mai popular nume sărbătorit pe 30 noiembrie
07:10
Va invada Trump Venezuela? Vocile din urechea liderului SUA care susțin o intervenție în țara sud-americană și consecințele posibile # Digi24.ro
Presiunea asupra regimului Maduro crește, pe fondul informațiilor potrivit cărora Donald Trump a vorbit la telefon cu liderul venezuelean. În interiorul Casei Albe, consilierii fac presiuni pentru ca SUA să ia măsuri mai ferme, scrie The Times într-o analiză care prezintă ce strategii îi sunt prezentate lui Trump și care sunt vocile pro-război de lângă urechea președintelui american când vine vorba de Venezuela.
07:10
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura. Mulți dintre fermieri se gândesc să renunțe: „Ne îngenunchează” # Digi24.ro
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura, și așa greu încercată de vremea la extreme și de toate scumpirile din ultimele luni. În Oltenia, fermierii spun că prețurile au crescut atât de mult, încât iau în calcul să renunțe la munca agricolă. De exemplu, pentru o singură campanie agricolă, un fermier care lucrează 1.500 de hectare de teren consumă, în medie, 20 de tone de motorină. „Ne îngenunchează”, spun dezamăgiți oamenii.
07:10
Un Crăciun mai scump. Bugetul pentru cadouri, drastic „subțiat” de scumpiri. Când sunt dispuși românii să cheltuiască de sărbători # Digi24.ro
În anul scumpirilor, românii se uită de două ori înainte să facă o achiziție. Economiștii vorbesc despre cel mai mic buget pentru cadourile de Crăciun din ultimii 10 ani, raportat la puterea de cumpărare. Doar jucăriile s-au scumpit cu aproximativ 20%, anunță Digi24.
07:10
La aproape trei săptămâni după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina își va deschide porțile pentru export, oficialii spun că politica trece acum de la declarație la punere în aplicare, primele birouri de vânzări urmând să se deschidă la Berlin și Copenhaga. Această măsură prudentă a fost discutată săptămâna trecută în cadrul unei întâlniri „informale” cu jurnaliștii - în care informațiile din cadrul întâlnirii puteau fi împărtășite fără a se menționa sursa - la Consiliul Național de Securitate și Apărare, anunță Kyiv Post. Înalți oficiali ucraineni și lideri ai industriei de apărare au împărtășit detalii despre planul ucrainean.
07:10
Noi negocieri de pace. Marco Rubio şi Steve Witkoff primesc, la Florida, o delegaţie ucraineană # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni, duminică, cu o delegaţie ucraineană în Florida, a declarat pentru AFP un oficial al guvernului american.
06:50
Congresul Naţional al AUR are loc azi, la Alba Iulia. George Simion e singurul candidat pentru şefia partidului # Digi24.ro
Congresul Naţional al AUR se va desfăşura, duminică, la Alba Iulia, preşedintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la şefia formaţiunii.
Acum 24 ore
23:50
Scandal în Irlanda. Primăria capitalei Dublin este acuzată de „antisemitism”. De la ce au pornit tensiunile # Digi24.ro
Guvernul irlandez a îndemnat oraşul Dublin să abandoneze planurile de a redenumi un parc care poartă în prezent numele unui fost preşedinte israelian, o iniţiativă considerată drept „antisemită” de responsabili evrei locali şi de guvernul israelian, scrie AFP.
23:50
Muzica în timpul operațiilor reduce dozele necesare de anestezic și grăbește recuperarea postoperatorie, arată un studiu indian # Digi24.ro
Un studiu realizat în Delhi arată că muzica ascultată în timpul anesteziei generale reduce dozele necesare de propofol și fentanil administrate pacienților și poate îmbunătăți recuperarea postoperatorie. Cercetarea, publicată în jurnalul Music and Medicine, oferă dovezi noi că stimularea auditivă rămâne activă chiar și atunci când pacientul este inconștient.
23:20
Descoperire rară în Franța: un inel de aur vechi de 2.000 de ani dezvăluie misterele unui mormânt roman fastuos # Digi24.ro
Arheologii francezi au descoperit un mormânt roman de incinerație vechi de aproape 2.000 de ani, deosebit de bogat, plin cu monede de argint, bijuterii și artefacte rare. Printre acestea se află și un inel de aur deformat de căldură, care ar putea conține numele persoanei înhumate și oferă indicii importante despre identitatea unui adolescent din perioada romană.
23:10
Tanczos Barna, despre importanța „cumpătării în comunicare” pe scena politică: „Un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a discutat sâmbătă, în exclusivitate la Digi24, despre cât de sinceră este politica românească, precizând că trebuie să existe sinceritate, dar trebuie să fie şi cumpătare în comunicare, pentru că „un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri”. El a dat exemplul pe care l-a învăţat la Ministerul Agriculturii, că nu poate să vorbească ministrul despre recolta de grâu, pentru că, dacă spune că este foarte bună, scade preţul la bursă, iar dacă zice că este o recoltă proastă, urcă preţul, astfel el având posibilitatea de a influenţa, doar printr-o propoziţie, evoluţia pieţelor.
22:40
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, în cadrul emisiunii „La cină”, realizată de Ionela Năstase și difuzată de sâmbătă seară la Digi24, despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său, în 2006, pe când se afla la conducea Agenţiei Domeniilor Statului, că Dumnezeu l-a trimis înapoi şi că a fost un moment de cumpănă, dar nu a rămas cu sechele. El a mai spus, despre agresor, că l-a iertat în sala de judecată şi, deşi instanţa a zis că trebuie să îi dea 10.000 de euro, nu i-a cerut banii.
22:30
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de către drone ruseşti # Digi24.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei şi denunţă încălcarea spaţiului aerian al Moldovei de către drone ruseşti.
22:00
„Apele Române”: Situaţia la Paltinu este „critică”, s-a intervenit de urgenţă pentru schimbarea filtrelor. Cât ar putea dura criza # Digi24.ro
Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă, sâmbătă seară, că situaţia de la barajul Paltinu, care asigură alimentarea cu apă potabilă a unei mari părţi din judeţul Prahova, este „critică”, după ploile din ultima perioadă, iar această situaţie s-ar putea prelungi în zille următoare. Instituţia anunţă măsuri urgente, inclusiv schimbarea filtrelor de la baraj, în condiţiile în care zeci de mii de oameni nu au apă potabilă. Instituţia cere autorităţilor din Prahova să declare stare de urgenţă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.