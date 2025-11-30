Puterea și Opoziția, prezente la manifestațiile de 1 decembrie din Alba Iulia. Ce lideri vor fi în Capitala Unirii

12:20

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, lansează acuzații grave după ce mai multe localități din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. În urmă cu câteva zile, ea spunea la Digi24 că alimentarea nu va fi afectată și că a primit garanții de la instituțiile din subordine, însă acum afirmă că responsabilii „nu au luat în calcul nici măcar scenariul evident că va ploua”. Buzoianu acuză lipsa de profesionalism, analize greșite și pasarea responsabilității între autorități, susținând că cei vinovați „vor plăti”. Ministra avertizează că, în plină criză, unii reprezentanți ai instituțiilor implicate au amenințat că, dacă se iau măsuri împotriva lor, „toate sindicatele vor veni peste Ministerul Mediului”, o reacție pe care o consideră „halucinantă” în condițiile în care zeci de mii de oameni sunt privați de acces la apă potabilă.