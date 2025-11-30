Accident grav la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov. Opt persoane, între care trei copii, sunt implicate. Un tânăr de 24 de ani e în stop cardio-respirator

16:30

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care duminică a discutat cu autorităţile din judeţul Prahova, despre situaţia legată de imposibilitatea furnizării apei potabile către zeci de mii de consumatori, dar şi cu cele din Dâmboviţa, judeţ afectat parţial de aceeaşi problemă, spune că „în această perioadă este posibil să mai intervină situaţii similare precum cea din aceste zile”, iar în acest context „este necesar ca toate autorităţile să aibă planuri pentru suplimentarea rezervelor de apă”. Diana Buzoianu anunţă că vor avea loc discuţii în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de criza apei potabile.