S-a stabilit finala Cupei României la rugby

12:00

Mircea Lucescu, selecționerul României, va merge să vadă de pe stadion derby-ul Fenerbahce - Galatasaray. Meciul de la Istanbul va avea loc pe 1 decembrie, de la ora 19:00.Decizia selecționerului vine la câteva zile după ce le-a transmis șefilor FRF că nu va merge la Washington pentru tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial. Acolo, România va afla pe cine ar întâlni la turneul final în cazul în care ar trece de baraj. ...