Democraţie şi vot, în Antichitate şi azi

Ziarul Lumina, 30 noiembrie 2025 20:50

„Vox populi, vox Dei” (Vocea poporului este vocea lui Dumnezeu), spune un dicton latin antic. Adică opinia populară este cea corectă, divin inspirată şi ea stă cel mai aproape de adevăr. Acest dicton este

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 30 minute
20:50
Democraţie şi vot, în Antichitate şi azi Ziarul Lumina
„Vox populi, vox Dei” (Vocea poporului este vocea lui Dumnezeu), spune un dicton latin antic. Adică opinia populară este cea corectă, divin inspirată şi ea stă cel mai aproape de adevăr. Acest dicton este
20:50
Prietenii de la Mălini ai Sfântului Cleopa Ziarul Lumina
Începând din acest an, pe 2 decembrie, calendarul ortodox marchează ziua Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria. Canonizarea sa a fost o bucurie pentru oamenii de la poalele Munților Stânișoarei, loc în care
20:50
Redresarea omului începe cu credința Ziarul Lumina
Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove) Luca 13, 10-17În vremea aceea Iisus învăța într-una din sinagogi sâmbăta. Și, iată, era acolo o femeie care avea de optsprezece ani un duh de
20:50
Sfânta Muceniță Filofteia, ocrotitoarea Argeșului și a Țării Româneşti Ziarul Lumina
Biserica Ortodoxă o prăznuiește astăzi pe Sfânta Muceniță Filofteia, ale cărei sfinte moaște se află la Curtea de Argeș din secolul al XIV-lea, secolul începuturilor Ţării Românilor (Ungro-Vlahia, Val
20:50
Cum poți să faci din jobul tău slujbă Ziarul Lumina
Pe vremea când bunicul era tânăr, bunica aștepta să pună masa când se întorcea soțul ei de la slujbă. Nu doar de la slujba religioasă de duminică, ci chiar în zilele obișnuite, de lucru, din cursul
Acum o oră
20:30
Luca 14, 1, 12–15 (Iisus între farisei) Ziarul Lumina
„În vremea aceea a intrat Iisus, într-o sâmbătă, în casa unuia dintre mai-marii fariseilor, ca să mănânce pâine. Și a zis celui care-L chemase: Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici p
20:20
Binecuvântarea Domnului în unirea și dragostea dintre frați Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur. Omilii la Psalmi, Omilie la Psalmul 132, Doxologia, Iași 2011, pp. 580-582Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună! Aceasta este
Acum 2 ore
20:10
Sfântul Proroc Naum; Sfântul Filaret cel Milostiv (Tedeum. Dezlegare la peşte) Ziarul Lumina
Sfântul Proroc Naum era din Elcheseea, de cea parte de Iordan, în dreptul Vegavariei, din seminția lui Simeon. Acesta, după Sfântul Proroc Iona, a prorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă
20:10
I Timotei 1, 1-7 Ziarul Lumina
Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a lui Iisus Hristos, nădejdea noastră, lui Timotei, adevărat fiu în credință: Har, milă și pace de la
Acum 4 ore
18:20
Sfântul Apostol Andrei serbat la Catedrala Mitropolitană din Iași Ziarul Lumina
În Duminica a 30‑a după Rusalii, 30 noiembrie, când Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la slujirea apostolică și ocrotitorul României, Înaltpreasfințitul Părinte
18:20
Sărbătoarea Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, la Sibiu Ziarul Lumina
Sărbătoarea Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, a adunat mulţimi de credincioşi la Catedrala Mitropolitană din Sibiu pentru a aduce cinstire ocrotitorului Mitropoliei Ardealului. Sfânta
Acum 6 ore
16:30
Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, cinstit în monumentalul lăcaș Ziarul Lumina
În anul binecuvântat al Centenarului Patriarhiei Române, încă un popas duhovnicesc de mare însemnătate a fost marcat la Catedrala Națională. Pentru prima dată de la evenimentul istoric al sfințirii
15:40
Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, cinstit în monumentala ctitorie Ziarul Lumina
În anul binecuvântat al Centenarului Patriarhiei Române, încă un popas duhovnicesc de mare însemnătate a fost marcat la Catedrala Națională. Pentru prima dată de la evenimentul istoric al sfințirii
15:30
Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, cinstit în interiorul monumentalei ctitorii Ziarul Lumina
În anul binecuvântat al Centenarului Patriarhiei Române, încă un popas duhovnicesc de mare însemnătate a fost marcat la Catedrala Națională. Pentru prima dată de la evenimentul istoric al sfințirii
Acum 8 ore
15:10
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei la Catedrala Mitropolitană din Iași Ziarul Lumina
În Duminica a 30‑a după Rusalii, 30 noiembrie, când Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la slujirea apostolică și ocrotitorul României, Înaltpreasfințitul Părinte
14:20
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale, este confirmarea credinţei apostolice a poporului român Ziarul Lumina
Astăzi Biserica noastră serbează pomenirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României și, implicit, al românilor de pretutindeni. Această sărbătoare este deosebit de importantă și
Acum 24 ore
22:20
Cum ne pregătim pentru Împărăția cerurilor Ziarul Lumina
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XL, 7-8, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 254„Întrebare: Cum pot să coexiste în inimă două elemente
22:10
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumentie, Episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte) Ziarul Lumina
Sfântul Apostol Andrei era din Betsaida, orăşel ce se afla pe malul lacului Ghenizaret, şi era fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Mântuitorului Hristos. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul Andrei
22:10
Coloseni 3, 12-16 Ziarul Lumina
Fraților, îmbrăcați-vă, dar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Români mici cu inimi mari la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române Ziarul Lumina
Astăzi, 28 noiembrie, Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române a organizat o serbare specială pentru a sărbători Ziua Națională a României. Copiii au prezentat o serie de cântece, poezii și dansuri
19:20
Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun Ziarul Lumina
În timpul împăratului Deciu (249-251), în părţile de răsărit ale Imperiului Roman, era un dregător pe care-l chema Achilin. Acesta îi persecuta cumplit pe cei care credeau în Domnul Iisus Hristos. Într-una di
19:20
Luca 9, 37–43 Ziarul Lumina
„În vremea aceea, când S-a coborât Iisus din munte, L-a întâmpinat popor mult. Și iată, un bărbat din mulțime a strigat, zicând: Învățătorule, rogu-mă Ție, caută spre fiul meu, că este singurul meu co
19:20
Vindecarea stă în puterea Harului Ziarul Lumina
Sfântul Ambrozie al Milanului, Despre Sfintele Taine, Capitolul III, 16-18, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 13„(...) Era un sirian (numit) Neeman, care avea lepră și nu putea să
19:20
Galateni 1, 3-10 Ziarul Lumina
Fraților, har vouă și pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată pe noi din acest veac rău de acum, după voia lui Dumnezeu ș
17:10
Așteptarea unei reîntâlniri în ziua hărăzită de Cel Preaînalt Ziarul Lumina
Când am pășit în liceul din Fălticeni, într‑o vreme încordată, cu nenumărate îngrădiri și opreliști, nu conștientizam pe deplin cât de anevoios se strecurau unii dintre profesorii noștri prin
14:00
Parohia Merii Petchii la Concursul național catehetic Ziarul Lumina
Parohia Merii Petchii din Protopopiatul Ilfov Nord participă la Concursul național catehetic. Sub genericul „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și temelia comunității parohiale”, proiectul își propune
13:50
Proclamarea canonizării Sfântului Mărturisitor Arsenie la Mănăstirea Prislop Ziarul Lumina
Mulţimi de pelerini au participat vineri, 28 noiembrie, la Sfânta Liturghie săvârşită la Altarul de vară al Mănăstirii „Sfântul Evanghelist Ioan” de la Prislop, judeţul Hunedoara, urmată de ceremonia de
13:10
Grupul psaltic „Psalmodia” la Biblioteca Națională a României Ziarul Lumina
La Biblioteca Națională a României din Capitală a avut loc joi, 27 noiembrie, un concert susținut de Formația academică de muzică bizantină „Psalmodia” a Universității Naționale de Muzică din
12:00
Proiect catehetic la Parohia Fierbinți‑Târg din Ialomița Ziarul Lumina
Parohia Fierbinți‑Târg, județul Ialomița, a demarat proiectul „Familia - spațiul în care cultivăm și învățăm iubirea”, în cadrul Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui
11:50
Simpozion interseminarial şi expoziţie la Muzeul eparhial din Galaţi Ziarul Lumina
În fiecare an, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi îşi cinsteşte ocrotitorul spiritual printr‑un eveniment cultural‑misionar şi educaţional de excepţie, Simpozionul naţional
11:40
Procesiunea „Călători pe cărările sfinţilor” la Galaţi Ziarul Lumina
Evenimentele închinate ocrotitorului spiritual al oraşului Galaţi şi al Eparhiei Dunării de Jos, Sfântul Apostol Andrei, reprezintă în fiecare an prilej de mare bucurie duhovnicească pentru toţi slujitorii
11:30
Slujiri arhierești în regatul Danemarcei Ziarul Lumina
În perioada 20‑26 noiembrie, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a desfășurat o amplă serie de slujiri, întâlniri pastorale și activități misionare în Regatul
09:40
Simpozion teologic și priveghere la Mănăstirea Prislop, în cinstea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie Ziarul Lumina
La Altarul de vară din vecinătatea bisericii așezământului monahal a avut loc aseară, 27 noiembrie, slujba de priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop. Astăzi, 28 noiembrie, începând cu ora
27 noiembrie 2025
21:40
II Tesaloniceni 3, 6-18 Ziarul Lumina
Fraților, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriți de orice frate care umblă fără de rânduială și nu după predania pe care ați primit-o de la noi. Căci voi înșivă știți cum tr
21:30
Despre profeții Ziarul Lumina
 Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, Dialogul cu iudeul Tryfon, Partea Întâi, VII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1980), vol. 2, p. 129„Cu mult mai înainte de acești așa-ziși
21:20
Luca 13, 31-35 (Ierusalimul și prorocii) Ziarul Lumina
„În vremea aceea s-au apropiat de Iisus unii dintre farisei, zicându-I: Ieși și du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă. Și El le-a zis: Mergând, spuneți vulpii acesteia: Iată, alung demoni și fac
21:10
Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou (†766) a pătimit din porunca împăratului Constantin Copronim (741-775) pentru că a apărat cinstirea icoanelor. S-a născut la Constantinopol, în timpul împăratului
21:10
Programele şcolare pentru liceu Ziarul Lumina
Peste 1.500 de specialişti au lucrat la elaborarea noilor programe şcolare pentru liceu după care vor învăţa elevii începând cu anul şcolar 2026-2027. Aprobarea programelor va fi urmată de elaborarea
21:10
Cercetare şi inovaţie la Politehnica Bucureşti Ziarul Lumina
Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) a deschis în această săptămână două centre de pregătire a viitorilor specialişti în energie şi transporturi. Facultatea de Energetică a UPB a inaugurat
21:10
Cumulul pensie-salariu Ziarul Lumina
Măsurile privind cumulul pensie-salariu nu vor afecta cadrele didactice pensionare care activează în sistemul de învăţământ, a dat asigurări ministrul Daniel David. Potrivit unui proiect al Guvernului,
21:10
Ghiduri practice pentru liceeni Ziarul Lumina
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis în teritoriu patru materiale informative pentru a fi integrate în activităţile de consiliere dedicate orientării elevilor către continuarea studiilor în
21:00
Studiu: Procesarea este veriga slabă a sectorului agroalimentar Ziarul Lumina
România dispune de resurse considerabile, având a cincea suprafaţă agricolă din UE şi fiind unul dintre marii producători de cereale, este performantă ca volum agricol, dar nu produce valoare adăugată, arată
21:00
Plăți pentru cultivatorii de legume în spaţii protejate Ziarul Lumina
Ajutorul de minimis pentru fermierii înscrişi în programul care își propune stimularea cultivării de legume în spaţii protejate a început să fie plătit. Marţi, la Slatina, la o întâlnire cu producătorii di
21:00
Covasna: Producție la cartofi cu 20% mai mică  Ziarul Lumina
Agricultorii din judeţul Covasna au avut, în medie, producţii la cartofi cu aproximativ 20% mai scăzute decât anii trecuți, în principal din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a declarat directorul Direcţiei
21:00
Secetă în Vâlcea Ziarul Lumina
Peste 1.650 ha de culturi de primăvară au fost calamitate de secetă în judeţul Vâlcea, cele mai mari suprafeţe afectate fiind la plante furajere, floarea-soarelui şi porumb, potrivit directorului Direcţiei
21:00
Monitorizare a polenizatorilor în UE Ziarul Lumina
Comisia Europeană a publicat un act legislativ care introduce un sistem de monitorizare a polenizatorilor, cu scopul de a ajuta statele membre să inverseze declinul populaţiilor de albine până în 2030, informează
21:00
Tradiția nu va pieri Ziarul Lumina
O şezătoare în mijlocul Bucureștiului! Și nu oricând, ci în preajma sărbătorilor de iarnă. Ce poate fi mai frumos? La șezătoare, organizată de Institutul Național al Patrimoniului (INP) în biblioteca din
21:00
1 Decembrie la muzeu Ziarul Lumina
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va găzdui luni, 1 decembrie, o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a României. Va fi expus albumul „Alba Iulia 1 dec. 1918. Aspecte inedite de la marea
20:50
Sclipirile Luminii: Mozaicuri din Catedrala Naţională Ziarul Lumina
Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te ru...
20:50
Mărturisiri în fire de lumină Ziarul Lumina
Într-un miez de noiembrie friguros al anului 2025, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, iese la lumină primul volum al lucrării Două
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.